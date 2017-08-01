13:52 01 августа

Китай открыл первую зарубежную военную базу

Первая китайская зарубежная база официально открылась в восточной Африке, в Республике Джибути. Торжественная церемония поднятия флага КНР на базе в Джибути (Восточная Африка) состоялась в 8:00 утра по местному времени (совпадает с московским). После ее окончания корабли китайских ВМС подошли к причалам.

Государственное радио сообщило, что на церемонии открытия присутствовало более 300 человек, в том числе заместитель командующего ВМС Китая Тянь Чжун и министр обороны Джибути. Эта база позволит Китаю лучше поддерживать свои сторожевые корабли вблизи берегов Сомали и Йемена и выполнять свои международные гуманитарные обязательства
— говорится в сообщении Reuters .

Китай открыл первую зарубежную военную базу



В Джибути уже действуют военные базы США, Франции и Японии. Приход китайских ВМС в Джибути, вероятно, лишь первый шаг по развитию их глобального присутствия. В апреле китайская пресса писала о том, что КНР намерена построить около десяти военно-морских баз по всему миру. Они будут находиться «в дружественных странах, вроде Пакистана», — писала Global Times, добавляя, что основной задачей баз будет обслуживание китайских авианесущих групп, число которых в будущем достигнет шести.

Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает агентство «Синьхуа», база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения.

Китай объявил о начале строительства военной базы в 2016 году. Первых военнослужащих на базу отправили 11 июля этого года. Всего на ней будут служить свыше двух тысяч военных.

Джибути — государство в Восточной Африке с населением около 740 тысяч человек. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.

Китай начал строительство базы в прошлом году. Планируется, что военные корабли, которые участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях у Йемена и Сомали, будут пополнять запасы на этой базе.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:44
    Китай открыл первую зарубежную военную базу
    Ну что сказать.С почином.Ух сейчас орать "китайцы идут" будут !
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 13:46
      Китай давно начал окучивать африканский континент, и инвестициями и политически И военная база результат не одного года начала и военного присутствия важном для целей Китая континенте......
      Чёрный
      1. vch Сегодня, 13:50
        Похоже санкции америкосов не за горами. Китай все больше показывает американцам их истинное место в мировой политике.....
        vch
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
        Чёрный
        Китай давно начал окучивать африканский континент, и инвестициями и политически и военная база
        Я так вас понию ,что скоро ждать? Ещё полтора лярда feel
        Наблюдатель2014
    2. Алексей7777777 Сегодня, 13:48
      Орать никто не будет.Просто скажут-молодцы китайцы...Тихой сапой начинают прибирать к рукам самые лакомые места...
      Алексей7777777
  2. Владимирец Сегодня, 13:47
    Мне сейчас Китай Японию напоминает перед ВМВ.
    Владимирец
  3. kepmor Сегодня, 13:51
    каждому своё...китайцы базы и корабли строят...мы "зенит-арены" с розой хутором...
    kepmor
Картина дня