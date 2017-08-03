

"Объект 117" в музее



Самоходная прожекторная установка на испытаниях



Прожекторная установка переведена в походное положение

По материалам:

http://mbtvt.ru/

http://urban3p.ru/

http://avtofoto2005.narod.ru/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965

Очевидно, что войска должны иметь возможность действовать в любое время суток. Тем не менее, до определенного времени, вплоть до появления соответствующих технических средств, работа армии при отсутствии естественного освещения была связана с известными трудностями. Позже появились средства освещения большой мощности и приборы ночного видения. Одним из самых интересных отечественных средств обеспечения работы войск ночью стала самоходная прожекторная установка «Объект 117».К концу пятидесятых годов в нашей стране и за рубежом получили распространение первые массовые приборы ночного видения. Эти устройства относились к т.н. активному классу и потому нуждались в инфракрасной подсветке. В целом решая поставленные задачи, такое оборудование имело некоторые негативные особенности. Дело в том, что противник, располагая собственной аппаратурой ночного видения, мог запросто засечь включенные прожекторы подсветки. Таким образом, приборы ночного видения ранних поколений позволяли увидеть местность, но при этом демаскировали свой носитель с понятными рисками и последствиями. В дальнейшем от этой проблемы удалось избавиться, но до этого успели появиться несколько интересных идей.В конце пятидесятых советские специалисты предложили новый вариант обеспечения работы войск в темное время суток. В соответствии с этим предложением, танки и другая бронетехника во время движения и боев не должны были использовать собственные инфракрасные прожекторы. Необходимая им подсветка местности должна была осуществляться при помощи отдельного мощного прожектора, установленного на самоходном шасси. Высокая мощность такого прожектора также могла использоваться для подавления вражеских оптических средств.Еще до начала проектных работ были предложены и изучены два варианта использования прожекторной установки. Первый подразумевал прямую подсветку местности перед самоходной машиной. Такая методика была сравнительно простой, однако была связана с повышенными рисками, поскольку открыто расположенная бронемашина могла стать приоритетной целью для артиллерии или авиации противника. Вторая методика предлагала освещать позиции противника при помощи отраженного света. При этом прожектор предлагалось направлять на облака, которые должны были работать отражателями. Это позволяло самоходной установке решать задачи, находясь за естественными укрытиями и ничем не рискуя.В 1959 году оборонная промышленность получила новое задание. От нее требовалось создать перспективную самоходную прожекторную установку. Разработку нового проекта поручили ОКБ-3 «Уралмашзавода» (г. Свердловск) и заводу №686 Совета народного хозяйства Московского городского экономического района. Как следует из имеющихся данных, свердловские инженеры отвечали за шасси и некоторые бортовые системы, а завод №686 должен был создать всю специальную электрическую аппаратуру машины. Проект получил рабочее обозначение «Объект 117».С целью упрощения и ускорения разработки проекта было решено использовать в качестве основы для новой самоходки существующее гусеничное шасси. Еще в конце сороковых годов свердловские инженеры занимались созданием перспективных САУ, основывавшихся на унифицированном шасси. Такая гусеничная машина отличалась некоторыми оригинальными особенностями и могла показывать высокие характеристики, но процесс ее доводки заметным образом затянулся. Те или иные работы по совершенствованию имеющегося образца, в том числе и необходимые для повышения основных характеристик, продолжались до самого конца пятидесятых годов.В проекте «Объект 117» планировалось использовать базовый вариант унифицированного шасси, изначально создававшийся в рамках проекта самоходной артиллерийской установки «Объект 105» / СУ-100П. Для применения в новом проекте шасси должно было претерпеть минимальные изменения. С него следовало убрать все оборудование, связанное с артиллерийской частью. Кроме того, требовался монтаж нескольких новых электрических и вспомогательных приборов того или иного назначения. В первую очередь, нужно было оснастить машину прожекторной установкой.Предложенный облик самоходной прожекторной установки позволил обойтись без серьезных переработок основных элементов шасси. Так, предлагалось использование незначительно измененного корпуса. Как и ранее, он должен был собираться из броневых листов толщиной не более 18 мм и иметь наиболее мощную защиту в лобовой проекции. Прочие детали изготавливались из брони толщиной от 8 мм. Все основные листы соединялись сваркой. Компоновка корпуса, в целом, не изменилась, однако некоторые существующие объемы изменили свое назначение. Передний отсек корпуса по-прежнему вмещал трансмиссию, а позади него находились отделение управления и объем для двигателя. Все прочие объемы были необходимы для установки специального оборудования.Лоб корпуса состоял из нескольких наклонных броневых листов, верхний из которых выполнял функции крышки трансмиссии и мог подниматься для ее обслуживания. Позади него имелась наклонная деталь, прикрывавшая моторный отсек и отделение управления. Шасси имело вертикальные борта, центральная и кормовая часть которых образовывали небольшие надгусеничные ниши. В исходной конфигурации задняя часть бортов была выполнена в виде откидных щитков. Прожекторная самоходка получила жестко закрепленные борта по всей длине корпуса. Кормовой лист размещался вертикально. Позади двигателя, по левому борту, имелся крупный открытый объем, предназначенный для прожекторной установки. Слева от него находился узкий участок крыши. Позади прожектора располагался коробчатый кожух.От базовой артиллерийской самоходки «Объект 117» получил дизельный двигатель В-105 мощностью 400 л.с. В передней части корпуса и перед двигателем размещались главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, два одноступенчатых бортовых редуктора. В рамках проекта СУ-100П ранее были разработаны высокоэффективная компактная система жидкостного охлаждения и малогабаритная трансмиссия. В конструкцию силовой установки пришлось внести некоторые изменения. Так, был добавлен дополнительный вал отбора мощности, связанный с отдельным электрогенератором. Для энергоснабжения прожекторной установки предназначался специальный генератор типа ПГ-22/115 мощностью 22 кВт.Прожектор и вспомогательные системы по своей массе были сопоставимы с артиллерийской установкой базовой СУ-100П, что позволило использовать имеющуюся ходовую часть. Каждый борт корпуса имел места для установки шести торсионов с балансирами, на которых помещались сдвоенные обрезиненные опорные катки. Передняя и задняя пары катков оснащались дополнительными гидравлическими амортизаторами. Над катками помещались три пары поддерживающих роликов. Ведущие колеса устанавливались в передней части корпуса, направляющие – в корме.Позади моторного отсека в корпусе имелся открытый объем для прожекторной установки типа ТП-15-1. Там находилось поворотное устройство с U-образной опорой. Механические приводы установки, управляемые с пульта оператора, обеспечивали круговую наводку прожектора по горизонтали. Механизированные приводы дублировались ручными. Также прожектор в рабочем режиме мог качаться от -15° до +90° в вертикальной плоскости. Из имеющихся данных следует, что при переводе в транспортное положение прожектор поворачивался вниз на 90°, однако после увеличения угла снижения более 15° уже не мог эффективно использоваться по своему назначению. Есть основания полагать, что опора прожекторной установки имела противопульное бронирование.На U-образной опоре при помощи механизма вертикальной наводки закреплялся цилиндрический корпус прожектора. От внешних воздействий лампа и другие устройства защищалась цилиндрическим корпусом и выгнутым наружу днищем. Почти весь передний торец, за исключением небольшой кромки по периметру, закрывался стеклом. Характеристики использованного источника света привели к необходимости использования средств охлаждения. Теплый воздух отводился через специальные патрубки на корпусе.В составе прожектора ТП-15-1 использовались дуговая лампа и лампа накаливания. Электродуговая отличалась высокой интенсивностью дуги: на ее электроды выдавался ток силой 150 А. Позади лампы в задней части корпуса находился отражатель-параболоид диаметром 1,5 м. Подобный прожектор имел весьма высокие характеристики. Обеспечивалась осевая сила света на уровне 700 мегакандел. Также в составе прожектора имелась лампа накаливания высокой мощности. Прожектор получил управляемый светофильтр, необходимый для изменения режима работы. В зависимости от имеющейся задачи, прожектор мог работать в видимом диапазоне или использовать дополнительный инфракрасный светофильтр.«Боевые» характеристики самоходной артиллерийской установки зависели от режима работы и используемой лампы. Дуговая лампа без светофильтра могла с достаточной эффективностью подсветить полосу местности шириной 600 м на дистанции 3500 м. Использование лампы накаливания снижало эффективную дальность до 2800 м, а ширину полосы – до 300 м. При использовании инфракрасных светофильтров «Объект 117» мог обеспечить работу существующих танковых прицелов на дистанциях до 800 м.Управлять перспективной машиной необычного типа должен был экипаж из трех человек. Механик-водитель помещался на своем штатном месте в передней части корпуса, у левого борта. Над его местом имелся собственный люк с парой перископических приборов. За ним располагались места командира и оператора прожекторной установки. Эти члены экипажа имели собственные люки, а на их рабочих местах находились необходимые приборы управления. Во время перемещения и работы на поле боя экипаж мог оставаться под защитой противопульной брони.Самоходная прожекторная установка «Объект 117» по своим размерам почти не отличалась от базовой САУ. Максимальная длина достигала 6,5 м, ширина – 3,1 м. Из-за прожектора на опоре общая высота машины могла достигать 3 м. Боевая масса – 20 т. Удельная мощность на уровне 20 л.с. на тонну позволяла развивать скорость до 60-65 км/ч и преодолевать на одной заправке топливом до 300 км пути. Подвижность шасси, в теории, позволяла прожекторной установке работать в одних боевых порядках с танками и другими бронемашинами.Разработка проекта «Объект 117» продолжалась до 1961 года. До конца 1961-го силами предприятий-разработчиков были построены два опытных образца, которым предстояло принять участие в испытаниях. Проверки двух машин стартовали в конце того же года и заняли несколько месяцев. В ходе полигонных испытаний, проводившихся при участии представителей министерства обороны, было установлено, что в существующем виде представленная техника имеет ряд серьезных недостатков.Несмотря на длительную работу по доводке и совершенствованию шасси, самоходная прожекторная установка все еще не могла показать приемлемые характеристики подвижности. Как следствие, самоходка не могла сопровождать танковые подразделения на марше. Также было установлено, что крепления прожектора не отличаются достаточной прочностью. Как следствие, во время движения прожекторная установка подвергалась повышенным рискам, а для исключения негативных последствий приходилось ограничивать скорость движения, что могло дополнительно снижать практический эффект от эксплуатации новой техники.Прожектор ТП-15-1 показывал высокие технические характеристики, но его эксплуатационные параметры подверглись критике. Высокая дальность подсвета была получена ценой быстрого выгорания электродов дуговой лампы. Результатом этого было неприемлемое сокращение времени непрерывной работы прожектора, а кроме того, для замены электродов оператор прожектора должен был покидать защищенный объем.Также в ходе испытаний было установлено, что ось прожектора находится на недостаточной высоте. При использовании прожектора на «прямой наводке» сравнительно высокие объекты оставляли за собой длинные четкие тени. Наличие последних заметным образом затрудняло ориентирование на местности, искажало ландшафт и мешало нормальному наблюдению. Таким образом, в существующей конфигурации «Объект 117» не мог правильным образом выполнять поставленные задачи.По некоторым данным, во время испытаний были получены некоторые необычные результаты, быстро ставшие частью фольклора. К примеру, мощная дуговая лампа прожектора без особого труда выжигала траву в радиусе нескольких метров. Также известна байка, согласно которой при помощи прожектора ТП-15-1 можно было готовить пищу: на жарку курицы, помещенной рядом со стеклом, уходило не более 15-20 минут.Не самая удачная конструкция прожекторной установки и шасси, до сих пор имевшее определенные проблемы, привели к завершению испытаний с негативным результатом. В существующем виде «Объект 117» не мог сопровождать войска или подсвечивать позиции противника в течение требуемого времени. Специальная бронемашина с такими характеристиками и возможностями не представляла интереса для армии, в связи с чем было принято решение об отказе от проекта. Самоходную прожекторную установку не приняли на вооружение и не рекомендовали к серийному производству. Дальнейшее развитие проекта тоже посчитали ненужным и бессмысленным.Позже один из опытных «Объектов 117» был передан в бронетанковый музей г. Кубинка, где и находится по сей день. Точная судьба второй машины неизвестна. По-видимому, более не нужный прототип разобрали и отправили в переплавку.К концу пятидесятых годов отечественной оборонной промышленности удалось наладить выпуск приборов ночного видения нескольких типов, нашедших применение в войсках и повысивших их боевой потенциал. Тем не менее, характеристики существующих систем все еще были недостаточными. Основным решением этой проблемы являлось дальнейшее развитие технологий и аппаратуры. Кроме того, было предложено создать специальную машину, способную помогать другой технике, имеющей только активные приборы ночного видения.Проект «Объект 117» привел к строительству двух опытных образцов, но так и не продвинулся дальше их испытаний. В предложенном виде перспективная бронемашина имела массу недостатков технического и эксплуатационного характера. Избавление от них требовало значительной переработки тех или иных элементов конструкции либо было невозможным ввиду ограничений в области технологий. В итоге дальнейшее развитие и совершенствование проекта посчитали нецелесообразным. Однако необходимо отметить, что уже в начале шестидесятых годов необходимость в отдельных прожекторных установках пропала. К этому времени были получены новые результаты в области приборов ночного видения, и вскоре на вооружение поступили первые подобные системы пассивного типа, уже не нуждавшиеся в специальных источниках инфракрасного излучения. Благодаря этому армия более не нуждалась в отдельных средствах подсветки, в том числе на базе самоходных шасси.