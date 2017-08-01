16:58 01 августа

Украинский завод «Авиакон» приступил к ремонту вертолетов Ми-14

Частичное решение проблемы ремонта морских вертолетов украинской авиации было решено привлечением Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон», сообщает bmpd со ссылкой на Air Forces Monthly.

Украинский завод «Авиакон» приступил к ремонту вертолетов Ми-14
Морской поисково-спасательный вертолет Ми-14ПС авиации ВМС Украины.

Этот завод специализируется на ремонте Ми-8 и Ми-24, но теперь выполнил ремонт первого противолодочного вертолета Ми-14ПЛ и в настоящее время ведет работы на второй однотипной машине.


«После присоединения Крыма к России в марте 2014 года, находящиеся на полуострове авиаремонтные предприятия не могли больше решать задачи в интересах ВМС Украины. Одним из них был Севастопольский авиаремонтный завод – единственный завод, где осуществлялся ремонт вертолетов Ка-27 и Ми-14», – говорится в материале.

Такая ситуация вскоре создала проблемы для 10-й морской авиационной бригады, на вооружении которой состоят Ка-27 и Ми-14.

Сообщается, что «первым Ми-14ПЛ, прошедшим ремонт на "Авиаконе", стал борт "35 желтый", совершивший последний полет в 1993 году и с тех пор находящийся на хранении». Ремонт был завершен в конце декабря прошлого года, и после обширных испытаний машина вернулась к месту службы. Завод же получил сертификат на ремонт вертолетов этого типа.

Следующим стал поисково-спасательный вертолет Ми-14ПС «34 желтый». Он должен быть отремонтирован до декабря текущего года. Его летный ресурс обещали продлить на 8 лет или на 1000 летных часов.

Использованы фотографии: Сергей Смоленцев / Spotters.net.ua
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Комментарии 4

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  1. Fitter65 Сегодня, 16:47
    Вот вроде кастрюлеголовые,но понимают возможности Ми-14.
    Fitter65
    1. сибиралт Сегодня, 16:50
      Отремонтировать можно, но через месяц опять на ремонт. А где ж на всех вертолетов найти? laughing
      сибиралт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:52
      "Великая" авиастроительная, ракетостроительная,судостроительная и т.д страна во что превратилась , за какие то 20 лет.. Ну и по делом им !
      ОТДЕЛ
  2. Firstvanguard Сегодня, 16:47
    Неужели Перемога?
    Firstvanguard
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