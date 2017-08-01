16:58 01 августа

Два новых водолазных катера поступили в состав Северного флота

Северный флот получил два новых рейдовых катера аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Завод "Нижегородский Теплоход" и Минобороны России подписали два акта приема-передачи катеров РВК-1229 и РВК-1230 для несения службы в составе водолазной службы Северного флота.

Как сообщили в пресс-службе завода, РВК-1229 и РВК-1230 – это 17-й и 18-й катера серии проекта 23040. Изначально завод получил заказ на 16 таких судов, но позднее серию увеличили до 22 катеров. На данный момент построено 20 судов проекта 23040. 8 июня спущены на воду 19-й и 20-й катера серии – РВК-1239 и РВК-1261. В ближайшее время они пройдут ходовые испытания и поступят в состав Тихоокеанского Флота, передает Flot.com .




Водолазные катера проекта 23040 отлично зарекомендовали себя в составе Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Наряду с выполнением водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3 баллов, новое поколение способно производить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.

Кроме того, катера проекта 23040 могут эффективно тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачивать воду с аварийного корабля и обеспечивать подачу электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии.

Катера проекта 23040 представляют собой дальнейшее развитие серии проекта А160, построенной в 2010-2012 годах для Госморспасслужбы России, а также водолазного катера проекта ZT28D "Пеликан". Суда имеют высокую энерговооруженность и ледовый класс, что позволяет им уверенно работать на внешних рейдах и за их пределами на удалении от мест базирования до 50 миль.

Использованы фотографии: Пресс-служба завода "Нижегородский Теплоход"
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sharky Сегодня, 14:59
    Смотрю, что подруливающее устройство стоит на нём, может он и DP (Dynamic Position) имеет? Думаю, что на такие катера неплохо бы зашли поворотные винторулевые гондолы ака азиподы/thruster.
    Sharky
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:20
      Думаю фото старое нашли.
      Владыка Ситх
  2. Заноза Сегодня, 15:18
    И то дело.Не велика ( синица ) а все же ( птица ).
    Заноза
  3. Олаф Уксимае Сегодня, 15:27
    [quote=Sharky] Смотрю, что подруливающее устройство стоит на нём, может он и DP (Dynamic Position) имеет? Думаю, что на такие катера неплохо бы зашли поворотные винторулевые гондолы ака азиподы/thruster


    На двух винтах и носовом подруле можно и без DP прекрасно место держать , могут глушить GPS И Глонас ,радио буи, он от них не зависим
    Олаф Уксимае
  4. Burbon Сегодня, 16:21
    рад за наших корабелов....им чугунину поставляю....наши вообще в переди планеты всей....в Навашино строят ударно...Бор так же выпекает....Сокольская судоверфь еще ни разу за 12 лет не сорвала ни одного заказа..Вот только Красное Сормово делает для гражданских нужд...месяц назад заложили 4-х палубный прогулочный теплоход + сухогрузы клепает....жаль что з/п там ничтожные, но это наверное поправимо - были бы профсоюзы и доступ к телу хозяина....Хотя это мои фантазии про повышение з/п.....на сегодня средняя на Кр Сормово - от 12000-27000 на руки....
    Burbon
Картина дня