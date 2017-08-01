16:58 01 августа

Что случилось в здании Мособлсуда?

Настоящая бойня сегодня была устроена в здании Мособлсуда, где слушалось дело так называемой банды "GTA". По предварительным данным, представители банды каким-то образом сумели завладеть оружием конвоиров и открыли огонь по представителям госорганов. В результате нападения несколько человек получили ранения; среди них женщина - судебный пристав. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Ещё одним раненым оказался представитель конвойной службы Михаил М. Он госпитализирован в Красногорскую центральную районную больницу. Известно, что один из бандитов напал на него, применив удушающий приём, после чего завладел оружием.

В связи с нападением сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь по бандитам на поражение. В результате в здании Мособлсуда были ликвидированы пять преступников.


В МВД на данный момент подтвердили информацию о троих уничтоженных бандитах. При этом заявлено, что ещё двое обезоружены.

Что случилось в здании Мособлсуда?


Для справки: банда "ГТА" – организованная преступная группа, которая осуществляла нападения в Московской области на автомобилистов. Большая часть нападений была совершена на трассе М-4 «Дон». В качестве основателя банд-группы выступил Ибайдулло Субханов, назвавший банду «джамаатом».

Нападение представителей банды в Мособлсуде на сотрудников государственных органов, по сути, говорит как об уровне подготовки конвойной службы, так и об общей безопасности в судах - особенно учитывая тот факт, что у подсудимых появляются возможности завладения оружием конвоиров. В любом случае, этот вопиющий инцидент нуждается в серьёзной проверке компетентными структурами.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 55

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  1. Владимирец Сегодня, 15:41
    "Нападение представителей банды в Мособлсуде на сотрудников государственных органов, по сути, говорит как об уровне подготовки конвойной службы, так и об общей безопасности в судах - особенно учитывая тот факт, что у подсудимых появляются возможности завладения оружием конвоиров."

    Говорит, в первую очередь, о раздолбайстве приставов. Хотя очень хорошо, что из правоохранителей никто не погиб.
    Владимирец
    1. badens1111 Сегодня, 15:44
      Цитата: Владимирец
      Говорит, в первую очередь, о раздолбайстве приставов.

      Прекрасный повод для правоохранителей размазать оргпреступность в пыль.
      При чем всю,не взирая на чины ,ранги и прочее поддерживающее существование оргпреступности-нужна ВОЛЯ и Приказ.Власть в состоянии его отдать?
      badens1111
      1. Алексей 2016 Сегодня, 15:48
        Власть себя никогда не раздавит.
        Алексей 2016
        1. Владимир16 Сегодня, 16:43
          Зачем эта новость тут???
          Владимир16
      2. Арберес Сегодня, 15:55
        Прекрасный повод для правоохранителей размазать оргпреступность в пыль.
        На счет всей преступности - это утопия, а вот этих (уцелевших)двоих можно было до кучи в исполнение привести? Пользуясь случаем так сказать.
        Тоже мне - джамаатчики нашлись!
        Арберес
        1. badens1111 Сегодня, 16:02
          Цитата: Арберес
          На счет всей преступности - это утопия

          Да,если судьи у нас типа этой,утерявшей после скандала со свадьбой все три своих диплома разом. https:[email protected]/678315
          badens1111
          1. Арберес Сегодня, 16:13
            Даже во времена СССР существовала организованная преступность. Но она хотя бы была загнана в подполье и не наглела.
            Да,если судьи у нас типа этой,утерявшей после скандала со свадьбой все три своих диплома разом.
            Здесь я вам, уважаемый badens1111 даже слова не скажу! Это часть самой коррумпированной системы. На Руси судей раньше "крапивным семенем" обзывали.
            В России - это неистребимо.
            Арберес
      3. Чёрный Сегодня, 16:00
        Здесь косяк не приставов , а конвойных.....деталей мало, но то что вина конвоя - 99.99%...пртставы охраной и конвоированием преступников не занимаются.
        Чёрный
    2. colonel Сегодня, 15:45
      Цитата: Владимирец
      о раздолбайстве приставов

      а при чем тут приставы?, конвоируют подсудимых полицейские. Приставы виновны только если допустили пронос оружия в здание суда.
      colonel
      1. Владимирец Сегодня, 15:48
        Цитата: colonel
        а при чем тут приставы?

        Потому что судебные приставы по ОУПДС обязаны обеспечивать охрану и порядок в судах.
        Владимирец
      2. ShKAS_mashingun Сегодня, 15:54
        Цитата: colonel
        Приставы виновны только если допустили пронос оружия в здание суда.

        как же преступников конвоировать без оружия?
        ShKAS_mashingun
    3. Комментарий был удален.
    4. Алексей 2016 Сегодня, 15:46
      ".....представители банды каким-то образом сумели завладеть оружием конвоиров....."
      Полностью с Вами согласен. Современные служители "правопорядка" вообще расслабились, и ничего кроме дешёвых понтов на машинах и поборов не умеют. Это какими конвой был, что бы у них забрали оружие!
      Алексей 2016
      1. Арберес Сегодня, 15:49
        Полностью с Вами согласен. Современные служители "правопорядка" вообще расслабились
        Да - это не мажоров под ручку сопровождать. laughing
        Арберес
        1. RUSOIVAN Сегодня, 15:53
          отлично: на 3-х пожизненных меньше кормить.
          RUSOIVAN
    5. Зяблицев Сегодня, 15:58
      В жизни бывает всякое,я не знаю , но вот здесь, по этому делу проскальзывал бывший руководитель управления делами Генпрокуратуры Алексей Староверов, который в момент ареста банды быстренько уволился по собственному желанию и по данным журнала Форбс далеко не бедный человек..., раз вообще попал в этот журнал, так вот именно этот фактор мне и не даёт покоя-я уже давно перестал верить в подобные случайности!Особено гибели людей которые много знали!В СИЗО то до них добраться проблематично, а вот на конвое в суд...Когда брали банду, погиб её главарь-вполне возможно по обстановке, но вот сейчас, я чувствую, что в официальную версию разгильдяйствах рядовых сотрудников, не поверю...
      Как в одном литературном произведении на вопрос прохожего-Кого здесь убили? Городовой ответил-Кого надо, того и убили...!
      Зяблицев
      1. Злодей Сегодня, 16:13
        Цитата: Зяблицев
        чувствую, что в официальную версию разгильдяйствах рядовых сотрудников, не поверю...

        Считаете, что была проведена ликвидация с целью недопущения возможного распространения информации, которая могла позволить усомниться в кристальной честности некоторых не самых простых смертных граждан??? А ведь жизнь порой и взаправду такие кренделя выписывает, куда там Спилбергу с Кингом hi
        Злодей
        1. Зяблицев Сегодня, 16:28
          Я ничего неутверждаю!Всякое бывает...Лично я не поверю! Впрочем,мне ни жарко и ни холодной от этого!Это жизнь... hi
          Зяблицев
          1. jjj Сегодня, 16:55
            все, что могли, они уже выдали. В суде происходит подтверждение или нет фактов, собранных следствием. Подсудимые по такому делу должны были быть в наручниках, застегнутых на спине. А тут удушающий прием, завладение оружием, стрельба на поражение
            jjj
      2. сорок восьмой Сегодня, 16:53
        Вы же помните, что банду накрыли на даче этого Староверова?
        сорок восьмой
        1. Зяблицев Сегодня, 16:56
          Задержать и доказать причастность-это разные вещи! hi
          Зяблицев
    6. Чёрный Сегодня, 15:59
      Цитата: Владимирец
      Говорит, в первую очередь, о раздолбайстве приставов. Хотя очень хорошо, что из правоохранителей никто не погиб.

      Не приставов, а конвойных...
      Чёрный
    7. pvv113 Сегодня, 16:20
      Тут может даже и не раздолбайство, а низкий уровень подготовки к действиям в подобных ситуациях. Наверняка никто и никогда не проводил инструктажи и тренировки для действий в подобных случаях
      pvv113
    8. сибиралт Сегодня, 16:55
      Причем тут охрана суда, если всем известная банда по Москве спокойно разгуливает? belay Тут министра МВД с работы снимать надо, не то что с начальника МВД г. Москвы.
      сибиралт
  2. KUOLEMA Сегодня, 15:41
    Отнять у конвоира шпалер и из него же его и пришить))) отчаяные товарищи что сказать а начальника конвоя и всю службу ОКС в народное хозяйство
    KUOLEMA
    1. Алексей7777777 Сегодня, 15:44
      Нет,ну смогли же в итоге перебить всю эту банду...Хотя согласен-расслабились сотрудники...
      Алексей7777777
      1. KUOLEMA Сегодня, 15:47
        Вы ситуацию представьте банда ГТА отпетые разбойники что конвой не знал кого вез или думали что это бухгалтера расхитители ? в вагонзаках конвой бронежилеты носит не потому что ссыкотно а потому что заточку можно словить в любой момент доверили мазуриков тетям и дядям приставам))) так это не семью из квартиры выбрасывать
        KUOLEMA
  3. Толстоевский Сегодня, 15:45
    И что им за это грозит? Общественное порицание и не более того. Без вышки эту мразь не победить. Кто хочет - тот делает, кто не хочет - только говорит http://rusvesna.su/news/1501586797
    Толстоевский
    1. donavi49 Сегодня, 15:57
      Так они сами себе вышку и оформили. Если бы не дергались - получили бы 15-20, через 10 уже бы гуляли на свободе.
      donavi49
      1. dvina71 Сегодня, 16:04
        Цитата: donavi49
        через 10 уже бы гуляли на свободе.

        Нет. За тяжку УДО нет. ТОлько полный срок. Обычно после такой отсидки..туберкулёз.гепатит... потом вообщем уже не жизнь
        dvina71
        1. инженерный Сегодня, 16:46
          Только бред не несите пожалуйста, не вводите людей в заблуждение о чем даже понятие не имеете.
          инженерный
      2. Александр War Сегодня, 16:28
        Там не 15-20 а пж тянет
        Александр War
  4. новичок Сегодня, 15:45
    серъёзные выводы предстоят силовикам.
    новичок
  5. Александр War Сегодня, 15:47
    Известно, что один из бандитов напал на него, применив удушающий приём Это это в наручниках были?и если да то одеты на руки спереди а на сзади как положено
    Александр War
  6. павлентий Сегодня, 15:48
    Да уж, а там наручники и все такое?? Действительно раздолбаи..
    павлентий
  7. Александр War Сегодня, 15:51
    По одним данным напали в лифте замкнутое пространство , тут будет большой разбор полетом и кто-то лишится должности !
    Александр War
  8. 3officer Сегодня, 15:51
    Единственный положительный момент-ликвидация Ибайдулло и сотоварищей.
    3officer
  9. san4es Сегодня, 15:52
    ...Приговор ужесточён и приведён в исполнение, до вступления в силу am
    san4es
    1. Олаф Уксимае Сегодня, 16:32
      Террористов , убийц и насильников детей, только повешение
      Олаф Уксимае
      1. san4es Сегодня, 16:37
        Цитата: Олаф Уксимае
        ...насильников детей, только повешение

        ...за яйца! am
        san4es
  10. Александр War Сегодня, 15:53
    Видео докину
    Александр War
  11. 16112014nk Сегодня, 15:58
    Ещё и всех судей и прокуроров проверить через полиграф. Члены банды ведь прятали оружие и жили на даче прокурора. А этот прокурор, говорят, входит даже в список "Forbs".
    16112014nk
    1. AUL Сегодня, 16:20
      Шутите? Кто же вам позволит так оскорбить наших неподкупных!
      AUL
      1. 16112014nk Сегодня, 16:30
        В этом вся и проблема. А вот если бы всё было по закону, а не решалось бы в "ручном режиме", то вполне возможно.
        16112014nk
  12. Гардамир Сегодня, 16:01
    Прочитал и как будто рыбного супа поел. Что ещё мы не знаем про нашу сверхлиберальную страну?
    Гардамир
    1. Александр War Сегодня, 16:19
      Знаем что Мособолсуд разрешил навальному съездить за бугор ,а Кировский суд запретил
      Александр War
  13. den3080 Сегодня, 16:19
    Ибайдулло

    имя конечно такое... полуцензурное
    den3080
  14. УАЗ 452 Сегодня, 16:24
    А что тут удивляться? Профессиональная подготовка тех же приставов и конвойных наверняка проводится так же, как и везде, в том числе в армии: по журналам все учатся и тренируются 25 часов в сутки, а на самом деле конспекты пишут к очередной проверке, в том числе конспекты по рукопашному бою.
    УАЗ 452
    1. инженерный Сегодня, 16:54
      Приставы то в чем здесь виноваты??? Да, к полицейскому конвоированию вопросы есть, а армия то Вам чем не угодила???
      инженерный
  15. Николай Фёдоров Сегодня, 16:27
    Регулярно вижу полицейских и инкасаторов, которым очень хочется надавать подзатыльников за разгильдяйство am
    Если в нескольких словах описать их поведение, то это "мир доброжелателен, преступники - миф, оружие лишь мешает мне наслаждаться этим доброжелательным миром, отодвину-ка я его от себя подальше". И это массовое явление. Периодически кого-то из них калечат или убивают. Бдительность и подозрительность повышается, но ненадолго. Затем они опять массово впадают в расслабуху. С этим можно бороться лишь одним способом - когда начальство профессиональное. А начальство у полицейских тоже пребывает в состоянии расслабленности, подзатыльников расслабившимся подчинённым почему не раздаёт. Вот всё и продолжается своим чередом... request
    Николай Фёдоров
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:40
      Цитата: Николай Фёдоров
      Регулярно вижу полицейских и инкасаторов, которым очень хочется надавать подзатыльников за разгильдяйство

      Согласен с вами, да еще многие пузатые и зевающие ..Сколько раз уже в мыслях план действий возникал, как их быстро обезоружить и и уйти спокойно ! Разильдяи однозначно (не все конечно, но...)
      ОТДЕЛ
  16. Dashout Сегодня, 16:43
    Расслабились! Как так можно? Что за конвой? Выдать премию и выходное пособие!
    Dashout
  17. ver_ Сегодня, 16:54
    Цитата: Олаф Уксимае
    Террористов , убийц и насильников детей, только повешение

    ...посадкой на кол на *плацу* зоны..
    ver_
  18. biznaw Сегодня, 16:55
    Плохо, что пострадали люди.
    Хорошо, что убиты нелюди.
    biznaw
  19. Му Дозвон Сегодня, 16:56
    Столкнувшись в реальной жизни с "замечательной" работой наших правоохранителей уже почти ничему не удивляюсь,печально всё это.
    И как может страна при этом успешно развиваться?Пора бы российским властям больше внутренней политикой заниматься чем внешней.
    Му Дозвон
  20. anjey Сегодня, 16:57
    в израиле эта "уголовка" потянула на серьезный терракт с покушением на государственные основы....
    anjey
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