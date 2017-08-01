Пекин: за ситуацию на Корейском полуострове несут ответственность США и КНДР

Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон (США и КНДР),

Они, а не Китай, несут основную ответственность за то, чтобы движение по этой проблеме осуществлялось, начало осуществляться в правильном направлении,

В созыве экстренного заседания нет смысла, раз оно не приведет к консенсусу. Дополнительная резолюция Совбеза, если она не усилит в значительной степени международное давление на Северную Корею, не будет иметь ценности. Фактически, это хуже, чем ничего, поскольку станет сигналом северокорейскому диктатору о том, что мировое сообщество не хочет бросить ему серьезный вызов,

Хватит разговоров о Северной Корее. Китай предупрежден, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Это потребует международного решения,