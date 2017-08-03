Так что предлагает ВШЭ?
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) – тот самый, который все последние годы в конвейерном варианте куёт экономических гуру для российской экономической и политической действительности – выпустил свежий выпуск мониторинга «Население России». Полное название труда представителей ВШЭ (Л.Овчарова, С.Бирюкова, Е.Селезнёва и К.Абанокова) выглядит следующим образом: «Население России: доходы, расходы и социальное самочувствие. 2016-2017».
Подобного рода исследования ВШЭ проводит силами своих структурных подразделений с 2012 года. Свежий мониторинг был произведён на основании данных Росстата, а также на основании итогов опроса 1,6 тыс. респондентов в 46 регионах страны Всероссийским центром изучения общественного мнения (по заказу ВШЭ).
Собранная специалистами ВШЭ статистика говорит о том, что в России снова отмечается спад реальных доходов населения. После краткосрочного роста доходов в январе текущего года все последующие месяцы (до июля – месяц подведения итогов исследования) в России отмечался «доходовый» спад.
Из отчёта ВШЭ:
При этом авторы мониторинга сообщают, что в стране падение реальных доходов населения констатируется на фоне роста заработных плат. ВШЭ утверждает, что период «восстановительного роста» заработных плат в Российской Федерации достиг 10 месяцев. На июль 2017 года уровень заработной платы превзошёл уровень з/п октября 2016 года на 1,6%.
В том же мониторинге говорится об историческом максимуме денежных поступлений для населения в формате социальных выплат. Максимум этот составил 21,2% от всех структуры доходов россиян. Связывается это с тем, что правительство осуществляло единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.
Отмечен рекордно низкий уровень так называемой потребительской инфляции. С января по май 2017 года прирост потребительских цен в РФ составил 1,7%. Для сравнения: за аналогичный показатель прошлого года потребительские цены в России выросли на 3,5%.
Общий же прирост потребительских цен за период, называемой в ВШЭ «периодом экономической нестабильности» (а это с ноября 2014 года), составил 25,7%.
Мониторинг обнаруживает весьма интересную деталь: реальный уровень доходов населения продолжает снижаться, зато уровень розничного товарооборота в стране в 2017 году демонстрировал рост. Так, в мае 2017 года розничный товарооборот прирос на 0,7% в сравнении с маем 2016-го. Общее же сокращение розничного оборота товаров и услуг в РФ с ноября 2014 года, если верить ВШЭ, составило 19,4%.
Проведённый на этом фоне ВЦИОМом опрос показал, что 40% россиян не рассчитывают на поддержку ни со стороны государства, ни со стороны родственников. Тех, кто всерьёз уверен, что государство поможет в трудной экономической ситуации, сегодня лишь 4%. Такие результаты говорят о том, что всё большее число россиян готово поддержать смысловой посыл классиков о том, чьим делом является спасение утопающей. Никаких иллюзий и, как следствие, всё больше надежд на самих себя в случае ухудшения экономической ситуации в масштабах собственной семьи.
А ведь это и своеобразный посыл государству о том, что можно сколько угодно говорить о прохождении очередного дна кризиса, но слова остаются словами, а весь груз преодоления кризиса в любом случае ляжет (ложится) на плечи рядовых граждан. Нет возможности увеличить объёмы инвестиций в экономику РФ из-за рубежа, нет возможности поставить на место зажравшихся чинуш на местах и выше, нет возможности вернуть кредитные средства (хотя бы, от той же Украины) – сразу же рисуются объяснения о «хитрых планах». Сразу же в прозу и поэзию облачаются словеса из той же серии, сразу же ищутся виновные среди рядовых избирателей с непременным обнажением врагов из пятой-десятой колонны. Ведь так действительно проще. Виноват Госдеп, Моссад, подлый Маккейн, а теперь уже и «предатель» Трамп... А если объяснять наличие проблем у страны с несметными ресурсами именно этими «причинами», то не нужно искать реальных причин экономических проблем.
И ведь, что интересно, Высшая школа экономики тут как тут. Статистику под нос – раз, социологические исследования – два. Вот, мол, господа-товарищи, полюбуйтесь-ка, куда катимся: доходы падают, на государство уже никто не надеется... Мол, что-то или кого-то нужно менять...
И самое «замечательное» здесь заключается в том, что ВШЭ сообщает и об уровне доходов, и о планке бедности, и о снижении потребительской активности, но при этом всеми силами старается обойти весьма щекотливую для самой себя тему. А тема эта вот какая: а разве не представители Высшей школы экономики у нас в стране на протяжении всех последних лет рулят финансово-экономическим сектором? Разве не представители (выпускники) ВШЭ определяют экономическую политику государства, находясь как в органах госвласти, так и в бизнес-структурах и даже общественно-политических группах и фондах? Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ?
Ну, в самом деле... Если целый исследовательский университет ни на что иное, кроме как собирать информацию других ведомств и строить по ней графики и диаграммы с претензиями на исследование, не способен, то какова необходимость его существования? Если в НИУ ВШЭ всё оценили на бумаге, то миллионы россиян падение доходов ощутили на своих, простите, шкурах, а потому, думается, хотят спросить, а кто же из НИУ ВШЭ предложит адекватные шаги по преодолению кризиса? Если таких шагов (ну, кроме повышения планки пенсионного возраста) в НИУ ВШЭ до сих пор не разработали и не знают, как разработать, то почему россияне с и без того упавшими реальными доходами из своих налогов должны финансировать работу этого государственного супероргана, вокруг которого клубится целая армия «гуру», жиреющих на бюджетном финансировании?
Подобного рода исследования ВШЭ проводит силами своих структурных подразделений с 2012 года. Свежий мониторинг был произведён на основании данных Росстата, а также на основании итогов опроса 1,6 тыс. респондентов в 46 регионах страны Всероссийским центром изучения общественного мнения (по заказу ВШЭ).
Собранная специалистами ВШЭ статистика говорит о том, что в России снова отмечается спад реальных доходов населения. После краткосрочного роста доходов в январе текущего года все последующие месяцы (до июля – месяц подведения итогов исследования) в России отмечался «доходовый» спад.
Из отчёта ВШЭ:
Начиная с февраля, статистика снова фиксирует падение. По итогам первых пяти месяцев 2017 г. его глубина достигла 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, май 2017 г. стал, по сути, тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян и по сравнению с октябрем 2014 г. – последним периодом устойчивого роста реальных доходов: падение за прошедшее время составило 19,2%.
При этом авторы мониторинга сообщают, что в стране падение реальных доходов населения констатируется на фоне роста заработных плат. ВШЭ утверждает, что период «восстановительного роста» заработных плат в Российской Федерации достиг 10 месяцев. На июль 2017 года уровень заработной платы превзошёл уровень з/п октября 2016 года на 1,6%.
В том же мониторинге говорится об историческом максимуме денежных поступлений для населения в формате социальных выплат. Максимум этот составил 21,2% от всех структуры доходов россиян. Связывается это с тем, что правительство осуществляло единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.
Отмечен рекордно низкий уровень так называемой потребительской инфляции. С января по май 2017 года прирост потребительских цен в РФ составил 1,7%. Для сравнения: за аналогичный показатель прошлого года потребительские цены в России выросли на 3,5%.
Общий же прирост потребительских цен за период, называемой в ВШЭ «периодом экономической нестабильности» (а это с ноября 2014 года), составил 25,7%.
Мониторинг обнаруживает весьма интересную деталь: реальный уровень доходов населения продолжает снижаться, зато уровень розничного товарооборота в стране в 2017 году демонстрировал рост. Так, в мае 2017 года розничный товарооборот прирос на 0,7% в сравнении с маем 2016-го. Общее же сокращение розничного оборота товаров и услуг в РФ с ноября 2014 года, если верить ВШЭ, составило 19,4%.
Проведённый на этом фоне ВЦИОМом опрос показал, что 40% россиян не рассчитывают на поддержку ни со стороны государства, ни со стороны родственников. Тех, кто всерьёз уверен, что государство поможет в трудной экономической ситуации, сегодня лишь 4%. Такие результаты говорят о том, что всё большее число россиян готово поддержать смысловой посыл классиков о том, чьим делом является спасение утопающей. Никаких иллюзий и, как следствие, всё больше надежд на самих себя в случае ухудшения экономической ситуации в масштабах собственной семьи.
А ведь это и своеобразный посыл государству о том, что можно сколько угодно говорить о прохождении очередного дна кризиса, но слова остаются словами, а весь груз преодоления кризиса в любом случае ляжет (ложится) на плечи рядовых граждан. Нет возможности увеличить объёмы инвестиций в экономику РФ из-за рубежа, нет возможности поставить на место зажравшихся чинуш на местах и выше, нет возможности вернуть кредитные средства (хотя бы, от той же Украины) – сразу же рисуются объяснения о «хитрых планах». Сразу же в прозу и поэзию облачаются словеса из той же серии, сразу же ищутся виновные среди рядовых избирателей с непременным обнажением врагов из пятой-десятой колонны. Ведь так действительно проще. Виноват Госдеп, Моссад, подлый Маккейн, а теперь уже и «предатель» Трамп... А если объяснять наличие проблем у страны с несметными ресурсами именно этими «причинами», то не нужно искать реальных причин экономических проблем.
И ведь, что интересно, Высшая школа экономики тут как тут. Статистику под нос – раз, социологические исследования – два. Вот, мол, господа-товарищи, полюбуйтесь-ка, куда катимся: доходы падают, на государство уже никто не надеется... Мол, что-то или кого-то нужно менять...
И самое «замечательное» здесь заключается в том, что ВШЭ сообщает и об уровне доходов, и о планке бедности, и о снижении потребительской активности, но при этом всеми силами старается обойти весьма щекотливую для самой себя тему. А тема эта вот какая: а разве не представители Высшей школы экономики у нас в стране на протяжении всех последних лет рулят финансово-экономическим сектором? Разве не представители (выпускники) ВШЭ определяют экономическую политику государства, находясь как в органах госвласти, так и в бизнес-структурах и даже общественно-политических группах и фондах? Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ?
Ну, в самом деле... Если целый исследовательский университет ни на что иное, кроме как собирать информацию других ведомств и строить по ней графики и диаграммы с претензиями на исследование, не способен, то какова необходимость его существования? Если в НИУ ВШЭ всё оценили на бумаге, то миллионы россиян падение доходов ощутили на своих, простите, шкурах, а потому, думается, хотят спросить, а кто же из НИУ ВШЭ предложит адекватные шаги по преодолению кризиса? Если таких шагов (ну, кроме повышения планки пенсионного возраста) в НИУ ВШЭ до сих пор не разработали и не знают, как разработать, то почему россияне с и без того упавшими реальными доходами из своих налогов должны финансировать работу этого государственного супероргана, вокруг которого клубится целая армия «гуру», жиреющих на бюджетном финансировании?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Moscowdebt.mos.ru
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