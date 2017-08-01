В Москве представят интернет-портал о солдатах Первой мировой
Сегодня в Москве под эгидой Российского исторического общества (РИО) пройдут мероприятия, посвященные памяти о Первой мировой войне: будет открыта выставка, посвященная состоянию довоенной России, и состоится презентация интернет-портала с информацией о солдатах русской армии, участвовавших в этой войне, передает РИА Новости .
«Материалы выставки, в которых сделан акцент на данные статистики, убедительно показывают: темпы экономического роста, набранные Россией в результате столыпинских реформ, создали к 1914 году значительный запас прочности. Это позволило перевести экономику страны на военные рельсы и вплоть до революции вполне успешно поддерживать ее на плаву», – говорится в релизе РИО.
Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» является совместным проектом Минобороны РФ и Федерального архивного агентства.
«Идея интернет-проекта – дать возможность любому желающему получить доступ к документам периода Первой мировой войны, к информации о военнослужащих русской армии», пояснили в РИО.
Сообщается, что «к настоящему времени на портале размещено примерно 2,5 миллиона карточек, содержащих сведения о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести солдат». Позднее планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включит в себя более 9 млн. карточек.
«Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков – Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии)», – говорится в сообщении.
Напомним, первого августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.
«Материалы выставки, в которых сделан акцент на данные статистики, убедительно показывают: темпы экономического роста, набранные Россией в результате столыпинских реформ, создали к 1914 году значительный запас прочности. Это позволило перевести экономику страны на военные рельсы и вплоть до революции вполне успешно поддерживать ее на плаву», – говорится в релизе РИО.
Портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» является совместным проектом Минобороны РФ и Федерального архивного агентства.
«Идея интернет-проекта – дать возможность любому желающему получить доступ к документам периода Первой мировой войны, к информации о военнослужащих русской армии», пояснили в РИО.
Сообщается, что «к настоящему времени на портале размещено примерно 2,5 миллиона карточек, содержащих сведения о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести солдат». Позднее планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включит в себя более 9 млн. карточек.
«Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков – Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии)», – говорится в сообщении.
Напомним, первого августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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