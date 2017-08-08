Япония: традиции, революция и реформы, традиционалисты, революционеры и реформаторы (часть 3)

Что за удача

для нашей страны рисоводов –

такая жара!

Исса

Замечено и очень правильно, что когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает этого человека разума. И тогда прямо у тебя на глазах самые верные предают, отважные – позорно «празднуют труса», умных из твоего окружения вытесняют льстивые посредственности, а ты сам все это видишь и понимаешь, что ничего изменить не можешь, хотя вроде бы и имеешь власть. Но бывает и по-другому. Когда человек «ступенька за ступенькой» поднимается, находясь на своем месте, все выше и выше и достигает всего, о чем, глядя на него со стороны, сначала вроде бы даже и не мечталось. Причем в этом смысле Японии, как, впрочем, и России тоже, удивительнейшим образом повезло. Здесь родилось сразу два (!) таких правителя, которые вначале имели все шансы закончить свою жизнь кое-как, а закончили, совершив такое, что кажется будто бы и невозможно совершить.Иэясу Токугава в битве при Нагокутё. Музей Иэясу Токугава.Первым таким человеком в Японии по праву называют Иэясу Токугава. Свою жизнь он начал… заложником в семье другого, более могущественного даймё. То есть его отец решил им пожертвовать ради собственной безопасности! В этом качестве его несколько раз передавали в заложники другим даймё и жил он в постоянной готовности умереть. Не всякий взрослый такое выдержит, впрочем, дети относятся к этому легче. А затем он терпеливо выжидал. Не просто терпеливо, а очень терпеливо. Заключал союзы и разрывал их, предавал вчерашних союзников и находил себе новых, но при этом еще и умело воевал, поскольку иначе и сам был бы давно предан. Однако, как это указывалось в тогдашних хрониках, «небеса не оставляли Токугава». То есть Бог явно не лишал его разума и когда надо Токугава всегда говорил «да», а когда не надо – «нет»! Но чаще предпочитал отложить решение и тогда сама судьба ему помогала. Его враги умирали, а он не имел к тому ни малейшего отношения, словно сами небеса мостили ему дорогу во власть.Ширма с изображением битвы при Нагасино. Музей Иэясу Токугава.При этом все отмечали, что он был великодушен к побежденным и тем привлек к себе многих генералов побитых им противников, чтил местные обычаи и традиции, чем привлекал к себе простолюдинов, умел довольствоваться малым, был бережлив и даже скуп, но когда требовалось, тратил деньги, не задумываясь.Битва при Нагасино. Цукиока Ёситоси (1839 – 1892). (Музей искусств округа Лос-Анджелес)Когда это потребовалось, он, прирожденный аристократ, склонился перед простолюдином Хидэёси, справедливо рассудив, что «живая собака (то есть он сам), лучше мертвого льва (которым мог оказаться он сам, открыто схватившись с Хидэёси). А затем тот умер и Токугава открыто выступил против его же сторонников, являясь по сути дела… одним из них.Утагава Ёситора. Битва при Микатагахара. (Музей искусств округа Лос-Анджелес)21 октября 1600 года в «месяц без богов» армии Токугавы и его противников во главе с Исида Мицунари встретились на поле сражения у деревушки Сэкигахара. Силы «армии Востока», которой командовал Токугава, состояли примерно из 100 тысяч самураев. Войска «Запада» насчитывали 80000. В начале битвы преимущество отрядов «Запада» было очевидным. Отважно сражались отряды японских христиан Кониси Юкинага, в полном соответствии с понятиями самурайской доблести дрались самураи Симадзу и Мори. Но исход битвы в пользу Иэясу решило предательство. Генерал «западных» Кобаякава Хидэаки, которому Токугава пообещал новые земли и титулы, предал Исиду Мицунари, атаковал его с фланга и вынудил таким образом его войска бежать с поля боя. Получается, что решил судьбу страны и спас от затяжной и разорительной гражданской войны именно Кобаякава Хидэаки, однако награжден он в итоге так и не был, поскольку Иэясу, всегда пользовавшийся предательством, тем не менее, не хотел его поощрять…Участник ежегодного костюмированного парада в память сражения при Сэкигахара изображает самого Иэясу.Затем он возродил сёгунат – третий и последний сёгунат Японии, продержавшийся у власти более 250 лет, и вновь ждал целых 15 лет, чтобы физически уничтожить сына Хидэёси – Хидеёри. Титул сёгуна и власть он передал своему сыну, но сам незримо стоял за его спиной и продолжал руководить страной. Именно он составил «Уложения о самурайских родах» («Букэ сёхатто»), определившие нормы поведения самурая как на службе, так и в личной жизни, и по сути создал своими указами ту самую Японию, которая затем без изменений просуществовала до 1868 года. Именно он запретил в Японии христианство и по совету англичанина Уилла Адамса оборвал контакты с католическими странами Португалией и Испанией.Умер Токугава когда ему было 73 года, до конца дней своих предаваясь чревоугодию и развлекаясь с хорошенькими женщинами – вот так-то! А после смерти он стал тем, что мы привыкли называть словом «бог», и получил посмертное имя Тосё-Дайгонгэн («Великий бог-спаситель, что озарил Восток»), под которым и был зачислен в список японских ками. Согласитесь, не всякому правителю удается прожить такую жизнь и столько сделать и для самого себя, и для своих детей, и для всего своего государства и народа!Шествие «самураев» по улицам Осаки в память о битве при Сэкигахара.Потом были разные сёгуны, разные вызовы, которые Японии бросала сама судьба, но, когда кризис в стране в середине XIX века достиг своего апогея, нашелся другой человек, взявший на себя ответственность за очень резкое изменение курса страны. Этим человеком стал очередной император Японии по имени Муцухито.Сотрудник английской миссии в Эдо (Токио) Алджернон Митфорд в свое время набросал этот портрет тогда еще совсем молодого императора Муцухито после того, как в первый раз встретился с ним в 1868 году, когда ему было 16 лет:«В то время это был высокий юноша с ясными глазами и чистой кожей; его манера держаться была очень благородной, что весьма подходило наследнику династии, которая старше любой монархии на земном шаре. На нем были белая накидка и длинные пузырящиеся штаны из темно-красного шелка, которые волочились по полу наподобие шлейфа у придворной дамы.Молодой император Мэйдзи в церемониальной одежде (1872 год).Его прическа была такой же, как и у его придворных, но ее венчал длинный жесткий и плоский плюмаж из черной проволочной ткани. Я называю это плюмажем за неимением лучшего слова, но на самом деле он не имел никакого отношения к перьям.Его брови были сбриты и нарисованы высоко на лбу; его щеки были нарумянены, а губы напомажены красным и золотым. Зубы были начернены. Чтобы выглядеть благородно при таком изменении природной внешности, не требовалось особых усилий, но и отрицать в нем наличие голубой крови было бы невозможно».При рождении будущий император получил имя «Счастливый принц», а воспитанием его занялась его прабабушка. Но вот что интересно, хотя вся жизнь проходила на глазах множества людей, одни утверждают, что он был физически развит и силен, а вот другие, что принц рос болезненным и слабым. Во всяком случае на фотографиях ранних лет он никак не похож на юного сумоиста.Тоёхара Тиканобу. Император на заседании парламента (1890).16 августа 1860 года будущего императора признали кровным принцем и наследником трона, а 11 ноября он принял новое имя Муцухито. Чему принц и будущий наследник обучался неясно. Известно, что стихосложению, но этого далеко недостаточно, чтобы править страной. Тем не менее 7 апреля 1868 года им была провозглашена «Клятва Пяти пунктов» — радикальная программа, направленная на привлечение всех тех, кого не устраивал прежний режим. Им отменялись феодальные отношения в стране и провозглашалось создание по тому времени современного демократического правительства Японии. Клятву эту затем повторил император Хирохито после окончания Второй мировой войны в декларации Нингэн-сэнгэн. Ну, а уже в конце мая император и вовсе совершил неслыханное: оставил Киото и принял командование войсками, которые в это время сражались с остатками армии сёгуна. В течение трех дней, пока он добирался из Киото в Осаку, вдоль пути его следования стояли толпы народа, стремившегося увидеть своего владыку. Он провел две недели в Осаке и возвратился домой. Вскоре после этого было объявлено, что император теперь будет сам управлять всеми делами государства и лишь свободное время посвятит изучению литературы. Современным состоянием дел в стране император вплотную занялся только в 1871 году! Коронован Муцухито был 15 октября 1868 года в Киото, но своей столицей сделал Эдо (1889), дав ему название Токио – «Восточная столица». Нельзя сказать, чтобы император был очень уж любопытен и старался везде побывать и все увидеть собственными глазами. Но он посещал боевые корабли, участвовал в заседаниях парламента.Тоёхара Тиканобу. Император на заседании палаты пэров (1890).В итоге Муцухито правил Японией 45 лет. За это время он приобрел целый букет болезней, как-то: диабет, нефрит и гастроэнтерит, а умер от уремии. Историки до сих пор спорят о том, активным он был реформатором или же игрушкой в руках своих советников. Например, если судить по его стихам, он хотел избежать войны с Китаем и Россией, но обе войны были начаты и закончились победой Японии.Тории у входа в парк храма Мэйдзи Дзингу.Ворота в Мэйдзи Дзингу.После смерти императора память о нем была увековечена строительством Мэйдзи Дзингу – самого крупного в Токио и выстроенного из дерева синтоистского святилища, посвященного императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкэн. Это впечатляющее сооружение в центре Токио традиционной японской архитектуры. Интересно, что в случае с Мэйдзи впервые в японской истории посмертное имя императора совпало с девизом эпохи его правления (Мэйдзи – «светлое» или «просвещенное» правление).Внутренний двор Мэйдзи Дзингу.В общем-то впечатление от правления Муцухито остается двойственным. Он был реформатором, но… «всегда оставался где-то там». Нарушал традиции, но очень дозировано, а не постоянно. Общался с народом, но очень ограниченно. Являл себя обществу, но тоже не часто, и столь же нечасто выступал и в парламенте. Получается, что этот «второй человек» был всего лишь бледной тенью Иэясу Токугава, но он был, и в этом его самая главная заслуга. Не торопил события, но и не медлил, когда требовалось, с модернизацией страны и принятием назревших законов. А дальше все остальное делали люди из его окружения… правительство и простые японцы, которым внеэкономическое принуждение к труду приказами сверху заменили на экономическое… и не более того. Все остальное народ Японии постепенно сделал сам!Бочки с сакэ во дворе Мэйдзи Дзингу. Подарок храму и… усопшему императору!А вот и еще бочки! Интересный обычай. Что, если бы такой же обычай был у нас, и люди, почитающие В.И. Ленина, несли к его мавзолею бутылки с водкой?!