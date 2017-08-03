11:42 03 августа

Так что предлагает ВШЭ?

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) – тот самый, который все последние годы в конвейерном варианте куёт экономических гуру для российской экономической и политической действительности – выпустил свежий выпуск мониторинга «Население России». Полное название труда представителей ВШЭ (Л.Овчарова, С.Бирюкова, Е.Селезнёва и К.Абанокова) выглядит следующим образом: «Население России: доходы, расходы и социальное самочувствие. 2016-2017».

Подобного рода исследования ВШЭ проводит силами своих структурных подразделений с 2012 года. Свежий мониторинг был произведён на основании данных Росстата, а также на основании итогов опроса 1,6 тыс. респондентов в 46 регионах страны Всероссийским центром изучения общественного мнения (по заказу ВШЭ).

Собранная специалистами ВШЭ статистика говорит о том, что в России снова отмечается спад реальных доходов населения. После краткосрочного роста доходов в январе текущего года все последующие месяцы (до июля – месяц подведения итогов исследования) в России отмечался «доходовый» спад.


Из отчёта ВШЭ:
Начиная с февраля, статистика снова фиксирует падение. По итогам первых пяти месяцев 2017 г. его глубина достигла 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, май 2017 г. стал, по сути, тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян и по сравнению с октябрем 2014 г. – последним периодом устойчивого роста реальных доходов: падение за прошедшее время составило 19,2%.


При этом авторы мониторинга сообщают, что в стране падение реальных доходов населения констатируется на фоне роста заработных плат. ВШЭ утверждает, что период «восстановительного роста» заработных плат в Российской Федерации достиг 10 месяцев. На июль 2017 года уровень заработной платы превзошёл уровень з/п октября 2016 года на 1,6%.

В том же мониторинге говорится об историческом максимуме денежных поступлений для населения в формате социальных выплат. Максимум этот составил 21,2% от всех структуры доходов россиян. Связывается это с тем, что правительство осуществляло единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Отмечен рекордно низкий уровень так называемой потребительской инфляции. С января по май 2017 года прирост потребительских цен в РФ составил 1,7%. Для сравнения: за аналогичный показатель прошлого года потребительские цены в России выросли на 3,5%.
Общий же прирост потребительских цен за период, называемой в ВШЭ «периодом экономической нестабильности» (а это с ноября 2014 года), составил 25,7%.

Мониторинг обнаруживает весьма интересную деталь: реальный уровень доходов населения продолжает снижаться, зато уровень розничного товарооборота в стране в 2017 году демонстрировал рост. Так, в мае 2017 года розничный товарооборот прирос на 0,7% в сравнении с маем 2016-го. Общее же сокращение розничного оборота товаров и услуг в РФ с ноября 2014 года, если верить ВШЭ, составило 19,4%.
Проведённый на этом фоне ВЦИОМом опрос показал, что 40% россиян не рассчитывают на поддержку ни со стороны государства, ни со стороны родственников. Тех, кто всерьёз уверен, что государство поможет в трудной экономической ситуации, сегодня лишь 4%. Такие результаты говорят о том, что всё большее число россиян готово поддержать смысловой посыл классиков о том, чьим делом является спасение утопающей. Никаких иллюзий и, как следствие, всё больше надежд на самих себя в случае ухудшения экономической ситуации в масштабах собственной семьи.

А ведь это и своеобразный посыл государству о том, что можно сколько угодно говорить о прохождении очередного дна кризиса, но слова остаются словами, а весь груз преодоления кризиса в любом случае ляжет (ложится) на плечи рядовых граждан. Нет возможности увеличить объёмы инвестиций в экономику РФ из-за рубежа, нет возможности поставить на место зажравшихся чинуш на местах и выше, нет возможности вернуть кредитные средства (хотя бы, от той же Украины) – сразу же рисуются объяснения о «хитрых планах». Сразу же в прозу и поэзию облачаются словеса из той же серии, сразу же ищутся виновные среди рядовых избирателей с непременным обнажением врагов из пятой-десятой колонны. Ведь так действительно проще. Виноват Госдеп, Моссад, подлый Маккейн, а теперь уже и «предатель» Трамп... А если объяснять наличие проблем у страны с несметными ресурсами именно этими «причинами», то не нужно искать реальных причин экономических проблем.

И ведь, что интересно, Высшая школа экономики тут как тут. Статистику под нос – раз, социологические исследования – два. Вот, мол, господа-товарищи, полюбуйтесь-ка, куда катимся: доходы падают, на государство уже никто не надеется... Мол, что-то или кого-то нужно менять...

Так что предлагает ВШЭ?


И самое «замечательное» здесь заключается в том, что ВШЭ сообщает и об уровне доходов, и о планке бедности, и о снижении потребительской активности, но при этом всеми силами старается обойти весьма щекотливую для самой себя тему. А тема эта вот какая: а разве не представители Высшей школы экономики у нас в стране на протяжении всех последних лет рулят финансово-экономическим сектором? Разве не представители (выпускники) ВШЭ определяют экономическую политику государства, находясь как в органах госвласти, так и в бизнес-структурах и даже общественно-политических группах и фондах? Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ?

Ну, в самом деле... Если целый исследовательский университет ни на что иное, кроме как собирать информацию других ведомств и строить по ней графики и диаграммы с претензиями на исследование, не способен, то какова необходимость его существования? Если в НИУ ВШЭ всё оценили на бумаге, то миллионы россиян падение доходов ощутили на своих, простите, шкурах, а потому, думается, хотят спросить, а кто же из НИУ ВШЭ предложит адекватные шаги по преодолению кризиса? Если таких шагов (ну, кроме повышения планки пенсионного возраста) в НИУ ВШЭ до сих пор не разработали и не знают, как разработать, то почему россияне с и без того упавшими реальными доходами из своих налогов должны финансировать работу этого государственного супероргана, вокруг которого клубится целая армия «гуру», жиреющих на бюджетном финансировании?
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Moscowdebt.mos.ru
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Комментарии 34

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  1. andr327 Сегодня, 06:18
    Выпускников, преподавателей ВШЭ - на повышение поголовья северных оленей в тундру! (правда олешек все-таки жалко.
    andr327
    1. Titsen Сегодня, 07:18
      Цитата: andr327
      преподавателей ВШЭ - на повышение поголовья северных оленей в тундру! (правда олешек все-таки жалко.


      Как только исчезла ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ пиндоровские устремления уничтожить Россию как противника проникли во все ВУЗы и школы в лице ПРОДВИНУТЫХ прозападных преподавателей, которые до сих пор на корню уничтожают нас в лице подготовленных и подгатавливаемых ими ЯКОБЫ СПЕЦИАЛИСТОВ!

      И ВШЭ идёт в авангарде этого уничтожения!

      За государственные (наши с Вами) деньги!

      До каких пор это мы будем терпеть!?!

      Ату их всех, как в далёком 1917 году!

      P. S. Всё равно от них нет пользы кроме вреда!

      Но олешек, конечно же, жалко...
      Titsen
      1. Опасный Сегодня, 07:42
        А что не так? Разве это все неправда, что они выяснили? Да, идет реальное обнищание населения. Вопрос в другом - почему "верхи" ничего не делают для повышения уровня жизни?
        Опасный
        1. Oops Сегодня, 08:16
          А почему "верхи" должны этим заниматься а не "Опасный" ? Рынок же, блин!!! Его 25 лет назад ельциноиды организовали!
          Точно, блин! Население "нищает" но почему-то количество автомобилей неудержимо растёт...
          Oops
          1. Опасный Сегодня, 09:19
            а потому что опасный своим делом занимается, а руководство страны должно страной руководить на благо населения, для этого они нужны, а не для лоббирования своих интересов и интересов друзей.
            Опасный
            1. To be or not to be Сегодня, 11:17
              .."руководство страны должно страной руководить на благо населения"
              Вы прямо по И В Сталину..
              To be or not to be
          2. vladimirZ Сегодня, 10:25
            но почему-то количество автомобилей неудержимо растёт...
            - Oops

            Наличие автомобиля (не супер дорогого) в семье ныне не показатель достатка в России. Чтобы это понять достаточно взглянуть на рынок поддержанных авто, где стоимость варьируется от 50 тыс. рублей. Кроме того, для многих авто ныне единственный источник хоть какого-то заработка в пораженной безработицей стране.
            Важно учитывать также, что основное большинство автомобилей в России это б/у-шные, уже не такие дорогие, машины Японии и Европы, на них тамошное население отъездило своё, и продало в бедную Россию.
            Так, что не надо ныне акцентировать внимание на наличии большого количества машин, это в советское время наличие автомобиля было признаком достатка. Сейчас совсем другие показатели уровня жизни населения, и в первую очередь это собственное благоустроенное жилье и размер постоянного высокого дохода, а он мизерный в России, даже и при наличии автомобиля в семье.
            vladimirZ
      2. weksha50 Сегодня, 10:11
        Цитата: Titsen
        Но олешек, конечно же, жалко...


        Да не дадут они совершить этим выпускникам ВШЭ акта глумления над собой !!! Копытами затопчут !!!
        Короче: сделают то, что не может сделать общество... А мы их (олешек) за это холить и лелеять будем...
        weksha50
    2. АА17 Сегодня, 11:35
      Уважаемый, andr327 ". Автор неправильно понимает работу НИУ ВШЭ, когда задает вопрос: "... Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ?... ". К большому сожалению для российских граждан, НИУ ВШЭ СПРАВИЛОСЬ со своей работой. Для меня была шоком информация по добывающей промышленности России. Статья "Собственники добывающей промышленности России 2014-2016" . Выдержки из статьи : "...Статья «Присутствие государства в добывающей отрасли России в 2014 году» была посвящена роли государства в отечественной добыче полезных ископаемых. Был проведён обзор добычи 27 видов ископаемых. В поле зрения попали 126 добывающих компаний России, которые в среднем добывали около 90% ископаемых в стране. Освежим данные на 2016 год. Приватизация? Деоффшоризация? Посмотрим..."
      Далее автор даёт анализ российской и иностранной доли собственности в добывающих сегментах на 2016г. Найдите и прочитайте статью. Вот она настоящая работа НИУ ВШЭ.
      АА17
  2. 1536 Сегодня, 06:27
    А чему тут удивляться? Происходит комплексная атака со всех сторон и изнутри на страну, на ее структуры власти, на ее символы, на ее историю, на народ в целом. Капиталистические "пролетарии" всех стран объединились и готовятся к разделу пирога. Поэтому, если наш народ не будет единым в бедности ли, в богатстве ли, в счастье и горести, то его разделят, растарабанят и в конечном счете уничтожат все эти фашисты, нацисты, капиталисты и т.п., а богатства страны поделят. Ига не будет, потому что под игом ходить будет некому. Такие вот "вши" получаются.
    1536
    1. To be or not to be Сегодня, 11:27
      "А чему тут удивляться? Происходит комплексная атака со всех сторон и изнутри на страну, на ее структуры власти, на ее символы, на ее историю, на народ в целом."
      В капиталистической стае .чтобы шакалы более сильные не загрызли надо быть сильным и уметь рычать
      Россия сделала в своем развитие шаг назад -изменился базис и надстройка. Правда там наверху молчат -какое государство строится ??
      To be or not to be
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    Как только слышу ВШЭ, так автоматически сжимаются кулаки. Правда и там есть нормальные люди, которые искренне болеют за страну и не хают ее на каждом углу. Но, увы единицы. Одним словом рассадник "либероидной оппозиции".
    rotmistr60
    1. Boris55 Сегодня, 07:27
      Цитата: rotmistr60
      Правда и там есть нормальные люди, которые искренне болеют за страну и не хают ее на каждом углу.

      Они её хают через раз... ВШЭй, как и прочих гнид, надо давить в зародыше. Это порождение госдепа готовящих нам управленческие кадры работающих на интересы США.
      Boris55
  4. kepmor Сегодня, 07:22
    Володин,дорогуша, ну а нам то, смертным, чего рассказывать вреде ВШЭ...мы "достижения" этих "экономистов" который год своим хребтом с карманом ощущаем...
    к Путину, к Путину...к нему, гаранту солнцеликому и главному либералы Всея Руси...
    только бестолку все эти стонания...как в той сказке... если "звёзды" зажигаются - значит кому-то ЭТО нужно....
    ...и почти все знают КОМУ...но продолжают верить в ЧУДО...эх!!!...русская душа...потемки...
    kepmor
    1. Serg65 Сегодня, 07:56
      Цитата: kepmor
      Володин,дорогуша

      kepmor, дорогуша, а давай Революцию устроим!!! Не, я серьёзно! Классическую Революцию с экспрориациями, расстрелами. фонарями, грабежами! Представляете, выходите из подъезда, а там кровища!!! good . Главное никакой коррупции и пенсионеры довольны! wink
      Serg65
      1. kepmor Сегодня, 08:17
        и где ты "революцию" в моих словах увидел?????....хотя, если нравится бардак, то можешь попробовать...
        я против экспроприации, но обеими руками за конфискацию....
        я против расстрелов, но всей душой за смертную казнь для педофилов и террористов...
        за против фонарей, но за нормальную судебную систему для всех...
        а отобрать и поделить это не для меня... если придут - сам за вилы возьмусь....
        kepmor
        1. Serg65 Сегодня, 09:18
          Цитата: kepmor
          и где ты "революцию" в моих словах увидел?????

          Так вот..
          Цитата: kepmor
          к Путину, к Путину...к нему, гаранту солнцеликому и главному либералы Всея Руси...

          Если не нравиться Путин, то выход один ..РЕВОЛЮЦИЯ! Почему? Да потому, что мы хотим свободы, но не против и вернуть советские льготы. Мы хотим нормальную судебную систему, но боимся тоталитаризма потому что бы навести порядок в судах, нужно принародно расстрелять пару тройку судей взяточников. Мы желаем конфисковать награбленное у олигархов но боимся потерять работу потому, что 70% россиян работают на олигархов. Мы всей душой за смертную казнь для педофилов и террористов, но многие из нас при виде прессов с дОлярами начинают нервно потеть и тут же забывают про желание души с удовольствием оказывая услуги тем же педофилам и террористам. Россия - страна просто огромная и знать что твориться в каждом её уголке просто не возможно, но мы безоговорочно верим проходимцам типа "я дочь офицера".
          И на конец..
          Цитата: kepmor
          хотя, если нравится бардак, то можешь попробовать...

          О бардаке, крови и убийствах как то мало задумываются нынешние "борцы с коррупцией и блюстители прав пенсионеров" hi
          Serg65
  5. кедр Сегодня, 07:59
    "...Если таких шагов (ну, кроме повышения планки пенсионного возраста) в НИУ ВШЭ до сих пор не разработали и не знают, как разработать, то почему россияне с и без того упавшими реальными доходами из своих налогов должны финансировать работу этого государственного супероргана, вокруг которого клубится целая армия «гуру», жиреющих на бюджетном финансировании?"

    Не просто должны, а обязаны. Потому что Вышка является филиалом Всемирного банка штаб-квартира, которого находится в Вашингтоне, где только что нам, России, ужесточили экономические санкции, а по факту объявили экономическую войну. Основная миссия Всемирного банка - борьба с бедностью в развивающихся странах третьего мира, к которым после поражения в ХВ 1941-1991 годов относится и РФ.
    Получается сенат с конгрессом США опускают нас до банановой республики, а совет директоров ВБ борется с нашей бедностью... Нестыковочка. Но она легко устраняется если мы вспомним, что задача мировой элиты - это повсеместное и быстрейшее сокращение населения Земли, т.е. нас с вами, уважаемые, с 7 до 1 миллиарда. Безчеловечных вариантов этого людоедского, глобального плана множество, тотальная бедность и прежде всего духовная нищета, а затем и материальная один из них. Бороться с бедными и уничтожать их легче, чем состоятельных и сильных. Вот этой-то борьбой с бедными и занят по факту ВБ. ВШЭ - Вышка, всего навсего мониторит результат этой смертельной для народов России борьбы, и всемерно помогает, конечно только из чистого альтруизма, а заодно и готовит кадры из местных аборигенов для более эффективного управления Вашингтоном русского бантустана.
    Зрим в корень, уважаемые. Фашингтон приговорил нас с вами к вышке...
    кедр
    1. Правдодел Сегодня, 11:35
      У меня тоже были всегда вопросы по поводу того, кто содержит ВШЭ. Предполагал, что ВШЭ напрямую финансируется либо матрасниками, либо Соросо или еще подобным дьяволом. Теперь все все стало ясно и понятно, почему экономическая политика в России отвечает интересам либерастов, а не народа.
      Хотим, чтобы Россия развивалась и процветала, нужно выгнать из правительства всех учеников ВШЭ, читай, либерастов.

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России.
      Правдодел
  6. мичман Сегодня, 07:59
    Спасибо Алексей, я думаю Вы наглядно показали результаты развития экономики страны, которую пропагандирует ВШЭ, а Правительство реализует. Чего стоит в ВШЭ их научный руководитель ясин. Жаль, что экономическое отделение РАН не публикует аналогичные исследования. Вчера я был на заседании ДС в одной закрытой организации (я член Совета). Рассматривали две диссертации. Поразило отношение в НИИ и пром предприятиях к ученым. Доктора наук не получают даже надбавки к своей зарплате. За патенты выплат нет. Для справки в КНР за 2016 год зафиксировано более 1 мил. патентов на изобретение, а в РФ всего 29 тыс. Вдумайтесь в цифры. Почему у нас 1,5 мил ученых уехали работать за рубеж? Почему 300 летчиков ГА уехали в Азию на работу? Почему выпускники тех ВУЗов идут работать по специальность около 30%, да и то их зарплата около 30 тыс. рублей? Спасибо меченому и Алкашу за эти дела и пути развития страны по рекомендации ВШЭ. Честь имею.
    мичман
    1. рич Сегодня, 09:12
      Доброго дня, Юрий Григорьевич hi
      Согласен с Вашей оценкой: Слава Богу у нас народ прекрасно знает истинную цену ВШУ
      рич
    2. Dashout Сегодня, 10:23
      Цитата: мичман
      Чего стоит в ВШЭ их научный руководитель ясин.

      С языка сорвали. Этот Ясин еще тот мракобес. Это же идеолог развала промышленности! Он сидел рядом с амерскими консультантами и указывал как надо разваливать промышленность и науку так, чтобы она еще долгое время не восстановилась! Мы и сейчас еще находимся под действием той нормативной базы, которую эти личности создали и ввели в деловой оборот!
      Чубайс--вредитель перед ним мальчишка! Везде их люди. Создали либеральную альтернативу РАН и пилят через своих людей в Минфине бюджет. Честно сказать, так и весь Минфин их..
      Dashout
  7. Oops Сегодня, 08:04
    Как интересно!
    Вчера-позавчера прочитал, что продажи новеньких автомобилей неудержимо растут! То есть "нищающее" население очень бодренько новенькими (не подержанными!!!) автомобильчиками обзаводится!...
    ВСЕ "исследования" ВШЭ уже лет 15 стандартно однообразны: экономика разваливается, народ нищает!.. А количество автомобилей так растёт, что новые дороги строить не успевают. Теперь в какой заграничный город не сунешся - везде русская речь, турки и египтяне взвыли когда русские туда перестали ездить А российская экономика уже совсем развалилась (по ВШЭ) и народ совсем обнищал (по ВШЭ)...
    Вообще за последние лет 15 сколько-нибудь значимого "исследования" ВШЭ НЕ ВЫДАЛО !!! Только однообразное обезьяничанье с древней западной мифологии. И откровенно примитивное!!
    Давно пора эту шарашкину контору на самообеспечение поставить и лицензии государственного ВУЗа лишить.
    Oops
    1. Ken71 Сегодня, 09:35
      Вопрос не в последних 15 годах а в последних 4. Кстати по автомобилям даже нынешний рост не позволит еще долго выйти на уровень хотя вы 2013 -14 годов. А по поводу заграниц. Так русской речи стало гораздо меньше.
      Ken71
  8. Антианглосакс Сегодня, 08:23
    Вроде сейчас, как у Главного руки развязаны и момент истины вот-вот настанет. В самое ближайшее время мы всё и увидим сами. Либо-либо, тут третьего не дано. Или все ВШЭвщики идут лесом в авангарде пятой колонны, которая тоже идёт в лес и тихо дохнет. Либо Путин действительно назначенный менеджер, а не самостоятельный игрок, радеющий за Россию. Понятно, что он не хочет навредить стране, делая резкие движения, но зачастую от нерешительности, выжидания и попыток поиска компромиссов становится только хуже. Никакого движения вперёд, только топтания на месте. Это заметно.
    Антианглосакс
    1. Dashout Сегодня, 10:34
      Да, согласен. Ждать...
      Dashout
    2. sds87 Сегодня, 10:57
      Цитата: Антианглосакс
      Вроде сейчас, как у Главного руки развязаны и момент истины вот-вот настанет. В самое ближайшее время мы всё и увидим сами. Либо-либо, тут третьего не дано. Или все ВШЭвщики идут лесом в авангарде пятой колонны, которая тоже идёт в лес и тихо дохнет. Либо Путин действительно назначенный менеджер, а не самостоятельный игрок, радеющий за Россию.

      У ВВП руки были развязаны полностью после возвращения Крыма. Уровень доверия к нему у народа был наивысшим. И что? А ничего. Менеджер олигархата он. Не более.
      sds87
    3. mac789 Сегодня, 11:21
      Медвепут??? Самостоятельный??? Не смешите.
      mac789
  9. Шурале Сегодня, 09:21
    Так как реально видно насколько хромых выпускает эта школа , то и орфографию нужно изменить для полного адеквата. Предлагаю назвать Высшей Школой Икономики (ВШИ), думаю так лучше... Для непонятливых, икона у них Гайдар...
    Шурале
  10. Ken71 Сегодня, 09:26
    Разве у нас представителя ВШЭ руководят страной. Экономические проблемы последних лет напрямую связаны с политическим и решениями и шагами руководства. Если политика отодвигает экономику на задний план то не стоит удивляться росту проблем.
    Ken71
  11. andrej-shironov Сегодня, 10:27
    Уважаемый автор! Я предлагаю пойти чуть дальше и задать ряд других вопросов после вопроса : а разве не представители Высшей школы экономики у нас в стране на протяжении всех последних лет рулят финансово-экономическим сектором? Разве не представители (выпускники) ВШЭ определяют экономическую политику государства, находясь как в органах госвласти, так и в бизнес-структурах и даже общественно-политических группах и фондах? Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ? Необходимо задать другой вопрос: а почему Президент позволяет рулить социально-экономическим блоком в Правительстве именно выходцам из ВШЭ? Почему мы так старательно стараемся сказать что Правительство плохое а Путин хороший? Но раз хороший президент терпит плохое правительство то настолько ли он хорош?
    На мой дилетантский взгляд проблема моей страны в наличии компрадорской элиты именно в управлении странной,которая (элита) заточена на отстаивание интересов коллективного Запада. Проблема и в том что на данный момент в России создана и функционирует социально-экономическая система, созданная в угоду Западу либералами ельцинского "разлива" и мы рассматриваемся коллективным Западом как колония со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что думаю стоит каждому подумать на выборах Президента, прежде чем голосовать на выборах.
    andrej-shironov
    1. Ken71 Сегодня, 11:07
      Судя по тому как мы бьемся за продажу наших ресурсов мы и есть сырьевая колония.
      Ken71
    2. sds87 Сегодня, 11:34
      Цитата: andrej-shironov
      На мой дилетантский взгляд проблема моей страны в наличии компрадорской элиты именно в управлении странной,которая (элита) заточена на отстаивание интересов коллективного Запада

      Ваша правда. Именно это главная проблема страны.
      sds87
  12. Комментарий был удален.
  13. Mestny Сегодня, 11:19
    Цитата: Опасный
    А что не так? Разве это все неправда, что они выяснили? Да, идет реальное обнищание населения. Вопрос в другом - почему "верхи" ничего не делают для повышения уровня жизни?

    дело не в том, так это или не так.
    Автор статьи ясно формулирует вопрос - что конкретно ВШЭ предлагает для улучшения ситуации. И самое главное - если они сами и являются авторами мер, которые привели к такому результату, то может быть как минимум нет необходимости в такой организации вообще?
    Mestny
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