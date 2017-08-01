13:51 01 августа

Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях и попал в ловушку?

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Грузии, заявил о том, что Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Напомним, что антироссийские санкции в США были напрямую увязаны ещё и с санкциями против Ирана. При этом санкции против РФ введены (в американской трактовке) «за вмешательство в президентские выборы в США».

Ввиду того, что Трамп подписал закон о санкциях, можно констатировать, что действующий президент США фактически проглотил наживку авторов документа. Получается, что Трамп признал «вмешательство РФ в американские выборы», что автоматически даёт повод его противникам заявить о возможной сомнительности легитимности Трампа в качестве президента. Ведь если кто-то вмешался в ход выборов в США, значит и президент был избран не в полном соответствии с буквой американского закона.

Из заявления Пенса по поводу введённых санкций:
Мы желаем отмены (санкций). Но отмена произойдёт только в том случае, если Россия выполнит все взятые на себя обязательства. Только последние дипломатические меры России говорят об обратном.



Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях и попал в ловушку?


Интересно, какие обязательство и кому давала Россия? Обязательства «не вмешиваться в выборы» при учёте того, что до сих пор ни единого доказательства так и не было представлено?

А заявления о дипломатических мерах, предпринятых РФ (речь об ответной высылке американских дипломатов) и критикуемых Вашингтоном, говорит только об одном: американское желание играть роль мирового жандарма давно перешло через все границы.

Через некоторое время в СМИ появилась информация о том, что заявление Пенса по поводу антироссийских санкций якобы неверно перевели. Пенс, как заявлено, в Тбилиси говорил о "готовности Трампа к подписанию закона о санкциях", а не о непосредственном подписании.

Использованы фотографии: ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:27
    Пошли они а опу! Мне только интересно, как Европа от реагирует?
    ShKAS_mashingun
    1. Владимирец Сегодня, 12:30
      Цитата: ShKAS_mashingun
      как Европа от реагирует?

      Проглотит и возьмет под козырек. yes
      Владимирец
      1. Тралл Сегодня, 12:39
        На евроУкраине пока даже не до обсуждения новых санкций - там произошло историческое событие smile

        Вот так и живем - от американцев нам санкции, а украинцам - арбузы баржами(сразу вспомнился О.Бендер и братья Карамазовы) smile
        Тралл
        1. Владимирец Сегодня, 12:40
          Я вчера уже ржал про эти арбузы, Украина без американской помощи даже арбузы не в состоянии в Киев отправить. laughing
          Владимирец
        2. siemens7774 Сегодня, 12:49
          Главное что бы арбузы хорошенько не прокачали селитрой.Ведь потом обвинят сами знаете кого))
          siemens7774
        3. УАЗ 452 Сегодня, 13:25
          Да ладно прикалываться - все люди так устроены, что нуждаются в поводах для оптимизма. Когда, по большому счёту, похвастаться нечем, напрягают фантазию. Вот взять, например, русско-японскую войну: всё было плохо, но тут случился "Варяг", который несколько раз по японцам выстрелил, прежде чем утонул. Так представили, как великий подвиг, чуть ли не с утоплением всего флота Микадо. А тут - целая баржа арбузов!!!
          УАЗ 452
      2. хрыч Сегодня, 12:40
        Цитата: Владимирец
        Проглотит

        Он, конечно ни в какие ловушки не попал. Вмешательство в выборы - не синоним выбора пророссийского кандидата. Наоборот если бы не подписал, то обвинили, что покрывает. Сам факт вмешательства - активное участие в блогосфере, взлом и публикация почты помощницы Клинтон. Скорей команда Трампа и вскрыла почту, зато на наших можно списать laughing Но то, что вышвырнули 700 с гаком црушников из РФ, весьма удачный повод. laughing
        хрыч
      3. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:40
        Цитата: Владимирец
        Проглотит и возьмет под козырек

        Им нельзя, скоро зима, а у укров запасы газа опять на нуле, трубопровод то нужен
        ShKAS_mashingun
        1. Владимирец Сегодня, 12:42
          Цитата: ShKAS_mashingun
          трубопровод то нужен

          А им действующих пока хватит, американская задача в том, чтобы Северный поток-2 замочить.
          Владимирец
          1. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:58
            Цитата: Владимирец
            А им действующих пока хватит,

            Без резерва, которого у укров нет в зиму идти нельзя и европейцы это прекрасно понимают
            ShKAS_mashingun
      4. Zibelew Сегодня, 12:53
        Трамп еще не подписал новые санкции. Опять журналисты нагнетают.
        Вице-президент США Майкл Пенс заявил в Тбилиси, что «в ближайшее время президент Дональд Трамп окончательно законодательно оформит санкции против России, что станет отчетливым сигналом всем нашим союзником», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Ранее появились сообщения о том, что Пенс объявил о подписании Трампом новых антироссийских санкций. Пенс сделал свое заявление во вторник на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

        https://www.vz.ru/news/2017/8/1/880993.html
        Позже «Интерфакс» аннулировал сообщение о подписании американским лидером закона о расширении санкций, подчеркнув, что вице-президент лишь анонсировал это событие. «Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России», — приводит агентство слова Пенса.

        https://lenta.ru/news/2017/08/01/trump_sanctions/
        Zibelew
      5. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 12:30
      Трамп должен честно себе признаться, что его нагнули laughing ...причём сделали это весьма цинично - попутно выставив русским шпионом laughing ...ну ничего, утрётся. Видать этому барыге не в первой
      Чёрный
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:36
        Цитата: Чёрный
        Трамп должен честно себе признаться, что его нагнули

        А Вы, вместе с Госдурой, наивно считаете, что смысл существования трампа - сделать России хорошо и что коварный Сенат мешает братушке Трампу в этом? Неужто Путин прогнулся, когда признал Порошенко и пожал ему руку?
        Молодой_Коммунист
        1. Чёрный Сегодня, 12:43
          Цитата: Молодой_Коммунист
          Вы, вместе с Госдурой, наивно считаете, что смысл существования трампа - сделать России хорошо и что коварный Сенат мешает братушке Трампу в этом? Неужто Путин прогнулся, когда признал Порошенко и пожал ему руку?

          А вы внук ванги? Знаете что я "считаю"? wink ....а что касается "Путин пожал руку" ...и что? ..есть определённый этикет.....Лукашенко с Поросём чуть ли не взасос при встрече целовался, но это ведь не повод объявлять его пособником бандеровцев smile
          Чёрный
          1. Алена767 Сегодня, 12:45
            Да это тролль либерастный
            Алена767
    3. Житель Мордора Сегодня, 12:30
      Как обком из за океяна прикажет - так и отреагирует. Суверенная Европа это нонсенс по нынешним временам.
      Житель Мордора
      1. Tusv Сегодня, 12:46
        Цитата: Житель Мордора
        Суверенная Европа это нонсенс по нынешним временам.

        Да уж. К ним горничные приходят а они отказываются.
        Tusv
    4. Genych Сегодня, 12:31
      Как обычно,прогнется.
      Genych
      1. vch Сегодня, 12:49
        Начинаются очень интересные события. Есть только одно но...... На самом деле, в документе (а именно о применении санкций) сказано, что президент МОЖЕТ применить те или иные меры, или все вместе взятые..... Т.е. получается, что Трамп может применить, а может и тормознуть..... Вот и будет интересно посмотреть, как он поступит. Ну а прогнется или нет Европа...... Тут ведь тоже подвох большой. Ну ладно, прекратят они строить Северный поток. Согласятся с амерами - типа везите ваш газ..... Ну и на чем американцы его повезут? Нужно лет пять шесть как минимум, что бы построить необходимое кол-во танкеров для перевозки СПГ..... А что будет в это время делать старушка Европа? Ну и самое главное. Дорогой газ - дорогие товары..... Причем все. А это все, потеря рынков, потеря прибылей и т.д. И это куда серьезней, чем прямые потери при отказе от Северного потока.
        vch
    5. Игорь Половодов Сегодня, 13:01
      нет... под Марусин поясок скорее козырнет...
      Игорь Половодов
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:31
    Сейчас будет интересно... Как Европу нагибать будут?
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 12:38
      Как Европу нагибать будут?
      как всегда элегантно laughing
      Partyzan
      1. Подрезчик Сегодня, 12:55
        Подписал, чего и следовало ожидать. Деться ему некуда, и его полномочия урезали, только в ловушку он не попал. Какой бы не был президент США, русофобские настроения всегда там будут превалировать, тем более что санкции обуславливают еще и экономические интересы, сжиженный газ из Америки и т.д. Конфронтация набирает обороты, теперь слово за Европой!
        Подрезчик
    2. jonhr Сегодня, 12:50
      а никак. просто европейские компании сами уйдут с рынка РФ. просто соизмерят сколько потеряют оставшись и сколько потеряют если не уйдут
      jonhr
      1. Tusv Сегодня, 13:05
        Цитата: jonhr
        а никак. просто европейские компании сами уйдут с рынка РФ. просто соизмерят сколько потеряют оставшись и сколько потеряют если не уйдут

        Вспоминаем 2014 год. Ввели нам санкции за Крым и как все ломанулись из Киева в Москву. Уйдут они. Слишком шикарные условия
        Tusv
    3. Чёрный Сегодня, 13:03
      Цитата: Горный стрелок
      Сейчас будет интересно... Как Европу нагибать будут?
      ...НЕЖНО wassat
      Трамп хочет продавать свой газ - сжиженный. Старая Европа хочет покупать русский трубный. А младоевропейцы хотят денег. У них денег ни на какой газ нету. laughing
      Чёрный
  3. Вал31rus Сегодня, 12:32
    всё так накалено, путину надо срочно принимать адекватные меры, иначе рейтинг его перед выборами может резко обвалиться, люди уже устали хотят жить спокойно и заниматься своими делами а не забивать голову этими новостями, голова полна от этого спама!!!
    Вал31rus
    1. Flinky Сегодня, 12:34
      Ты не поверишь, но местная аудитория - это исчезающе малый процент от всего населения РФ. Остальные спокойно живут и занимаются своими делами.
      Flinky
      1. Pivot Сегодня, 12:53
        А почему это вы за всех такое заявление делаете, мне лично пофиг что там за океаном, но информацию читаю. Если вам аудитория не нравится, так вас никто тут не держит, у нас свободное государство, насильно никто вас тут не держит.
        Pivot
        1. Flinky Сегодня, 13:33
          Мужчина, что ж вы так убиваетесь-то, а... Вы же так не убьётесь!
          Flinky
      2. Вал31rus Сегодня, 12:58
        не знаю как у вас там, но мы живем на границы с украиной как на пороховой бочке...
        Вал31rus
  4. Шептун Сегодня, 12:36
    Похоже иллюзия самостоятельности президента США рухнула!
    А у нас она еще сохраняется?
    Шептун
    1. jonhr Сегодня, 12:53
      похоже это в очередной раз система власти в США доказала , что один человек даже если он и президент самолично ничего не решает. может он быть трижды шпионом. доказательством того что интституты власти в США функционируют и незыблемы и они работают автономно. то есть независимы
      jonhr
      1. sogdy Сегодня, 13:38
        Цитата: jonhr
        интституты власти в США функционируют и незыблемы и они работают автономно

        Аднака стагнация.
        Да еще и автономность от государства!
        Трижды охренеть! "Грибоочки!"
        sogdy
  5. anjey Сегодня, 12:38
    "политические шахматы" на отдельно взятой территории USA набирают обороты..
    anjey
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:38
    Наплевать, что будет с Трампом, наплевать кто станет президентом в случае импичмента. Политика как была так и останется антироссийской. Ну, что будем еще надеяться на изменения и "ясные" головы "партнеров" давать кому-то какие-то возможности выйти из созданной ими же ситуации? Если будем продолжать заигрывания и оправдывания, то проще признать поражение и сидеть молча. Честно говоря уже достала эта мягкотелость по отношению к противнику, который тебя душит.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
      Цитата: rotmistr60
      Наплевать, что будет с Трампом, наплевать кто станет президентом в случае импичмента. Политика как была так и останется антироссийской.

      Поддерживаю и присоединяюсь .
      Цитата: rotmistr60
      Честно говоря уже достала эта мягкотелость по отношению к противнику, который тебя душит.

      Выжидательная позиция в отношении США слишком затянулась . Пора от слов к действиям переходить . Надеюсь , высылка дипломатов это только первый звоночек .
      bouncyhunter
      1. Алексей7777777 Сегодня, 13:08
        К действиям..? Так это не действия-это самоубийство...
        Алексей7777777
      2. УАЗ 452 Сегодня, 13:30
        Я дам Вам парабеллум!
        УАЗ 452
  7. AlexanderVP Сегодня, 12:40
    Если Трамп нелегитимный президент, значит подписание им закона о санкциях не легитимно, т.е. закон не имеет юридической силы. О какая загогулина.
    AlexanderVP
  8. spirit Сегодня, 12:42

    Всем Шампанского) За Трампа laughing Прогнозисты Ку***ы) laughing
    spirit
    1. Алена767 Сегодня, 12:49
      Бомбануло тебя либераста
      Алена767
  9. HAM Сегодня, 12:46
    Сегодня Трамп должен подписать ещё и ЗАВЕЩАНИЕ!
    HAM
    1. Чёрный Сегодня, 12:52
      Цитата: HAM
      Сегодня Трамп должен подписать ещё и ЗАВЕЩАНИЕ!

      Не Путину ли? wassat
      Чёрный
      1. HAM Сегодня, 13:06
        Зачем оно Путину?ВДОВЕ И СИРОТКАМ,ИХ У НЕГО МНОГО.. hi
        HAM
  10. Толик_74 Сегодня, 12:54
    Цитата: ShKAS_mashingun
    Пошли они а опу! Мне только интересно, как Европа от реагирует?

    Европа во времена темнокожего парня была в позе членистоногих ракообразных. Встанет ли она в полный рост покажет время
    Толик_74
  11. К-50 Сегодня, 12:58
    Трамп признал «вмешательство РФ в американские выборы»

    Как всегда громче всех "Держи вора!" кричит сам вор. yes
    Поскольку сами пин дос ники не отрицают вмешательства в выборы в России, то надо ждать нашего ответа на эти действия ФША. Вообщем, чем дальше в лес тем веселее партизаны. laughing
    К-50
  12. УАЗ 452 Сегодня, 13:28
    А Трамп сейчас и не отрицает попыток вмешательства в выборы, как таковых. Мелькают сюжеты об Украине, которая подыгрывала Клинтон, даже о России, стремящейся Трампа дискредитировать.
    То есть посыл такой: все работали против Трампа - от американских СМИ и истеблишмента до гнусной России. Но благодаря поддержке простых американцев Трамп победил. Слава Трампу!
    УАЗ 452
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