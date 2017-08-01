19:46 01 августа

Лидер КПРФ: Путин против перезахоронения Ленина

Выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов», лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал заявление по поводу отношения президента РФ Владимира Путина к идее о перезахоронении вождя мирового пролетариата. Напомним, что с момента развала Советского Союза тема перезахоронения Владимира Ленина постоянно обсуждается на самом разном уровне. При этом общество разделено на тех, кто глубоко убеждён в необходимости предать тело Ленина земле, и на тех, кто выступает категорически против такого рода инициативы.

Лидер КПРФ: Путин против перезахоронения Ленина


Отвечая на вопрос участников молодёжного форума, Геннадий Зюганов отметил, что неоднократно встречался с родственниками выдающихся отечественных деятелей, захороненных в Кремлёвской стене и около неё, и, по его словам, все выступили против перезахоронения.


Лидер КПРФ (цитата «Россия24»):
Я собирал всех родственников - и Жукова, и Рокоссовского, и Василевского. Все до единого поставили под письмом подпись (против перезахоронения), и я вручил президенту. Надо отдать должное, Путин сказал: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет.


По словам Геннадия Зюганова, президент России отдельно высказался и против перезахоронения Ленина.

Зюганов:
Он высказался против перезахоронения Ленина. Вообще, что касается формы захоронения, то принята та, которая есть в православии. (Тело Ленина) лежит на два метра ниже уровня земли. Ведь склеповые и пещерные захоронения давно известны.

Использованы фотографии: Vost-degunino.mos.ru
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 95

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 3officer Сегодня, 17:12
    В стране полно других проблем.Не нужно уподобляться скаколам ,мотивация у их российских "коллег" тождественна-раскачегарить комплекс вины сначала Катынь,затем снос мавзолея а потом "глаза в пол" и синдром Ахиджаковой всем поголовно в диагноз crying
    3officer
    1. Zibelew Сегодня, 17:13
      Конечно, других проблем хватает.
      - как навести порядок в стране?
      - расстрелять думу и покрасить кремлевскую стену в зелёный цвет.
      -а почему в зелёный?
      - я так и думал что прения будут только по второму вопросу.
      Zibelew
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:16
        Конечно, других проблем хватает.


        У Зюганова проблем нет как и ответственности за какое либо важное государственное дело. Поэтому и можно поболтать о вечном, произнести фразу что в стране не построено ни одного завода с 91 года и прочее прочее
        с-т Petrov
        1. Му Дозвон Сегодня, 17:26
          Ога...Представляю как он напрягся в 1996...А вдруг я выборы выиграю???? Ужас!
          Му Дозвон
          1. badens1111 Сегодня, 17:36
            Цитата: Му Дозвон
            Му Дозвон

            Напрягся...
            badens1111
        2. AUL Сегодня, 17:26
          Зюганов отметил, что неоднократно встречался с родственниками выдающихся отечественных деятелей, захороненных в Крёмлёвской стене и около неё, и, по его словам, все выступили против перезахоронения.
          А что, можно было ожидать иного?(Не умаляя при этом заслуг многих, там захороненых).
          AUL
          1. badens1111 Сегодня, 17:40
            Цитата: AUL
            А что, можно было ожидать иного?

            Иного ждут те,кто страну рушил и продолжает это делать.
            Цитата: AUL
            Не умаляя при этом заслуг многих, там захороненых

            Вот и не умаляйте то ,что ими сделано,сделайте лучше,не можете,помалкивайте.
            У Зюганова хватило ума подойти к этому вопросу максимально щадяще-в случае с родственниками,у Путина,государственного ума-не раскалывать общество,чем вы недовольны?
            badens1111
            1. AUL Сегодня, 17:47
              badens1111
              Ну какой же вы скучный и предсказуемый человек! Перечитайте собственное сообщение - логики нет ни в одном тезисе! И рот мне затыкать не надо - не в вашей это компетенции. Отвечать вам больше не собираюсь, неинтересно, " ваши письма рву, не открывая..."
              AUL
              1. badens1111 Сегодня, 17:52
                Цитата: AUL
                логики нет ни в одном тезисе

                У вас и кучки тут пританцевывающих в нетерпячке что нибудь ляпнуть,от мифа о зиккурате,до прочей
                Цитата: AUL
                badens1111
                Ну какой же вы скучный и предсказуемый человек! Перечитайте собственное сообщение - логики нет ни в одном тезисе! И рот мне затыкать не надо - не в вашей это компетенции. Отвечать вам больше не собираюсь, неинтересно, " ваши письма рву, не открывая..."

                Сами сообразили что написали?
                badens1111
      2. Проксима Сегодня, 19:00
        Цитата: Zibelew
        покрасить кремлевскую стену в зелёный цвет.

        Если серьёзно, а почему бы Ленина не перезахоронить по человечески, упокоить в земле?
        К Ульянову, как к исторической личности, против, ничего не имею (были лучше - были хуже), но на фоне, Храма Василия Блаженного (Собор Покрова Божией Матери на Рву), сооружение напоминающие языческое капище, мягко говоря , не к месту.
        Проксима
    2. новичок Сегодня, 17:17
      действительно, у нас холодная война вот вот перейдёт в горячую фазу (экоеомически, информационно, историко культурно уже идёт), а они тут, опять двадцать пять.
      новичок
    3. сибиралт Сегодня, 17:17
      Мавзолей Ленина - один из символов нашей Великой истории. Не будем уподобляться полякам и украинским националистам. hi Феликса вернуть на Лубянку, а Волгограду быть Сталинградом. Иначе нас Запад и дальше будет пиннать, как кота шелудивого. Наша сила не столько только в оружие, как в силе духа и верности идеалам наших предков, сложивших головы за наше будущее.
      сибиралт
      1. Zibelew Сегодня, 17:26
        Волю предков надо уважать. Я к Ленину отношусь неоднозначно, но... Если наши предки решили, что тело уважаемого ими человека должно покоиться в мавзолее - так тому и быть! А всякой либерастической швали, поднимающей голову, пора бы усвоить - не они его туда хоронили, и не им его и убирать.
        Zibelew
        1. Соломон Кейн Сегодня, 18:48
          Кто-то из мудрых сказал: " .. оставьте мертвых в покое - разберитесь с живыми" ......
          Соломон Кейн
      2. ротмистр Сегодня, 18:02
        Цитата: сибиралт
        Мавзолей Ленина - один из символов нашей Великой истории. Не будем уподобляться полякам и украинским националистам. hi Феликса вернуть на Лубянку, а Волгограду быть Сталинградом. Иначе нас Запад и дальше будет пиннать, как кота шелудивого. Наша сила не столько только в оружие, как в силе духа и верности идеалам наших предков, сложивших головы за наше будущее.

        Если эпоха ваша началась в 1917г и в 1991г закончилась, то я рад за вас. Ленин пусть лежит, но Волгоград должен быть Царициным, Ленинградская область Санкт-Петербургской и т.д.история моего государства началась не в в 1917г. И не Ленин с Троцким и подельниками создали такую огромную страну( и не Маркс). Необходимо вернуть все исторические названия прежним городам и поселкам. У нас при коммунистах и Энгельс город появился( дикий был русофоб) и Маркс и т.д. Воспевали всех русофобов, до воспевались на Украине, в Грузии, в Молдавии и др. "братских" республиках.Необходимо вернуть исторические названия всем городам и поселкам. А Ленин пусть лежит, туристы ездя, смотрят . Не в каждой стране есть мумия, вон мумии фараонов как ездят смотреть.
        ротмистр
        1. badens1111 Сегодня, 18:11
          Цитата: ротмистр
          Волгоград должен быть Царициным,


          Ни при каких условиях.
          СТАЛИНГРАДСКАЯ битва при царицыне??Вы свою историю готовы выбросить и измазать в грязи ради своих монархических мечтаний?
          Цитата: ротмистр
          Ленинградская область Санкт-Петербургской

          Ленинградская область с г.Ленинград,ибо трагедия блокады Ленинграда в отношении "блокада санкт-петербурга "звучит дико.

          Цитата: ротмистр
          И не Ленин с Троцким и подельниками создали такую огромную страну( и не Маркс).

          Это не вам судить кто участвовал в создании и страны,а кто ее рушил.Вы и многие вам подобные ее РУШИЛИ,а теперь на костях танцуете.
          В отличии от вас,Советы,от Истории России не отказывались,а тех кто пытался это делать,своевременно отправили туда,куда макар телят не гонял,теперь вы о них сильно тоскуете почему то.
          Цитата: ротмистр
          Необходимо вернуть все исторические названия прежним городам и поселкам.

          Да да,деревня ВЕСЕЛАЯ переимовать в ГНОЕВО,от спасибо отец родной за такие перемены.
          Цитата: ротмистр
          Воспевали всех русофобов, до воспевались на Украине, в Грузии, в Молдавии и др. "братских" республиках

          Это вы о себе и своих сподвижниках,белых и прочих,в том числе о Кирилловичах,что истово служили Гитлеру?Это же вам подобные восторгались солженицынами и прочими,на украине бандеровцами,у вас красновцами и прочими панвицами.
          Цитата: ротмистр
          Необходимо вернуть исторические названия всем городам и поселкам

          Из вашего кармана оплата.
          badens1111
      3. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:06
        Цитата: сибиралт
        Мавзолей Ленина - один из символов нашей Великой истории. Не будем уподобляться полякам и украинским националистам.

        В статье речь идёт о Ленине, а не о мавзолее, как то так. А тело Ленина дух не укрепляет, грустно становится, глядя на это бренное тело.
        ShKAS_mashingun
    4. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:28
      Цитата: 3officer
      В стране полно других проблем.

      Вон Погодина, позывной «Керчь» опять освободили, хотя Украине должны были выдать по запросу интерпола, а тут хрень какую то обсуждают.
      ShKAS_mashingun
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:13
    Вот больше у нас проблем нет.Разберитесь с нынешными,а это-оставте на потом.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:29
      Как будто без решения этого вопроса остальное видится мелким и ничтожным ? Не хватает ещё разбирательства на тему "Ленин не по фэн-шуй лежит" .
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн Сегодня, 18:51
        Паш, оно и понятно откуда дует ветер, с запахом протухшей проматрасной либерсни....
        Соломон Кейн
        1. badens1111 Сегодня, 18:54
          Цитата: Соломон Кейн
          понятно откуда дует ветер, с запахом протухшей проматрасной либерсни....

          Отменно сказано и Бортко классно сказал. hi
          badens1111
  3. ватник Сегодня, 17:15
    И правильно Ленин должен лежать в Мавзолее на Красной площади во всяком случаи пока не умер последний человек из тех кто родился при СССР и помнит эту страну где действительно в меру сил но заботились о народе и самом государстве и когда у нас действительно была гордость за свою державу.
    ватник
    1. Logall Сегодня, 17:35
      soldier [quote=ватник]И правильно Ленин должен лежать в Мавзолее на Красной площади во всяком случаи пока не умер!
      Ведь он живее всех живых!
      Logall
      1. ватник Сегодня, 17:37
        Цитата: Logall
        Ведь он живее всех живых!

        Можно сказать и так.
        ватник
      2. ShKAS_mashingun Сегодня, 17:55
        Цитата: Logall
        Ведь он живее всех живых!

        Ленин и теперь жалеет всех живых ))))
        ShKAS_mashingun
    2. ShKAS_mashingun Сегодня, 17:57
      Цитата: ватник
      когда у нас действительно была гордость за свою державу.

      Ленин то тут при чём? Он Сталину оставил какой то обсосок, а не державу, в таком анусе Россия ещё никогда не была, как тогда.
      ShKAS_mashingun
      1. ватник Сегодня, 18:01
        Цитата: ShKAS_mashingun
        Он Сталину оставил какой то обсосок, а не державу, в таком анусе Россия ещё никогда не была, как тогда.

        Ленин оставил Сталину страну где фактически уже не было разных нахлебников которые считали себя аристократом
        ватник
        1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:35
          Цитата: ватник
          Ленин оставил Сталину страну где фактически уже не было разных нахлебников которые считали себя аристократом

          Это разве достижение? А кого потом с 25 по 54 стреляли и сажали?
          ShKAS_mashingun
          1. badens1111 Сегодня, 18:40
            Цитата: ShKAS_mashingun
            А кого потом с 25 по 54 стреляли и сажали?

            Уголовников,террористов,басмачей и прочих,в том числе троцкистов из числа готовивших переворот,вы о них сожалеете?О власовцах и красновцах?
            badens1111
            1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:55
              Цитата: badens1111
              вы о них сожалеете?

              Где у меня о сожалении? Кого там стрелял, кто... Это всё в прошлом. Мне что красные, что белые всё едино. Слышь, а ты случайно не в танковых войсках служил? ))
              ShKAS_mashingun
          2. ватник Сегодня, 18:44
            Цитата: ShKAS_mashingun
            Это разве достижение?А кого потом с 25 по 54 стреляли и сажали?

            Тоесть вам нравятся нахлебники?
            Или вы решили что вы аристократ? lol
            В большинстве случаев саботажников кулаков и проходимцев хотя и среди них к сожалению попадались случайные люди которые не имели к ним отношение.
            ватник
            1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:57
              Цитата: ватник
              Тоесть вам нравятся нахлебники?

              Ещё один умнег, я просто спросил, а всех ли он ликвидировал? В армии служил?
              ShKAS_mashingun
              1. ватник Сегодня, 19:00
                Цитата: ShKAS_mashingun
                Ещё один умнег,

                Ты это того "большим" себя что ли возомнил? lol
                Цитата: ShKAS_mashingun
                В армии служил?

                Служил правда ты в то время видимо ещё не родился.
                ватник
                1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:05
                  Цитата: ватник
                  Служил правда ты в то время видимо ещё не родился.

                  Да, столько не живут )))) а не в танковых?
                  ShKAS_mashingun
                  1. ватник Сегодня, 19:07
                    Цитата: ShKAS_mashingun
                    Да, столько не живут

                    А я живу smile
                    Цитата: ShKAS_mashingun
                    а не в танковых?

                    Нет в "пехоте".
                    ватник
                    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:08
                      Цитата: ватник
                      Нет в "пехоте

                      А как будто в танковых
                      ShKAS_mashingun
          3. Соломон Кейн Сегодня, 18:54
            Гораздо меньше чем индейцев и негров в США.........
            Соломон Кейн
  4. таптыжка Сегодня, 17:17
    Это и есть его могила,пусть земля ему будет пухом!!!
    Закройте вход мавзолей если кольцевая мышца "спать не даёт" борькиному поколению москвичей либерастов
    таптыжка
  5. vasiliysxx Сегодня, 17:19
    Вынести из мавзолея, потом из стены потребуют выковырять, там звезды снять с кремля. Да еще ахиджакову позвать,простить нас за нашу историю.
    vasiliysxx
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:35
      Да чтож Вы постоянно ахеджакову вспоминаете.Мы уже давно её забыли.Макаревича ещё присобачте. В догонку Вам.
      ВЕРЕСК
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:00
        Цитата: ВЕРЕСК
        В догонку Вам.

        Нормальный песняк, не слышал. )))
        ShKAS_mashingun
  6. Комментарий был удален.
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:20
    Лидер КПРФ: Путин против перезахоронения Ленина
    Да забудьте эту тему вообще ! Хотят видеть мумию пусть видят.Ленин ,точнее его душа, получила по полной от своих учеников.,большей кары наверное и не придумать.
    Ведь склеповые и пещерные захоронения давно известны.
    Ага ! Известны.Только не в формалине вымоченные и под стеклом как в кунцкамере.
    Наблюдатель2014
    1. badens1111 Сегодня, 17:42
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ага ! Известны.Только не в формалине вымоченные и под стеклом как в кунцкамере.

      Это все что вы знаете?
      Ну возопите тут как ахеджакова или басилашвили-Убейте их всех.
      Так орали в 93 ваши либералы,так и вы поступаете,больше ни на что не способны?
      badens1111
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:59
        badens1111
        Это все что вы знаете?
        Ну возопите тут как ахеджакова или басилашвили-Убейте их всех.
        Так орали в 93 ваши либералы,так и вы поступаете,больше ни на что не способны?
        :Стесьняюсь спросить, вот эту всю фигню вы это мне напечатали? И второй вопрос зачем? За то что я призываю не ворошить эту тему вообще.Хотя моё лично мнение к происходящим страстям вокруг мавзолея с телом Ленина я уже высказал.
        Наблюдатель2014
        1. badens1111 Сегодня, 18:02
          Цитата: Наблюдатель2014
          :Стесьняюсь спросить, вот эту всю фигню вы это мне напечатали?

          Тот же вопрос,а зачем вы вообще такую фигню,изящно выражаясь вашим нижегородским слогом,написали в своем первом комментарии?От великого ума или по незнанию,непониманию и вообще,просто так?
          Цитата: Наблюдатель2014
          И второй вопрос зачем? За то что я призываю не ворошить эту тему вообще

          А вы ее ворохнули в своем первом предложении,что ж вы так неосмотрительны в высказываниях?
          badens1111
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:47
            badens1111
            Тот же вопрос,а зачем вы вообще такую фигню,изящно выражаясь вашим нижегородским слогом,написали в своем первом комментарии?
            Вам не откажешь в логике bully Узнаёте ваше не нижегородское творчество?Далеко не нужно ходить.Всё рядом Ваше сегодняшнее feel laughing
            Жаль что ему не поправили табло.Впрочем че уж этого пшека винить.коль у нас тут ,своих ему подобных ненавистников Красных и СССР,в том числе за Победу 1945,хватает.
            .Вернёмся к Ленину.Что вы хотите по этому поводу?
            Наблюдатель2014
            1. badens1111 Сегодня, 18:57
              Цитата: Наблюдатель2014
              Жаль что ему не поправили табло.

              Имено жаль что этому Томашу за его слова о стрельбе в спину солдатам РККА не набили фейс,табло ,морду наконец.Как жаль и то что не набили там же то же самое Амнуэлю.
              Цитата: Наблюдатель2014
              Вернёмся к Ленину.Что вы хотите по этому поводу?

              Читайте
              Соломон Кейн Сегодня, 18:51 ↑
              badens1111
            2. Соломон Кейн Сегодня, 18:58
              Сергей, не реагируй на "плинтусный толлинг "....... good
              Соломон Кейн
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:01
                Соломон Кейн hi bully Всё норм !Хотел понять кто это.Ну в конце концов имею право поэкспериментировать! feel laughing
                Наблюдатель2014
              2. badens1111 Сегодня, 19:03
                Цитата: Соломон Кейн
                е реагируй на "плинтусный толлинг "

                Троллинг?Батюшки светы..во вывод..
                badens1111
                1. Соломон Кейн Сегодня, 19:13
                  Не понимаю Ваш "политический галс".... Вы уж, как- то определитесь с направлением движения мысли.....
                  Соломон Кейн
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:22
                    Соломон Кейн
                    Не понимаю Ваш "политический галс".... Вы уж, как- то определитесь с направлением движения мысли.....
                    Он (badens111)сейчас на берег выбросится! laughing
                    Наблюдатель2014
  8. razved Сегодня, 17:21
    Заняться больше нечем?
    razved
  9. Толстоевский Сегодня, 17:22
    ульянов по папе закрывает своим чучелом ворота в АД
    Толстоевский
  10. Му Дозвон Сегодня, 17:24
    Я тоже против,Мавзолей отличная замануха для туристов,особенно китайских.
    Му Дозвон
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 17:52
      Цитата: Му Дозвон
      Мавзолей отличная замануха для туристов,

      А вход платный? А куда взносы идут? В парткассу? Или на содержание "провала"? )))
      ShKAS_mashingun
      1. Му Дозвон Сегодня, 18:37
        Лучше платный,но и бесплатный тоже норм.Я не шучу.
        Му Дозвон
        1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:03
          Цитата: Му Дозвон
          но и бесплатный тоже норм.

          А зачем нам бесплатные туристы? Да и костюмчик Ильичу бы при купить )))
          ShKAS_mashingun
  11. DEZINTO Сегодня, 17:26
    Читал как то конспиралогию о мавзолее. Нельзя его снести никак нельзя. Это наша контактная антенна для связи с пришельцами, и для высасывания энергии из людей. Так что сооружение стратегически важное, пусть будет! yes





    А зачем его каждый год целиком накрывают? А? - Связь налаживают!
    DEZINTO
    1. каштак Сегодня, 18:22
      Да именно так. И не забывайте регулярно обновлять шапочку из кастрюли. И будет вам полная связь с главврачем.
      каштак
      1. DEZINTO Сегодня, 18:52
        С главврачем связь я поддерживаю с помощью телефона и ног. Шапочку из фольги надеваю только на ночь перед сном, потому-что именно тогда мозг особенно уязвим. А с контактёрами из других миров можно встретится именно стоя рядом с мавзолеем, ночью, в четверг!
        DEZINTO
  12. arlekin Сегодня, 17:32
    С телом Ленина нужно поступить так, чтобы были учтены мнения как можно большего числа людей в России. Я предлагаю следующее:
    - РПЦ канонизирует Ленина, т.е. признает его святым;
    - тело Ленина расчленяют на кусочки и отдают на хранение в различные монастыри (немного можно отдать в зарубежные страны), откуда их возят по стране, выставляя в церквях.
    Смотрите, сколько людей будут довольны. Одни будут рады, что труп убрали с Красной площади, коммунисты счастливы, что их вождь теперь святой, опять же окончательное примирение коммунистов и церкви, а РПЦ - дополнительные потоки верующих в храмы.
    И все эти действия вполне соответствуют христианским традициям. lol
    arlekin
    1. badens1111 Сегодня, 17:44
      Цитата: arlekin
      arlekin

      Извините..но похоже вы свой ник оправдали по полной...к чему эта клоунада,оскорбляющая и тех и других?А в общем опять раскалывающее общество?
      badens1111
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 17:50
        Цитата: badens1111
        в общем опять раскалывающее общество?

        А обществу не пох что будет с этой мумией? Все заняты своими делами, а так хоть поржать, прочитав это
        ShKAS_mashingun
        1. badens1111 Сегодня, 17:56
          Цитата: ShKAS_mashingun
          А обществу не пох что будет с этой мумией?

          Ну если общество из тех кому поржать и вся недолга,то такому обществу каюк.
          Да вот беда для наглосаксов ну никак с 90 не получается то, что тщатся сделать,даже с помощью либералов и тех у кого интеллекта не дано природой..
          badens1111
          1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:12
            Цитата: badens1111
            Ну если общество из тех кому поржать и вся недолга,то такому обществу каюк.

            Видите ли, я как начинал лейтенантом без желания пойти поклониться этим мощам, так уже и службу закончил без желания взглянуть на них и все мои сослуживцы там не были и не хотели. А стоит Россия, никуда не делась назло мировому империализму
            ShKAS_mashingun
            1. badens1111 Сегодня, 18:19
              Цитата: ShKAS_mashingun
              Видите ли, я как начинал лейтенантом без желания пойти поклониться этим мощам, так уже и службу закончил без желания взглянуть на них и все мои сослуживцы там не были и не хотели.

              Как то мой сослуживец,Начхим полка,в 92 сказал,я видел Ельцина,у меня партбилет ..какой то там деммути за номером чуть не первым..А потом сидя под минами в Грозном,орал вот весь голос,будь ты проклят чертов Ельцин со своей демократией.
              так что вы ,далеко не все ,кто так думает как вы.
              badens1111
              1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:42
                Цитата: badens1111
                так что вы ,далеко не все ,кто так думает как вы.

                Что то я слабо вашу логику понял. Мне нужно было пойти поклониться Ленину, получить партбилет и в Грозном орать будь ты проклят чёртов Ленин? Это что реально помогает? А я молитвы читал в Шатое под обстрелом.
                ShKAS_mashingun
  13. sailor52 Сегодня, 17:41
    Вообще, что касается формы захоронения, то принята та, которая есть в православии. (Тело Ленина) лежит на два метра ниже уровня земли.


    Рассуждения Геннадия Андреевича о причастности Ленина к православию умиляют.
    Может ему в историю податься, заняться научными исследованиями древних цивилизаций, например, культовых сооружений в Древней Месопотамии и Эламе, типичных для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской цивилизаций, коими являются зиккура́ты
    Не знаю зачем это Г. А., но видимо в Думе работы больше нет. А так хоть старость содержательно протекать будет.
    sailor52
    1. badens1111 Сегодня, 17:48
      Цитата: sailor52
      Может ему в историю податься,

      Не..это вам пора с антресолей не вытаскивать давно уже пожелтевшую подшивку Огонька и Спид-Инфо.
      Надоели уже писаниной всякой ахинеи..
      http://arx.novosibdom.ru/node/2410
      badens1111
      1. sailor52 Сегодня, 18:05
        Цитата: badens1111
        Цитата: sailor52
        Может ему в историю податься,

        Не..это вам пора с антресолей не вытаскивать давно уже пожелтевшую подшивку Огонька и Спид-Инфо.
        Надоели уже писаниной всякой ахинеи..
        http://arx.novosibdom.ru/node/2410


        Ваши литературные предпочтения и периодика в ваших антресолях меня не интересуют.

        По ссылке прошелся. В ней ничто не противоречит предположению, что при проектировании и сооружении Мавзолея в качестве референтного проекта А. Щусев держал в голове именно зиккурат, а не еще не взорванный Храм Христа-Спасителя.
        То есть предположение Геннадия Андреевича о православном обряде погребения В. И. Ленина скорее ошибочно, чем верно.
        sailor52
        1. badens1111 Сегодня, 18:22
          Цитата: sailor52
          предположение Геннадия Андреевича о православном обряде погребения В. И. Ленина

          Верно,в отличии от ваших заключений.В ссылке нет упоминаний о вашей идее-фикс-зиккурате.
          http://www.alyoshin.ru/Files/publika/afanasyev/af
          anasyev_shchusev_06.html
          badens1111
      2. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:16
        Цитата: badens1111
        же пожелтевшую подшивку Огонька и Спид-Инфо.

        Эх! А ведь раньше то Огоньки во всех парикмахерских лежали, я бы почитал сейчас, вспомнил, как жили хорошо ))) А спид-инфо это что? Про СПИД?
        ShKAS_mashingun
  14. ShKAS_mashingun Сегодня, 17:47
    президент России отдельно высказался и против перезахоронения Ленина.
    а зря
    ShKAS_mashingun
    1. badens1111 Сегодня, 17:50
      Цитата: ShKAS_mashingun
      а зря

      Поэтому Путин это Президент РФ,а вы- всего навсего,ShKAS_mashingun.
      badens1111
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 18:18
        Цитата: badens1111
        Поэтому Путин это Президент РФ,а вы- всего навсего,ShKAS_mashingun.

        К чему это сравнение? Разные вещи! А Горбачёв и Ельцын тоже были против?
        ShKAS_mashingun
        1. badens1111 Сегодня, 18:31
          Цитата: ShKAS_mashingun
          К чему это сравнение? Разные вещи! А Горбачёв и Ельцын тоже были против?

          Разные,первые два изменник и пьяница,третий Президент России.
          badens1111
          1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:12
            Цитата: badens1111
            первые два изменник и пьяница,

            Тем не менее, они были президентами
            ShKAS_mashingun
  15. Гардамир Сегодня, 17:51
    "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет.
    Какое-то двусмысленное высказывание.
    Гардамир
    1. Фракийский воин Сегодня, 18:03
      Туристьi на кладбищах не ходят толпой.
      Фракийский воин
  16. ОТДЕЛ Сегодня, 18:00
    Пусть лежат пока, еще не время...А рано или поздно конечно нужно перезахоронить с почестями на специальное кладбище...Хотя жутковато , они там уже привыкли лежать и тревожить их опасно!
    ОТДЕЛ
    1. badens1111 Сегодня, 18:24
      Цитата: ОТДЕЛ
      Хотя жутковато

      Пробуйте.Иных дел нет?
      Говорят потревожив прах Тимура,получили войну.Тревожьте прах усопших,танцуйте на костях предков,История дама такая,что не прощает не выученных уроков.
      badens1111
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:00
        Цитата: badens1111
        Пробуйте.Иных дел нет?

        Дел много конечно, просто на Красной площади много разных мероприятий проводят ..(рядом с кладбищем..) Как то коробит иногда , меня лично.. hi
        ОТДЕЛ
  17. Игорь Половодов Сегодня, 18:04
    Путь социальной справедливости восторжествует! В это верю!
    Человек, который так вывернул ход истории, приготовленный нам всякими англосаксами и иже с ними, достоин святости и всеобщего уважения.
    Игорь Половодов
  18. Керенский Сегодня, 18:07
    Да пусть лежит. Расходы по содержанию возложить на КПРФ.
    Керенский
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:24
      Цитата: Керенский
      Расходы по содержанию возложить на КПРФ.

      балбенс 1111 ещё скинется ))))
      ShKAS_mashingun
  19. sauvage Сегодня, 18:21
    Либералам-демократам не даёт покое советское прошлое, поэтому антисоветская пропаганда не утихает до сих пор. Им с помощью российского "кинематографа" удалось вбить молодёжи стойкое представление о той эпохе - кругом агенты НКВД-КГБ, всеобщий дефицит, но тем кто родился и жил в то время знают что это все ложь. Пусть проведут референдум кто "за" и кто "против" сноса мавзолея и одновременно проведут такой же референдум за снос "Ельцин центра". Думаю что результат будет не в пользу либералов.
    sauvage
  20. 23424636 Сегодня, 18:22
    слава Богу что хоть Сталина от картавого отделили и по христиански предали земле .хотя вещают некоторые что его тело как Григория Распутина сожгли, а могилу у стены. залили бетоном ..
    23424636
  21. irazum Сегодня, 18:27
    А что, просто взять и ночью вынести и прикопать где-нибудь нельзя? С "усатым" так и поступили...
    irazum
    1. badens1111 Сегодня, 18:29
      Цитата: irazum
      А что, просто взять и ночью вынести и прикопать где-нибудь нельзя?

      Вас? Можно.Ленина нельзя.
      badens1111
  22. zloybond Сегодня, 18:42
    ну пусть те кто верят просто возьмут на себя содержание этого чучела.
    zloybond
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:19
      Цитата: zloybond
      ну пусть те кто верят просто возьмут на себя содержание этого чучела.

      Вы сейчас оскорбили страну и людей СССР! Мы до сих пор пользуемся тем ,что они создали ..А Ленин был основатель нашего государство. которое изменило мир и политический расклад мировой и доказало ,что социализм все же лучше . того что сейчас в мире..(сидел бы ты сейчас в губернии и лапти вязал и кланялся господам .. laughing ) Какой рывок был во всех сферах... soldier
      ОТДЕЛ
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 19:37
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вы сейчас оскорбили страну

        Судя по реакции и комментам он мало кого оскорбил. Мне лично тоже фиолетово лежит кто в мавзолее или нет, я за оба варианта, везде есть + и -
        ShKAS_mashingun
  23. 1536 Сегодня, 18:51
    Стало ясно, чем занимается эта партия и ее лидер.
    1536
Картина дня