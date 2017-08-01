Пекин: за ситуацию на Корейском полуострове несут ответственность США и КНДР
Китай возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, на Вашингтон и Пхеньян, передает Интерфакс заявление постпреда КНР при ООН Лю Цзеи.
Напомним, США обвиняют Китай в том, что он, являясь основным торговым партнером Северной Кореи, не использует свои возможности для давления на Пхеньян. Недавно Трамп заявил, что больше не допустит того, чтобы Пекин «ничего не делал» для урегулирования кризиса.
Постпред США при ООН Никки Хейли накануне заявила, что Вашингтон не видит смысла в созыве экстренного заседания Совета безопасности для обсуждения новых санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное там очередное ракетное испытание.
При этом она отметила, что усиление давления на Пхеньян в значительной степени зависит от Пекина.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсуждения, однако «эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны».
Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон (США и КНДР),сказал постпред журналистам.
Они, а не Китай, несут основную ответственность за то, чтобы движение по этой проблеме осуществлялось, начало осуществляться в правильном направлении,добавил он.
Напомним, США обвиняют Китай в том, что он, являясь основным торговым партнером Северной Кореи, не использует свои возможности для давления на Пхеньян. Недавно Трамп заявил, что больше не допустит того, чтобы Пекин «ничего не делал» для урегулирования кризиса.
Постпред США при ООН Никки Хейли накануне заявила, что Вашингтон не видит смысла в созыве экстренного заседания Совета безопасности для обсуждения новых санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное там очередное ракетное испытание.
В созыве экстренного заседания нет смысла, раз оно не приведет к консенсусу. Дополнительная резолюция Совбеза, если она не усилит в значительной степени международное давление на Северную Корею, не будет иметь ценности. Фактически, это хуже, чем ничего, поскольку станет сигналом северокорейскому диктатору о том, что мировое сообщество не хочет бросить ему серьезный вызов,сказала Хейли.
При этом она отметила, что усиление давления на Пхеньян в значительной степени зависит от Пекина.
Хватит разговоров о Северной Корее. Китай предупрежден, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Это потребует международного решения,написала Хейли в своем «Твиттере» в воскресенье.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсуждения, однако «эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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