Зимбабвийские разведчики заблудились в сибирском лесу

Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности

Команда Зимбабве, занявшая последнее место на первом этапе конкурса военных разведчиков в рамках Армейских международных игр в Новосибирске, столкнулась с трудностями при марш-броске, члены команды объяснили это тем, что в их стране подобных лесов нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Помимо команды Зимбабве, в конкурсе участвуют военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета, марш-бросок и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидируют россияне.— сообщили в ведомстве.Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться: они намерены наверстать упущенное на следующих этапах.По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу на родине четыре месяца. Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила в качестве сюрприза особенное выступление, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.Сегодня в Новосибирске стартовал второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр-2017.Свои умения и профессиональные навыки по вождению боевых машин пехоты в сложных метеоусловиях продемонстрируют механики-водители разведывательных подразделений.Механики-водители выполнят зачетное упражнение «Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности» по маршруту протяженностью более 5 км. Боевые машины должны двигаться на максимально возможной скорости и преодолеть искусственные и естественные препятствия: колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров.Завершится второй этап конкурса погрузкой боевой машины пехоты на железнодорожную платформу и большегрузный полуприцеп на точность и время.Команды Армении, Зимбабве и Казахстана соревнуются на боевых машинах пехоты БМП-2, стоящие на вооружении российской армии. Команда из Китайской Народной Республики использует свою боевую технику.Остальной личный состав разведывательных отделений выполнит нормативы по связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.