Т-90А в Сирии ослепляют врагов «супер-фарами»
Сирийский конфликт позволил в деле проверить российский комплекс оптико-электронного подавления «Штора». Эта система установлена на танках Т-90 и Т-90А. Об этом пишет Вестник Мордовии .
В интернете появилась эффектная фотография сирийского танка с включенными «супер-фарами» защитного комплекса. «Благодаря этим осветителям танк прикрывается сплошным полем помех на дистанцию до 2,5 км и шириной более 800 м», – поясняет автор материала Роман Катков.
В результате наиболее распространенное и опасное оружие боевиков, такое как противотанковые ракеты с полуавтоматическим управлением, становится бесполезным. Благодаря «Шторе» вражеский оператор ПТУР просто лишается возможности наводить ракеты на цель.
Автор отмечает, что «применяемые в Сирии варианты комплекса не являются последними отечественными разработками – российские инженеры и конструкторы сейчас создали более совершенные варианты, которые обеспечивают еще большую защиту бронетехники».
В интернете появилась эффектная фотография сирийского танка с включенными «супер-фарами» защитного комплекса. «Благодаря этим осветителям танк прикрывается сплошным полем помех на дистанцию до 2,5 км и шириной более 800 м», – поясняет автор материала Роман Катков.
В результате наиболее распространенное и опасное оружие боевиков, такое как противотанковые ракеты с полуавтоматическим управлением, становится бесполезным. Благодаря «Шторе» вражеский оператор ПТУР просто лишается возможности наводить ракеты на цель.
Автор отмечает, что «применяемые в Сирии варианты комплекса не являются последними отечественными разработками – российские инженеры и конструкторы сейчас создали более совершенные варианты, которые обеспечивают еще большую защиту бронетехники».
Использованы фотографии: twitter.com/WaelHussaini
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