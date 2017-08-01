13:51 01 августа

На базе ВМФ России в Тартусе создали противодиверсионный рубеж

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, полноценный противодиверсионный рубеж создан по всему периметру акватории военно-морской базы России в сирийском Тартусе.

Сегодня на российской военно-морской базе в Сирии в Тартусе развернут полноценный рубеж противодиверсионной обороны… В стране идет гражданская война и в вопросах безопасности военной базы полумер быть не должно, все как в боевой обстановке
— сказал источник.

На базе ВМФ России в Тартусе создали противодиверсионный рубеж



Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на шестой Московской международной конференции по безопасности сообщил, что база ВКС России в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе позволяют сдерживать терроризм в Сирии и близлежащих странах.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что полная модернизация пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота России в сирийском Тартусе может занять пять-семь лет. По его словам, плановые мероприятия по модернизации уже начались, конкретные сроки будут зависеть от многих вопросов и, прежде всего, от выделения финансовых ресурсов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. Владимирец Сегодня, 11:45
    Наглядная картинка, "противодиверсионный рубеж" отмечен красным? laughing
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
      Цитата: Владимирец
      "противодиверсионный рубеж" отмечен красным?

      Ага , щаззз !!! wink
      bouncyhunter
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:04
      Самое смешное будет если базу модернизируем , потом власть в Сирии поменяется на прямо противоположную в отношении России и аренду аннулируют .
      Spartanez300
  2. Житель Мордора Сегодня, 11:52
    Долго мучительно, но осилили. Видно как и с СУ-24 пока не клюнул не доходило.
    Житель Мордора
  3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 12:29
    Чтобы вы без гугл карт делали
    КГБ_ЦРУ
  4. Беларусь это Россия Сегодня, 12:57
    Сегодня на российской военно-морской базе в Сирии в Тартусе развернут полноценный рубеж противодиверсионной обороны… В стране идет гражданская война и в вопросах безопасности военной базы полумер быть не должно, все как в боевой обстановке
    Всё правильно.
    Беларусь это Россия
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