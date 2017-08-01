Лидер КПРФ: Путин против перезахоронения Ленина

Я собирал всех родственников - и Жукова, и Рокоссовского, и Василевского. Все до единого поставили под письмом подпись (против перезахоронения), и я вручил президенту. Надо отдать должное, Путин сказал: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет.

Он высказался против перезахоронения Ленина. Вообще, что касается формы захоронения, то принята та, которая есть в православии. (Тело Ленина) лежит на два метра ниже уровня земли. Ведь склеповые и пещерные захоронения давно известны.

Выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов», лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал заявление по поводу отношения президента РФ Владимира Путина к идее о перезахоронении вождя мирового пролетариата. Напомним, что с момента развала Советского Союза тема перезахоронения Владимира Ленина постоянно обсуждается на самом разном уровне. При этом общество разделено на тех, кто глубоко убеждён в необходимости предать тело Ленина земле, и на тех, кто выступает категорически против такого рода инициативы.Отвечая на вопрос участников молодёжного форума, Геннадий Зюганов отметил, что неоднократно встречался с родственниками выдающихся отечественных деятелей, захороненных в Кремлёвской стене и около неё, и, по его словам, все выступили против перезахоронения.Лидер КПРФ (цитата «Россия24»):По словам Геннадия Зюганова, президент России отдельно высказался и против перезахоронения Ленина.Зюганов: