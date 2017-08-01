Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях и попал в ловушку?

Мы желаем отмены (санкций). Но отмена произойдёт только в том случае, если Россия выполнит все взятые на себя обязательства. Только последние дипломатические меры России говорят об обратном.

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Грузии, заявил о том, что Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Напомним, что антироссийские санкции в США были напрямую увязаны ещё и с санкциями против Ирана. При этом санкции против РФ введены (в американской трактовке) «за вмешательство в президентские выборы в США».Ввиду того, что Трамп подписал закон о санкциях, можно констатировать, что действующий президент США фактически проглотил наживку авторов документа. Получается, что Трамп признал «вмешательство РФ в американские выборы», что автоматически даёт повод его противникам заявить о возможной сомнительности легитимности Трампа в качестве президента. Ведь если кто-то вмешался в ход выборов в США, значит и президент был избран не в полном соответствии с буквой американского закона.Из заявления Пенса по поводу введённых санкций:Интересно, какие обязательство и кому давала Россия? Обязательства «не вмешиваться в выборы» при учёте того, что до сих пор ни единого доказательства так и не было представлено?А заявления о дипломатических мерах, предпринятых РФ (речь об ответной высылке американских дипломатов) и критикуемых Вашингтоном, говорит только об одном: американское желание играть роль мирового жандарма давно перешло через все границы.Через некоторое время в СМИ появилась информация о том, что заявление Пенса по поводу антироссийских санкций якобы неверно перевели. Пенс, как заявлено, в Тбилиси говорил о "готовности Трампа к подписанию закона о санкциях", а не о непосредственном подписании.