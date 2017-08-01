13:51 01 августа

В ЕП предлагают ввести санкции за героизацию нацизма в Прибалтике

Газета «Известия» со ссылкой на источники в Европейском парламенте пишет о том, что группа евродепутатов запланировала поднять вопрос о распространении неонацистских настроений в странах Балтии. В материале говорится о том, что в рамках Европарламента проблема героизации нацизма в Прибалтике будет подниматься грядущей осенью - с обращением в Еврокомиссию.

С озвученной инициативой выступили представители фракции «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера». Наиболее высокопоставленным депутатом ЕП, поддерживающим инициативу, является Йиржи Машталка – зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией.

«Известия» сообщают, что инициатива возникла в связи с тем, что в Латвии, Эстонии и Литве практикуются шествия ветеранов нацистских формирований, а также поощряются организации, которые занимаются деятельностью, по сути, обеляющей преступления фашизма.


В ЕП предлагают ввести санкции за героизацию нацизма в Прибалтике


Странно, что подобного рода инициатива не возникла в Европарламенте ранее. Ведь шествия пособников гитлеровцев в Прибалтике проводятся более 25 лет. Причём проводятся они и после вступления прибалтийских республик в Евросоюз.

По словам евродепутата Машталки, ЕП может принять решение о персональных санкциях против участников наци-шествий, а также резолюцию-обращение к официальным властям стран Балтии.

В связи с этим возникает вопрос: через какое время после выдвижения подобной инициативы в ЕП депутата Йиржи Машталку и других авторов идеи объявят «агентами Кремля»?..

Использованы фотографии: Gorod.lv
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 13:32
    Упс...я не ослышался? Кто - то в ЕП ещё остался из адекватных?...
    Странно, что подобного рода инициатива не возникла в Европарламенте ранее.
    ..ну если серьёзно, то ничего странного.....просто кураторы ЕП немцы, решили приструнить младоевропейцев, что бы те были сговорчевее по СП-2...
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 13:36
      Сейчас ''шпроты'' начнут орать о ''Завтрашнем нападении Русских''. Чтобы про этот казус все забыли.
      Мы напомним...
      Logall
    2. сибиралт Сегодня, 13:47
      Предложить - еще не сделать. Все пойдет, если ЕС не поддержит американские санкции против РФ.
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 13:51
        Цитата: сибиралт
        Предложить - еще не сделать. Все пойдет, если ЕС не поддержит американские санкции против РФ.

        Считаете начнется политический ''замес''?
        Кому много политической ''крови''! Не нашей, разумеется...
        Logall
  2. Алексей7777777 Сегодня, 13:34
    "...Странно, что подобного рода инициатива не возникла в Европарламенте ранее. Ведь шествия пособников гитлеровцев в Прибалтике проводятся более 25 лет..."
    Сколько верёвочке не виться,а конец будет.
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 13:40
      Алексей hi
      Про всех вспомнят, или нет?
      Logall
      1. Алексей7777777 Сегодня, 13:45
        Про всех вспомнят...Может быть и выдаю желаемое за действительность,но хотелось бы думать,или я сам тогда скажу,что я ничего в этой жизни не понимаю тогда,Саш... hi
        Алексей7777777
  3. ShKAS_mashingun Сегодня, 13:35
    Да это евреи подсуетились, поди, также как и про наши памятники в Польше
    ShKAS_mashingun
  4. саняджан Сегодня, 13:36
    дошло, что-ли, а то придурялись, мол, слепоглухонемые, а как сша припёрли - сразу риторика изменилась
    саняджан
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:40
    Это что на фото к статье, за рижский гот с картой чего на пузе? У кого зрение получше или в теме объясните пожалуйста.Что это чучело демонстрирует за рисунок?
    Наблюдатель2014
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