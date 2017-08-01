16:59 01 августа

Индия выбирает палубные истребители

ВМС Индии проводит ситуационные испытания новых палубных истребителей для авианосцев «Vicramaditya» и «Vikrant» в рамках ранее объявленного тендера, сообщает блог dambiev со ссылкой на ресурс Indiatoday.in.



57 новых палубных истребителей будут использоваться на авианосце INS Vikramaditya и авианосце Vikrant, который строится на государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине.


Недавно ВМС Индии пригласили иностранные компании-производители провести испытания, чтобы проверить совместимость их самолетов с авианосцем INS Vikramaditya. Претендентами на сделку, сумма которой может составить более $ 12 млрд. являются французский Dassault Rafale, шведский Saab Sea Gripen, российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18 Super Hornet.

Иностранным производителям было предложено доказать, что их самолеты смогут работать с нашим авианосцем производства России INS Vikramaditya,
сказал высокопоставленный офицер ВМС Индии.

По данным источника ресурса, «авиационные производители, в том числе французский Dassault Aviation и американский Boeing приняли участие в ситуационных испытаниях и попросили предоставить больше информации для изучения возможности своих истребителей совершить взлет и посадку на авианосец Vikramaditya». Испытания проводились на базе в Карваре.

Потребность в покупке новых дорогих истребителей возникла после того, как в конце 2016 года начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба заявил, что палубный вариант Naval Tejas (Naval LCA) легкого истребителя национальной разработки Tejas (LCA) не соответствует требованиям индийского флота и не может быть использован с авианосцев.

Согласно требованию командования ВМС, сборка истребителей должна производиться на индийских промышленных мощностях в рамках концепции «Make in India». Первая партия самолетов должна быть поставлены флоту в течение 3-х лет после заключения контракта.

Использованы фотографии: Indian Navy
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Комментарии 20

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  1. новичок Сегодня, 15:32
    12 лярдов! ох, борьба будет нешуточной_ и в конкурентной борьбе и в подковёрных играх.русскому авианосцу_ русский истребитель! думаю, серъёзная борьба у нас будет с ф18.
    новичок
    1. Арберес Сегодня, 15:36
      А я чего то не понял! Нам то чего доказывать? Разве на "Викрамадитье" не наши Миг-29 работают?
      Если только они не о Миг-35 тему поднимают?
      Арберес
      1. новичок Сегодня, 15:38
        так почти год трезвонят о тендере.
        новичок
      2. новичок Сегодня, 16:20
        Арберес, по контракту за 3 года после подписания не успеем сделать корабельный 35. тем более принять сначало у нас, потом индусам.
        новичок
    2. Topgun Сегодня, 15:48
      тендер в основном для нового авика, индусы хотели ф35 но им пока предложили ф18, все остальные здесь для масовки...
      Topgun
      1. УАЗ 452 Сегодня, 16:39
        А разве у них новая "авиаматка" с катапультой будет? Если нет, то вряд ли "Шершень" с трамплина взлетит, разве что почти пустой по горючке и боевой нагрузке.
        УАЗ 452
        1. Арберес Сегодня, 16:55
          Цитата: УАЗ 452
          А разве у них новая "авиаматка" с катапультой будет? Если нет, то вряд ли "Шершень" с трамплина взлетит, разве что почти пустой по горючке и боевой нагрузке.

          Да вот и я думаю о том же. По заявлениям индусов известно, что "Викрант" будет с трамплином(кстати фото его уже есть, симпатишный такой) и на кой ... ему тогда хорнеты?

          по контракту за 3 года после подписания не успеем сделать корабельный 35.
          Спасибо, я прочел, уважаемый новичок hi
          Слышал я про этот тендер. Просто в статье говорится о том, что стороны должны доказать, что их самолеты подойдут для индийских ВМС. Наш Миг уже по моему доказал? С "Викрамадитьи" он взлетает и садится и выполняет поставленные задачи! hi
          Арберес
      2. Seaman77 Сегодня, 16:56
        Цитата: Topgun
        хотели ф35 но им пока предложили ф18

        У них, что катапульта есть? Эти "танцоры диско" много чего могут хотеть. Что реально они себе могут позволить, вот вопрос.
        Seaman77
      3. Арберес Сегодня, 16:59
        Цитата: Topgun
        тендер в основном для нового авика, индусы хотели ф35 но им пока предложили ф18, все остальные здесь для масовки...

        Вот по ф-35 более похоже на правду. Я лично сомневаюсь, что Штаты им их поставят.
        Но эт сугубо мое мнение! hi
        Арберес
  2. Logall Сегодня, 15:34
    Индия-Россия, Индия-США...Индусы плетуи интриги.
    Чем, в это время, занят Пакистан?
    Logall
    1. новичок Сегодня, 15:36
      дружбой с Китаем.
      новичок
  3. Александр War Сегодня, 15:36
    Срочная Новость!Трансляция от здания Мособлсуда, где произошла перестрелка на процессе по делу «банды ГТА»
    Александр War
    1. Владимир16 Сегодня, 16:41
      Саша, ежели соседка у Вас обделается, тоже на этом сайте новость выложите?
      Не мусорите, пожалуйста. hi
      Владимир16
      1. Александр War Сегодня, 16:52
        Я не ставлю новости по пустяку!
        Александр War
  4. Alexey RA Сегодня, 15:48
    У индусов ещё предварительное ТЗ на палубник зачётное: палубный истребитель должен быть способен взлетать как с трамплина, так и с катапульты.
    Alexey RA
  5. irazum Сегодня, 16:02
    А из за чего "кипешь"? Если трамплин-то наши, а если катапульта-штатники и френчи, вот и весь вопрос...
    irazum
  6. Tusv Сегодня, 16:35
    Корнет вне конкуренции. Заслуженный палубный трудяга. Сбивал бы не задумываясь. На втором месте Су-33, на третьем Рафали
    Tusv
    1. NIKNN Сегодня, 16:58
      Цитата: Tusv
      Корнет вне конкуренции. Заслуженный палубный трудяга. Сбивал бы не задумываясь. На втором месте Су-33, на третьем Рафали

      Для ф18 надо много чего в авианосце переделывать, в плоть до систем обмена информацией..., в прочем как и для всего натовского. Рафаль даже свои на палубу не хотят (не моряк он) и дорог не по детски..., все остальные кроме мигов, сушек ну и если предложат ф35, не серьезно...
      На фото к статье кстати "Хариер" засветился... Ну а так то индусы еще те торгаши...:)))
      NIKNN
  7. УАЗ 452 Сегодня, 16:36
    Авианосец без катапульты как-то не вяжется с F-18, да и "Рафаль" сомнительно, что подойдёт. А вот "Гриппен" - вполне может рассматриваться, как конкурент МИГа.
    УАЗ 452
    1. voyaka uh Сегодня, 16:43
      Ставлю на Рафаль.
      voyaka uh
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