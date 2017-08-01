Что случилось в здании Мособлсуда?
Настоящая бойня сегодня была устроена в здании Мособлсуда, где слушалось дело так называемой банды "GTA". По предварительным данным, представители банды каким-то образом сумели завладеть оружием конвоиров и открыли огонь по представителям госорганов. В результате нападения несколько человек получили ранения; среди них женщина - судебный пристав. Об этом сообщает «Интерфакс» .
Ещё одним раненым оказался представитель конвойной службы Михаил М. Он госпитализирован в Красногорскую центральную районную больницу. Известно, что один из бандитов напал на него, применив удушающий приём, после чего завладел оружием.
В связи с нападением сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь по бандитам на поражение. В результате в здании Мособлсуда были ликвидированы пять преступников.
В МВД на данный момент подтвердили информацию о троих уничтоженных бандитах. При этом заявлено, что ещё двое обезоружены.
Для справки: банда "ГТА" – организованная преступная группа, которая осуществляла нападения в Московской области на автомобилистов. Большая часть нападений была совершена на трассе М-4 «Дон». В качестве основателя банд-группы выступил Ибайдулло Субханов, назвавший банду «джамаатом».
Нападение представителей банды в Мособлсуде на сотрудников государственных органов, по сути, говорит как об уровне подготовки конвойной службы, так и об общей безопасности в судах - особенно учитывая тот факт, что у подсудимых появляются возможности завладения оружием конвоиров. В любом случае, этот вопиющий инцидент нуждается в серьёзной проверке компетентными структурами.
Ещё одним раненым оказался представитель конвойной службы Михаил М. Он госпитализирован в Красногорскую центральную районную больницу. Известно, что один из бандитов напал на него, применив удушающий приём, после чего завладел оружием.
В связи с нападением сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь по бандитам на поражение. В результате в здании Мособлсуда были ликвидированы пять преступников.
В МВД на данный момент подтвердили информацию о троих уничтоженных бандитах. При этом заявлено, что ещё двое обезоружены.
Для справки: банда "ГТА" – организованная преступная группа, которая осуществляла нападения в Московской области на автомобилистов. Большая часть нападений была совершена на трассе М-4 «Дон». В качестве основателя банд-группы выступил Ибайдулло Субханов, назвавший банду «джамаатом».
Нападение представителей банды в Мособлсуде на сотрудников государственных органов, по сути, говорит как об уровне подготовки конвойной службы, так и об общей безопасности в судах - особенно учитывая тот факт, что у подсудимых появляются возможности завладения оружием конвоиров. В любом случае, этот вопиющий инцидент нуждается в серьёзной проверке компетентными структурами.
Использованы фотографии: Твиттер
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