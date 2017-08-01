19:46 01 августа

Мацеревич: СССР заключил пакт с нацистской Германией для уничтожения поляков

Министр обороны Польши в очередной раз решил выдать собственную интерпретацию истории Второй мировой войны и предшествовавших её началу событий. По словам Антони Мацеревича, Советский Союз заключил пакт с гитлеровской Германией «для уничтожения поляков». Заявление Мацеревича приводит РИА Новости :
История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины.


Высказался Мацеревич и по поводу Варшавского восстания 1944 года. По словам нынешнего министра обороны Польши, "полякам пришлось отбивать атаки сразу двух врагов, которые сговорились против польского народа для его уничтожения".

Мацеревич:

Они сговорились, когда подписывали пакт Молотова-Риббентропа.


Здесь хотелось бы задать пану Мацеревичу заочный вопрос: если руководствоваться его логикой, то получается, что когда Польша подписывала с гитлеровцами пакт о разделе Чехословакии, то она участвовала в сговоре по уничтожению чехов и словаков?

Мацеревич: СССР заключил пакт с нацистской Германией для уничтожения поляков


И ещё: нужно ли считать интервенцию начала XVII века желанием Польши истребить русское население?

Вот только ждать на эти вопросы ответа от польской говорящей головы, назначенной министром обороны, не приходится.

Использованы фотографии: Heroes.of.arena.xoo.it
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Му Дозвон Сегодня, 17:33
    Поляков история ничему не научила,та же неадекватная политика что и в 30-х годах прошлого века...Опять Польша играет в великую державу...Врагов ищут поближе,а друзей подальше...Пшеки,как и хохлы любят ходить по граблям.
    Му Дозвон
    1. avt Сегодня, 17:47
      Цитата: Му Дозвон
      Поляков история ничему не научила,

      wassat С какого перепугу решили что поляки вообще чему то в Истории учатся !? wassat Да вообще они чему нибудь Историей обучаемы !? bully Учите классиков
      удел поляков в истории — смелые глупости.
      Ляхам надо сказать , что пакт с немцами СССР заключил в 1939 в виде защиты от подписанного ляхами с Гитлером аналогичного пакта в 1934 ....направленного на уничтожение СССР ! bully
      avt
      1. Монос Сегодня, 17:58
        Есть здесь ко-нибудь из Норвегии ? Отошлите этому говнюку ящик пива. Я оплачу.
        Монос
        1. Му Дозвон Сегодня, 18:48
          Хорошее пиво,я пил.
          Му Дозвон
          1. Высказаться Сегодня, 19:09
            В смысле ... Ты ЭТО в рот брал?!!!
            Высказаться
        2. Высказаться Сегодня, 19:08
          Ой не торопись! Ты знаешь как в Польше называют красавиц? wassat
          Высказаться
        3. Околоточный Сегодня, 19:38
          Виктор, я в доле, имею в виду оплату.
          Околоточный
      2. Му Дозвон Сегодня, 18:29
        Да просто удивляюсь...Сумашедший дом какой-то...
        Му Дозвон
      3. svp67 Сегодня, 18:46
        Цитата: avt
        ...направленного на уничтожение СССР !

        Да, да....так, что мы квиты....
        svp67
      4. DMB_95 Сегодня, 19:32
        Поляки не могут простить нам , что Россия ещё в 17 веке раз и навсегда разбила их грандиозную мечту о "Великой Польше" от моря до моря . Ведь у них тогда всё ПОЧТИ получилось . Но - хрен . А мы создали Империю от океана до океана . Неудобно получилось .. laughing
        DMB_95
        1. Pirogov Сегодня, 19:41
          Цитата: DMB_95
          Поляки не могут простить нам , что Россия ещё в 17 веке раз и навсегда разбила их грандиозную мечту о "Великой Польше" от моря до моря . Ведь у них тогда всё ПОЧТИ получилось . Но - хрен . А мы создали Империю от океана до океана . Неудобно получилось

          Поляки сами виноваты, чванливые и завистливые ,,,,шляхтичи,,,, пока у них была Украина и Беларусь они ещё трепыхались ,а с потерей их они просто превратились в ничтожества . А самое главное поляки сами по себе не способны воевать все их победы связаны или с казаками или с литовцами ,гонором битвы не выигрываются как показала история.И это при том ,что им всю историю папы римские оказывали практически неограниченную помощь.
          Pirogov
    2. сибиралт Сегодня, 17:49
      Хотели бы уничтожить поляков, не родился бы русофоб Мацеревич. laughing
      сибиралт
      1. oleg-gr Сегодня, 17:51
        ДеБилл он такой. Все знает и его оценка единственно правильная.
        oleg-gr
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:33
    Бандеровцы уничтожали и жестко и прибалты тоже..Быстро пшеки все забыли,сколько крови пролито советских солдат освобождая польшу и пытаясь спасти ваши города от полного разрушения ..Стыдно должно быть , за такую подлость! soldier
    ОТДЕЛ
    1. 210окв Сегодня, 17:45
      И пшеки уничтожали..Кстати. в 20-х...Кто из них больший злодей это еще надо посмотреть.А пан на фото явно не в ладах с разумом.Там и комплекс Наполеона и паранойя и еще с целый букет психических расстройств.
      Цитата: ОТДЕЛ
      Бандеровцы уничтожали и жестко и прибалты тоже..Быстро пшеки все забыли,сколько крови пролито советских солдат освобождая польшу и пытаясь спасти ваши города от полного разрушения ..Стыдно должно быть , за такую подлость! soldier
      210окв
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:45
      О каком стыде ты говоришь , Виталя ? hi Эти вечнообиженные помнят только о том , что им все должны . Они - светоч дерьмократии в Европе (тьфу , как будто дешёвого мыла наелся) .
      bouncyhunter
      1. Лелёк Сегодня, 19:09
        Цитата: bouncyhunter
        Они - светоч дерьмократии в Европе


        hi , Павел.
        И вот что удивительно - это позиционирование современной шляхты в ЕС у них получается. "Европа, куда катишься ты, дай ответ. Не даёт ответа.". fool
        Лелёк
      2. Соломон Кейн Сегодня, 19:23
        ДАЙТЕ ПОЛЯКАМ ГАЗ БЕСПЛАТНО и РОССИЯ СТАНЕТ ВЕЧНЫМ ДРУГОМ
        Соломон Кейн
      3. Partyzan Сегодня, 19:29
        Паша - громче всех держите вора кричит, ну ты понял
        Несколько лет назад профессор Рышард Качмарек, директор Института Истории Силезского Университета, автор книги «Поляки в вермахте», например, заявил по этому поводу польской «Gazeta Wyborcza»: «Мы можем считать, что у 2-3 млн. человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте. Сколько из них знают о том, что с ними стало? Наверно немногие. Ко мне постоянно приходят студенты и спрашивают, как установить, что произошло с дядей, с дедом. Их родные об этом молчали, они отделывались фразой, что дед погиб на войне. Но третьему послевоенному поколению этого уже недостаточно». У 2-3 миллионов поляков дедушка или дядя служили у немцев. Самый нашумевший скандал, с этим связанный, приключился с Дональдом Туском, экс-премьером Польши, председателем Европейского Союза. Туск лихо врал о том, что «оба его деда за сопротивление гитлеровцам попали в концлагеря». Вскоре появилась информация о том, что его дед по отцу, Йозеф Туск, добровольно записался в СС…
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 19:37
          Да по морде видно-"ясновельможный" пан, ж..а будет голая, но гонора по гланды, вечно обиженная нация и вечно все им должны, не удивлюсь, если во времена СССР стучал польским спецслужбам... am
          Подрезчик
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:32
        Цитата: bouncyhunter
        О каком стыде ты говоришь , Виталя ? hi Эти вечнообиженные помнят только о том , что им все должны . Они - светоч дерьмократии в Европе (тьфу , как будто дешёвого мыла наелся) .

        Да уж Паша не скажи , зверье то еще ...Помнится 100 тыс красноармейцев пленных просто голодом заморили..Ну а если глубже в историю углубится , то хуже фашистов вырезали все и всех..! Во времена СССР мы как всегда дружба народов...Не получился эксперимент ! Ненависть у них в генах, только мочить если полезут опять и весь разговор..! hi
        ОТДЕЛ
  3. DEZINTO Сегодня, 17:35
    Поляк головного мозга.
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 17:42
      у него гонор ея
      Толстоевский
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:35
    Мацеревич: СССР заключил пакт с нацистской Германией для уничтожения поляков
    Ага ,конкретно Мацаревича.Но его ещё до рождения отправили на Луну.А когда он родился, то упал от туда, Пролетев метеоритом упал на полигоне под Краковом.Военные поляки откопали его ,отряхнули и сказали "вот наш предводитель!!!".Так Мацаревич стал министром обороны Польши feel
    Наблюдатель2014
  5. Му Дозвон Сегодня, 17:38
    Если серьёзно,тут и обсуждсть нечего,клиника...
    Что "забавно",что таких "клиник" много стало: Украина,Польша,США...
    Му Дозвон
  6. Tusv Сегодня, 17:40
    Не люблю я этих зомби. Но если откопать Сталина и Гитлера этот чел смог бы вещать такие глупости?
    Прости меня господи за попытку френкенштеизма
    Tusv
    1. Альф Сегодня, 19:28
      Цитата: Tusv
      о если откопать Сталина и Гитлера этот чел смог бы вещать такие глупости

      Смог бы. В одном огороженном колючкой месте.
      Альф
  7. Толстоевский Сегодня, 17:42
    всё ж таки догадался
    Толстоевский
  8. DEZINTO Сегодня, 17:45
    А вы вчера видели эфир на первом? Там томаша раскочевряжело всего. Как же они долбанулись! - На отличненько!

    Говорит - "я рад что мои предки стреляли вас красных" ! Капец! Занавес,...проявил себя.

    Ну это так, можно послушать краем уха пока приборку делаешь ))) Ннно трандец какой же обработанный материал в Польше подрос, это грустно. recourse

    DEZINTO
    1. Му Дозвон Сегодня, 17:52
      Вопрос не к этому поляку,а к российскому тв и российским властям которые всё это го.но тащат на экраны центральных каналов.
      Му Дозвон
      1. DEZINTO Сегодня, 17:58
        Ответ прост, и по моему верен. Отвечали ведущие много раз. В кратце - "Что-бы мы знали с кем имеем дело"!

        Хоть г...но хоть не г..но. От того что не будем обращать внимание, оно не перестанеть лежать у порога и вонять.

        Вы видели подобного уровня передачи на европейских, западных каналах? - Нифигашечки! Там тишь да гладь. Уровень дискуссии между депутатами об окнах в Берлине. И Все со всеми согласны. Есть ещё конечно хорошие комедианты. Ну и всё. А на российском тв как раз таки развивают мысль, приглашают разные стороны, и действительно открывают проблемы. Так что это даже в неком роде уникальное тв. Как бы кого не задолбала политота, - не смотрите если не интересно, но я считаю - это хорошие, качественные передачи.

        А! Я Ваш ник только сейчас прочитал. Ясно. Понятно. Зря распинался. good
        DEZINTO
        1. Му Дозвон Сегодня, 18:04
          Да и так всё всем давно известно,а этот "хохлосрачь" ещё в интернетах надоел по полной,теперь та же фигня по тв часами идёт???Это какое-то неуважение к телезрителям.Может нормальные передачи делать,а не эту помойку?Я,например,уже не смотрю давно - смысла не вижу.
          Му Дозвон
          1. DEZINTO Сегодня, 18:10
            Да и так всё всем давно известно


            Да и действительно. Да и нафиг нужно. Да и зачем вообще быть в курсе событий. Тогда зачем вы на сайт зарегестрировались? Нннну раз и так всё понятно. Ну известно же уже всё! laughing
            DEZINTO
            1. Му Дозвон Сегодня, 18:16
              Этот сайт терпимый,с других ушёл потому что невозможно спокойно общаться - одна ругань,как и в этих дурацких передачах по тв.
              Му Дозвон
        2. Му Дозвон Сегодня, 18:12
          Я не смотрю я западное тв:"языков не знаю"...

          Да какая мысль?Крики,вопли,срач и бурление говн...
          Уникальное да,соглашусь,в плохом смысле только...
          Му Дозвон
      2. УАЗ 452 Сегодня, 18:01
        Врага надо знать в лицо, чтоб потом по этой самой харе...
        УАЗ 452
        1. Му Дозвон Сегодня, 18:09
          Ну да, на центральных каналах часами льётся это говнище,день за днём и год за годом...Перекормили уже нас этим,пусть нормальные передачи делают.
          Му Дозвон
          1. УАЗ 452 Сегодня, 18:10
            Пожалуй, соглашусь - всё должно быть в меру.
            УАЗ 452
      3. Alexey RA Сегодня, 19:31
        Цитата: Му Дозвон
        Вопрос не к этому поляку,а к российскому тв и российским властям которые всё это го.но тащат на экраны центральных каналов.

        Потому что это лучший способ пропаганды. Не перепевы Карузо Рабиновичем - а настоящая прямая речь, когда товарищ расчехляется по-полной.
        Того же любимца питерцев Собчака как только не поливали по ТВ - и ничего. А вот стоило ему самому заявить, что "промышленности нам не надо город проживёт туризмом" и "Санкт-Петербург - город не для бедных" - и всё, прошла любовь, завяли помидоры.
        Или можно вспомнить как Хакамада ляпнула шахтёрам про ягоды и грибы:
        - У нас маленький городок. Сорок тысяч населения. Кроме шахты, другой работы нет.
        - Вам просто головой лень подумать. Кругом масса возможностей. Собирайте ягоды, грибы...
        Сколько голосов после этого потеряли её сопартийцы?
        А про нынешнюю оппозицию уже открыто говорят. что лучший способ контрпропаганды - это дать трансляцию их выступлений. smile
        Alexey RA
    2. badens1111 Сегодня, 18:35
      Цитата: DEZINTO
      Говорит - "я рад что мои предки стреляли вас красных" ! Капец! Занавес

      Жаль что ему не поправили табло.Впрочем че уж этого пшека винить.коль у нас тут ,своих ему подобных ненавистников Красных и СССР,в том числе за Победу 1945,хватает..
      badens1111
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 17:48
    Как достали эти тупые руссофобы! Носятся с этим договором... А почему они прицепились именно к этому факту? Почему например не вспоминают договор " Гитлера - Пилсутского ", как раздербанили с фрицами Чеословакию?
    Или почему не вспоминают 1945, когда наши освободили Польшу и впоследствии оставили, как суверенное государство ?
    Ретвизан 8
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 17:49
    Самая большая ошибка-это было освобождать польшу. Теперь поняли.
    ВЕРЕСК
  11. To be or not to be Сегодня, 17:51
    "Следует напомнить, что в 70-х годах ХVIII столетия Польши в одночасье не стало. Ее поделили между собой Австрия, Пруссия и Россия. И когда в 1794 году в Варшаве началась «заварушка», Екатерина Вторая сказала генералу А.В. Суворову: «Раздавите этот гнойник на теле Европы!» Суворов идет в Варшаву и оттуда посылает депешу: «Ура, ура! Варшава наша!» Екатерина отвечает ему в рифму: «Ура, ура! Вы фельдмаршал!»

    17 сентября 1939 года Польши не стало во второй раз. Как это случилось? По кабальному для Германии Версальскому договору у нее отобрали многие восточные земли, оставив только порт Данциг на земле Польши, к которому по ней подходил немецкий коридор. И летом 1939 года Польша постоянно устраивала на границах этого коридора и в других зонах, приграничных с Германией, военные провокации. Она буквально нарывалась на войну с Германией (как сегодня на войну с Россией).

    Об этом есть поучительная книга немецкого генерала Шульца Ронхофа «Война, у которой много отцов». Итак, Германии все это надоело, и 1 сентября она ввела войска в Польшу. Позднее Гитлер скажет: «Самая плохая армия – итальянская, если бы не было польской».

    На Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях американцы и англичане сомневались, стоит ли возрождать этого зачинщика Второй мировой войны? И только благодаря России Польша была спасена.

    А в 1939 году Польша надеялась, что «запад ей поможет». Ведь Англия обещала ей 1300 самолетов, а Франция – через 15 дней ввести свои дивизии в Германию. И Франция, объявив Германии войну, 3 сентября должна была двинуть войска 18-го. Но, «не успела». Польша капитулировала 17 сентября.

    Сегодня польское руководство думает, что Америка, НАТО, ЕС будут воевать за Польшу с Россией. Действительно, Америка прислала им 3 тысячи своих солдат. Весьма сомнительно, что они защитят Польшу, а при худшем развитии событий получится, как в 1770 году или в 1939-м."
    http://t-kurer.ru/novosti/polsha-nevinnyj-provoka
    tor.html
    To be or not to be
  12. Фракийский воин Сегодня, 17:51
    В мозге Мацеревича куча "оккупантов" и он воюет во сне как Дон Кихота..
    Фракийский воин
  13. К-50 Сегодня, 17:51
    Эх, жаль сейчас "бригады с ледорубами" не практикуют. Иногда такие упыри только одно желание вызывают - укоротить их на голову. sad angry
    К-50
    1. Му Дозвон Сегодня, 17:58
      Зачем убивать психически ненормального человека?
      Плюс он министр обороны враждебной нам страны,пусть и дальше рулит России на пользу laughing
      Му Дозвон
  14. Fedalex Сегодня, 17:53
    Может, поляки расскажут, сколько русских пленных, в процентах, выжило в польских концентрационных лагерях, в 20-е, 30-е годы? Интересно, а были ли среди расстрелянных поляков те, кто принимал участие в расправах над пленными красноармейцами?! Были... Почему в "Ниловой пустыни", рядом с Осташковом, и под Тверью, висят скорбные таблички о "невинно" убиенных польских псах?!
    Fedalex
  15. урапатриот Сегодня, 17:54
    А чего на поляков пенять в плане интерпретации истории, если к примеру Российский Посол в Литве Александр Удальцов возлагает цветы к памятнику "лесным братьям"? Поляки всегда были врагами России. А вот кто такой Удальцов? И почему с таким видением истории представляет Россию зарубежом?

    Скандал: российские дипломаты в Литве почтили память «лесных братьев»
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/05/13/skandal-ro
    ssiyskie-diplomaty-v-litve-pochtili-pamyat-lesnyh
    -bratev
    урапатриот
  16. Ментор Сегодня, 17:55
    (меланхолично) По данным британских учёных Большой взрыв, двадцать миллиардов лет назад, был проведён с целью уничтожения поляков...
    Ментор
  17. УАЗ 452 Сегодня, 17:59
    Пусть вспомнят, в каком году был заключён пакт Гитлера - Пилсудского, а в каком Молотова - Риббентропа. Пусть вспомнят, как совместно с немцами дербанили Чехословакию, аннексировав Тешинскую область. По существу, вторая мировая началась с нападения Германии и Польши на Чехословакию, просто потом немецкий хищник решил не делиться с польскими падальщиками.
    УАЗ 452
  18. Умничка Сегодня, 18:03
    Трудно жить без пулемёта, руки чешутся.
    Умничка
  19. ВАЗ2106 Сегодня, 18:12
    Сталин был готов хоть с чертом заключить пакт если бы это было выгодно СССР
    ВАЗ2106
  20. samarin1969 Сегодня, 18:14
    Ни Российской Империи, ни СССР уже нет - претензии в "воздух". Для министра обороны очень странное заявление....В любом случае, разговор должен начинать прежде с Меркелихой.
    samarin1969
  21. 1536 Сегодня, 18:27
    Я все же склоняюсь к мнению, что дур..к не тот кто сказал, а тот, кто повторил.
    1536
  22. изя топ Сегодня, 18:28
    когда Польша подписывала с гитлеровцами пакт о разделе Чехословакии, то она участвовала в сговоре по уничтожению чехов и словаков?
    про этого яркого представителя поленьев только "кашель" Лаврова уместен request
    изя топ
  23. ВЕРЕСК Сегодня, 18:33
    Может надо заключить пакт с Германией для нейтрализации Мацеревича? request Кто его выпустил из дурдома? am .Счас мне впаяют. recourse
    ВЕРЕСК
  24. СерегаБосс Сегодня, 18:39
    Пан, у психиатора был? Не? Думаю пора сделать визит, пока хуже не стало.
    СерегаБосс
  25. Заноза Сегодня, 18:48
    А Польша заключила пакт с Гитлером для уничтожения чехов и словаков?! Судя по Мацеревичу в этом была цель Польши!
    Заноза
    1. Карен Сегодня, 19:01
      Когда я полякам говорю, что "их' миллионные потери в ВМВ это евреи, а сами они в основном как французы пили вино/водку, строят изумлённый рожи.
      Карен
      1. Заноза Сегодня, 19:03
        Сдавшиеся на западном фронте гитлеровские армии в немалой степени состояли из этих самых поляков. Так что Польше нужно почаще каяться в своих преступлениях,а не перекладывать свою вину на кого то другого и не искать смешнее себя !
        Заноза
      2. Му Дозвон Сегодня, 19:27
        50 на 50 примерно: половина евреи,половина поляки - тут сложно считать: смещение границ,переселение народов - поляки тоже гибли,они всё же больше французов гибли - ту же Варшаву немцы 2 раза штурмовали.Плюс беларусы,хохлы,русские - жители довоенной Польши.
        P.S. Люблю объективность со всех сторон.
        Му Дозвон
  26. Young expert Сегодня, 18:53
    Этот персонаж просто сказочный долбоклюй.
    Young expert
  27. Высказаться Сегодня, 19:02
    Цитата: Му Дозвон
    Поляков история ничему научила, ...

    Исторя не учитель, но строгий экзаминатор. И жестоко карает за невыученные уроки.
    Высказаться
    1. Му Дозвон Сегодня, 19:31
      Сейчас необычное,небывалое время: ядерное оружие и пр. - сложно сказать что дальше будет,не удивлюсь что ядерная война.
      Му Дозвон
  28. Куница Сегодня, 19:10
    У Лукьяненко в одном из романов, есть приблизительно следующий диалог русского и поляка: (русский) За что же вы поляки так русских не любите? (поляк) А за всё, что между нами было! (русский) Интересно, у всей Европы друг с другом чего только не было, а не любят почему то русских.
    Куница
  29. anjey Сегодня, 19:18
    Цитата: Монос
    Есть здесь ко-нибудь из Норвегии ? Отошлите этому говнюку ящик пива. Я оплачу.
    это как же надо пиво нелюбить...
    а мацару на бутылке написать "Пся крив"и отослать Почтой России...
    anjey
  30. rruvim Сегодня, 19:20
    Как говорил мне знакомый филолог со слов некоторого автора: "Во всём виноваты ж-ды, масоны, студенты, интеллигенты и ... (после паузы) поляки".
    rruvim
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