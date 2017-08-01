Передача нового фрегата для ВМС ФРГ задерживается
Передача нового фрегата Baden-Württemberg для ВМС Германии откладывается, сообщил портал navaltoday.com, компании ThyssenKrupp Marine Systems и Lürssen, занимающиеся постройкой кораблей для ВМС Германии, не смогли уложится в установленный срок из-за проблем с операционным оборудованием, отвечающим за работу автоматизированных систем корабля
Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, новый срок сдачи назначен на конец августа. При этом Baden-Württemberg уже почти завершил прохождение цикла приемочных испытаний, включающего в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений, передает "Warspot" .
Ключевой особенностью фрегатов типа F125 является высокий уровень автоматизации. Это позволяет обслуживать все системы корабля экипажу из 120 человек – в два раза меньше, чем у фрегатов типа Bremen (водоизмещение этих кораблей вдвое меньше, чем у F125), состоящих на вооружении ВМС Германии. В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами, которые будут сменяться каждые четыре месяца, что позволит кораблям постоянно находиться на боевом дежурстве.
По своим размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своем классе. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырех кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а еще двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) – в 2019 году.
Baden-Württemberg – первый из четырех кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, новый срок сдачи назначен на конец августа. При этом Baden-Württemberg уже почти завершил прохождение цикла приемочных испытаний, включающего в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений, передает "Warspot" .
Ключевой особенностью фрегатов типа F125 является высокий уровень автоматизации. Это позволяет обслуживать все системы корабля экипажу из 120 человек – в два раза меньше, чем у фрегатов типа Bremen (водоизмещение этих кораблей вдвое меньше, чем у F125), состоящих на вооружении ВМС Германии. В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами, которые будут сменяться каждые четыре месяца, что позволит кораблям постоянно находиться на боевом дежурстве.
По своим размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своем классе. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина – 19 м, осадка – 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей – длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегат Baden-Württemberg вооружен артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырех кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а еще двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) – в 2019 году.
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