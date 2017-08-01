16:59 01 августа

Экспортные поставки Украины обычных вооружений за 2016 год

Госслужба экспортного контроля Украины опубликовала официальную информацию о поставках за рубеж некоторых видов вооружения за 2016 год, сообщает bmpd .

Поставленные Украиной танки БМ "Оплот-Т" армии Таиланда, 2016 год.

Данная информация предназначена для передачи в Регистр обычных вооружений ООН.


В прошлом году украинские оборонные предприятия отправили за рубеж следующую продукцию.

«Основные танки – 35:
- Демократическая Республика Конго - 25 Т-64БВ-1
- Таиланд - 10 БМ "Оплот"

Бронированные машины – 147:
-Таиланд - 15 БТР-3Е1 с боевым модулем "Штурм-М", пять командирских БТР-3К, семь 81-мм самоходных минометов БТР-3М1, один 120-мм самоходный миномет БТР-3М2, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины БТР-3БР и две бронированные санитарные машины БТР-3С
- Индонезия - 5 БТР-4
- Объединенные Арабские Эмираты - 108 БРДМ-2

Управляемые ракеты – 43:
- Индонезия - 3 Р-27
- Польша - 40 Р-27

Переносные противотанковые ракетные комплексы и реактивные снаряды:
- США - 25 (видимо, пусковых установок, тип не указан)
- США - 60 (видимо, ракет, тип не указан)

Стрелковое оружие:
- Южный Судан - 88 крупнокалиберных пулеметов, 170 пулеметов
- Турция - 46 пулеметов, 4 пистолета
- США - 10000 винтовок и карабинов
- Монголия - 10 винтовок и карабинов».

Использованы фотографии: www.facebook.com/Moo.pheromones
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Комментарии 23

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  1. Олег Лавров Сегодня, 14:57
    И вся выручка вложена в липецкий "рошен", отчего АТО-шные СУГС-ы понадусёры пишут рапорта на увольнение по 1200 штук!
    Олег Лавров
    1. jjj Сегодня, 15:01
      Интересно, а какие 4 пистолета закупила Турция, которая сама выпускает вполне приличный короткоствол
      jjj
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 15:04
        Цитата: jjj
        Интересно, а какие 4 пистолета закупила Турция

        это для частных коллекций со складов остатки кремнёвых пистолей Тарас Бульбы, Мазепы и других персонажей.
        ShKAS_mashingun
      2. Чёрный Сегодня, 15:07
        Цитата: jjj
        Интересно, а какие 4 пистолета закупила Турция, которая сама выпускает вполне приличный короткоствол

        А 10 винтовок монголам? wassat....а сколько оружия их зольдатен продали бойцам ЛДНР? laughing
        Чёрный
      3. Соломон Кейн Сегодня, 15:24
        Клуб самоубийц Ник Николса Клечатого....
        Соломон Кейн
      4. тол100в Сегодня, 15:28
        Цитата: jjj
        Интересно, а какие 4 пистолета закупила Турция

        Скорее всего дульнозарядные!
        тол100в
    2. Чёрный Сегодня, 15:35
      Цитата: Олег Лавров
      И вся выручка вложена в липецкий "рошен", отчего АТО-шные СУГС-ы понадусёры пишут рапорта на увольнение по 1200 штук!

      ДенеХ нет, бухла нет, кормят помоями -вот и пишут laughing
      Чёрный
  2. Владимирец Сегодня, 15:02
    Интересно, зачем ОАЭ 108 БРДМ-2? Индонезия и Монголия мощные приобретения сделали. smile
    Владимирец
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:09
      Для передаче их боевикам в Сирии и Ливии.
      Владыка Ситх
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:40
        Гореть им синим огнем с супостатами.... am
        Соломон Кейн
  3. ShKAS_mashingun Сегодня, 15:02
    Поставлять то они поставляют, а берут то откуда, неужто сами роблять?
    ShKAS_mashingun
    1. polev66 Сегодня, 15:58
      с баз хранения
      polev66
  4. Logall Сегодня, 15:04
    Советское наследие живет и кормит полудохлую скраину.
    Как скоро убьют кормильца?
    Logall
    1. Aimpoint Сегодня, 15:41
      Аналогично можно сказать и про Россию, и про Белоруссию. Прежде чем написать высер лучше подумайте.
      Aimpoint
      1. Logall Сегодня, 16:18
        Сер? фууу! Только не сер...
        Конечно можно! Но Россия не борится с ним. Наоборот преумножает модернизируя. Так же создаёт принципиально новое.
        Logall
  5. salat Сегодня, 15:06
    Фигня какая то, а где продажа МИГов хорватам? и то что не давно остатки БК из порта отозвали после Балаклеи?
    salat
    1. Muvka Сегодня, 15:08
      Может они не подходят под статус "обычных" вооружений? Я то сам не в курсе.
      Muvka
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:03
      Так это продажи за 2016 год, а МИГи хорватам вроде ремонтировали, а не продавали, и вроде не в 2016 году...
      Ratmir_Ryazan
      1. salat Сегодня, 16:45
        МИГи продали хорватам после якобы кап ремонта)) в 2016 году.
        salat
  6. Аспид 57 Сегодня, 15:29
    Все это внушает оптимизм. Воевать они явно не собираются. Заняты привычным делом. Куют бобло...
    Аспид 57
  7. sauvage Сегодня, 15:34
    А почему "азовец" нет в списке?
    sauvage
  8. polev66 Сегодня, 15:56
    общая сумма может пара % от аналогичных продаж РФ... СУГС есть чем "гордиться" - урвали кусочек элитного пирога
    polev66
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 16:01
    Просто сумасшедшие поставки в отдельные страны - 4 пистолета, 10 винтовок и то производства СССР )))
    Ratmir_Ryazan
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