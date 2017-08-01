Посол Израиля в России: Голанские высоты наши!

По нашему законодательству Голанские высоты уже являются суверенной частью Израиля. Если кто-то ещё думает, что об этом ещё нужно говорить, то это будет наивно. Мы пытались в прошлом, при правительстве Эхуда Барака, вести переговоры, прозондировать возможность переговоров с Хафезом Асадом, это никуда нас не привело. И, слава богу, провалилось. Потому что если бы мы вернули Голанские высоты, мы сейчас бы имели присутствие "Хезболлаха" и иранских солдат над озером Кинерет.

РИА Новости публикует фрагмент интервью с послом Израиля в России Гарри Кореном. Этот фрагмент касается вооружённого конфликта Израиля с Сирией, в результате которого Израиль фактически аннексировал сирийскую территорию в районе Голанских высот. Посол Корен выразил удовлетворение по поводу того, что в своё время оказались безрезультатными переговоры между официальными Тель-Авивом и Дамаском. Напомним, что такие переговоры затевались в то время, когда президентом Сирии был Хафез Асад.Гарри Корена цитирует российское информационное агентство:Как видно, официальные лица Израиля находят причину, чтобы объяснить искусственное вхождение Голанских высот в состав Израиля. И, надо же, «мировое сообщество» в течение десятилетий не торопится вводить санкции против Израиля и израильских граждан. Никто в США и Европе (из состава официальных властей) не говорит об аннексии, оккупации и прочих нарушениях международного права Израилем в плане Голанских высот, но зато до пены изо рта кричит о «незаконном» проведении референдума в Крыму.