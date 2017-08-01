16:58 01 августа

В украинском ОПК рассказали, сколько танков Т-72 находится на вооружении армии

На фоне коррупционного скандала, связанного с хищение денежных средств и имущества на Львовском бронетанковом заводе при ремонте и восстановлении танков Т-72, украинские СМИ опубликовали статью Президента Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадима Кодачигова «"Преступление и наказание". НеДостоевский». Об этом сообщает блог redplowman .

В украинском ОПК рассказали, сколько танков Т-72 находится на вооружении армии


В статье, среди прочего, присутствует копия документа за подписью начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майора Ю.Н. Мельника (он, кстати, тоже является фигурантом дела о хищениях).


«Справка: на данное время (декабрь 2015 года) в Вооруженных Силах Украины в наличии 367 ед. танков Т-72, из них в исправном состоянии 132 ед., 235 ед. требуют ремонта, в т.ч. с заменой узлов и агрегатов».

«Общее число танков Т-72 оставшихся Украине после распада СССР, по различным источникам, составляло порядка 1300 единиц. Согласно данных Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) в период 1995-2015 гг. Украиной по экспортным контрактам было реализовано 778 танка Т-72 различных модификаций», – говорится в публикации.

По словам экспертов ЦИАКР (Центра исследований армии, конверсии и разоружения), данные объемов экспорта Украиной основных видов вооружений занижены. Примером может послужить контрабандная поставка 33 танков Т-72 в Южный Судан через Кению. Судно «Фаина», на котором перевозилась техника, было захвачено сомалийскими пиратами. Именно после захвата стало известно о транспортировке оружия.

«Дополнительной статьей экспортных продаж является поставка за границу инженерных машин БТС-5Б (БТС-5, БРЭМ-1у). Эти машины производятся (переделываются) Львовским БТРЗ на базе танка Т-72. В период с 2006 по 2016 гг. было произведено и поставлено на экспорт более 100 единиц этой инженерной техники. Основными эксплуатантами являются Ирак и Азербайджан. Так же осуществлялись поставки этой машины в Вооруженные силы Украины в 2014-2016 годах», – пишет автор.

Получается, суммарное количество танков и инженерных машин, переделанных из танков Т-72 и поставленных на экспорт, около 900 единиц. Из оставшихся 400 единиц документально подтверждается остаток в 367 танков.

Находясь с рабочим визитом на Львовском БТРЗ, президент Украины П.А. Порошенко сообщил, что «130 таких танков уже переданы в ВСУ, еще более 70 сформируют 2 группы танков в будущем (вероятно речь идет о 72 единицах танков Т-72 восстановление и ремонт которых планируется в рамках ГОЗ-2017)».

То есть, к концу года (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.

Использованы фотографии: https://antikor.com.ua
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Комментарии 9

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:10
    То есть, к концу (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.

    Советское оружие на службе нацистов. Смотря на это ,понимаю ясно,что вражины на нашей земле творят что хотят. А территория Украины-это наша земля ,а не только Крым и Донбасс.
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 16:49
      Цитата: НЕКСУС
      это наша земля ,а не только Крым и Донбасс.

      Русскую землю не надо захватывать, они и так Русские по жизни. В Сербии ты понимаешь, что население говорит по Русски на второй день, В Хорватии на третий , а ведь НАТОвкая страна
      Tusv
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:11
    То есть, к концу (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.
    В "карьере" на добыче осталось 140 танков.Нужно полагать?
    Наблюдатель2014
  3. Шептун Сегодня, 16:28
    Чем меньше тем лучше.....лучше иметь под боком беззубого голубя, чем зубастую собаку!

    А что может голубь? Нас Рать, и улететь!
    Шептун
  4. Монархист Сегодня, 16:31
    Цитата: Наблюдатель2014
    То есть, к концу (после исполнения контракта) на вооружении украинской армии будет состоять около 230 танков Т-72, плюс остаток на хранении – около 140 танков.
    В "карьере" на добыче осталось 140 танков.Нужно полагать?

    Не успели продать или ищут кто больше даст. Наши танки может и не достаточно комфортабельные как Сбрасывать,но надежны как молоток и всегда найдется покупатель
    Монархист
  5. Tusv Сегодня, 16:41
    На начало 2014 было ни одного, а теперь 132 исправные единицы. Толи у свидомитов правда пошла, толи у меня с головой чтото
    Tusv
  6. svp67 Сегодня, 16:43
    А у меня вопрос. На территории нынешней Украины не только Львовский БТРЗ занимался ремонтом и модернизацией танков Т-72 и машин на его базе, но так же и Киевский БТРЗ.... И что скажет об этом ГПУ?
    svp67
  7. Firstvanguard Сегодня, 16:49
    "Преступление и наказание". НеДостоевский».

    "Idiот" БезДостоевского.
    Firstvanguard
  8. siemens7774 Сегодня, 16:58
    Вообще то в 2014-15 годах били в грудь пяткой,что нет и не может быть в украинской армии Т-72.Что это российские танки.Лично говорил в эфире .....,а тогда откуда нарисовались?И типа захваченный танк ещё в проклятом месте выставляли на показ вместе с кипой документов.Как бы упс!!Ну для рыбок гуппи как бы сойдёт.они и не вспомнят как вешали лапшу на уши.
    siemens7774
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