13:51 01 августа

Пекин: за ситуацию на Корейском полуострове несут ответственность США и КНДР

Китай возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, на Вашингтон и Пхеньян, передает Интерфакс заявление постпреда КНР при ООН Лю Цзеи.



Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон (США и КНДР),
сказал постпред журналистам.


Они, а не Китай, несут основную ответственность за то, чтобы движение по этой проблеме осуществлялось, начало осуществляться в правильном направлении,
добавил он.

Напомним, США обвиняют Китай в том, что он, являясь основным торговым партнером Северной Кореи, не использует свои возможности для давления на Пхеньян. Недавно Трамп заявил, что больше не допустит того, чтобы Пекин «ничего не делал» для урегулирования кризиса.

Постпред США при ООН Никки Хейли накануне заявила, что Вашингтон не видит смысла в созыве экстренного заседания Совета безопасности для обсуждения новых санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное там очередное ракетное испытание.

В созыве экстренного заседания нет смысла, раз оно не приведет к консенсусу. Дополнительная резолюция Совбеза, если она не усилит в значительной степени международное давление на Северную Корею, не будет иметь ценности. Фактически, это хуже, чем ничего, поскольку станет сигналом северокорейскому диктатору о том, что мировое сообщество не хочет бросить ему серьезный вызов,
сказала Хейли.

При этом она отметила, что усиление давления на Пхеньян в значительной степени зависит от Пекина.

Хватит разговоров о Северной Корее. Китай предупрежден, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Это потребует международного решения,
написала Хейли в своем «Твиттере» в воскресенье.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсуждения, однако «эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. maxim947 Сегодня, 10:44
    Дело не в бабине. Американцам нужна "тоталитарная" С. Корея, им это стратегически выгодно. Как они еще смогут объяснить свое вооруженное присутствие в Ю. Корее и Японии? Никак.
    Они еще наверное и доплачивают Ыну за каждый пуск. )))))
    maxim947
    1. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 11:12
      Ок! Напишу по другому - я испытываю кульминацию эмоционального возбуждения, характеризующегося сильным чувством удовлетворения, когда наших заокеанских партнеров ставят на место !
      Зяблицев
    3. Владимирец Сегодня, 11:13
      Цитата: maxim947
      Как они еще смогут объяснить свое вооруженное присутствие в Ю. Корее и Японии?

      Россия. yes
      Владимирец
      1. maxim947 Сегодня, 11:17
        Это понятно.Вопрос был риторическим.
        maxim947
  2. pvv113 Сегодня, 10:46
    Китай возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, на Вашингтон и Пхеньян

    Все-таки на американцах лежит бОльшая вина, так всю эту возню они затеяли
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Я тебе больше скажу , Володя : если бы не матрасы , на Корейском п-ове давно был бы мир и единая Корея . yes Да и во всём регионе было бы на порядок спокойнее . Но не нужен матрасам мир , от слова "совсем" . На "мире" не заработаешь столько . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 11:00
        Тут я с тобой полностью согласен. По интернету уже попадаются высказывания англосаксов, что не пора ли развязать войну для поддержки штанов
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
          Кому война , а кому деньги в карман рекой . Пусть у себя в Матрасии развяжут гражданскую - может , вспомнят Историю и остатки совести проснутся . (Написал и сам себе не поверил .)
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 11:07
            Ну наконец то Китай хоть что то из себя выдавил. А то все больше молчком.
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
              Дай Бог , чтобы не последний раз они против Матрасии выступили . wink
              bouncyhunter
              1. Чёрный Сегодня, 11:35
                Цитата: bouncyhunter
                Дай Бог , чтобы не последний раз они против Матрасии выступили . wink

                Ну не последний то точно, учитывая риторику Трампа по отношению к Китаю.....но всё же хотелось бы услышать и увидеть их более внятную позизию и по Сирии , например, и по многим другим вопросам.....
                Чёрный
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
                  Эти хитрованы всегда говорят и делают только то , что им выгодно . В противном случае просто воздерживаются .
                  bouncyhunter
              2. pvv113 Сегодня, 11:54
                Матрасам союз России с Китаем поперек горла
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
                  Это давно известно . У них колени дрожат в ожидании заключения военного союза России и Китая .
                  bouncyhunter
          2. pvv113 Сегодня, 11:53
            На войнах они научились наживаться, когда война на чужой территории
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:57
              Так и есть . Потому и не помешала бы им заварушка на собственной территории , дабы в полной мере вкусили всю "дерьмократию" , которую они принесли в Югославию , Ирак , Сирию , Ливию и т.д.
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 11:59
                Сомневаюсь, что твое предложение англосаксам понравится laughing
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
                  Вот не поверишь , но мне на их мнение "плювать слюнями" ! bully
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 12:02
                    Аналогично!
                    pvv113
      2. Злодей Сегодня, 11:01
        Цитата: bouncyhunter
        На "мире" не заработаешь столько .

        Вспомнился генерал Иволгин в особенностях национальной рыбалки: "Рыба тут есть, ловить уметь надо" . А п-сы просто не умеют иначе, и учиться не хотят no
        Злодей
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
          Цитата: Злодей
          А п-сы просто не умеют иначе, и учиться не хотят

          Абсолютно в точку , главное я выделил . drinks
          bouncyhunter
      3. Монархист Сегодня, 12:05
        Паша, я с Вами во многом согласен, но есть и некоторые уточнения: 1) не будем углубляться в историю конфликта.2) пока янки всячески поддерживали Лы Сын Мана и прч.в Пхеньяне "фитиль был зажжен" ( как раньше,чтоб выстрелить из пушки надо приготовить фитиль) и это оправдано.3) Пока был жив Ир сохранялась стабильность и намечался межкорейский диалог, а пришел Ын и все" коту под хвост": Ын болезненно реагировать на словесный понос и давай"спичками играть" и теперь янки провоцируют Ына, а он провоцирует янки.
        У меня Ын и янки вызывают такую алегорию: начальный подросток дразнит другого,мало адекватного подростка,и теперь они как петухи настопорчились, а расхлебывать соседям.
        Монархист
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
          Ваши уточнения отнюдь не противоречат моим словам . hi
          Цитата: Монархист
          У меня Ын и янки вызывают такую алегорию: начальный подросток дразнит другого,мало адекватного подростка,и теперь они как петухи настопорчились, а расхлебывать соседям.

          Уже давно высказывал мысль (и не я один) , что обострение конфронтации между США и КНДР похоже на договорной матч .
          bouncyhunter
  3. Лесник Сегодня, 10:49
    "Недавно Трамп заявил, что больше не допустит того, чтобы Пекин «ничего не делал» для урегулирования кризиса"(с)-интересно и как это будет выглядеть?
    Лесник
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:07
      Цитата: Лесник
      -интересно и как это будет выглядеть?

      Ежевечерние звонки товарищу Си с одним вопросом : " Почему ты ничего не делаешь? " yes А так-то да,всё знакомо: китайцам предъявляют претензии с требованиями "что-то сделать", а Китай заявляет,что не является "стороной конфликта".
      Paranoid50
  4. Антон Болдаков Сегодня, 10:51
    Мдя... Такое чувство что Трамп сознательно "нагнетает" обстановку на Востоке для отвлечения внимания Конгресса и американцев от чего-то важного.
    Антон Болдаков
  5. Комментарий был удален.
  6. Б.Т.В. Сегодня, 10:54
    А тем временем, в администрации Трампа разрабатывается пакет санкций против Китая.
    Б.Т.В.
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Вот и Китаю уже надоело это перекладывание с больной головы на здоровую. О чем открыто американцам и заявил отставив на время в сторону "китайскую" хитрость.
    rotmistr60
  8. фома неверю40 Сегодня, 11:17
    А кто решает кому можно ядреную бомбу а кому незя?Где блин демократияя и свобода выбора , где вашу японский городовой толерантностия а?Ни кто кроме матрасов бомбу не применял в войне.
    фома неверю40
  9. Монархист Сегодня, 12:21
    Янки своей бесцеремонностью давно раздражают, а Ын встал в позу и говорит:" банан клал на вас"
    Если петухи собираются драться их можно разогнать, если котята начали драчку - их можно успокоить,а эти если вцепятся их не разрльешь как котят ( кстати если барышни как кошки сцепятся их надо водой разливать- помогает.). Если бы можно было Ынв и Дональда оставить один на один,а ещё - отселить на другую планету!
    Монархист
  10. Костадинов Сегодня, 12:34
    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсуждения, однако «эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны».

    Проблема в том что никакие санкции не смогут прекратит "незаконная деятельност Пхеняна" по сохранение мира в регионе.
    Попитка економического удушения целой страни то же потерпит полний провал, но будет хорошая демонстрация что Совет безопасности превратился в Совет геноцида.
    У США остался только один вибор: мир или война. В етом их проблема - мир очень не хочется, но войну боятся. Ето екзистенциальная дилема каждого хищника - конечно он тебя хочет есть, но если ето не слишком опасно.
    Костадинов
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