МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций

Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции

Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно. Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций

Мы используем эту возможность. Я нахожусь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном