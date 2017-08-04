Деятельность террористических группировок в мировом информационном пространстве (июль 2017)

В течение июля пропагандистская деятельность террористических организаций продолжала оставаться на высоком уровне.Медиаагентствами боевиков были созданы и распространены более 3000 различных образцов пропаганды, среди которых фоторепортажи с различными сюжетами, видеосводки с полей боевых действий, а также фрагменты мирной жизни из захваченных боевиками городов. Пропагандистские фильмы были переведены на 40 языков, включая русский, и распространялись среди мусульманской аудиторию во многих странах мира.С целью размещения экстремистских материалов в глобальной сети Интернет было заранее подготовлено множество аккаунтов в социальных сетях, блогах и тематических форумах. Используя современные технологии коммуникации, боевиками тиражировались экстремистские газеты, электронные брошюры и пропагандистские журналы.Пропагандисты «Исламского государства» (запрещено в РФ) сохранили прежний курс на привлечение внимания зарубежной аудитории к «справедливой» вооруженной борьбе против «неверных» и мотивацию боевиков к самопожертвованию на поле боя. Теряя позиции в Сирии и Ираке, они вынуждены расширить географию своего влияния на исламские регионы с нестабильной внутриполитической обстановкой. При этом существенного изменения в идеологической и религиозной компоновке подготавливаемых материалов пропаганды не отмечалось. На прежнем уровне осталось пропагандистское воздействие террористов на своих сторонников из регионов России, Северного Кавказа, Центральной Азии и Закавказья. Для этих целей использовались русскоговорящие боевики-смертники, чьи суицидальные действия считались «актами мученичества во имя веры», а не обычным самоубийствами.Медиаагентством исламистов «Furat Media» была выпущена вторая часть пропагандистского фильма «Караван шахидов». Главным героем фильма стал выходец из Северного Кавказа Абу Абдульазиз, говорящий одинаково хорошо на русском и арабском языках. Во время своего обращения он призывал жителей Северного Кавказа присягнуть на верность ИГ и сразиться с врагами «истинного ислама».Он призывал сторонников радикальной идеологии на совершение одиночных террористических атак в различных городах Российской Федерации. Террорист призывал к радикальным действиям в отношении российского государства. Съемка обращения боевика велась в замкнутом помещении на фоне флага ИГ, а не на местности, как это было в первой части фильма. После видеообращения демонстрировался его самоподрыв в западной части города Мосул, где террорист выполнил свой «священный долг» перед аллахом.«Аль-Хаят медиацентр», отвечающий за подготовку пропагандистских фильмов ИГ, выпустил вторую часть короткометражного фильма «Единство нации».Его основные действия разворачиваются в городской застройке самопровозглашённой столицы «Исламского государства» — городе Ракке, где террористы «самоотверженно сражаются с курдами». Отдельные сюжеты фильма посвящены изучению основ диверсионной деятельности, тактико-специальной и снайперской подготовки, во время которых исламисты изучают теоретические основы маскировки и стрельбы на дальние дистанции в условиях города с использованием современных технических средств и применением западных образцов вооружения.Подготовкой боевиков занимались иностранные военные специалисты, чьи лица и голоса маскируются специальным образом. Для устрашения противника и демонстрации воли к победе боевики показывают кадры снайперского огня и мученическую смерть курдов.Продолжала активную пропагандистскую деятельность террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Качество выпускаемых ею материалов существенно уступает «Исламскому государству», но их воздействие на исламский мир в целом сопоставимо. Для усиления идеологической борьбы и конкуренции с ИГ пропагандистами «Аль-Каиды» была выработана новая стратегия пропаганды и созданы централизованные медиаструктуры, представляющие разветвленную сеть филиалов, занимающихся подготовкой экстремистских материалов.В течении июля ими было выпущено четыре короткометражных фильма, четыре еженедельные газеты, один журнал и множество агитационных листовок.Большая часть пропаганды «Аль-Каиды» основывалась на религиозных проповедях главаря организации аз-Завахири, которые выпускаются с 2007 года и постепенно начали терять популярность. По этой причине в глобальной сети Интернет пропагандистами стали создаваться экстремистские разделы форумов на различных ресурсах.Администраторы стремилась создать благоприятную атмосферу для ознакомления и радикализации участников форумов. При этом отмечалось манипулирование человеческим сознанием, с использованием вопросов участия воинских подразделений Запада в боевых действиях на территории мусульманских стран.Одновременно администраторы форумов не допускали открытой критики предлагаемых норм радикального ислама с целью предупреждения конфликтов среди участников обсуждений и поддержания воинственной риторики. Важным аспектом данных форумов являлась возможность «выбора» актуальных тем для постоянных посетителей, благодаря чему новичкам в качестве подборки предоставлялись «нужный материал».Таким образом, пропагандистская активность исламистских организации оставалась на высоком уровне. Использование современных технологий медиаиндустрии при подготовке материалов пропаганды помогало радикалам находить новых сторонников по всему миру. Снижение воздействия экстремистских материалов этих террористических группировок на население возможно лишь при принятии соответствующих мер противодействия в средствах массовой информации и интернет-пространстве.