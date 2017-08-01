В ЕП предлагают ввести санкции за героизацию нацизма в Прибалтике
Газета «Известия» со ссылкой на источники в Европейском парламенте пишет о том, что группа евродепутатов запланировала поднять вопрос о распространении неонацистских настроений в странах Балтии. В материале говорится о том, что в рамках Европарламента проблема героизации нацизма в Прибалтике будет подниматься грядущей осенью - с обращением в Еврокомиссию.
С озвученной инициативой выступили представители фракции «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера». Наиболее высокопоставленным депутатом ЕП, поддерживающим инициативу, является Йиржи Машталка – зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией.
«Известия» сообщают, что инициатива возникла в связи с тем, что в Латвии, Эстонии и Литве практикуются шествия ветеранов нацистских формирований, а также поощряются организации, которые занимаются деятельностью, по сути, обеляющей преступления фашизма.
Странно, что подобного рода инициатива не возникла в Европарламенте ранее. Ведь шествия пособников гитлеровцев в Прибалтике проводятся более 25 лет. Причём проводятся они и после вступления прибалтийских республик в Евросоюз.
По словам евродепутата Машталки, ЕП может принять решение о персональных санкциях против участников наци-шествий, а также резолюцию-обращение к официальным властям стран Балтии.
В связи с этим возникает вопрос: через какое время после выдвижения подобной инициативы в ЕП депутата Йиржи Машталку и других авторов идеи объявят «агентами Кремля»?..
С озвученной инициативой выступили представители фракции «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера». Наиболее высокопоставленным депутатом ЕП, поддерживающим инициативу, является Йиржи Машталка – зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией.
«Известия» сообщают, что инициатива возникла в связи с тем, что в Латвии, Эстонии и Литве практикуются шествия ветеранов нацистских формирований, а также поощряются организации, которые занимаются деятельностью, по сути, обеляющей преступления фашизма.
Странно, что подобного рода инициатива не возникла в Европарламенте ранее. Ведь шествия пособников гитлеровцев в Прибалтике проводятся более 25 лет. Причём проводятся они и после вступления прибалтийских республик в Евросоюз.
По словам евродепутата Машталки, ЕП может принять решение о персональных санкциях против участников наци-шествий, а также резолюцию-обращение к официальным властям стран Балтии.
В связи с этим возникает вопрос: через какое время после выдвижения подобной инициативы в ЕП депутата Йиржи Машталку и других авторов идеи объявят «агентами Кремля»?..
Использованы фотографии: Gorod.lv
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