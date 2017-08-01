В украинском ОПК рассказали, сколько танков Т-72 находится на вооружении армии
На фоне коррупционного скандала, связанного с хищение денежных средств и имущества на Львовском бронетанковом заводе при ремонте и восстановлении танков Т-72, украинские СМИ опубликовали статью Президента Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадима Кодачигова «"Преступление и наказание". НеДостоевский». Об этом сообщает блог redplowman .
В статье, среди прочего, присутствует копия документа за подписью начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майора Ю.Н. Мельника (он, кстати, тоже является фигурантом дела о хищениях).
«Справка: на данное время (декабрь 2015 года) в Вооруженных Силах Украины в наличии 367 ед. танков Т-72, из них в исправном состоянии 132 ед., 235 ед. требуют ремонта, в т.ч. с заменой узлов и агрегатов».
«Общее число танков Т-72 оставшихся Украине после распада СССР, по различным источникам, составляло порядка 1300 единиц. Согласно данных Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) в период 1995-2015 гг. Украиной по экспортным контрактам было реализовано 778 танка Т-72 различных модификаций», – говорится в публикации.
По словам экспертов ЦИАКР (Центра исследований армии, конверсии и разоружения), данные объемов экспорта Украиной основных видов вооружений занижены. Примером может послужить контрабандная поставка 33 танков Т-72 в Южный Судан через Кению. Судно «Фаина», на котором перевозилась техника, было захвачено сомалийскими пиратами. Именно после захвата стало известно о транспортировке оружия.
«Дополнительной статьей экспортных продаж является поставка за границу инженерных машин БТС-5Б (БТС-5, БРЭМ-1у). Эти машины производятся (переделываются) Львовским БТРЗ на базе танка Т-72. В период с 2006 по 2016 гг. было произведено и поставлено на экспорт более 100 единиц этой инженерной техники. Основными эксплуатантами являются Ирак и Азербайджан. Так же осуществлялись поставки этой машины в Вооруженные силы Украины в 2014-2016 годах», – пишет автор.
Получается, суммарное количество танков и инженерных машин, переделанных из танков Т-72 и поставленных на экспорт, около 900 единиц. Из оставшихся 400 единиц документально подтверждается остаток в 367 танков.
Находясь с рабочим визитом на Львовском БТРЗ, президент Украины П.А. Порошенко сообщил, что «130 таких танков уже переданы в ВСУ, еще более 70 сформируют 2 группы танков в будущем (вероятно речь идет о 72 единицах танков Т-72 восстановление и ремонт которых планируется в рамках ГОЗ-2017)».
То есть, к концу года (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.
В статье, среди прочего, присутствует копия документа за подписью начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майора Ю.Н. Мельника (он, кстати, тоже является фигурантом дела о хищениях).
«Справка: на данное время (декабрь 2015 года) в Вооруженных Силах Украины в наличии 367 ед. танков Т-72, из них в исправном состоянии 132 ед., 235 ед. требуют ремонта, в т.ч. с заменой узлов и агрегатов».
«Общее число танков Т-72 оставшихся Украине после распада СССР, по различным источникам, составляло порядка 1300 единиц. Согласно данных Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) в период 1995-2015 гг. Украиной по экспортным контрактам было реализовано 778 танка Т-72 различных модификаций», – говорится в публикации.
По словам экспертов ЦИАКР (Центра исследований армии, конверсии и разоружения), данные объемов экспорта Украиной основных видов вооружений занижены. Примером может послужить контрабандная поставка 33 танков Т-72 в Южный Судан через Кению. Судно «Фаина», на котором перевозилась техника, было захвачено сомалийскими пиратами. Именно после захвата стало известно о транспортировке оружия.
«Дополнительной статьей экспортных продаж является поставка за границу инженерных машин БТС-5Б (БТС-5, БРЭМ-1у). Эти машины производятся (переделываются) Львовским БТРЗ на базе танка Т-72. В период с 2006 по 2016 гг. было произведено и поставлено на экспорт более 100 единиц этой инженерной техники. Основными эксплуатантами являются Ирак и Азербайджан. Так же осуществлялись поставки этой машины в Вооруженные силы Украины в 2014-2016 годах», – пишет автор.
Получается, суммарное количество танков и инженерных машин, переделанных из танков Т-72 и поставленных на экспорт, около 900 единиц. Из оставшихся 400 единиц документально подтверждается остаток в 367 танков.
Находясь с рабочим визитом на Львовском БТРЗ, президент Украины П.А. Порошенко сообщил, что «130 таких танков уже переданы в ВСУ, еще более 70 сформируют 2 группы танков в будущем (вероятно речь идет о 72 единицах танков Т-72 восстановление и ремонт которых планируется в рамках ГОЗ-2017)».
То есть, к концу года (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.
Использованы фотографии: https://antikor.com.ua
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