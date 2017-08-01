Индия выбирает палубные истребители
ВМС Индии проводит ситуационные испытания новых палубных истребителей для авианосцев «Vicramaditya» и «Vikrant» в рамках ранее объявленного тендера, сообщает блог dambiev со ссылкой на ресурс Indiatoday.in.
57 новых палубных истребителей будут использоваться на авианосце INS Vikramaditya и авианосце Vikrant, который строится на государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине.
Недавно ВМС Индии пригласили иностранные компании-производители провести испытания, чтобы проверить совместимость их самолетов с авианосцем INS Vikramaditya. Претендентами на сделку, сумма которой может составить более $ 12 млрд. являются французский Dassault Rafale, шведский Saab Sea Gripen, российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18 Super Hornet.
По данным источника ресурса, «авиационные производители, в том числе французский Dassault Aviation и американский Boeing приняли участие в ситуационных испытаниях и попросили предоставить больше информации для изучения возможности своих истребителей совершить взлет и посадку на авианосец Vikramaditya». Испытания проводились на базе в Карваре.
Потребность в покупке новых дорогих истребителей возникла после того, как в конце 2016 года начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба заявил, что палубный вариант Naval Tejas (Naval LCA) легкого истребителя национальной разработки Tejas (LCA) не соответствует требованиям индийского флота и не может быть использован с авианосцев.
Согласно требованию командования ВМС, сборка истребителей должна производиться на индийских промышленных мощностях в рамках концепции «Make in India». Первая партия самолетов должна быть поставлены флоту в течение 3-х лет после заключения контракта.
57 новых палубных истребителей будут использоваться на авианосце INS Vikramaditya и авианосце Vikrant, который строится на государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине.
Недавно ВМС Индии пригласили иностранные компании-производители провести испытания, чтобы проверить совместимость их самолетов с авианосцем INS Vikramaditya. Претендентами на сделку, сумма которой может составить более $ 12 млрд. являются французский Dassault Rafale, шведский Saab Sea Gripen, российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18 Super Hornet.
Иностранным производителям было предложено доказать, что их самолеты смогут работать с нашим авианосцем производства России INS Vikramaditya,сказал высокопоставленный офицер ВМС Индии.
По данным источника ресурса, «авиационные производители, в том числе французский Dassault Aviation и американский Boeing приняли участие в ситуационных испытаниях и попросили предоставить больше информации для изучения возможности своих истребителей совершить взлет и посадку на авианосец Vikramaditya». Испытания проводились на базе в Карваре.
Потребность в покупке новых дорогих истребителей возникла после того, как в конце 2016 года начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба заявил, что палубный вариант Naval Tejas (Naval LCA) легкого истребителя национальной разработки Tejas (LCA) не соответствует требованиям индийского флота и не может быть использован с авианосцев.
Согласно требованию командования ВМС, сборка истребителей должна производиться на индийских промышленных мощностях в рамках концепции «Make in India». Первая партия самолетов должна быть поставлены флоту в течение 3-х лет после заключения контракта.
Использованы фотографии: Indian Navy
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