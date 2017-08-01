13:50 01 августа

Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб

Решение Вашингтона о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд нанесло Москве такой значительный урон, что его даже трудно измерить, передает ТАСС заявление директора Национального центра контрразведки США Уильяма Иванины.



Закрытие двух объектов «явилось значительным ударом для россиян», сказал Иванина.


Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его,
добавил он.

Вместе с тем, отметил глава контрразведки, это «не сказалось на активности российских спецслужб» в США. Америка «не ощутила ни спада, ни наращивания такой деятельности» в прошлом году.

Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось,
сказал Иванина.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и запретил использовать принадлежащих России два жилых комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.

На днях Москва предприняла ответный шаг, закрыв в Москве склад, а в Серебряном бору – дачу, принадлежащие американской дипмиссии. Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.

Использованы фотографии: Flickr / Adam Fagen
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 11:41
    ...Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб...

    Контрразведке США нечем больше заняться, как "контрразведывать" о величине "ущерба" России от закрытия дипломатических дач...
    Вот уж действительно - дармоеды...
    ...Америка «не ощутила ни спада, ни наращивания такой деятельности»...

    Переводим на нормальный человеческий язык - закрытие в США дипломатических дач России, для России прошло незамеченным. Неприятность, никак не сказавшаяся ни на работе дипломатов, ни на работе спецслужб и не более...
    Андрей К
    1. Страшный_Л. Сегодня, 11:43
      Решение Вашингтона о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд нанесло Москве такой значительный урон, что его даже трудно измерить

      Ничего, авось наш ответ не хуже

      Дави Империализма Гиену
      Могучий Рабочий Класс!
      Вчера были танки лишь у Чемберлена,
      А нынче есть и у нас!
      — Из лозунгов Первомайской демонстрации 1927 г.
      Страшный_Л.
      1. Shurik70 Сегодня, 11:49
        Вот, беспокоились, что Псаки редко выступает.
        А у них ещё и директор контрразведки есть! Так что всё в порядке!
        laughing
        Shurik70
      2. Geisenberg Сегодня, 11:50
        Цитата: Страшный_Л.
        Ничего, авось наш ответ не хуже


        Как минимум в 20 раз не хуже ))) Надо еще их посольство за МКАД выставить и колючкой окружить. Тогда будет совсем хорошо.
        Geisenberg
        1. Ююка Сегодня, 13:00
          Цитата: Geisenberg
          Цитата: Страшный_Л.
          Ничего, авось наш ответ не хуже

          Как минимум в 20 раз не хуже ))) Надо еще их посольство за МКАД выставить и колючкой окружить. Тогда будет совсем хорошо.


          а может просто заставить их анализы на ВИЧ сдавать каждую неделю в районной поликлинике какого-нибудь Мухоср-ска feel
          Ююка
      3. nikolaev Сегодня, 13:30
        Россия измеряет этот вред в количестве попрошенных вон американских террористов из посольства США
        nikolaev
    2. Logall Сегодня, 11:47
      [/quote]Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его,
      добавил он.[quote]

      Ноль измерить неполучается?
      ''Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось,
      сказал Иванина.''
      Конечно, сказки писать. Андерсоны блинннн...
      Logall
    3. Geisenberg Сегодня, 11:47
      Цитата: Андрей К
      ...Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб...

      Контрразведке США нечем больше заняться, как "контрразведывать" о величине "ущерба" России от закрытия дипломатических дач...
      Вот уж действительно - дармоеды...


      Смешно ведь. Сам же говорит что ничего после этого "Значительный удар" не поменялось. ))) Врёт, знает что врёт, знает что все понимают что он врёт, но продолжит дальше врать.
      Geisenberg
    4. А. Привалов Сегодня, 12:54
      Цитата: Андрей К
      ...Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб...
      Контрразведке США нечем больше заняться, как "контрразведывать" о величине "ущерба" России от закрытия дипломатических дач...
      Вот уж действительно - дармоеды...
      ...Америка «не ощутила ни спада, ни наращивания такой деятельности»...
      Переводим на нормальный человеческий язык - закрытие в США дипломатических дач России, для России прошло незамеченным. Неприятность, никак не сказавшаяся ни на работе дипломатов, ни на работе спецслужб и не более...

      Переводим на нормальный человеческий язык: дачка эта непростая, а расположенная на холме поблизости и от штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде, и от радиоцентра АНБ на острове Кент. И с советских еще времен главным предназначением купленной в 1972 году дачи было не желание позволить поиграть в теннис работникам посольства, а обеспечить дипломатическим прикрытием десятилетиями ведущуюся радиоразведку. Так что, судя по всему, самый невосполнимый ущерб понесла контрразведка РФ.
      А. Привалов
      1. Ююка Сегодня, 13:11
        И с советских еще времен главным предназначением купленной в 1972 году дачи было не желание позволить поиграть в теннис работникам посольства, а обеспечить дипломатическим прикрытием десятилетиями ведущуюся радиоразведку. Так что, судя по всему, самый невосполнимый ущерб понесла контрразведка РФ.

        потеряно 10 ракеток с радиоаппаратурой и большое количество теннисных шариков с вертикальным взлетом и разделяющимися боеголовками belay

        русские хакеры они такие хакеры! в 1972 году взломали и подделали документы на приобретение этого участка, заменив "холм" на "овраг" и "поблизости" на "очень непоблизости" wassat
        Ююка
      2. Андрей К Сегодня, 13:31
        Цитата: А. Привалов
        ...Переводим на нормальный человеческий язык: дачка эта непростая, а расположенная на холме поблизости и от штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Форт-Миде, и от радиоцентра АНБ на острове Кент. И с советских еще времен главным предназначением купленной в 1972 году дачи было не желание позволить поиграть в теннис работникам посольства, а обеспечить дипломатическим прикрытием десятилетиями ведущуюся радиоразведку. Так что, судя по всему, самый невосполнимый ущерб понесла контрразведка РФ...

        Круто!... fellow
        Молодцы покупатели сей дачи!... laughing
        А АНБ в курсе той информации, которой располагаете Вы?... lol
        Иванина , директор Национального центра контрразведки США, сомневается... request
        Говорит:
        ...Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось...

        Наверное КГБ-шные покупатели недвижимости в США, с советских времен организовали целый дачный кооператив... wassat
        Андрей К
  2. Владимирец Сегодня, 11:41
    "Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его"

    Дожили, неужели светлым эльфам больше похвастаться нечем? belay

    "это «не сказалось на активности российских спецслужб» в США."

    Основной ущерб это незагорелый посол. laughing
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
      Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб

      Звучит как успокоительное матрасам на адекватный ответ России . yes
      bouncyhunter
    2. амурец Сегодня, 11:51
      Цитата: Владимирец
      "Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его"

      Трудно измерить неизмеримое или несуществующее. А ещё труднее измерить отсутствие ума у директора Национального центра контрразведки США Уильяма Иванины, делающего такое заявление. Потому как должны быть какие-то факты, а так чистая демагогия.
      амурец
      1. Ююка Сегодня, 13:18
        Цитата: амурец
        Цитата: Владимирец
        "Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его"

        Трудно измерить неизмеримое или несуществующее. А ещё труднее измерить отсутствие ума у директора Национального центра контрразведки США Уильяма Иванины, делающего такое заявление. Потому как должны быть какие-то факты, а так чистая демагогия.


        почему же нельзя, все можно измерить! Главное сконструировать нужный прибор и ввести единицу измерения. В данном случае думаю пригодился бы "ШизОметр", а единица - "шизоид" wassat
        Ююка
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб

    А вашей разведке после сокращения количества дипломатических сотрудников ущерб не будет нанесен? Нашей наружке работы будет немного меньше, не придется распылять свои силы.
    Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось,
    Зачем тогда желаемое выдавать за действительное?
    rotmistr60
  4. антивирус Сегодня, 11:43
    15 лет назад ВВП отказался от развед комплекса в Лурдесе.
    "Все можно из космоса получить" -какой вред сейчас обсуждает штатник?
    антивирус
  5. Комментарий был удален.
  6. savage1976 Сегодня, 11:45
    Руские больше не могут пить водка на американский земля и строить свой коварный план по нанесению ущерба американский дерь...кратия? Эти типа такой урон?
    savage1976
  7. Geisenberg Сегодня, 11:45
    Удар значительный но ничего не поменялось. Типа того пёрднул, но фиалками и со звуком ситара.
    Geisenberg
  8. ВадимЖивов Сегодня, 11:45
    Фамилия х....... поймешь и не можешь измерить "купи рулетку"... wassat
    ВадимЖивов
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:45
    Решение Вашингтона о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд нанесло Москве такой значительный урон, что его даже трудно измерить


    belay А чем мерил ущерб директор контразведки?...рулеткой что-ли...
    представляю себе что на этих дачах круглосуточно собирались наши грушники и их агенты разных мастей из госструктур США...печалька... где корпоративы теперь устраивать?...явки спалились...
    Тот же ЛЕХА
  10. Александр 3 Сегодня, 11:48
    Как можно измерить то что никто не измерял?Ущерб который США наносят себе сами вот пусть и измеряют.
    Александр 3
  11. Valter1364 Сегодня, 11:55
    Может всё таки начать фильтровать заявления из за большой лужи?
    Они там уже в бреду бьются, а мы к ним прислушиваемся. fellow
    Valter1364
  12. Tusv Сегодня, 12:02
    Да. Янки долго думали, как ответить России на "А нас то за шо". И вот он гениальный ответ: "Мы Русским так вдарили, выслав 35 дипломатов, что они только через 8 месяцев опомнились"
    Tusv
  13. nikolaev Сегодня, 13:18
    Действительно , "урон" во всяких кознях против России еще более непоправим при закрытии рассадников терроризма в посольстве США в России
    nikolaev
  14. Ююка Сегодня, 13:29
    Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось,
    сказал Иванина.

    и добавил: "Не побоюсь даже раскрыть тайну - мы работали не прикладая рук и напрягая весь свой мозг(1-шт ред)!"

    телятина, говядина, свинина... теперь еще добавилась - иванина... что у них общего, интересно? отсутствие места хранения мозга? belay
    Ююка
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