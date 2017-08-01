16:58 01 августа

Посол Израиля в России: Голанские высоты наши!

РИА Новости публикует фрагмент интервью с послом Израиля в России Гарри Кореном. Этот фрагмент касается вооружённого конфликта Израиля с Сирией, в результате которого Израиль фактически аннексировал сирийскую территорию в районе Голанских высот. Посол Корен выразил удовлетворение по поводу того, что в своё время оказались безрезультатными переговоры между официальными Тель-Авивом и Дамаском. Напомним, что такие переговоры затевались в то время, когда президентом Сирии был Хафез Асад.

Гарри Корена цитирует российское информационное агентство:
По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля. Если кто-то ещё думает, что об этом ещё нужно говорить, то это будет наивно. Мы пытались в прошлом, при правительстве Эхуда Барака, вести переговоры, прозондировать возможность переговоров с Хафезом Асадом, это никуда нас не привело. И, слава богу, провалилось. Потому что если бы мы вернули Голанские высоты, мы сейчас бы имели присутствие "Хезболлаха" и иранских солдат над озером Кинерет.


Посол Израиля в России: Голанские высоты наши!



Как видно, официальные лица Израиля находят причину, чтобы объяснить искусственное вхождение Голанских высот в состав Израиля. И, надо же, «мировое сообщество» в течение десятилетий не торопится вводить санкции против Израиля и израильских граждан. Никто в США и Европе (из состава официальных властей) не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот, но зато до пены изо рта кричит о «незаконном» проведении референдума в Крыму.

Использованы фотографии: Forumdaily.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 138

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  1. Балу Сегодня, 14:03
    официальные лица Израиля находят причину, чтобы объяснить искусственное вхождение Голанских высот в состав Израиля. И, надо же, «мировое сообщество» в течение десятилетий не торопится вводить санкции против Израиля и израильских граждан. Никто в США и Европе (из состава официальных властей) не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот
    Причина в воде. Если бы израилю никто не угрожал перекрыть воду, не было бы и анексии. Поправьте меня если я не прав. hi
    Ну а циничной лжи коллективного запада нужно ли удивляться.
    Балу
    1. профессор Сегодня, 14:08
      Цитата: Балу
      Причина в воде. Если бы израилю никто не угрожал перекрыть воду, не было бы и анексии. Поправьте меня если я не прав.

      Не правы. Поправляю. Сирия напала на Израиль и потеряла Голаны отписанные Лигой Наций еврейскому государству. Кстати, Израиль не использует воду с Голан. Разве что как минералку в бутылках. Нынче у нас перепроизводство воды.

      Цитата: kepmor
      ну всёёёёёё...закончилось затишье "на фронте"...щасссс начнётся....

      Так задумано администрацией. Разве мы можем позволить себе её разочаровать? wink
      профессор
      1. Чёрный Сегодня, 14:16
        Голаны отошли Израилю в результате войны, которую по факту начали арабы. Так что тут не о чем спорить....тоже самое примерно было , например, с Кёнигсбергом....как говорится КРЫМНАШ - ГОЛАНЫВАШ laughing
        Чёрный
        1. Che Burashka Сегодня, 14:34
          Цитата: Чёрный
          Голаны отошли Израилю в результате войны, которую по факту начали арабы. Так что тут не о чем спорить....тоже самое примерно было , например, с Кёнигсбергом....как говорится КРЫМНАШ - ГОЛАНЫВАШ laughing

          Полностью согласен! При всём уважении к народу САР, Израиль забрал себе отвоёванную территорию. О чём тут спорить? Примеров - тысячи! И в нашей истории тоже. Тот же Крым достался Российской Империи после разгрома Крымского Ханства. А Ермак в Сибири? А Курильские острова? А Калининград/Кёнигсберг? Этот список можно продолжать долго, но неохота... Кому интересно - Яндекс в помощь.
          Факт остаётся фактом - была агрессия в отношении Израиля. Израиль победил и совершенно заслуженно забрал себе Голаны!
          Che Burashka
          1. badens1111 Сегодня, 14:54
            Цитата: Che Burashka
            Тот же Крым достался Российской Империи после разгрома Крымского Ханства.

            И?Раковый нарост рабовладельческого вассала Турции и тысячи угнанных в рабство-наверно не стоило КРЫМ воевать,ваши предки не жили наверно в областях,которые ежегодно грабились крымчаками.
            Ну это так,экскурс в глубокую историю,а по факту Голан-Израиль незаконно оккупирует сирийскую территорию,заведомо понимая,что Сирия не представляет ему угрозы.
            Все вопли по поводу мнимой угрозы ИРАНА из той же серии.
            badens1111
            1. Netwallker Сегодня, 15:10
              В чём не законность ?
              Netwallker
              1. badens1111 Сегодня, 15:16
                Цитата: Netwallker
                В чём не законность ?

                В отличии от ваших притязаний все законно.
                Ясский мирный договор между Россией и Османской империей был подписан в Яссах 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
                Переговоры возглавляли: с российской стороны - сначала светлейший князь Г.А. Потемкин (а после его смерти глава Коллегии иностранных дел князь А.А. Безбородко), а с турецкой - великий визирь Юсуф-паша.
                От имени России договор подписали Самойлов, де Рибса и С.А. Лашкарев, а от имени Порты - рейс-эффенди (министр иностранных дел) Абдулла эфенди, Ибрагим Исмет бей и Мехмед эфенди.
                Ясский договор закрепил за Россией все Северное Причерноморье, усилив ее геополитические позиции на Кавказе и Балканах. Россия сохраняла право покровительства христианам Балканского полуострова, находившимся под властью Порты.
                Договор восстанавливал действие Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., Георгиевского трактата 1783 г. и остальных русско-турецких соглашений, за исключением статей, отменяемых настоящим договором. Как уже отмечалось, договор закрепил итоги выигранной Россией войны 1787-1791 гг. Причиной войны стало стремление Турции вернуть земли, отошедшие к Российской империи по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, а также присоединенный в 1783 г. Крым.
                Есть сомнения в ЗАКОННОСТИ?
                badens1111
            2. Che Burashka Сегодня, 15:12
              Цитата: badens1111

              И?Раковый нарост рабовладельческого вассала Турции и тысячи угнанных в рабство-наверно не стоило КРЫМ воевать,ваши предки не жили наверно в областях,которые ежегодно грабились крымчаками.
              Ну это так,экскурс в глубокую историю,а по факту Голан-Израиль незаконно оккупирует сирийскую территорию,заведомо понимая,что Сирия не представляет ему угрозы.
              Все вопли по поводу мнимой угрозы ИРАНА из той же серии.

              И? Продолжайте - про Курилы, про Калининград и далее по теме.
              При чём здесь стоило/не стоило воевать? При чём здесь кто кем грабился? Вопрос был принципиально в другом - есть исторически сложившееся право победителя, забирать имущество/территории побеждённого, хотя бы в качестве компенсации. Упрощённо - трофеи. Почему Российская Империя, СССР и другие страны пользуются этим правом и всех это устраивает, а Израиль сразу становиться захватчиком? Это ведь чисто западный подход - все правы перед законом, но есть те, кто правее. Почему использование этого принципа против РФ нас не устраивает, но мы тут же готовы применить его к другим? Тогда давайте не будем возмущаться, когда и к нам применяют двойные стандарты. Ведь всегда найдётся тот, кто правее...
              Che Burashka
              1. badens1111 Сегодня, 15:21
                Цитата: Che Burashka
                Продолжайте - про Курилы, про Калининград и далее по теме.

                Вы не занимайтесь словесной эквилибристикой.
                Израиль -агрессор,территория Голан-аннексированаЭ,ООН это признает,требуя возврата.Кто оспаривает территориальную целостность России,ВЫ?Акто вы собственно таков,что бы претендовать на Курилы к примеру?В 91 у нас уже были гаврилы поповы и афанасьевы с сахаровыми,пытавшиеся торгануть Курилами,где они?
                Цитата: Che Burashka
                Почему Российская Империя, СССР и другие страны пользуются этим правом и всех это устраивает

                Потому что Россия это Россия а Израиль это Израиль,которому как накаркал Бжезинский жизни осталось до 2022 года,
                Цитата: Che Burashka
                Это ведь чисто западный подход - все правы перед законом, но есть те, кто правее.

                Это у вас чисто израильский и западный подход.
                Цитата: Che Burashka
                Тогда давайте не будем возмущаться, когда и к нам применяют двойные стандарты. Ведь всегда найдётся тот, кто правее...

                Не надо свои привычки перекладывать на нас.
                badens1111
                1. профессор Сегодня, 15:29
                  Цитата: badens1111
                  Потому что Россия это Россия а Израиль это Израиль,которому как накаркал Бжезинский жизни осталось до 2022 года,

                  Ну раз Бжезинский сказал, то значит так и будет. Бжезинский голова. laughing
                  Пойду пропивать весь свой винный погреб, а то боюсь не успеть к 2022-у году. Вечером посмотрю (если буду в состоянии стояния) сколько комментариев соберет сей срач. wassat
                  профессор
                  1. badens1111 Сегодня, 15:38
                    Цитата: профессор
                    Ну раз Бжезинский сказал, то значит так и будет. Бжезинский голова.

                    Ну ваша же голова..мне то какая печаль что один из ваших Хозяев о вас говорил.
                    Цитата: профессор
                    Вечером посмотрю (если буду в состоянии стояния) сколько комментариев соберет сей срач.

                    Правды ради,начатый вашими соотечественниками,с претензиями на счет Курил,Калининграда..очи яма,пелька мала,так кажуть на юге России.
                    badens1111
                  2. Che Burashka Сегодня, 16:06
                    Цитата: профессор
                    Цитата: badens1111
                    Потому что Россия это Россия а Израиль это Израиль,которому как накаркал Бжезинский жизни осталось до 2022 года,

                    Ну раз Бжезинский сказал, то значит так и будет. Бжезинский голова. laughing
                    Пойду пропивать весь свой винный погреб, а то боюсь не успеть к 2022-у году. Вечером посмотрю (если буду в состоянии стояния) сколько комментариев соберет сей срач. wassat

                    Бзежинский ещё та голова.... правда слегка дохлая, но голова!
                    И кстати, все как то благополучно забыли, что Израиль обладает ЯО. Это конечно не арсеналы РФ или США, но для того региона хватит с избытком. И несомненно, если вопрос будет стоять о выживании страны и народа в принципе, то Израиль его применит. Как в подобной ситуации (не дай Бог!) применим его и мы и любая другая страна. В таких моментах вопросы морали, правомерности/неправомерности уже никого не волнуют. Тут выжить бы....
                    Che Burashka
                2. Che Burashka Сегодня, 15:33
                  Цитата: badens1111
                  Цитата: Che Burashka
                  Продолжайте - про Курилы, про Калининград и далее по теме.

                  Вы не занимайтесь словесной эквилибристикой.
                  Израиль -агрессор,территория Голан-аннексированаЭ,ООН это признает,требуя возврата.Кто оспаривает территориальную целостность России,ВЫ?Акто вы собственно таков,что бы претендовать на Курилы к примеру?В 91 у нас уже были гаврилы поповы и афанасьевы с сахаровыми,пытавшиеся торгануть Курилами,где они?
                  Цитата: Che Burashka
                  Почему Российская Империя, СССР и другие страны пользуются этим правом и всех это устраивает

                  Потому что Россия это Россия а Израиль это Израиль,которому как накаркал Бжезинский жизни осталось до 2022 года,
                  Цитата: Che Burashka
                  Это ведь чисто западный подход - все правы перед законом, но есть те, кто правее.

                  Это у вас чисто израильский и западный подход.
                  Цитата: Che Burashka
                  Тогда давайте не будем возмущаться, когда и к нам применяют двойные стандарты. Ведь всегда найдётся тот, кто правее...

                  Не надо свои привычки перекладывать на нас.

                  Ну чем мне заниматься, я решу сам. По сути ответа не будет, я так понимаю. Только гневные обвинения?
                  Я на Курилы не претендую, а вот Япония - очень даже, причём на тех же основаниях, что и Сирия на Голаны. В чём тогда разница?
                  Россия это Россия, а Израиль это Израиль..... шикарная логика! От аргументации просто в восторге! То есть всё таки есть тот, кто правее? А ведь есть ещё и "исключительная нация", тогда эта нация правее всех правых? Ну тогда больше вопросов нет.
                  Как накаркал Бжезинский.... это он уже авторитетом стал? А я и не заметил.....
                  Che Burashka
                  1. badens1111 Сегодня, 15:42
                    Цитата: Che Burashka
                    Ну чем мне заниматься, я решу сам. По сути ответа не будет, я так понимаю

                    А какой вам нужен ответ что бы вы усвоили=Курилы,Калининград,все по ЗАКОНУ,Голаны противозаконный акт агрессии,удержание Голан тем паче,акт противозаконный.
                    Все ваши рассуждения ложатся в кальку намерений Запада по перекройке Ялтинских соглашений.
                    А это,незнающий элементарного,прямой путь к конфликтам.Но не мы их начинаем,мы их заканчиваем,неизменно с потерями для вам подобных..
                    Цитата: Che Burashka
                    Россия это Россия, а Израиль это Израиль..... шикарная логика! От аргументации просто в восторге!

                    Восторгайтесь.Великая Держава и что то вроде как держава ,где то у берега теплого моря понятия не равновесные .
                    Цитата: Che Burashka
                    А ведь есть ещё и "исключительная нация", тогда эта нация правее всех правых?

                    Это вы о себе так самокритично вместе с американцами,вопящими о исключительности?
                    Цитата: Che Burashka
                    А я и не заметил.....

                    Вы много чего не замечаете.
                    badens1111
          2. ватник Сегодня, 14:59
            Цитата: профессор
            Сирия напала на Израиль и потеряла Голаны отписанные Лигой Наций еврейскому государству.

            Цитата: Чёрный
            Голаны отошли Израилю в результате войны, которую по факту начали арабы.

            Цитата: Che Burashka
            Израиль забрал себе отвоёванную территорию. О чём тут спорить?

            Прямо "десант" кокой то пропагандистов (евреев) с альтернативной историей "вылез наружу" lol
            И все в одно "горло" одинаково (видимо цитатами из методичек) закричали что это арабы напали на "белый и пушистый" израильский режим однако это не так именно израильские евреи начали войну 1967 года в ходе которой были захвачены Голанские высоты и начал Израиль войну так же как ранее её начал Гитлер против СССР в 1941 то есть с внезапного нападения на соседние страны без объявления войны.
            Хотя данные заявления израильтян о том что это якобы их территории не стоит удивятся сейчас в США Израиле странах ЕС активно переписывают историю и я думаю скоро мы услышим о том что Берлин брали совместно войска США и Израиля которые затем устроили там парад в котором участвовали самые лучшие в мире танки "Меркава" lol да и вообще победа над Гитлером это именно заслуга евреев.
            А на счёт Голанских высот есть официальная позиция России:
            Песков: позиция России по статусу Голанских высот не изменилась
            Позиция России по статусу Голанских высот не менялась, Москва в этом вопросе руководствуется положениями международного права и принятыми резолюциями СБ ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

            "Наша позиция никоим образом не претерпела изменений. Мы в данном случае руководствуемся международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН. Позиция России никак не менялась", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления израильского руководства относительно статуса региона
            https://ria.ru/world/20160516/1434122070.html

            Резолюция ООН № 497 от 17 декабря 1981 года
            Совет Безопасности,
            рассмотрев письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики от 14 декабря 1981 года, содержащееся в документе S/14791,
            вновь подтверждая, что приобретение территории силой является недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности,

            постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;
            требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;
            заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;
            просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

            Принята единогласно на 2319-м заседании.

            — официальный сайт ООН
            ватник
        2. антивирус Сегодня, 14:38
          всё ваше...
          а воду отравят ? чё делать будут?
          антивирус
        3. katalonec2014 Сегодня, 14:49
          Цитата: Чёрный
          Голаны отошли Израилю в результате войны, которую по факту начали арабы.

          Тоже поддерживаю,или как выражается современная молодёжь - Всё по чесноку.
          katalonec2014
        4. хрыч Сегодня, 16:08
          Цитата: Чёрный
          Голаны отошли Израилю в результате войны, которую по факту начали арабы.

          Западные две трети Голан были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. Война начата Израилем.
          хрыч
      2. Kurasava Сегодня, 14:17
        Профессор но ведь это не так. Боевые действия, кстате без обявления войны, нчали мы Израиль. Верно? Войну Израиль начал, какие бы не были на то объективные причины.
        Kurasava
        1. Чёрный Сегодня, 14:26
          Цитата: Kurasava
          Профессор но ведь это не так. Боевые действия, кстате без обявления войны, нчали мы Израиль. Верно? Войну Израиль начал, какие бы не были на то объективные причины.

          В военном плане удар первым нанёс Израиль..но он был по факту превентивным....война была неизбежна и арабская коалиция фактически ее объявила......
          Чёрный
          1. профессор Сегодня, 14:30
            Цитата: Чёрный
            В военном плане удар первым нанёс Израиль..

            Не правда. Сирия напала на Израиль. Причем не одна, а в арабской своре.

            Цитата: Балу
            Спасибо, я слышал иную точку зрения.

            Это было актуально до 1990-х. Сегодня виду с Голан не используют в народном хозяйстве.

            Цитата: Балу
            Мне татарину никогда не понять кровожадного стремления соседей Израиля уничтожить соедей.

            Арабы, сэр. request
            профессор
            1. Чёрный Сегодня, 14:43
              [quote=профессор]Не правда. Сирия напала на Израиль. [quote]
              Стоп, Профессор. Здесь ведь речь о так называемой 6-и дневной войне, верно?...а боевые действия в ней начались с авиаудара Израиля по аэродромам в Сирии и Египте с которых готовилось нападение на Израиль...поэтому я и говорю о превентивном ударе на который Израиль имел право..тем более что им перекрыли все выходы в море ...
              Чёрный
              1. Netwallker Сегодня, 15:06
                Удар начался в понедельник 5 июня 1967 года атакой ВВС Израиля по египетским военным аэродромам, рано утром.
                С 11 часов дня Израиль сам стал подвергаться налётам ВВС Сирии и Иордании. Так, сирийская авиация атаковала израильский военный аэродром близ Мегиддо, где уничтожила несколько макетов самолётов. Самолёты Иордании атаковали израильскую военно-воздушную базу в Кфар-Сиркин, где уничтожили транспортный самолёт. В ходе ответного израильского авиаудара по базам ВВС этих стран в 12:45 было уничтожены все ВВС Иордании (28 самолётов) и около половины ВВС Сирии (53 самолёта, к концу дня было уничтожено 60 сирийских самолётов), а также 10 иракских самолётов. К концу второго дня войны Иордания потеряла 40 самолетов.
                Netwallker
              2. профессор Сегодня, 15:19
                Цитата: Чёрный
                Стоп, Профессор. Здесь ведь речь о так называемой 6-и дневной войне, верно?.

                Странные Вы. ВОВ началась со Сталинградской битвы когда нацикам дали по голове? Тогда почему война Сирии и Израиля началась 5-го июня 1967-го?

                Цитата: Чёрный
                поэтому я и говорю о превентивном ударе на который Израиль имел право..тем более что им перекрыли все выходы в море ..

                Не было превентивного удара. Война Сирии и Зраиля началась за долго до этого.

                Цитата: Netwallker
                С 11 часов дня Израиль сам стал подвергаться налётам ВВС Сирии и Иордании.

                И это эпизод когда Сирия снова атаковала Израиль нанеся авиаудар в глубине нашей территории. Но даже его я не принимаю как начало войны Сирии против Израиля (хотя формально можно было бы). Сирия напала на Израиль гораздо раньше.
                профессор
                1. Чёрный Сегодня, 15:27
                  Цитата: профессор
                  Странные Вы.

                  laughing странные Вы...получается нам ожно завтра и по Японии жахнуть...мирного договора то нет laughing ...не надо перегибать палку в порыве патриотизма.... wink ...кстати , тут Ватник меря уже в евреи записал, можете теперь тут же в арабы меня записать - будет прикольно laughing ...
                  Чёрный
            2. Kurasava Сегодня, 14:57
              Так то оно так, но кто первый ударил тот и войну и начал, согласны? С военной точи зрения всё конечно правильно было, но всё таки формально то войну 6 ти дневную начал Израиль. Понимаю к чему вы клоните проффесор, казуистика ))) Да Сирия вмешалась позже но у них с Египтом был заключён был союзнечиский договор вот они и вмешались в войну. Но то что 6 дневную Израиль начал не будете отрицать? Или будете?
              Kurasava
              1. Netwallker Сегодня, 15:18
                И ещё раз : Войну начал Египет.
                По поводу Сирии , если в демилитаризованной зоне появится армия САР то , Асада не спасут : ни ВКС, ни Хизбалла и не ООН.
                Netwallker
          2. GAF Сегодня, 15:24
            Цитата: Чёрный
            В военном плане удар первым нанёс Израиль..но он был по факту превентивным....война была неизбежна и арабская коалиция фактически ее объявила......

            Следуя Вашей логике, Гитлер был тоже прав, так как СССР готовился к войне, а не перековывал танки на комбайны.
            GAF
          3. ватник Сегодня, 15:29
            Цитата: Чёрный
            В военном плане удар первым нанёс Израиль..но он был по факту превентивным...

            Ага Гитлер тоже начал "превентивную" войну против СССР так как заявил что если он не нападёт на СССР то СССР с "минуты на минуту" нападёт на него lol
            ватник
        2. Арон Заави Сегодня, 15:05
          Цитата: Kurasava
          Профессор но ведь это не так. Боевые действия, кстате без обявления войны, нчали мы Израиль. Верно? Войну Израиль начал, какие бы не были на то объективные причины.

          Перестаньте строить из себя израильтянина. Вы еще меньше израильтянин чем Маз.
          Арон Заави
      3. Балу Сегодня, 14:20
        Цитата: профессор
        Израиль не использует воду с Голан.


        Спасибо, я слышал иную точку зрения. Тогад в чем такое важное стратегическое значение Голан, если за это столько жизней с обеих сторон положили. Мне татарину никогда не понять кровожадного стремления соседей Израиля уничтожить соедей. У нас говорят: хороший сосед ближе родственника.
        Балу
        1. tamnun Сегодня, 14:25
          Цитата: Балу
          Тогад в чем такое важное стратегическое значение Голан, если за это столько жизней с обеих сторон положили

          Голаны нависают над территорией Израиля.

          tamnun
      4. Tusv Сегодня, 14:37
        Цитата: профессор
        Поправляю. Сирия напала на Израиль и потеряла Голаны

        Ви таки не правы, Профессор. На Вас напала ОАР. Объединенная Арабская Республика в составе Египет и Сирия
        Tusv
      5. yehat Сегодня, 15:06
        насчет воды я недавно репортаж смотрел, как местный рассказывал, как важна воды с голланских высот
        yehat
      6. Geisenberg Сегодня, 15:07
        Цитата: профессор
        Цитата: Балу
        Причина в воде. Если бы израилю никто не угрожал перекрыть воду, не было бы и анексии. Поправьте меня если я не прав.

        Не правы. Поправляю. Сирия напала на Израиль и потеряла Голаны отписанные Лигой Наций еврейскому государству. Кстати, Израиль не использует воду с Голан. Разве что как минералку в бутылках. Нынче у нас перепроизводство воды.
        Цитата: kepmor
        ну всёёёёёё...закончилось затишье "на фронте"...щасссс начнётся....

        Так задумано администрацией. Разве мы можем позволить себе её разочаровать? wink


        Что такое "лига наций" ? Какое она имеет право раздавать чужие территории ?

        Много воды ? Меньше производите ...
        Geisenberg
  2. kepmor Сегодня, 14:04
    ну всёёёёёё...закончилось затишье "на фронте"...щасссс начнётся....
    kepmor
  3. профессор Сегодня, 14:04
    Как видно, официальные лица Израиля находят причину, чтобы объяснить искусственное вхождение Голанских высот в состав Израиля.

    Уж куда естественней. Как кстати Голаны на арабском? wink

    И, надо же, «мировое сообщество» в течение десятилетий не торопится вводить санкции против Израиля и израильских граждан.

    Узнаю перо автора. Уже вводили санкции. Учите матчасть, Роман.

    Никто в США и Европе (из состава официальных властей) не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот, но зато до пены изо рта кричит о «незаконном» проведении референдума в Крыму.

    Сравнение Голан и Крыма не корректное. Украина на Россию не нападала, а Сирия напала и потеряла Голаны. Навсегда.
    профессор
    1. Fedalex Сегодня, 14:06
      Никогда не говори - навсегда... tongue
      Fedalex
      1. tamnun Сегодня, 14:21
        Цитата: Fedalex
        Никогда не говори - навсегда...

        wink
        Россия остается в Сирии всерьез и навсегда

        Россия намерена стать в Сирии не просто гостем, а постоянным жителем. ВВС России уже какое-то время обрели там постоянное "гнездо
        заявил в понедельник замминистра обороны России Николай Панков.

        wink
        tamnun
        1. Fedalex Сегодня, 14:39
          И...?! Что для Израиля важнее - Россия в Сирии, или Голаны?! Не загоняйте себя в ловушку, уважаемый Тамнун, или, как Вас там... winked
          Fedalex
          1. демос1111 Сегодня, 15:45
            Абзац.Полный. Израиль для России ловушку сделал.
            А вы это из дурдома?
            демос1111
      2. антивирус Сегодня, 14:41
        Никогда не говори - навсегда...
        ...и"я только одним глазком посмотреть" за чужёй территорией...вмиг в центре урагана окажешся
        антивирус
    2. Zoldat_A Сегодня, 14:09
      Цитата: профессор
      Уж куда естественней. Как кстати Голаны на арабском?

      Ниже мой комментарий почитайте, уважаемый Олег. И поймёте, как Голаны на русском.... hi
      Zoldat_A
    3. Владимирец Сегодня, 14:10
      Цитата: профессор
      Украина на Россию не нападала, а Сирия напала и потеряла Голаны.

      Нууу, было бы желание, можно кучу отличий найти. В Крыму есть татары, а на Голанах их нет; Голаны не полуостров, поэтому их захватывать можно; Голаны гораздо южнее Крыма, поэтому сравнение некорректно и тд.
      Цитата: профессор
      Навсегда.

      Вы же не мальчик, а юношеская категоричность так и прёт. request
      Владимирец
    4. hohol95 Сегодня, 14:10
      Скажите более честно - вы защищаете свои водяные объекты - без воды вы МЕРТВЫ...
      hohol95
    5. hohol95 Сегодня, 14:18
      Отвечу Вам фразой из "Острова СОКРОВИЩ"—
      Во-вторых, ты позволил нашим врагам уйти, хотя здесь они были в настоящей ловушке. Зачем они хотели уйти? Не знаю. Но ясно, что они зачем-то хотели уйти. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. О, мы тебя видим насквозь, Джон Сильвер! Ты ведешь двойную игру."
      (ЭТО О МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ)
      "9—10 июня 1967 года, в ходе Шестидневной войны, израильские войска начали наступление и после 24 часов тяжёлых боёв заняли Голанские высоты. Таким образом, Голанские высоты, попав под контроль Сирии в 1944 году после прекращения действия французского мандата, находились под сирийским контролем 23 года.
      Во время Войны Судного дня в октябре 1973 года высоты были ареной жесточайших боев. В первые дни войны, начавшейся с внезапной атаки египетских и сирийских войск, Сирия попыталась вернуть контроль над высотами, но безрезультатно."
      hohol95
    6. Helicopter122 Сегодня, 14:21
      Разница ещё и в том, что на Голанах никто Референдума, как в Крыму не проводил.
      А если заглянуть ещё раньше, то и появление самостийной Украины, на что-то претендующей, незаконно. Поскольку противоречит итогам Всенародного Референдума СССР.
      Helicopter122
    7. Starik72 Сегодня, 14:26
      Профессор. Есть одна мудрая поговорка : ДО ПОРЫ,ДО ВРЕМЕНИ ,ЖБАН ВОДУ НОСИТ. Так вот и ИЗРАИЛЬ,как этот жбан,будет до поры,до времени,проводить свою "миролюбивую" политику,в отношении арабских стран и Палестины.
      Starik72
    8. avt Сегодня, 14:29
      Цитата: профессор
      а Сирия напала и потеряла Голаны. Навсегда.

      Азохенвей ! Профессор ! Таки с учётом изложенного в Торе, , а каждый еврейский мальчик обязан её знать за то ,как гуляла эта территория во времени ,
      Цитата: Fedalex
      Никогда не говори - навсегда...

      Но по теме интересно другое , а таки вот - ещё недавно а СМИ прогоны шли в связке с признанием Иерусалима столицей Израиля чуть ли не USA и России вместе , или врозницу. И вот таки что ?Пока решили не теребить тему ? Ну с учётом нервности на храмовой горе.
      avt
    9. Dym71 Сегодня, 14:56
      Цитата: профессор
      Как кстати Голаны на арабском?

      "Хадабат аль джулан" - от слова "джаваля" - странствовать, бродить smile
      Dym71
    10. Tusv Сегодня, 15:03
      Цитата: профессор
      Украина на Россию не нападала

      Если идти по еврейской логике, то Украина на нас напала. Разрывы снарядов зафиксированы. и это факт!!!!
      Tusv
    11. ватник Сегодня, 15:05
      Цитата: профессор
      а Сирия напала и потеряла Голаны. Навсегда.

      Именно израильский режим напал на Сирию в 1967 году и захватил Голаны.
      ватник
      1. профессор Сегодня, 15:21
        Цитата: ватник
        Цитата: профессор
        а Сирия напала и потеряла Голаны. Навсегда.

        Именно израильский режим напал на Сирию в 1967 году и захватил Голаны.

        "ватник", я тебя сегодня не кормлю. Надо было наедаться вчера.

        ПС
        Привет безмозглому Мурнии.
        профессор
        1. ватник Сегодня, 15:32
          Цитата: профессор
          "ватник", я тебя сегодня не кормлю. Надо было наедаться вчера.

          Да мне всё равно профессор кого ты там кормишь или нет но тем не менее Израиль это агрессор который захватил а затем аннексировал Голанские высоты lol
          ватник
    12. Geisenberg Сегодня, 15:10
      Цитата: профессор

      Сравнение Голан и Крыма не корректное. Украина на Россию не нападала, а Сирия напала и потеряла Голаны. Навсегда.


      Россия то же не нападала. Крым самостоятельно отделился и выразил желание войти в состав РФ. Что и произошло в итоге. Не припомню чтоб на территории Голанских высот было большинство еврейского населения и референдум о вхождении в состав Израиля.
      Geisenberg
  4. SCHMEL Сегодня, 14:07
    Никто не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот,

    ая-яй, нехорошо то, как, чужое забирать, и главное - ну все в Америке и Европе молчат!

    SCHMEL
  5. Zoldat_A Сегодня, 14:07
    Вот если честно - то до мне балды мне всякие Голанские высоты. До тех пор, пока они не на нашей территории. А на оперативных картах они обозначаются цифрами.......Надо будет, Родина прикажет - и Голанские высоты оцифруем....
    Zoldat_A
    1. профессор Сегодня, 14:15
      Цитата: Zoldat_A
      Вот если честно - то до мне балды мне всякие Голанские высоты. До тех пор, пока они не на нашей территории. А на оперативных картах они обозначаются цифрами.......Надо будет, Родина прикажет - и Голанские высоты оцифруем....

      Какими цифрами? Вы о чем? У меня под рукой карты вашего Генерального Штаба, а у вас?. wink

      Цитата: hohol95
      ОНИ защищают свою ВОДУ! Без воды - СМЕРТЬ ИЗРАИЛЮ! А мировому СООБЩЕСТВУ - НАПЛЕВАТЬ...Уже ДАВНО...

      Не правда. Народное хозяйство Израиля водой с Голан не пользуется. Нет необходимости. Мы не в 1960-х.
      профессор
      1. hohol95 Сегодня, 14:23
        А разве Тивериадское озеро не собственность ИЗРАИЛЯ?
        hohol95
        1. профессор Сегодня, 14:33
          Цитата: hohol95
          А разве Тивериадское озеро не собственность ИЗРАИЛЯ?

          Собственность, но воду из Кинерета уже не качают. Более чем достаточно воды из других источников. В этом году перепроизводство 8%.

          Цитата: Балу
          Айда накатим по 50 за миру-мир Карты дай посмотреть

          В обед не употребляю. Давай вечером. Меро будешь? У меня Баркан. wink

          Цитата: Балу
          Карты дай посмотреть

          Держи:
          профессор
          1. hohol95 Сегодня, 14:43
            Запасные источники ПРЕСНОЙ ВОДЫ никто теперь терять не ЖЕЛАЕТ! И БРАЛИ ВЫ Голаны и + этими мыслями ДВИЖИМЫЕ!
            Иначе на какой ляд ВАМ КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ! С водой у ВАС - КЕПСКО...
            hohol95
            1. профессор Сегодня, 15:08
              Цитата: hohol95
              Иначе на какой ляд ВАМ КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ! С водой у ВАС - КЕПСКО.

              Ваш вопрос меня поставил в тупик. Действительно, зачем? Зачем поливать исключительно то что надо, а всё поле когда 90% воды испарится оставив свои соли навсегда? Зачем перерабатывать 85% сточных вод если можно тупо слить в море как это делают арабы? У меня нет для вас ответов.

              Цитата: Балу
              Все равно, религия не повод ссориться с соседями

              Они первыми начали... wassat

              Цитата: Балу
              Арафат в детстве жил в одном квартале с Даяном в Каире, может футбол вместе гоняли.

              Тссссссс. Никому не говорите, что Арафат не коренной фылыстынец. Это секрет. wink

              Цитата: Балу
              А сейчас мотивы какие в противостоянии, соседи хотят сбросить Израиль в море и отжать территорию? или религия?.

              Соседи это кто? Египет и Иордания с нами в мире. Ливан под Тегераном, а у фылыстынцев интифада это бизнес.
              профессор
              1. hohol95 Сегодня, 15:32
                Вы не ВИЛЯЙТЕ - ДОЖДЬ НЕ ИМЕЕТ ВОИНСКОГО ЗВАНИЯ И НЕ МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ПОЛИВ ОГОРОДА...
                При ИЗБЫТКЕ ВОДЫ Вы бы не изобретали КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ...
                hohol95
              2. ватник Сегодня, 15:38
                Цитата: профессор
                Египет и Иордания с нами в мире.

                Да-да-да ваш Израиль на БВ прямо так любят так любят и вы со всеми в мире только народы всех стран соседей Израиль - ненавидят lol
                Генсек ЛАГ: Израиль - главный оплот фашизма в мире
                Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби назвал Израиль фашистским государством. Он вступал на внеочередном заседании министров иностранных дел стран ЛАГ в Каире, посвященном французской мирной инициативы.

                Набиль аль-Араби заявил, что Израиль стал главным мировом бастионом "фашизма, колониализма и расистской дискриминации", передало информационное агентство France Presse.
                http://newsru.co.il/mideast/28may2016/arabi8030.h
                tml
                Митинг возле израильского посольства в Аммане: "Требуем разорвать договор с Израилем"
                Демонстранты также требовали расторгнуть мирный договор с Израилем и закрыть израильское посольство на территории Аммана. Среди лозунгов, выкрикиваемых на митинге, звучали угрозы в адрес Израиля и упоминания о "миллионах шахидов, идущих на Иерусалим".
                http://newsru.co.il/mideast/28jul2017/amman806.ht
                ml
                ватник
                1. ватник Сегодня, 15:41
                  А ещё ваш Эрдоган вас очень любит особенно после того как вы израильские евреи выплатили ему 20 миллионов компенсации за 9 убитых туров с "Флотилии мира" lol
                  Эрдоган: "Чем Израиль отличается от нацистов?"
                  Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает резко критиковать Израиль и сравнивать его лидеров с нацистами. Очередное антиизраильское заявление он сделал во время предвыборного митинга в Ване.

                  "Хурриет" сообщает, что Эрдоган снова заявил, будто не видит разницы между действиями Адольфа Гитлера и действиями Израиля. "Я спрашиваю весь мир, в чем разница между тем, что делает Израиль, и тем, что делали нацисты? Если это не геноцид, то что тогда?" - сказал он.
                  http://newsru.co.il/mideast/01aug2014/erd8003.htm
                  l
                  ватник
          2. Балу Сегодня, 14:43
            Цитата: профессор
            В обед не употребляю. Давай вечером. Меро будешь? У меня Барка

            Мне нравится финский ликер мята перечная.
            Вечером так вечером.
            Карты посмотрел, спасибо. Все равно, религия не повод ссориться с соседями.
            Арафат в детстве жил в одном квартале с Даяном в Каире, может футбол вместе гоняли.
            Но вот дядя Арафата нетрадиционноорентированный подружился с Гитлером и участвовал в формировании мусульманских батальонов в перспективе для борьбы с британами на ближнем востоке. Дядя сыграл свою роль в карьере архитектора-недоучки. Умер дракон, заработавший состоянии на крови палестинцев и израильтян. А сейчас мотивы какие в противостоянии, соседи хотят сбросить Израиль в море и отжать территорию? или религия?.
            Балу
            1. А. Привалов Сегодня, 16:04
              Цитата: Балу
              Арафат в детстве жил в одном квартале с Даяном в Каире, может футбол вместе гоняли.

              Уважаемый Балу, вас обманули. fellow Даян старше Арафата лет на 15, так что, когда Мухаммад (Ясером он станет лет так через 20) только начинал играть в футбол, Даян -- уже девок во всю щупал. К слову, Моше Даян никогда не жил в Каире. lol
              А. Привалов
      2. Балу Сегодня, 14:23
        Цитата: профессор
        У меня под рукой карты вашего Генерального Штаба, а у вас?

        Айда накатим по 50 за миру-мир drinks Карты дай посмотреть lol
        Балу
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:36
          Цитата: Балу
          Карты дай посмотреть

          Главное правило в игре после раздачи карт "Сначала посмотри в чужие, свои всегда успеешь..."
          laughing
          stalkerwalker
      3. Zoldat_A Сегодня, 14:35
        Цитата: профессор
        hi У меня под рукой карты вашего Генерального Штаба, а у вас?.

        Поздравляю Вас, Олег, с наличием наших карт Генштаба. Я человек маленький, с небольшими звёздами, да и то давно на пенсии. Правда, в Ваших краях бывал в 70-х.... Давали жару...
        А я бы совсем не удивился, если бы здесь, на ВО, наши израильские вероятные друзья выложили бы планы, о которых даже в Генштабе понятия не имеют. Например, "план ядерного удара по Израилю"... laughing laughing laughing Главное - попасть - уж больно мишень мелкая и вредная.....
        Zoldat_A
        1. Netwallker Сегодня, 14:50
          Плана нет по двум причинам :
          1 - Попасть сложно , ПРО будет мешать.
          2- Ответка точно прилетит.
          И основная , попадание в прибрежную зону страну не уничтожит.
          А попадание в раскол между материками превратит планету Земля в астероидный пояс.

          laughing laughing laughing yes
          Netwallker
          1. Zoldat_A Сегодня, 15:13
            Цитата: Netwallker
            1 - Попасть сложно , ПРО будет мешать.
            2- Ответка точно прилетит.

            1- Ваше Про образца американских 80-х преодолеть - два пальца об асфальт.?
            2- Эт кто там пищит про ответку? Дайте мне микроскоп, я на карте найду.....
            А вы чо, всерьёз думаете, что Россия рассматривает Израиль как стратегическую цель? laughing laughing Да вы даже на тактическую не тянете.... Пять "Калибров" - три четверти Тель-Авива...
            Если вас Большой Брат кормит и имеет - то это не значит, что ради какой-то Вологодской области он с Большой и Злой Россией начнёт игру на самоуничтожение.... Не обольщайтесь пятой статьёй договора НАТО - почитайте её, для начала, а потом голову включите и евроНАТОвские процедуры. Да без ядерного оружия наши танки к тому времени будут на Монмартре.....
            Zoldat_A
            1. Netwallker Сегодня, 16:12
              ять "Калибров" - правда ? , ну тогда побежал прятаться.
              "Да без ядерного оружия наши танки к тому времени будут"
              Не будут , как не будет у вас городов миллиоников , инфраструктуры и т.д.
              Заряды уже на месте , только кнопку нажать.
              Netwallker
          2. Geisenberg Сегодня, 15:18
            Цитата: Netwallker

            И основная , попадание в прибрежную зону страну не уничтожит.
            А попадание в раскол между материками превратит планету Земля в астероидный пояс.


            Страну как таковую не уничтожит конечно, но вот населения в ней не станет. В первые минуты смоет и отравит все более или менее крупные города вдоль побережья. Те кто не погибнет от основных поражающих факторов получат смертельную дозу облучения. В первые часы будет тотально заражена радиоактивностью вся территория старны и прилегающие территории.
            Geisenberg
          3. Zoldat_A Сегодня, 15:19
            Цитата: Netwallker
            А попадание в раскол между материками превратит планету Земля в астероидный пояс.

            Выдаёт маленького мальчика, влезшего во взрослый разговор о политике... А я-то думал...
            На всякий случай... Здесь не обуждаются варианты глобального кирдыка. Здесь обсуждается - как глобального кирдыка избежать, максимально сохранив лицо
            Zoldat_A
      4. Geisenberg Сегодня, 15:12
        Цитата: профессор

        Какими цифрами? Вы о чем? У меня под рукой карты вашего Генерального Штаба, а у вас?.


        Откуда интересно. Фотка конечно красивая, но на ней не хватает автографа Шойгу ... ушанки и валенок для верности.

        Вообще врать не хорошо.
        Geisenberg
  6. hohol95 Сегодня, 14:09
    ОНИ защищают свою ВОДУ! Без воды - СМЕРТЬ ИЗРАИЛЮ! А мировому СООБЩЕСТВУ - НАПЛЕВАТЬ...Уже ДАВНО...
    hohol95
    1. Fedalex Сегодня, 14:16
      Они защищают свои интересы за счёт других! Им нужна вода, и они считают её своей и плевали на всех и вся...
      Fedalex
    2. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:34
      Израилю свою воду девать некуда, у вас всё вода в кране на уме.
      Успокойтесь, евреи уже уехали. Но вода в кране так и не появилась...
      КГБ_ЦРУ
      1. Б.Т.В. Сегодня, 14:38
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        у вас всё вода в кране на уме.
        Успокойтесь, евреи уже уехали. Но вода в кране так и не появилась..


        Как мелко!
        Б.Т.В.
      2. антивирус Сегодня, 14:45
        чужая вода в чужой рот не попадет-уже хорошо.
        антивирус
      3. hohol95 Сегодня, 14:50
        Посмотрите фильм ВОЙНА ЗА ВОДУ - АНДРЕЯ КОНДРАШОВА...
        hohol95
      4. Балу Сегодня, 15:04
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Успокойтесь, евреи уже уехали. Но вода в кране так и не появилась...

        Потому что всю выпили...? belay
        Балу
      5. ватник Сегодня, 15:44
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Успокойтесь, евреи уже уехали.Но вода в кране так и не появилась...

        Кто тебе это сказал?
        Вас евреев ещё минимум ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК в России и с водой у нас во многих регионах остались проблемы.
        ватник
      6. hohol95 Сегодня, 15:59
        ТО-ТО вы воду для технических нужд берёте из очищенных стоков - И ОХРАНЯЕТЕ ИХ СИЛЬНЕЕ СВОЕГО ЗОЛОТОГО ЗАПАСА...
        hohol95
    3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:37
      Цитата: hohol95
      СМЕРТЬ ИЗРАИЛЮ

      Смерть тебе.
      КГБ_ЦРУ
      1. hohol95 Сегодня, 14:53
        ПРИЕЗЖАЙТЕ в Липецк! ПРИМУ, как родственников из АЗЕРБАЙДЖАНА... С песнями и ПЛЯСКАМИ...
        У НАС и реки, и водохранилище МАТЫРСКОЕ и БОЛОТ МНОГО...с прудами...
        hohol95
        1. Балу Сегодня, 15:06
          Цитата: hohol95
          ПРИЕЗЖАЙТЕ в Липецк!

          Рашен не снесли еще?
          Тогда хоть вывеску поменяйте, например Парашен.
          А что там за история с партией конфет не того как бы формата, отравленные? Инфа была в инете полгода назад или больше.
          Балу
          1. hohol95 Сегодня, 15:15
            Работницы УВОЛЕНЫ - старая кондитерская и хлебная фабрика во дворе дома, где Я прожил до 3 класса общеобразовательной школы (пересечение пр. ПОБЕДЫ и ул. ДОВАТОРА)! Перелезая через простой кирпичный забор пацаны приносили из цехов БЕЛЫЙ ХЛЕБ, ВАРЕНЬЕ и АРАХИСОВЫЙ ШЕРБЕТ...
            "Фабрика была основана в Советском союзе в 1966 году под названием липецкий Хлебозавод номер 4. Изначально выпуская бисквит, печенья, пряники, конфеты «батончики», вафельные сорта конфет с глазированием. В 1976 году она была переименована в булочно-кондитерский комбинат. В 1986 году стала «Липецккондитерагропром», а в 1994 г. акционерным обществом ЛИКОНФ.
            Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году...............
            hohol95
            1. Балу Сегодня, 15:21
              а все таки
              [quote=hohol95]
              А что там за история с партией конфет не того как бы формата, отравленные? Инфа была в инете полгода назад или больше. Якобы компетентные органы на фабрике проводили
              опись и случайно обнаружили около тонны
              Балу
              1. hohol95 Сегодня, 15:34
                МЕСТНЫЙ , НО НЕ ВКУРРСЕ... (понять, ПРРРОСТИТЬ)...
                Опись была, работников увольняли, а о ЯДАХ информации НЕ БЫЛО...
                hohol95
            2. ватник Сегодня, 15:46
              Цитата: hohol95
              Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году

              Кстати говоря настоящая фамилия Порошенко - Вальцман что подтверждают сами же раввины подтверждая что он еврей.
              ватник
          2. hohol95 Сегодня, 15:18
            РОШЕНОК УЖЕ давно НЕ едали... Травятся с "ОГНЕННОЙ ВОДЫ"... Как и везде...
            hohol95
      2. hohol95 Сегодня, 16:07
        Или в ГЯНДЖУ пожалуете - РОДНЯ ВСТРЕТИТ - ШАШЛЫК, ДОЛМА, ЛОБИО и так ДАЛЕЕ...
        А ХОТИТЕ в Одессу - там правда напряжно с местными "РОМАНАМИ КАРЦЕВЫМИ"
        стало - селюки выдавливают, но так-же встретят - ПРИВЕТЯТ...
        МОЖНО и в КИЕВ...
        И в НЕВИНОМЫССК ...
        В Иваново НЕ ЖЕЛАЕТЕ...
        МОЖНО в ВЮРСБУРГ (ФРГ) - но там НАМНОГО скромней (БЮРГЕРЫ)...
        hohol95
  7. Fedalex Сегодня, 14:11
    Израиль, конечно, считает эти территории своими, вот, только, надо в этом убедить всё мировое сообщество! Израиль есть за что уважать, но только не за аннексию Голан...
    Fedalex
    1. Tusv Сегодня, 14:48
      Цитата: Fedalex
      Израиль, конечно, считает эти территории своими, вот, только, надо в этом убедить всё мировое сообщество! Израиль есть за что уважать, но только не за аннексию Голан.

      Тут надо посмотреть. Голаны слишком хороши, чтобы расстреливать Израиль в упор. Не захвати Израиль эти высоты, об этом государстве слагали бы легенды. А про чудо Вифлиемского огня забыли бы
      Tusv
      1. ML-334 Сегодня, 16:37
        Моисей конечно маху дал-прихвати он сажень да колышки-не было бы места там арабам.
        ML-334
  8. Essex62 Сегодня, 14:13
    Очень правильный подход. Советская Империя руководствовалась теми- же принципами( как и любая другая в истории человечества) Ну сможет Сирия отбить свою землю обратно - будет в своём праве. А так слюни и сопли. Воют по поводу Крыма и что? Не жарко, ни холодно. Все эти потуги с санкциями направлены на развращенную, барыжьей властью либерасню в надежде, что она сможет замутить в РФ переворт. Не дождутся , хватит с нас 91го.
    Essex62
  9. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:30
    Странный посол какой-то, Голанские высоты всегда были нашими. Зачем говорить вещи которые и так всем понятны.


    Как видно, официальные лица Израиля находят причину, чтобы объяснить искусственное вхождение Голанских высот в состав Израиля. И, надо же, «мировое сообщество» в течение десятилетий не торопится вводить санкции против Израиля и израильских граждан. Никто в США и Европе (из состава официальных властей) не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот, но зато до пены изо рта кричит о «незаконном» проведении референдума в Крыму.


    Сильно антисемитским стал сайт, зря Израиль не вводил санкции и не сбивал самолёты нарушаюшее наше пространство. Дружбу в Кремле не понимают.
    Другое дело Эрдоган - сбил самолёт, убил посла и теперь лучший друг Кремля - топчется по Сирии как у себя дома, уже кусок оттяпал. А теперь лучший друг Путина и С-4000 в кредит дадут. - ни одной осуждающе статьи не будет. Даже МИД не выразет озабоченность.
    По логике вещей только такое поведение Кремль будет уважать.
    КГБ_ЦРУ
    1. Fedalex Сегодня, 14:43
      Уже и Голаны, всегда были еврейскими wassat С ума сойти, какая у евреев память короткая!
      Fedalex
    2. Che Burashka Сегодня, 14:55
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Странный посол какой-то, Голанские высоты всегда были нашими. Зачем говорить вещи которые и так всем понятны.
      Сильно антисемитским стал сайт, зря Израиль не вводил санкции и не сбивал самолёты нарушаюшее наше пространство. Дружбу в Кремле не понимают.
      Другое дело Эрдоган - сбил самолёт, убил посла и теперь лучший друг Кремля - топчется по Сирии как у себя дома, уже кусок оттяпал. А теперь лучший друг Путина и С-4000 в кредит дадут. - ни одной осуждающе статьи не будет. Даже МИД не выразет озабоченность.
      По логике вещей только такое поведение Кремль будет уважать.

      Нуууу уважаемый, эт вы зря так, антисемитов всегда и везде хватало. И на этом сайте тоже (к сожалению). То, что самолёты наши не трогали - спасибо. Но ведь и ваши не трогают, которые на территорию САР регулярно залетают. Или вы думаете, мы их приземлить не сможем при необходимости? Но ведь вы и сами ой как заинтересованны в разгроме всяких ИГ и иже с ними. Вам то как раз наоборот - чем активнее стреляют и бомбят, тем меньше остаётся потенциальной опасности для Израиля. Они ведь своих режут не задумываясь, думаете Израиль стороной обойдут? Если они до вас доберутся (чего я вам нисколько не желаю), то это будет война не за территории или ресурсы, а тотальное уничтожение еврейского народа. Холокост детским садом покажется. Или я не прав?
      А насчёт Эрдогана - он нам не друг и никогда им не будет! Я не знаю, чем руководствуется наше правительство, но то, что они сейчас делают в плане Турции, лично меня абсолютно не устраивает.
      Che Burashka
    3. ватник Сегодня, 15:11
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Сильно антисемитским стал сайт

      Не надо выдумывать люди в большинстве своём на сайте с правильной позицией и они прекрасно понимают если Израиль снабжает вооружает и "проплачивает" различных бандитов в Сирии которые потом стреляют и убивают в том числе российских военнослужащих а так же неоднократно бомбит правительственную армию Сирии которой мы оказываем поодержку то Израиль явно выступает ПРОТИВ нашей страны .
      ватник
    4. Geisenberg Сегодня, 15:22
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      По логике вещей только такое поведение Кремль будет уважать.


      Было бы кого уважать - уважили бы.
      Geisenberg
    5. hohol95 Сегодня, 15:48
      А наложите САНКЦИИ на мою СОСЕДКУ "СЕВЕРЯНКУ" (за 70 лет...) за АНТИСЕМИТИЗМ (ну просто "вздрызг она ВАШИХ НЕ ЛЮБИТ")... ОНА ЭТО ЗА НАГРАДУ ПРИМЕТ...
      hohol95
  10. Netwallker Сегодня, 14:35
    Цитата: Kurasava
    Профессор но ведь это не так. Боевые действия, кстате без обявления войны, нчали мы Израиль. Верно? Войну Израиль начал, какие бы не были на то объективные причины.


    Нет не так. Израиль разбирался с Египтом и Иорданией. И только через три дня ударил по Сирии , нельзя было дальше терпеть талой массированный обстрел с Голан.
    Netwallker
    1. Kurasava Сегодня, 15:04
      Речь не об этом. А о том кто начал войну. А 6 дневную войну начал Израиль. Я не оспариваю правильность решения с точки зрения военной логики, всё верно. Просто факта нападения не меняет. Сирия то была союзником Египта, пришлось влезть. Получили, ну что делать.
      Kurasava
      1. brigadir Сегодня, 15:20
        Сколько вам платят "Шоврим штика"?
        Вы еще не покаялись в том, что побили палестинского мальчика, будучи на действительной службе? Лучше не надо - а то посадют. Процесс пошел.
        Если не обратили внимание - то тут на форуме и без вас достаточно желающих попинать Израиль.
        Как-то фуу это. Брезгую я вами.
        brigadir
    2. hohol95 Сегодня, 15:54
      ТАЛЫЙ или ТАКОЙ?
      ШЕСТИ дневная Война началась 5 ИЮНЯ - ВИКИПЕДИЯ
      5—8 июня. Первый — четвёртый день. Голанские высоты удерживали шесть сирийских бригад
      (с шестью в резерве) на востоке Кунейтры.
      Вечером 5 июня ударами израильских ВВС было уничтожено приблизительно две трети всех сирийских ВВС. В течение четырёх дней происходили артиллерийские дуэли, стороны не предпринимали попыток завладеть инициативой.
      9 июня. Пятый день. Элазар получил приказ срочно начать наступление рано утром. Он сконцентрировал войска для первоначального броска через район Дан-Баниас севернее Голанского плато, вдоль подножия горы Хермон. К ночи эти силы прорвали сирийскую оборону, и три бригады вышли на плато рано утром следующего дня. Одновременно другие части пробивались через холмы севернее озера Кинерет, и Элазар отдал приказ частям, недавно сражавшимся в Дженин-Наблусском районе, двигаться на север и ударить по Голанским высотам южнее озера.
      10 июня. Шестой день. Израильтяне прорвались через сирийскую оборону на севере Голанских высот, затем усилили лобовую атаку через плато, чтобы подойти к Кунейтре с севера, запада и юго-запада. Одновременно группа войск, передислоцированная с Иорданского фронта, угрожала Кунейтре с юга. К вечеру Кунейтра была окружена, и бронетанковое подразделение вошло в город.
      Прекращение огня вступило в силу в 19:30."
      ИЛИ в ИЗРАИЛЕ иная история СОБЫТИЙ?
      Израиль ПЕРВЫМ НАНЁС АВИАУДАР ...
      hohol95
  11. MMX Сегодня, 14:38
    Посол решает вопрос о суверенитете территорий... Мда.
    Новость то в чем?
    MMX
  12. Deadушка Сегодня, 14:41
    Картинка в статье конечно для пропаганды... но мастер фотошопа(120lvl) делавший ее облажался. request
    По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля.
    -
    Хороший пример для подражания winked
    Цитата: профессор
    отписанные Лигой Наций

    ох... двояко это все... и скользко... yes
    в 30-х в Европе тоже "отписывали" земли без согласия собственника по чьему-то решению.
    Deadушка
  13. irazum Сегодня, 14:48
    Вся эта история началась при старшем "бармалее" Асаде, а теперь продолжает младший "бармалей". Пускай попробуют!
    irazum
  14. Корд127 Сегодня, 14:50
    Во первых Голаны всегда были еврейскими. К французской Сирии они попали в середине 20х годов 20в.. Потому-что Британия не хотела возиться с арабскими бандами. Лига наций ни когда не давала добро на это англо - французское соглашение. А из за 80 ст. Устава решения ООН могут быть только рекомендательными.
    Корд127
    1. yehat Сегодня, 15:11
      в середине 20-х вообще ничего еврейского не было в этом регионе.
      Евреи жили, но земли еврейскими не были.
      yehat
      1. Корд127 Сегодня, 15:49
        Мимо цели. Жили на купленных у арабов землях.
        Корд127
      2. ватник Сегодня, 15:53
        Цитата: yehat
        в середине 20-х вообще ничего еврейского не было в этом регионе.
        Евреи жили, но земли еврейскими не были.

        Да и самого государства Израиль не было ведь он искусственно был создан ООН в 1948 году и вообще евреи это достаточно "чуждый" для БВ народ так как он не жил там в больших количествах более ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ и столько же лет не имел на БВ своего государства.
        А вот как Израиль за счёт оккупации земель соседних стран в частности Палестины пришёл к своим нынешним размерам
        ватник
    2. Geisenberg Сегодня, 15:25
      Цитата: Корд127
      Во первых Голаны всегда были еврейскими. К французской Сирии они попали в середине 20х годов 20в.. Потому-что Британия не хотела возиться с арабскими бандами. Лига наций ни когда не давала добро на это англо - французское соглашение. А из за 80 ст. Устава решения ООН могут быть только рекомендательными.


      Учитывая что государство Израиль появилась в 1948 году связи не прослеживается.

      Что такое лига наций ??? Её не существует с 1946 года ...
      Geisenberg
      1. Корд127 Сегодня, 15:45
        Ну это кому как. А так были переговоры между евреями и арабами и остались документы. Переговоры между Францией и Британией. По поводу Лиги наций см. Устав ООН статья 80.
        Корд127
  15. ВАЗ2106 Сегодня, 14:50
    Голандские высоты судя по названию должны вернуть Амстердаму
    ВАЗ2106
    1. Корд127 Сегодня, 15:47
      laughing good laughing Хорошая шутка.
      Корд127
  16. unignm Сегодня, 15:09
    Израиль фактически аннексировал сирийскую территорию в районе Голанских высот.
    ну что с боя взято то свято.
    unignm
  17. Комментарий был удален.
  18. pvv113 Сегодня, 15:23
    По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля.

    По законам фашистской Германии славяне, евреи, цыгане и т.д. подлежали уничтожению.
    По законам США бомбили Хиросиму и Нагасаки, жгли напалмом Вьетнам.
    Так чем законодательство Израиля лучше?
    pvv113
  19. Oleg7700 Сегодня, 15:27
    Судя по информации выданной недавно ЦАХАЛом официально, на погр. территории Голан которой оказывается израильская помощь, проживает 200.000 сирийцев, (в тч. беженцев) и находятся десятки (80?) населённых пунктов. Ясно, что любая ирано-шиитская, "со товарищи", попытка создать отсюда угрозу Израилю приведёт к занятию ЦАХАЛом и этой части высот, никуда не денешься - зона абсолютных, реально жизненных интересов. На войне, как на войне...
    Oleg7700
    1. NIKNN Сегодня, 16:38
      Цитата: Oleg7700
      на погр. территории Голан которой оказывается израильская помощь, проживает 200.000 сирийцев

      Ну сведения ЦАХАЛ как то не к месту..., а взгляд ваш на дальнейшее развитие ваших интересов и агрессивных планов на регион, вполне понятен. Да и другого и не ждал ни кто, recourse печально однако...
      В ЕС куда больше сейчас "... ирано-шиитская, "со товарищи"..." от чистого сердца желают Израилю "долгих лет...", так может проработаете возможность превентивного захвата Европы? или слабо, я так пнял не должно бы быть..., ибо ваши соотечественники (в комментариях выше) уже и Россию пугали... request
      NIKNN
  20. kirillovleva Сегодня, 15:28
    КОГДА -НИБУДЬ АРАБЫ ОБЪЕДИНЯТСЯ и сделают из евреев мацу
    kirillovleva
    1. Che Burashka Сегодня, 15:41
      Цитата: kirillovleva
      КОГДА -НИБУДЬ АРАБЫ ОБЪЕДИНЯТСЯ и сделают из евреев мацу

      Возможно так и будет.... возможно и нет.... мы не знаем будущего. Но одно можно сказать точно, если арабы объединяться, то после изготовления мацы они примутся за нас. Они и сейчас то, разъединённые нас в покое не оставляют, а если начнут объединятся..... Так что весьма спорно, что лучше будет.
      Che Burashka
    2. Корд127 Сегодня, 15:51
      Когда рак на горе свистни.,, laughing
      Корд127
  21. anjey Сегодня, 15:32
    Потому что если бы мы вернули Голанские высоты, мы сейчас бы имели присутствие "Хезболлаха" и иранских солдат над озером Кинерет
    поэтому надо России вернуть себе Киев ,что б не иметь натовских -вражеских солдат на границах.тем более сколько русской и российской крови пролито было за него и еще видимо прольется,не заслужили евробандеровцы и еврофашисты жить там....
    anjey
  22. 16112014nk Сегодня, 15:36
    Цитата: Балу
    Причина в воде.

    Если в кране нет воды....то её кто то выпил!
    16112014nk
  23. Толстоевский Сегодня, 15:37
    это так мило
    Толстоевский
  24. Бродяга1812 Сегодня, 15:52
    Цитата: Kurasava
    Так то оно так, но кто первый ударил тот и войну и начал, согласны? С военной точи зрения всё конечно правильно было, но всё таки формально то войну 6 ти дневную начал Израиль. Понимаю к чему вы клоните проффесор, казуистика ))) Да Сирия вмешалась позже но у них с Египтом был заключён был союзнечиский договор вот они и вмешались в войну. Но то что 6 дневную Израиль начал не будете отрицать? Или будете?
    Бродяга1812
  25. Malkavianin Сегодня, 16:04
    Это разборки сирийцев и евреев. У арабов были возможности закатать Израиль в асфальт. И раз не получилось, то пусть теперь расплачиваются. Нас это не касается.
    Malkavianin
  26. japs Сегодня, 16:06
    Что-то распоясались избранные. Неужели так глубоко верят своим адонаям?
    Как бы не пришлось очередному моисею лет эдак 40 водить этот народ по пустыням.
    Читайте, евреи, Тору, там все расписано по полочкам. Копите заначку и подыскивайте новое место для ПМЖ.
    Бородатые ребята, которые любят сходить в бар от своей Аллы, набирают силу, и в Гейропе тоже.
    japs
  27. максим1987 Сегодня, 16:12
    мы признаем за Израилем Голланы, а они Крым наш. Годиться?
    максим1987
    1. badens1111 Сегодня, 16:18
      laughing
      Цитата: максим1987
      мы признаем за Израилем Голланы, а они Крым наш. Годиться?

      Не годится.
      Они способствуюь возвращению Косово Сербии,задействуя свое лобби в США,мы посодействуем на в переговорах с сирийцами,что бы угроза войны не исходила от них-в обмен на возврат Голан.
      Крым и прочее в данном случае и в данное время,не обсуждается. bully
      badens1111
  28. Бродяга1812 Сегодня, 16:18
    Все без исключения границы арабских стран окружающих Израиль созданы искусственно. Это высказывание генерала Де Голля я полностью поддерживаю. До окончания первой мировой войны ,не было даже такого понятия как Сирия, или скажем Иордания. Да и потом с образованием государств ,до конца второй мировой все не складывалось.Все эти территории были отдаленной провинцией Турции.В течение столетий.Проживавшее там арабское население - захватчики вторгшиеся в шестом веке нашей эры.Уничтожившие коренное население ,разорившие напрочь все земли , особенно Израиля. Но так и не создавшие ни одного государства.Поэтому пустовавшие земли державы - победители первой мировой ,нарезали ,как Б-г на душу положит.
    По решению Лиги Наций ,Голаны полностью отходили к Израилю .Но англичане затем , в нарушение этого решения ,передали эту территорию Франции, а те по факту-Сирии. Об этом упоминал профессор. Ещё до всех этих споров вокруг Голан , турки оттяпали от уже созданной Сирии, Александретский санджак, поболе по размерам ,чем все нынешние оспариваемые арабами, территории Израиля. Сирия до 2004 года ежегодно ставила вопрос в ООН о незаконной аннексии Турцией этих земель. Много ненавистников Израиля на сайте ВО, знают об этой истории?
    Голаны были выкуплены Израилем ,до незаконной передачи Англией этих земель Сирии.
    Сирия вторглась с другими арабскими странами на территорию Израиля на следующий день после его создания. После поражения в первой арабо-израильской войне ,мирного договора заключено не было , границы не определялись. После агрессии арабов в 1967 году , незаконно аннексированные Сирией Голаны отошли к Израилю правомерно. Автор статьи вообще не в ладах с терминами.То у него Голаны оккупированные, то аннексированные. Это два совершенно разных понятия. А посол Израиля прав : представляю,что сейчас творилось бы в Галилее , нависни вся эта арабская интернациональная террористическая и до зубов вооруженная свора над севером Израиля.
    Бродяга1812
    1. badens1111 Сегодня, 16:25
      Цитата: Бродяга1812
      Все без исключения границы арабских стран окружающих Израиль созданы искусственно.

      Это да,постколониальное наследие.
      Цитата: Бродяга1812
      Проживавшее там арабское население - захватчики вторгшиеся в шестом веке нашей эры.Уничтожившие коренное население ,разорившие напрочь все земли , особенно Израиля.

      Это ложь,не было там никакого Израиля.
      Цитата: Бродяга1812
      Голаны были выкуплены Израилем ,до незаконной передачи Англией этих земель Сирии.

      Где,у кого выкуплены?
      Цитата: Бродяга1812
      После агрессии арабов в 1967 году , незаконно аннексированные Сирией Голаны отошли к Израилю правомерно.

      Это ложь вторая следующая за ложью первой.
      Цитата: Бродяга1812
      То у него Голаны оккупированные, то аннексированные

      Автор прав-ГОЛАНЫ территория незаконно аннекисируемая у Сирии и в силу этого находящаяся под оккупацией.
      Цитата: Бродяга1812
      что сейчас творилось бы в Галилее , нависни вся эта арабская интернациональная террористическая и до зубов вооруженная свора над севером Израиля.

      Эта свора ,как вы изящно выражаетесь,пользуется вашей поддержкой,ибо ударов ВВС Израиля по силам террористов не найдено и не фиксировано совсем,но вот по регулярным частям САР,в целях помощи террористам,сколько угодно много.
      badens1111
      1. Бродяга1812 Сегодня, 16:43
        Кроме букваря , иногда книги нужно читать.К примеру Зарубежную историю государства и права, или Историю политических учений.Ну ,в Вашем тяжёлом ,клиническом случае ,читать ,понимаю сложно.Ну, хотя бы почитывайте. Может и узнаете к примеру ,какой сейчас год в Израиле и сколько лет существовали Израиль и Иудея, Ассирия,Вавилон. В каком году (я-то знаю) арабские захватчики вторглись на территорию нынешних т.н. арабских государств. Читайте ,не ленитесь. Книги ,они сеют разумное, доброе ,вечное. Правда для тех кто понимает и увязывает сегодняшние события в Мособлсуде с проделками Ваших арабских подшефных во всем мире.
        Бродяга1812
  29. Бродяга1812 Сегодня, 16:28
    Цитата: pvv113
    По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля.

    По законам фашистской Германии славяне, евреи, цыгане и т.д. подлежали уничтожению.
    По законам США бомбили Хиросиму и Нагасаки, жгли напалмом Вьетнам.
    Так чем законодательство Израиля лучше?
    Если коротко: Израиль -классическая демократия . Форма государственного устройства-парламентская республика. С четким разделением трёх ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную. С многопартийной системой ,независимой прессой и соблюдением справки человека. Для сведения: арабский язык, является официальным и права человека ,как и свободы совести находятся под защитой государства. А вот евреи , как впрочем и христиане в арабских странах находятся на правах граждан второго сорта.Впрочем ,евреи уже не находятся.Они все изгнаны из арабских стран до последнего человека ,причем имущество конфисковано в странах изгнания.Израиль -то их принял ,всех до единого. А вот почему покинувших территорию Израиля по собственной воле арабов, держат на цепи и травят против Израиля их " братья" ,вопрос не к Израилю.
    Бродяга1812
  30. NKT Сегодня, 16:51
    Цитата: Netwallker

    А попадание в раскол между материками превратит планету Земля в астероидный пояс:


    Чепуха все это, ничего не будет ))
    NKT
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