16:58 01 августа

Т-90А в Сирии ослепляют врагов «супер-фарами»

Сирийский конфликт позволил в деле проверить российский комплекс оптико-электронного подавления «Штора». Эта система установлена на танках Т-90 и Т-90А. Об этом пишет Вестник Мордовии .

Т-90А в Сирии ослепляют врагов «супер-фарами»


В интернете появилась эффектная фотография сирийского танка с включенными «супер-фарами» защитного комплекса. «Благодаря этим осветителям танк прикрывается сплошным полем помех на дистанцию до 2,5 км и шириной более 800 м», – поясняет автор материала Роман Катков.


В результате наиболее распространенное и опасное оружие боевиков, такое как противотанковые ракеты с полуавтоматическим управлением, становится бесполезным. Благодаря «Шторе» вражеский оператор ПТУР просто лишается возможности наводить ракеты на цель.

Автор отмечает, что «применяемые в Сирии варианты комплекса не являются последними отечественными разработками – российские инженеры и конструкторы сейчас создали более совершенные варианты, которые обеспечивают еще большую защиту бронетехники».

Использованы фотографии: twitter.com/WaelHussaini
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Комментарии 44

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  1. Самаритянин Сегодня, 14:10
    «супер-фарами»... Благодаря этим осветителям танк прикрывается сплошным полем помех

    Верните минусы! ВО ВЫ КУДА КАТИТЕСЬ??? Правда, уже даже не смешно...
    Самаритянин
    1. НасРать Сегодня, 14:13
      Что случилось, шеф? wassat
      НасРать
      1. tanit Сегодня, 14:25
        Случились "супер -фары" : recourse Случился очередной бред. recourse
        tanit
    2. Алексей7777777 Сегодня, 14:18
      Зачем минусы?Что бы кучка урапатриотов дружной компашкой банила людей,не слишком выразительно и громко,по их мнению,ура кричащих тут?Я и плюсы отменил бы тогда,что бы люди могли спокойно мнениями обмениваться,а не думать-поставят мне минусик или плюсик...
      Алексей7777777
      1. НасРать Сегодня, 14:19
        Комрад обратил внимание на не компетентность в военной тематике, автора статьи... hi

        Только статья из Твитера... и редактор ВО заполнил информационный вакуум из Твитера. bully
        НасРать
        1. Самаритянин Сегодня, 15:03
          Цитата: НасРать
          Комрад обратил внимание на не компетентность в военной тематике, автора статьи... hi
          Только статья из Твитера... и редактор ВО заполнил информационный вакуум из Твитера. bully

          drinks soldier
          Самаритянин
      2. tanit Сегодня, 14:27
        Цитата: Алексей7777777
        Зачем минусы?Что бы кучка урапатриотов дружной компашкой банила людей,не слишком выразительно и громко,по их мнению,ура кричащих тут?Я и плюсы отменил бы тогда,что бы люди могли спокойно мнениями обмениваться,а не думать-поставят мне минусик или плюсик...

        А я бы и Вас тоже отменил, с Вашей кучкой, и что? request
        tanit
        1. Алексей7777777 Сегодня, 14:34
          Да вот и не что-мало ли кто кого отменить хочет,такие,как ты,у меня тоже особых эмоций положительных не вызывают,я же не призываю вас "взять,и отменить"...Тем более,не из России даже умничающих здесь...Терплю же...И вы-"нравиться,не нравится чужое мнение-терпи,как говорит
          ся,моя красавица"...Чать люди,не звери...Спокойнее надо,спокойнее... wink
          Алексей7777777
          1. tanit Сегодня, 14:47
            Цитата: Алексей7777777
            Тем более,не из России даже умничающих здесь...Терплю же...И вы-"нравиться,не нравится чужое мнение-терпи,как говорит

            О как, laughing Как отличаешь-то, раз уж
            Цитата: Алексей7777777
            Да вот и не что-мало ли кто кого отменить хочет,такие,как ты,у меня тоже особых эмоций положительных не вызывают,я же не призываю вас "взять,и отменить"...

            По каким признакам-то? На белую глистовую ленту не похожи? laughing Про "зарубежные территории Российской Федерации" личное скудоумие знать не позволяет? request laughing
            tanit
            1. Алексей7777777 Сегодня, 15:06
              Эти ленточки сам себе на голову,большим объёмом мозга,судя по-всему,не отличающаюся цепляй,господин хороший...-
              А про "зарубежные территории" котёнку своему расскажи,ежели есть в наличии... laughing laughing laughing
              Алексей7777777
      3. с-т Petrov Сегодня, 14:49
        Что бы кучка урапатриотов


        кучка плак-плак патриотов вселяет в меня улыбку за свои страдания и Ахиджаковость

        хорошо хоть покаяния не требуете. Но чую к этому все и идет hi

        Страдайте и просите прощения за ура-патриотов, а нам и так хорошо)

        Статья проканает на лента.ру или на других информационно-развлекательных ресурсах. Только и всего. Просто ей тут не место - тут много экспертов.

        Смысл статьи в том что "Штора" нормально так слепит) И с ней лучше чем без нее

        с-т Petrov
        1. tanit Сегодня, 15:11
          Цитата: с-т Petrov
          Смысл статьи в том что "Штора" нормально так слепит) И с ней лучше чем без нее

          Смысл в том, что в игрушках она ни какая recourse (Да там и ее и быть не должно(я так думаю) - во Второй Миововой ее не было, все в курсе? О..паньки -не все... belay
          Но -она там (в игрушках) есть. И она -никакая(специально пишу слитно -да бы передать напряженность момента) laughing
          tanit
      4. ShKAS_mashingun Сегодня, 15:07
        Цитата: Алексей7777777
        что бы люди могли спокойно мнениями обмениваться,а не думать-поставят мне минусик или плюсик...

        те кто хочет
        Цитата: Алексей7777777
        спокойно мнениями обмениваться

        пишут, а не смотрят на плюсики
        ShKAS_mashingun
    3. Pulya Сегодня, 14:38
      Цитата: Самаритянин
      «супер-фарами»... Благодаря этим осветителям танк прикрывается сплошным полем помех

      Верните минусы! ВО ВЫ КУДА КАТИТЕСЬ??? Правда, уже даже не смешно...

      Я предлагаю: Вернуть минусы, только с определённой оговоркой...
      Минус можно поставить только после, ответа (коментарий)
      Нет ответа на комент апонента, нельзя поставить минус!
      По моему будет продуктивно...???
      Pulya
      1. tanit Сегодня, 14:55
        Цитата: Pulya
        Нет ответа на комент апонента, нельзя поставить минус!По моему будет продуктивно...???

        Не будет. Уж поверьте. hi При желании пара - десятка лично с Вами не согласных - Вас вобьет в ноль. request
        Тогда уж и не минусовать -лимит нужен(да он и был, собственно)
        tanit
    4. Tusv Сегодня, 15:10
      Цитата: Самаритянин
      Верните минусы! ВО ВЫ КУДА КАТИТЕСЬ??? Правда, уже даже не смешно..

      Ни когда форумчанам не ставил минусы, разве что по ошибке. Вам это мешает? Могу посоветовать танцевальные студии
      Tusv
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:11
    ... " в Сирии обкатывается" многие новинки, и не только новые, и лучшей практики их проверок, придумать сложно...
    a.s.zzz888
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:53
      Цитата: a.s.zzz888
      ... " в Сирии обкатывается" многие новинки, и не только новые, и лучшей практики их проверок, придумать сложно...

      Этой Шторе сто лет в четверг будет...какая новинка,уважаемый? Это даже не новость уровня зомби-ящика.
      Сюда люди приходят узнать что-то интересное,обсудить,поспорить...и так было всегда.Поверьте мне,я с 13 года тут.
      НЕТ УЖЕ ЭТИХ АРГУМЕНТИРОВАННЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ БАТАЛИЙ И СПОРОВ. По сути очень мало интересных статей,которые хотелось бы обсудить,как и людей с интересным мнением и действительными знаниями.Люди-специалисты в большинстве своем из-за этого и ушли с ВО,тк сайт превратился в лежбище троллей,ура патриотов и всепропальщиков.
      НЕКСУС
      1. tanit Сегодня, 15:03
        Цитата: НЕКСУС
        Этой Шторе сто лет в четверг будет...какая новинка,уважаемый? Это даже не новость уровня зомби-ящика.

        Пока может спасать и спасает- так чем старинка-то? request
        tanit
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:06
          Цитата: tanit
          так чем старинка-то?

          Когда ее приняли на вооружение?Правильно-в ВС СССР в 1989 году.
          НЕКСУС
      2. Tusv Сегодня, 16:18
        Цитата: НЕКСУС
        НЕТ УЖЕ ЭТИХ АРГУМЕНТИРОВАННЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ БАТАЛИЙ И СПОРОВ.

        А оно это надо? Баталии и споры хороши, но только в рамках. Мне вот не интересно быть не выезным. 1991 год. Швабода, смотришь на эти счастливые лица и думаешь, еще 5 лет и я посмотрю на загнивающий запад. Посмотрел, а не фига особенного. Пляж, как пляж
        Tusv
  3. Oleg L. Сегодня, 14:12
    Вообще не понятно откуда эта фотография, может с полигона в Алабино или с любой строевой части РФ. Бред за бредом. Фейк за фейком. Ну задница чья то на танке, где Сирия?
    Oleg L.
    1. pvv113 Сегодня, 15:30
      Цитата: Oleg L.
      где Сирия?

      Сирию за шторой не видно wink
      pvv113
  4. НЕКСУС Сегодня, 14:23
    Мне иной раз приходит на ум мысль,что некоторые статьи на ВО пишутся для того,чтоб толпа ура патриотов настрочила сотню другую ура лозунгов в праведном порыве ,обуянная чувством гордости. При этом статьи такие не несут никакой информационной нагрузки и обсуждать нечего.
    Вопрос администрации ВО-На кой такие пустые статьи?Какого обсуждения можно добиться от таких статей?
    НЕКСУС
    1. НасРать Сегодня, 14:24
      Самые "благодатные" темы - перепечатать бред из Украины...
      НасРать
    2. tanit Сегодня, 14:31
      А толпа не патриотов настрочит в ответ - про узкоколейные дороги(ими же и разграбленные), про "каждой пенсионерке -по личной бомбе" и про то, как живется плохо каждому отдельно взятому бомжу, на его нелегкой бомжатской стезе. recourse
      tanit
      1. tanit Сегодня, 14:38
        Сегодня общался с одним..."Кушать не чего, купи хрень за 300 рублей .Кушать не чего" Отвечаю - давай я тебе 12 банок тушенки дам в замен?(каждая по 500 грамм) Отвечает - а на что я водки куплю и чем тушенку вскрою? И на этом у меня все аргументы закончились. recourse Ну, диалог с почетным единственным бомжем моего города. request
        tanit
        1. Proton Сегодня, 15:38
          какой-то бомж без фантазии попался laughing я бы 10 банок потом загнал,две на закуску оставил,потом на загонную денежку водку купил ба,а банки на рынке у продавцов открывагек открыл в качестве рекламы открывашек laughing
          Proton
    3. Pulya Сегодня, 14:44
      Вопрос администрации ВО-На кой такие пустые статьи?Какого обсуждения можно добиться от таких статей?

      Так эта тенденция на topware уже наблюдается с 16 года. Раньше "зачитывался" особенно коментами, а сейчас в основном один постоз...
      Pulya
      1. tanit Сегодня, 15:06
        Цитата: Pulya
        Так эта тенденция на topware уже наблюдается с 16 года. Раньше "зачитывался" особенно коментами, а сейчас в основном один постоз...

        Выборы на носу. Нежить активизируется. Нечисть - меняет партии. request Все нормально, вроде. wassat
        tanit
  5. КГБ_ЦРУ Сегодня, 14:31
    Бред какой-то.
    КГБ_ЦРУ
    1. Юра Сегодня, 14:42
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Бред какой-то.

      Согласен, полный бред, сказали бы что- нибудь другое. laughing
      Юра
  6. katalonec2014 Сегодня, 14:43
    Хотелось бы почитать про что то более новое,и в частности против джавелинов.
    katalonec2014
    1. tanit Сегодня, 15:01
      Цитата: katalonec2014
      Хотелось бы почитать про что то более новое,и в частности против джавелинов.

      Товар штучный и нумерованный. request Вряд ли где прочитать можно. feel Но, подбитых Т-90 пока не было. lol
      tanit
      1. Walanin Сегодня, 15:19
        Цитата: tanit
        Но, подбитых Т-90 пока не было.

        а это какой танк на видео интересно?
        Walanin
  7. Walanin Сегодня, 15:22
    Смотрите наш новый магазин на диване! "Супер-Фары"!!!
    Walanin
    1. tanit Сегодня, 15:43
      Ну, а какой? Танк-то? belay
      Цитата: Walanin
      на диване!

      Расскажите, а? laughing На диване -оно усе подбивается, нет? laughing
      tanit
      1. tanit Сегодня, 15:45
        Цитата: Walanin
        Смотрите наш новый магазин на диване!

        Скучаю... winked Бортовой номер. (зеваю) Экипаж...(зеваю) Ну и? feel (зеваю) wassat
        tanit
  8. Proton Сегодня, 15:31
    laughing суперфары?!это сильно.кто это писал? laughing
    посильнее глазков от домофонов на прицелах
    Proton
  9. Александр War Сегодня, 15:33
    Срочная новость!Трансляция от здания Мособлсуда, где произошла перестрелка на процессе по делу «банды ГТА»
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 15:34
      http://tass.ru/proisshestviya/4454176
      Александр War
    2. badens1111 Сегодня, 15:36
      Цитата: Александр War
      «банды ГТА»

      Прекрасный повод для правоохранителей размазать оргпреступность в пыль.
      При чем всю,не взирая на чины ,ранги и прочее поддерживающее существование оргпреступности-нужна ВОЛЯ и Приказ.Власть в состоянии его отдать?
      badens1111
  10. kasatky Сегодня, 15:47
    Уважаемые, зачем нехорошо говорите? Может эту статью следует читать между строк?
    Т.е. некий WaelHussaini информирует своих (вероятно, не очень технически подготовленных) сограждан о том, что у шурави бывает такая штука "Штора", которая силой света изгоняет шайтанов из вражеских TOW, после чего они втыкаются в землю и превращаются в прах из которого и были созданы.
    А коли существует предмет разговора, допустимо предположение, что поставки "Шторы" в ответку на поставку TOW случились. И на должность "ракетчика" к "повстанцам" за предлагаемую нонче оплату идти экономически не целесообразно.
    kasatky
  11. san4es Сегодня, 16:25
    Комплекс «Штора» ― средство активной защиты бронетанковой техники от поражения ВТО, в котором для наведения на цель используется лазер. Это управляемые ракеты типа «Дракон», TOW, «Милан», «Мейверик», «Хелфайр», артиллерийские корректируемые снаряды «Копперхед», другое ВТО наземного и воздушного базирования. Комплекс принят на вооружение в 1989 году.
    "Штора" засветила ПТУР "TOW"

    Требуемая живучесть бронетанковой техники в современных условиях может быть обеспечена только комплексным применением различных средств защиты
    san4es
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