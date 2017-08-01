Американская контрразведка: закрытие в США дипломатических дач нанесло России значительный ущерб
Решение Вашингтона о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд нанесло Москве такой значительный урон, что его даже трудно измерить, передает ТАСС заявление директора Национального центра контрразведки США Уильяма Иванины.
Закрытие двух объектов «явилось значительным ударом для россиян», сказал Иванина.
Вместе с тем, отметил глава контрразведки, это «не сказалось на активности российских спецслужб» в США. Америка «не ощутила ни спада, ни наращивания такой деятельности» в прошлом году.
Напомним, в конце прошлого года Вашингтон объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и запретил использовать принадлежащих России два жилых комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.
На днях Москва предприняла ответный шаг, закрыв в Москве склад, а в Серебряном бору – дачу, принадлежащие американской дипмиссии. Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.
Закрытие двух объектов «явилось значительным ударом для россиян», сказал Иванина.
Значительный удар. Я даже не уверен, что мы можем измерить его,добавил он.
Вместе с тем, отметил глава контрразведки, это «не сказалось на активности российских спецслужб» в США. Америка «не ощутила ни спада, ни наращивания такой деятельности» в прошлом году.
Могу сказать одно, у Федерального бюро расследований (ФБР) работы не убавилось,сказал Иванина.
Напомним, в конце прошлого года Вашингтон объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и запретил использовать принадлежащих России два жилых комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.
На днях Москва предприняла ответный шаг, закрыв в Москве склад, а в Серебряном бору – дачу, принадлежащие американской дипмиссии. Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.
Использованы фотографии: Flickr / Adam Fagen
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