13:50 01 августа

В Москве представят интернет-портал о солдатах Первой мировой

Сегодня в Москве под эгидой Российского исторического общества (РИО) пройдут мероприятия, посвященные памяти о Первой мировой войне: будет открыта выставка, посвященная состоянию довоенной России, и состоится презентация интернет-портала с информацией о солдатах русской армии, участвовавших в этой войне, передает РИА Новости .



«Материалы выставки, в которых сделан акцент на данные статистики, убедительно показывают: темпы экономического роста, набранные Россией в результате столыпинских реформ, создали к 1914 году значительный запас прочности. Это позволило перевести экономику страны на военные рельсы и вплоть до революции вполне успешно поддерживать ее на плаву», – говорится в релизе РИО.


Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» является совместным проектом Минобороны РФ и Федерального архивного агентства.

«Идея интернет-проекта – дать возможность любому желающему получить доступ к документам периода Первой мировой войны, к информации о военнослужащих русской армии», пояснили в РИО.

Сообщается, что «к настоящему времени на портале размещено примерно 2,5 миллиона карточек, содержащих сведения о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести солдат». Позднее планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включит в себя более 9 млн. карточек.

«Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков – Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии)», – говорится в сообщении.

Напомним, первого августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 12:54
    Там не Саша ли Романов модерит? lol
    Чёрный
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:55
    Ну хоть взялись за эту тему, а то у многих нет никакого представления о РИ того времени. Да и предков своих забывать нельзя.
    ShKAS_mashingun
    1. Logall Сегодня, 13:30
      Давно пора. Как будто и не было её. Про подвиги забыли. Одна ''Атака живых мертвецов'' чего стоит. А сколько их было ещё...
      Logall
  3. To be or not to be Сегодня, 13:22
    1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

    Памятник героям Первой мировой войны в Москве (Фото: kremlin.ru)
    To be or not to be
  4. DenZ Сегодня, 13:23
    Кто-ни будь в курсе как попасть на этот портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" ? Вроде как сегодня должен открыться. Очень хочется в базе данных покопаться.
    DenZ
  5. Ольгович Сегодня, 13:50
    Уже есть такой сайт о героях Великой войны -под эгидой Российского военно-исторического общества: pomnimvseh.histrf.ru/.
    Там и архивы и документы, и фотографии. Весьма интересен.
    Может, новый будет более полон и найду там своего прадеда. Может, даже узнаю, за что он награжден Георгиевскими крестами.
    Ольгович
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