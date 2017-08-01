Экспортные поставки Украины обычных вооружений за 2016 год
Госслужба экспортного контроля Украины опубликовала официальную информацию о поставках за рубеж некоторых видов вооружения за 2016 год, сообщает bmpd .
Данная информация предназначена для передачи в Регистр обычных вооружений ООН.
В прошлом году украинские оборонные предприятия отправили за рубеж следующую продукцию.
«Основные танки – 35:
- Демократическая Республика Конго - 25 Т-64БВ-1
- Таиланд - 10 БМ "Оплот"
Бронированные машины – 147:
-Таиланд - 15 БТР-3Е1 с боевым модулем "Штурм-М", пять командирских БТР-3К, семь 81-мм самоходных минометов БТР-3М1, один 120-мм самоходный миномет БТР-3М2, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины БТР-3БР и две бронированные санитарные машины БТР-3С
- Индонезия - 5 БТР-4
- Объединенные Арабские Эмираты - 108 БРДМ-2
Управляемые ракеты – 43:
- Индонезия - 3 Р-27
- Польша - 40 Р-27
Переносные противотанковые ракетные комплексы и реактивные снаряды:
- США - 25 (видимо, пусковых установок, тип не указан)
- США - 60 (видимо, ракет, тип не указан)
Стрелковое оружие:
- Южный Судан - 88 крупнокалиберных пулеметов, 170 пулеметов
- Турция - 46 пулеметов, 4 пистолета
- США - 10000 винтовок и карабинов
- Монголия - 10 винтовок и карабинов».
Данная информация предназначена для передачи в Регистр обычных вооружений ООН.
В прошлом году украинские оборонные предприятия отправили за рубеж следующую продукцию.
«Основные танки – 35:
- Демократическая Республика Конго - 25 Т-64БВ-1
- Таиланд - 10 БМ "Оплот"
Бронированные машины – 147:
-Таиланд - 15 БТР-3Е1 с боевым модулем "Штурм-М", пять командирских БТР-3К, семь 81-мм самоходных минометов БТР-3М1, один 120-мм самоходный миномет БТР-3М2, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины БТР-3БР и две бронированные санитарные машины БТР-3С
- Индонезия - 5 БТР-4
- Объединенные Арабские Эмираты - 108 БРДМ-2
Управляемые ракеты – 43:
- Индонезия - 3 Р-27
- Польша - 40 Р-27
Переносные противотанковые ракетные комплексы и реактивные снаряды:
- США - 25 (видимо, пусковых установок, тип не указан)
- США - 60 (видимо, ракет, тип не указан)
Стрелковое оружие:
- Южный Судан - 88 крупнокалиберных пулеметов, 170 пулеметов
- Турция - 46 пулеметов, 4 пистолета
- США - 10000 винтовок и карабинов
- Монголия - 10 винтовок и карабинов».
Использованы фотографии: www.facebook.com/Moo.pheromones
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