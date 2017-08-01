13:51 01 августа

Зимбабвийские разведчики заблудились в сибирском лесу

Команда Зимбабве, занявшая последнее место на первом этапе конкурса военных разведчиков в рамках Армейских международных игр в Новосибирске, столкнулась с трудностями при марш-броске, члены команды объяснили это тем, что в их стране подобных лесов нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Помимо команды Зимбабве, в конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.

Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности
— сообщили в ведомстве.


Зимбабвийские разведчики заблудились в сибирском лесу


Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться: они намерены наверстать упущенное на следующих этапах.

По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу на родине четыре месяца. Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.

Сегодня в Новосибирске стартовал второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр-2017.

Свои умения и профессиональные навыки по вождению боевых машин пехоты в сложных метеоусловиях продемонстрируют механики-водители разведывательных подразделений.

Механики-водители выполнят зачетное упражнение «Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности» по маршруту протяженностью более 5 км. Боевые машины должны двигаться на максимально возможной скорости и преодолеть искусственные и естественные препятствия: колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров.

Завершится второй этап конкурса погрузкой боевой машины пехоты на железнодорожную платформу и большегрузный полуприцеп на точность и время.

Команды Армении, Зимбабве и Казахстана соревнуются на боевых машинах пехоты БМП-2, стоящие на вооружении российской армии. Команда из Китайской Народной Республики использует свою боевую технику.

Остальной личный состав разведывательных отделений выполнит нормативы по связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 24

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  1. Владимирец Сегодня, 13:08
    Лесник, увидев таких темненьких ребят в косынках, бросил пить.
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 13:16
      ...Зимбабвийцев так и не нашли, но стали замечать что медведь всю неделю какал черными фекалиями wassat
      Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:17
      Жень , ты не учитываешь специфику места проведения . Скорее , лесник решил что это бред , вызванный нехваткой алкоголия в крови и удвоил суточную норму ! lol
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 13:25
        Цитата: bouncyhunter
        Жень , ты не учитываешь специфику места проведения . Скорее , лесник решил что это бред , вызванный нехваткой алкоголия в крови и удвоил суточную норму ! lol

        Вот токо что ты обвинил и так пострадавших африканцев в причинах алкоголизма наших лесников laughing..нехорошо
        Чёрный
        1. Владимирец Сегодня, 13:28
          Цитата: Чёрный
          так пострадавших африканцев

          Хорошо хоть сезон охоты ещё не открылся, на открытие у костра из трех охотников - два спецназовца, а третий их командир. laughing Вот тогда бы африканцы точно пострадали.
          Владимирец
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:32
          Никого я ни в чём не обвинял , просто учёл особенности менталитета . lol
          bouncyhunter
      2. Монос Сегодня, 13:26
        Да ладно вам смеяться. Я думаю, наши тоже не очень уверено чувствовали бы себя в тиковых лесах и саваннах Зимбабве.
        Монос
        1. Анатоль Клим Сегодня, 13:34
          Цитата: Монос
          Да ладно вам смеяться

          Бывает, что не смеятся невозможно laughing hi
          Президент Зимбабве, 92-летний Роберт Мугабе открыл памятник самому себе, несмотря на то, что в стране сейчас разгар экономического кризиса и проходят протестные акции против власти.
          Автором монумента стал местный художник Доминик Бенхура, трудившийся над памятником в течение шести месяцев. Он рассказал, что хотел создать скульптуру как можно большего размера, чтобы она отражала масштаб руководителя страны и производила «особое впечатление». В итоге скульптура вышла высотой 3,8 метра.
          Сам президент Мугабе сначала говорил, что памятник был подарен ему безвозмездно, но на открытии монумента заявил, что автор работы будет награждён чем-то большим, чем «простое спасибо».
          Анатоль Клим
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:37
          Вить , так мы же шутим , а не злорадствуем . drinks А ослучись это в Зимбабве , так ещё неизвестно , все ли дошли бы до финишной точки . Кто его знает , что местным радушным каннибалам в голову взбредёт ? belay
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 13:40
            Цитата: bouncyhunter
            Вить , так мы же шутим , а не злорадствуем .

            А мне за них обидно. Они такие смешные... laughing
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
              Я вообще-то тоже не расист , мне эти товарищи шоколадного цвета глубоко симпатичны . Особенно когда выяснилось , что в плане "выпить/закусить" мало от нас отличаются . good
              bouncyhunter
          2. фигвам Сегодня, 13:44
            Ёжик в тумане и то заблудился...
            фигвам
    3. vkl.47 Сегодня, 13:19
      Ничего... Тяжело в учении легко в бою
      vkl.47
      1. soroKING Сегодня, 13:26
        они не заблудились, а занялись охотой и собирательством...инстинкты wassat
        soroKING
    4. Евгений Стрыгин Сегодня, 13:23
      возможно и обратное - пить стал больше.
      Зелёные черти всё же привычнее чёрных.
      Евгений Стрыгин
    5. сибиралт Сегодня, 13:49
      А что делать? В сибирских лесах барханов нет, чтобы ориентироваться. laughing
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 13:12
    платки у бабок-грибниц выменяли на копья wassat
    soroKING
  3. Tusv Сегодня, 13:26
    Товарищи Зибвамбийцы. У Лешего надо было дорогу спросить. Он дядька добрый, если ему не перечить А если Кикиморам угодить, то место в тройке обеспечено. Лично я в Лешего верю - всегда выводил из леса по кратчайшей тропинке
    Tusv
  4. Deadушка Сегодня, 13:28
    Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса

    Знаем мы эти выступления laughing
    Deadушка
  5. Lester7777 Сегодня, 13:31
    Да, вот так пойдешь по грибы, увидишь и десять лет по лесам партизанить будешь.
    Lester7777
  6. demo Сегодня, 13:33
    Команда Зимбабве, занявшая последнее место на первом этапе конкурса военных разведчиков в рамках Армейских международных игр в Новосибирске, столкнулась с трудностями при марш-броске, члены команды объяснили это тем, что в их стране подобных лесов нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.


    Вспомнился анегдот где местный абориген, кажется чукча, рассказывает о том, как сначала заблудилась дочь вождя, потом жена вождя, потом он сам заблудился, о том как их искали, а потом что с ними делали всем стойбищем.

    Учить надо зимбабвийских разведчиков. Им очень пригодится навыки выживания в сибирской тайге и арктической зоне России.
    demo
  7. УАЗ 452 Сегодня, 13:39
    Я вот представляю: глухое сибирское село, старики на заваленке сидят, а тут такое из леса выходит, и начинает дорогу спрашивать... Сюрреализм.
    УАЗ 452
  8. МВГ Сегодня, 13:49
    Бедолаги разведчики из Зимбабве : баобабов нет, пальм нет, ежики по кустам шуршат - страашно ...
    МВГ
  9. SCHMEL Сегодня, 13:50
    Ни и ничего, поддержали бы ребят, а не ржали smile у них ещё всё впереди...


    SCHMEL
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