Так что предлагает ВШЭ?

Начиная с февраля, статистика снова фиксирует падение. По итогам первых пяти месяцев 2017 г. его глубина достигла 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, май 2017 г. стал, по сути, тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян и по сравнению с октябрем 2014 г. – последним периодом устойчивого роста реальных доходов: падение за прошедшее время составило 19,2%.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) – тот самый, который все последние годы в конвейерном варианте куёт экономических гуру для российской экономической и политической действительности – выпустил свежий выпуск мониторинга «Население России». Полное название труда представителей ВШЭ (Л.Овчарова, С.Бирюкова, Е.Селезнёва и К.Абанокова) выглядит следующим образом: «Население России: доходы, расходы и социальное самочувствие. 2016-2017».Подобного рода исследования ВШЭ проводит силами своих структурных подразделений с 2012 года. Свежий мониторинг был произведён на основании данных Росстата, а также на основании итогов опроса 1,6 тыс. респондентов в 46 регионах страны Всероссийским центром изучения общественного мнения (по заказу ВШЭ).Собранная специалистами ВШЭ статистика говорит о том, что в России снова отмечается спад реальных доходов населения. После краткосрочного роста доходов в январе текущего года все последующие месяцы (до июля – месяц подведения итогов исследования) в России отмечался «доходовый» спад.Из отчёта ВШЭ:При этом авторы мониторинга сообщают, что в стране падение реальных доходов населения констатируется на фоне роста заработных плат. ВШЭ утверждает, что период «восстановительного роста» заработных плат в Российской Федерации достиг 10 месяцев. На июль 2017 года уровень заработной платы превзошёл уровень з/п октября 2016 года на 1,6%.В том же мониторинге говорится об историческом максимуме денежных поступлений для населения в формате социальных выплат. Максимум этот составил 21,2% от всех структуры доходов россиян. Связывается это с тем, что правительство осуществляло единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.Отмечен рекордно низкий уровень так называемой потребительской инфляции. С января по май 2017 года прирост потребительских цен в РФ составил 1,7%. Для сравнения: за аналогичный показатель прошлого года потребительские цены в России выросли на 3,5%.Общий же прирост потребительских цен за период, называемой в ВШЭ «периодом экономической нестабильности» (а это с ноября 2014 года), составил 25,7%.Мониторинг обнаруживает весьма интересную деталь: реальный уровень доходов населения продолжает снижаться, зато уровень розничного товарооборота в стране в 2017 году демонстрировал рост. Так, в мае 2017 года розничный товарооборот прирос на 0,7% в сравнении с маем 2016-го. Общее же сокращение розничного оборота товаров и услуг в РФ с ноября 2014 года, если верить ВШЭ, составило 19,4%.Проведённый на этом фоне ВЦИОМом опрос показал, что 40% россиян не рассчитывают на поддержку ни со стороны государства, ни со стороны родственников. Тех, кто всерьёз уверен, что государство поможет в трудной экономической ситуации, сегодня лишь 4%. Такие результаты говорят о том, что всё большее число россиян готово поддержать смысловой посыл классиков о том, чьим делом является спасение утопающей. Никаких иллюзий и, как следствие, всё больше надежд на самих себя в случае ухудшения экономической ситуации в масштабах собственной семьи.А ведь это и своеобразный посыл государству о том, что можно сколько угодно говорить о прохождении очередного дна кризиса, но слова остаются словами, а весь груз преодоления кризиса в любом случае ляжет (ложится) на плечи рядовых граждан. Нет возможности увеличить объёмы инвестиций в экономику РФ из-за рубежа, нет возможности поставить на место зажравшихся чинуш на местах и выше, нет возможности вернуть кредитные средства (хотя бы, от той же Украины) – сразу же рисуются объяснения о «хитрых планах». Сразу же в прозу и поэзию облачаются словеса из той же серии, сразу же ищутся виновные среди рядовых избирателей с непременным обнажением врагов из пятой-десятой колонны. Ведь так действительно проще. Виноват Госдеп, Моссад, подлый Маккейн, а теперь уже и «предатель» Трамп... А если объяснять наличие проблем у страны с несметными ресурсами именно этими «причинами», то не нужно искать реальных причин экономических проблем.И ведь, что интересно, Высшая школа экономики тут как тут. Статистику под нос – раз, социологические исследования – два. Вот, мол, господа-товарищи, полюбуйтесь-ка, куда катимся: доходы падают, на государство уже никто не надеется... Мол, что-то или кого-то нужно менять...И самое «замечательное» здесь заключается в том, что ВШЭ сообщает и об уровне доходов, и о планке бедности, и о снижении потребительской активности, но при этом всеми силами старается обойти весьма щекотливую для самой себя тему. А тема эта вот какая: а разве не представители Высшей школы экономики у нас в стране на протяжении всех последних лет рулят финансово-экономическим сектором? Разве не представители (выпускники) ВШЭ определяют экономическую политику государства, находясь как в органах госвласти, так и в бизнес-структурах и даже общественно-политических группах и фондах? Разве нельзя этот отчёт ВШЭ считать отчётом о провале работы самого НИУ ВШЭ?Ну, в самом деле... Если целый исследовательский университет ни на что иное, кроме как собирать информацию других ведомств и строить по ней графики и диаграммы с претензиями на исследование, не способен, то какова необходимость его существования? Если в НИУ ВШЭ всё оценили на бумаге, то миллионы россиян падение доходов ощутили на своих, простите, шкурах, а потому, думается, хотят спросить, а кто же из НИУ ВШЭ предложит адекватные шаги по преодолению кризиса? Если таких шагов (ну, кроме повышения планки пенсионного возраста) в НИУ ВШЭ до сих пор не разработали и не знают, как разработать, то почему россияне с и без того упавшими реальными доходами из своих налогов должны финансировать работу этого государственного супероргана, вокруг которого клубится целая армия «гуру», жиреющих на бюджетном финансировании?