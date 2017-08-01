На базе ВМФ России в Тартусе создали противодиверсионный рубеж

Сегодня на российской военно-морской базе в Сирии в Тартусе развернут полноценный рубеж противодиверсионной обороны… В стране идет гражданская война и в вопросах безопасности военной базы полумер быть не должно, все как в боевой обстановке

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, полноценный противодиверсионный рубеж создан по всему периметру акватории военно-морской базы России в сирийском Тартусе.— сказал источник.Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на шестой Московской международной конференции по безопасности сообщил, что база ВКС России в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе позволяют сдерживать терроризм в Сирии и близлежащих странах.Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что полная модернизация пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота России в сирийском Тартусе может занять пять-семь лет. По его словам, плановые мероприятия по модернизации уже начались, конкретные сроки будут зависеть от многих вопросов и, прежде всего, от выделения финансовых ресурсов.