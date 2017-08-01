Мацеревич: СССР заключил пакт с нацистской Германией для уничтожения поляков
Министр обороны Польши в очередной раз решил выдать собственную интерпретацию истории Второй мировой войны и предшествовавших её началу событий. По словам Антони Мацеревича, Советский Союз заключил пакт с гитлеровской Германией «для уничтожения поляков». Заявление Мацеревича приводит РИА Новости :
Высказался Мацеревич и по поводу Варшавского восстания 1944 года. По словам нынешнего министра обороны Польши, "полякам пришлось отбивать атаки сразу двух врагов, которые сговорились против польского народа для его уничтожения".
Мацеревич:
Здесь хотелось бы задать пану Мацеревичу заочный вопрос: если руководствоваться его логикой, то получается, что когда Польша подписывала с гитлеровцами пакт о разделе Чехословакии, то она участвовала в сговоре по уничтожению чехов и словаков?
И ещё: нужно ли считать интервенцию начала XVII века желанием Польши истребить русское население?
Вот только ждать на эти вопросы ответа от польской говорящей головы, назначенной министром обороны, не приходится.
История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины.
Высказался Мацеревич и по поводу Варшавского восстания 1944 года. По словам нынешнего министра обороны Польши, "полякам пришлось отбивать атаки сразу двух врагов, которые сговорились против польского народа для его уничтожения".
Мацеревич:
Они сговорились, когда подписывали пакт Молотова-Риббентропа.
Здесь хотелось бы задать пану Мацеревичу заочный вопрос: если руководствоваться его логикой, то получается, что когда Польша подписывала с гитлеровцами пакт о разделе Чехословакии, то она участвовала в сговоре по уничтожению чехов и словаков?
И ещё: нужно ли считать интервенцию начала XVII века желанием Польши истребить русское население?
Вот только ждать на эти вопросы ответа от польской говорящей головы, назначенной министром обороны, не приходится.
Использованы фотографии: Heroes.of.arena.xoo.it
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