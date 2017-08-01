19:47 01 августа

Передача нового фрегата для ВМС ФРГ задерживается

Передача нового фрегата Baden-Württemberg для ВМС Германии откладывается, сообщил портал navaltoday.com, компании ThyssenKrupp Marine Systems и Lürssen, занимающиеся постройкой кораблей для ВМС Германии, не смогли уложится в установленный срок из-за проблем с операционным оборудованием, отвечающим за работу автоматизированных систем корабля

Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, новый срок сдачи назначен на конец августа. При этом Baden-Württemberg уже почти завершил прохождение цикла приемочных испытаний, включающего в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений, передает "Warspot" .

Передача нового фрегата для ВМС ФРГ задерживается



Ключевой особенностью фрегатов типа F125 является высокий уровень автоматизации. Это позволяет обслуживать все системы корабля экипажу из 120 человек – в два раза меньше, чем у фрегатов типа Bremen (водоизмещение этих кораблей вдвое меньше, чем у F125), состоящих на вооружении ВМС Германии. В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами, которые будут сменяться каждые четыре месяца, что позволит кораблям постоянно находиться на боевом дежурстве.

По своим размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своем классе. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырех кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а еще двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) – в 2019 году.



6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:17
    Нда.Понастроили застёжек.из-за проблем с операционным оборудованием. Да не поверю!Покупайте наиболее продвинутый "Эльбрус". wassat Не сильно красотой блещет,но-силён.
    ВЕРЕСК
    1. Teberii Сегодня, 17:22
      Автоматизация там ламповая, больше на баржу похож.
      Teberii
      1. Tusv Сегодня, 17:47
        Цитата: Teberii
        Автоматизация там ламповая, больше на баржу похож
        .
        Ламповая не значит худшая. Во первых электромагнитный импульс по барабану. Во вторых их легко менять
        Tusv
  2. Толстоевский Сегодня, 17:21
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  3. Александр War Сегодня, 17:35
    Помню тут на сайте говорили что с таким водоизмещением уже не фрегат а эсминец Вооружение у него неплохое
    Александр War
  4. Удав КАА Сегодня, 17:46
    Многим казалось, что *фарш* только у нас не идет. Ан, нет! Дойчеры тоже прокололись...
    И второе. 120 чел экипажа на 2,3 Кт водоизмещения -- хорошо в мирное время. А в военное? Кто будет вести БЗЖ, если корабли получит боевые повреждения!? bully
    Удав КАА
    1. Владимирец Сегодня, 18:11
      Цитата: Удав КАА
      в военное? Кто будет вести БЗЖ, если корабли получит боевые повреждения!?

      Так у них запасной экипаж в трюме. "В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами". smile
      Владимирец
      1. Удав КАА Сегодня, 19:03
        Цитата: Владимирец
        Так у них запасной экипаж в трюме. "В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами".

        laughing Оценил!
        Дойчеры, чтобы повысить КОН этих *больших фрегатов* решили пойти по пути амовских подводников : по два экипажа на корпус. Да еще *пересадку* будут делать где-нить в порту визита/захода, чтобы кораблик тудой-сюдой не гонять и моторесурс не бить...Хитрюганы, однако! yes
        Удав КАА
        1. УАЗ 452 Сегодня, 19:44
          У нас бы такая схема не прокатила - моторесурс, он, конечно, денег стоит, но больше виртуальных, а вот билеты для команды туда-сюда - даже если по ВПД, потом авиакомпаниям реально нужно оплатить.
          Да и не знаю, чем немцы займут команду, которая на берегу, но у нас, чтоб не пьянствовали и безобразия не совершали, по полной загрузят хозработами, гарнизонными патрулями, так что моряки взвоют от такого "отдыха".
          УАЗ 452
    2. Олаф Уксимае Сегодня, 18:55
      в 1994 году познакомились в Вильгемсхафене с моряком с фрегата "Аугсбург" , кораблю был только год насколько я помню и он повез нас двух Русских курсантов на корабль на ВМБ , мы в форме , с фотоаппаратом, водил нас абсолютно везде , фото правда разрешили делать только на корме,
      единственно было закрыто одно помещение , он извинялся сказал что закрыто всегда и это пост управления стрельбой.Обедали в офицерской столовой,
      с вахтенным офицером , запомнилось что он пил пиво и сказал что это не возбраняется , даже в боевом походе 2 бутылки пива во время приема пищи
      можно.Ни одного косого взгляда или чего то подобного.
      Потом за 20 лет с кем только не приходилось работать из иностранцев.
      На заре своего трудового пути пришлось работать с дедушкой немцем , был у меня капитаном ,единственный гавнюк изо всех немцев с кем я впоследствии работал, наверно потому что я из Калининграда а он жил в Кенигсберге :) .
      Я не знаю, лично мое мнение, немцы если и ненавидят нас , то много меньше остальных англо-саксов , у голландцев,бритишей и норвегов
      к нам вообще особая "любовь" , поляки из областей на западе и возле Балтики нормально относятся , остальные хрень, американцы кстати хоть и с предубеждениями ,но нормально,южно африканцы (белые) вообще свои в доску не знаю но они заняли нишу в мире работая массово водолазами,может
      это как то влияет :) ,простые болгары несмотря ни на что молодцы , хорваты гуано в основном,арабы Катар, Саудия,Иордания, , остальные очень даже нормально, ну Египтяне и Сирийцы понятно , учился на курсах в Эмиратах , препод Сириец когда узнал что я Русский , прервал занятия и при полной аудитории попросил передать мистеру Путину большое спасибо за то что наша страна делает для Сирии, после такого как страной не гордиться.
      Эк меня понесло , хотел про немцев и че то занастольгировал :) .
      Олаф Уксимае
      1. Владимирец Сегодня, 19:19
        Цитата: Олаф Уксимае
        Эк меня понесло , хотел про немцев и че то занастольгировал

        Когда от души и на собственном опыте, то интересно.
        Владимирец
  5. san4es Сегодня, 17:57
    request ...Нафига моряков (у пушки), пришвартовали? Чтоб бошки поразшибали или дёргать (за ошибки)?
    san4es
    1. Удав КАА Сегодня, 19:16
      Цитата: san4es
      Нафига моряков (у пушки), пришвартовали?

      Это у них страховка такая, чтобы волной за борт не смыло...Перестраховщики, как обычно, боятся судебных тяжб при получении травм или увечий...
      Короче, все по инструкции: " Ди эрсте колонна марширт..."(с) к/ф "Большая прогулка". Ага.
      Удав КАА
      1. san4es Сегодня, 19:30
        [quote=Удав КАА]
        Это у них страховка такая, чтобы волной за борт не смыло...
        ...Я так и думал recourse ...Внезапно набежавшей (блуждающей) волной-убийцей fellow ...За-борт не смоет, так запутаются на-смерть bully
        san4es
  6. kefan Сегодня, 19:40
    С нас пример берут что-ли?
    kefan
Картина дня