Китай открыл первую зарубежную военную базу

Государственное радио сообщило, что на церемонии открытия присутствовало более 300 человек, в том числе заместитель командующего ВМС Китая Тянь Чжун и министр обороны Джибути. Эта база позволит Китаю лучше поддерживать свои сторожевые корабли вблизи берегов Сомали и Йемена и выполнять свои международные гуманитарные обязательства

Первая китайская зарубежная база официально открылась в восточной Африке, в Республике Джибути. Торжественная церемония поднятия флага КНР на базе в Джибути (Восточная Африка) состоялась в 8:00 утра по местному времени (совпадает с московским). После ее окончания корабли китайских ВМС подошли к причалам.— говорится в сообщении Reuters В Джибути уже действуют военные базы США, Франции и Японии. Приход китайских ВМС в Джибути, вероятно, лишь первый шаг по развитию их глобального присутствия. В апреле китайская пресса писала о том, что КНР намерена построить около десяти военно-морских баз по всему миру. Они будут находиться «в дружественных странах, вроде Пакистана», — писала Global Times, добавляя, что основной задачей баз будет обслуживание китайских авианесущих групп, число которых в будущем достигнет шести.Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает агентство «Синьхуа», база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения.Китай объявил о начале строительства военной базы в 2016 году. Первых военнослужащих на базу отправили 11 июля этого года. Всего на ней будут служить свыше двух тысяч военных.Джибути — государство в Восточной Африке с населением около 740 тысяч человек. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.Китай начал строительство базы в прошлом году. Планируется, что военные корабли, которые участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях у Йемена и Сомали, будут пополнять запасы на этой базе.