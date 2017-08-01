МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
Внешнеполитическое ведомство Германии опубликовало заявление главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в котором говорится, что ЕС примет защитные меры в случае проведения США промышленной политики под девизом "Америка прежде всего" под предлогом санкций.
Габриэль в очередной раз напомнил, что президент США Дональд Трамп "пока не принял решение, как и будет ли ужесточен санкционный режим против России". "Законопроект в любом случае предусматривает консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", - указал министр, передает ТАСС .
В конце прошлой недели Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.
Для нас важно преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции- отметил Габриэль. -
Это произойдет только в том случае, если мы будем действовать единодушно. Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций
Габриэль в очередной раз напомнил, что президент США Дональд Трамп "пока не принял решение, как и будет ли ужесточен санкционный режим против России". "Законопроект в любом случае предусматривает консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", - указал министр, передает ТАСС .
Мы используем эту возможность. Я нахожусь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном- добавил он.
В конце прошлой недели Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", пойдет на подпись президенту Дональду Трампу. Европейцев беспокоит, что США с помощью этих мер планируют ввести ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу.
Использованы фотографии: © EPA/CLEMENS BILAN
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти