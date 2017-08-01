Два новых водолазных катера поступили в состав Северного флота
Северный флот получил два новых рейдовых катера аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Завод "Нижегородский Теплоход" и Минобороны России подписали два акта приема-передачи катеров РВК-1229 и РВК-1230 для несения службы в составе водолазной службы Северного флота.
Как сообщили в пресс-службе завода, РВК-1229 и РВК-1230 – это 17-й и 18-й катера серии проекта 23040. Изначально завод получил заказ на 16 таких судов, но позднее серию увеличили до 22 катеров. На данный момент построено 20 судов проекта 23040. 8 июня спущены на воду 19-й и 20-й катера серии – РВК-1239 и РВК-1261. В ближайшее время они пройдут ходовые испытания и поступят в состав Тихоокеанского Флота, передает Flot.com .
Водолазные катера проекта 23040 отлично зарекомендовали себя в составе Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Наряду с выполнением водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов, новое поколение способно производить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.
Кроме того, катера проекта 23040 могут эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийного корабля и обеспечивать подачу электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии.
Катера проекта 23040 представляют собой дальнейшее развитие серии проекта А160, построенной в 2010-2012 годах для Госморспасслужбы России, а также водолазного катера проекта ZT28D "Пеликан". Суда имеют высокую энерговооруженность и ледовый класс, что позволяет им уверенно работать на внешних рейдах и за их пределами на удалении от мест базирования до 50 миль.
Как сообщили в пресс-службе завода, РВК-1229 и РВК-1230 – это 17-й и 18-й катера серии проекта 23040. Изначально завод получил заказ на 16 таких судов, но позднее серию увеличили до 22 катеров. На данный момент построено 20 судов проекта 23040. 8 июня спущены на воду 19-й и 20-й катера серии – РВК-1239 и РВК-1261. В ближайшее время они пройдут ходовые испытания и поступят в состав Тихоокеанского Флота, передает Flot.com .
Водолазные катера проекта 23040 отлично зарекомендовали себя в составе Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Наряду с выполнением водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов, новое поколение способно производить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.
Кроме того, катера проекта 23040 могут эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийного корабля и обеспечивать подачу электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии.
Катера проекта 23040 представляют собой дальнейшее развитие серии проекта А160, построенной в 2010-2012 годах для Госморспасслужбы России, а также водолазного катера проекта ZT28D "Пеликан". Суда имеют высокую энерговооруженность и ледовый класс, что позволяет им уверенно работать на внешних рейдах и за их пределами на удалении от мест базирования до 50 миль.
Использованы фотографии: Пресс-служба завода "Нижегородский Теплоход"
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