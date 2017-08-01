16:58 01 августа

МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций

Внешнеполитическое ведомство Германии опубликовало заявление главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в котором говорится, что ЕС примет защитные меры в случае проведения США промышленной политики под девизом "Америка прежде всего" под предлогом санкций.

Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции
- отметил Габриэль. -
Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно. Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций


МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций



Габриэль в очередной раз напомнил, что президент США Дональд Трамп "пока не принял решение, как и будет ли ужесточен санкционный режим против России". "Законопроект в любом случае предусматривает консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", - указал министр, передает ТАСС .

Мы используем эту возможность. Я нахожусь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном
- добавил он.

В конце прошлой недели Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.

Использованы фотографии: © EPA/CLEMENS BILAN
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Комментарии 30

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:02
    Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций

    Угу...меня интересует,кто в США это примет во внимание...если девушку пользуют без ее согласия,не думаю,что после или во время этого процесса,кого-то будет интересовать ее мнение о происходящем.
    НЕКСУС
    1. Владимирец Сегодня, 14:12
      Цитата: НЕКСУС
      после или во время этого процесса,кого-то будет интересовать ее мнение о происходящем.

      - Тебе понравилось?
      - Нет.
      - Ну и хрен с тобой, я просто так спросил. smile
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
        Жень , анекдот хороший ! good Отличие в том , что США Европу ни о чём не спрашивает , даже просто так . Вот такие матрасы "надёжные" союзники и партнёры . А Европа пусть и дальше тешит себя сказками в стиле "США прийдэ - порядок наведэ ." . "Америка юбер аллес" , и плевать на всех остальных - мы это понимаем , а они не хотят .
        bouncyhunter
      2. Tusv Сегодня, 15:25
        Цитата: Владимирец
        Тебе понравилось?
        - Нет.
        - Ну и хрен с тобой, я просто так спросил.

        "Когда нет четкой диференцации штанов, порядка не будет"
        Ну вот обратный анекдот:
        -Тебе хорошо?
        - О. Да!!!
        - Хорошо тебе :(
        Философия экзисциализма, которую изобрел Федор Михалыч
        Tusv
    2. sgazeev Сегодня, 14:47
      Цитата: НЕКСУС
      Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций

      Угу...меня интересует,кто в США это примет во внимание...если девушку пользуют без ее согласия,не думаю,что после или во время этого процесса,кого-то будет интересовать ее мнение о происходящем.

      Лозунг "Америка прежде всего" Гансу не нравится,а в 1933 году был другой лозунг "Deutschland vor allem".Не скули Гансик всё возвращается.
      sgazeev
    3. Tusv Сегодня, 14:56
      Цитата: НЕКСУС
      Если девушку пользуют без ее согласия,не думаю,что после или во время этого процесса,кого-то будет интересовать ее мнение о происходящем.

      В ЕС это легальная статья ВВП. А тут ей навязывают бесконечный Субботник. Будем посмотреть отношения рабы любви с сутинером
      Tusv
    4. Зяблицев Сегодня, 15:31
      Жалкое блеянье вассала....
      Зяблицев
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:05
    МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
    Как вы будите защищаться? Артисты.
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 14:07
      Посммотрим на сколько немцев хватит. ЧЁТ мне не верится, что они смогут противостоять США....впрочем СП-2 здесь будет лакмусовой бумажкой.
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:22
        САЛЮТ, СЛАВЯНЕ! Крайний попандос Германии с ДВС Фольксвагена, на несколько десятков ярдов, по инициативе Полосатых, долго будет икаться бургерам. В СП-2 уже деньги вложены, не малые, в сентябре выборы Фюрера, так что поживем - посмотрим...... laughing winked
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
          Здоров , Костик ! hi Матрасы "кидают" всех остальных через прибор , не разбираясь кто ты (союзник и партнёр или оппонент) , а европейцы всё тешат себя надеждой , что США к ним прислушается .
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 14:52
            Вчера дядя мой из Швейцарии вернулся .Он в высшей технической школе Цюриха лекции читал...Так он рассказал, что у европейцев далеко не такие уж радужные планы в отношении полосатых. Они им поперек гортани становятся все чаще и чаще.....
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:56
              Ну так пора разгибаться из коленно-локтевой позы и перестать плевать на собственные интересы в угоду матрасам .
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 15:09
                Паш, не смогут. уж слишком тяжек груз прелюбодеяний с янки. да и всех, без исключения всех политиков гейропы анб держит за цимбалы.
                новичок
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
                  Думаешь , никаких реальных действий Европа не предпримет и всё вяканьем и закончится ?
                  bouncyhunter
                  1. новичок Сегодня, 15:21
                    я просто не могу быть уверен, что предпримут. более того, ведь они аккупировпн (германия), француженка коккетливо молчит и ждёт. есть варианты положить на янки и делать дела, но слишком тернист этот путь. нежные гейропцы не осилят. лишь если поймут, что скоро сдохнут, гейропцы пойдут на таран. и по ходу, янки перегнули, есть надежда на контрмеры.
                    новичок
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
                      Гарик , не стоит надеяться на старушку-Европу . Они слишком привыкли ни о чём не думать и согласно кивать в сторону США . Эта рабская психология не искореняется одним решением . Для этого потребуется много больше : исторические Знания и Память , воспитание новых поколений не в рабской или ультра-националистической психологии (что одинаково неприемлемо) , а в духе Патриотизма .
                      bouncyhunter
  3. новичок Сегодня, 14:11
    будут изворачиваться как угорь на сковороде, будут умолять на коленях, целовать руки, ноги. защищаться_ это не про гейропцев. почти сто лет не сопротивлялясь гейропа, тут решила взбрекнуть хозяину, последние патли повырывают янки.
    новичок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:15
    ... прищимили хвост гейропе, и заскулила - больно!... laughing
    a.s.zzz888
  5. SCHMEL Сегодня, 14:17
    Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций

    Защищаться надо было ещё в 1941 году под девизом "СССР и Германия превыше всего!" Если тогда ума не хватило у руководителей нормально договориться, то сейчас можно только сожалеть об упущенных возможностях... request
    SCHMEL
    1. Алексей7777777 Сегодня, 14:43
      Зачем сожалеть?Проводить спокойно свою политику...
      Алексей7777777
  6. Подрезчик Сегодня, 14:17
    Цитата: НЕКСУС
    Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций

    Угу...меня интересует,кто в США это примет во внимание...если девушку пользуют без ее согласия,не думаю,что после или во время этого процесса,кого-то будет интересовать ее мнение о происходящем.

    Не факт, коллега, немцы будут искать любые возможности дабы обойти эти крайние углы, их дешевый газ из России интересует больше, чем вся эта политика. Экономика диктует политику, а Россия (Советский Союз) никогда за 50 лет поставок газа не подводила. Но сейчас начинается самое интересное-политики (русофобы европейские) и бизнес Европы начнут противостояние и-кто победит?
    Подрезчик
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:28
      Саша, привет! Ближайшее похолодание в Европе и даст понять, что лучше, дорого и подождать или дешево и сразу, тут не то, что "партнеров", о близких родственниках забывают...Своя рубаха то к телу ближе.....
      Соломон Кейн
      1. Подрезчик Сегодня, 14:34
        Привет, Костя! Да, так, интересно сейчас посмотреть как европейцы репу чесать будут. Тут и СП-2, и куча экономических проектов других, а лизать "хозяину" тоже надо! lol Вот и посмотрим, какие они самостоятельные! laughing
        Подрезчик
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:59
      Цитата: Подрезчик
      Не факт, коллега, немцы будут искать любые возможности дабы обойти эти крайние углы

      Простите,как бы девочка не крутила задом,если ее уже нагнули и пользуют,то ее виляния лишь подзадорят и распылят пользователей. hi
      НЕКСУС
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:19
        Главное, чтобы венерических осложнений не было. Уж больно заразно, а живем рядом... lol
        Соломон Кейн
  7. mac789 Сегодня, 14:17
    Гейропа будет защищаться... Пугать ежа голым задом... Подмываться перестанут чтоль??? Тяжелый сепсис амерам обеспечен.
    mac789
  8. Копчёный Сегодня, 14:36
    ИМХО то как нагнут американцы ЕС войдёт в Камасутру.
    Копчёный
  9. Сергей956 Сегодня, 14:39
    Неужели Европейские клоуны начали понимать, что США своими санкциями стремятся прижать не Россию, а Европу? Как только Европа ввела свой Евро, так сразу в Европе начались проблемы. Штаты постараются не допустить, чтобы эти Евродубы пользовались своей валютой.
    Сергей956
  10. Лена Петрова Сегодня, 15:02
    Построят СП-2.
    Лена Петрова
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