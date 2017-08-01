19:47 01 августа

В Киеве суд продлил арест пяти экс-бойцам "Беркута"

Пятерым экс-сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут", находящимся под арестом по обвинению в стрельбе по протестующим во время массовых беспорядков в столице в феврале 2014 года, сегодня продлили арест до 29 сентября, сообщает телеканал "112 Украина" . Согласно решению суда присяжных, арест для Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского продлили еще на два месяца.

На 60 суток, то есть до 29 сентября 2017 года, продлила коллегия судей Святошинского районного суда Киева меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым бывшим бойцов спецроты "Беркут", таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры
-говорится в сообщении. В свою очередь сторона защиты настаивала на необходимости отменить данную меру пресечения или изменить ее.

В Киеве суд продлил арест пяти экс-бойцам "Беркута"



Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста обвинили находившегося в тот момент у власти президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой агрессивно настроенные люди возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре города, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".

В феврале прошлого года Генпрокуратура Украины (ГПУ) заявила, что установила личности всех виновных в этих событиях. В дальнейшем было произведено несколько арестов по событиям на "майдане". В суде уже были допрошены в качестве свидетелей ряд действующих и бывших украинских чиновников, в том числе и экс-президент Виктор Янукович.



Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 17:46
    Не смогли вовремя покинуть страну-дурдом.Теперь мучаются..
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 17:48
      Назначили "козлов отпущения". Бойцы выполняли свой долг. Служили неправильной власти.
      oleg-gr
      1. Владимирец Сегодня, 17:53
        Цитата: oleg-gr
        Назначили "козлов отпущения".

        Причем назначили те, кто как раз и стрелял.
        Владимирец
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:53
      Цитата: 210окв
      страну-дурдом

      Дима , привет ! hi Не совсем так - есть там и здравомыслящие люди . Я бы это назвал паноптикум ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 18:47
        Паш,добрый вечер.Да есть и нормальные..Вот только терпеливые..
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: 210окв
        страну-дурдом

        Дима , привет ! hi Не совсем так - есть там и здравомыслящие люди . Я бы это назвал паноптикум ...
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 18:01
      Это ж сколько они разбираются с "беркутовцами", выполнявших свой долг перед государством и легитимно избранным президентом? belay Вывод то один - боятся суцки. Боятся, что их же гвардия, их же шлепнет, тут же, во дворике, как Чаушеску. А время то тикает, утекает и утекает. hi
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:18
        Цитата: сибиралт
        Вывод то один - боятся суцки.

        Боятся разоблачений...Снайпера там профессионально работали и левые ! Знакомый приемчик..
        Жуткие кадры конечно..Но то что сейчас творится , когда тысячи мирных на Донбассе гибнут в этом цель наверное всего этого майданутого ..
        Вот на видео известном, вроде не мальчишки , а от снайперов щитами прикрываются ..Явно в армии не служили , да и любой школьник в СССР знал что от снайперов никакие броники и каски не спасут ..только укрытие и чем толще и глубже тем лучше! Странно все это..

        А Беркут судят, это отвлечение ..Спецслужбы наши и не наши то знают кто там работал, но молчат..Потому что не поверят все равно!
        ОТДЕЛ
    4. ВАЗ2106 Сегодня, 18:10
      а их шеф янукович первым сбежал, его как ветром сдуло, стоило ли ради него терять здоровье?
      ВАЗ2106
      1. Pirogov Сегодня, 19:32
        Цитата: ВАЗ2106
        а их шеф янукович первым сбежал, его как ветром сдуло, стоило ли ради него терять здоровье?

        Янукович это вопрос третий ,или десятый не важно ,есть такое понятие служба и присяга как нибудь подумайте об этом ...........
        Pirogov
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:47
    Крындец ребятам.СБУ их убьёт.Жаль парней.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:56
      Думаете ? Дмитрий , а мне видится , что их будут усиленно ломать , дабы они сказали во всеуслышание о виновности своей и русских спецслужб .
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:04
        Ломать будут.А потом?Обмен?Я,как и Вы не верю СБУ.Есть у меня корешь по бывшей службе там.Не скурвился.Сейчас-полковник СБУ в запасе.Он не надеется.Я ему верю.Он старой закалки.В одной комнате обитали в лейтенантской юности.1989 год.И "капитана" вместе в 93-м получили.Досрочно.Когда дивизию расфигачили в 97-м-он уехал домой.Он в запасе с 2003-го.Нормальный парень.Имя-нескажу.Причину понимаете. hi
        ВЕРЕСК
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:26
          hi Обмена не будет - в этом не сомневаюсь . Как и не сомневаюсь в том , что в 404-ой ещё есть люди чести . Но они там не просто не нужны - не угодны .
          bouncyhunter
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:29
            Мой кореш-человек чести.Пережили с ним немало. hi
            ВЕРЕСК
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:48
    конченное дерьмо ...надеюсь пуля его найдет.

    Тот же ЛЕХА
  4. DEZINTO Сегодня, 17:54
    Там, в этой далёкой, сильно ударившейся башкой об потолок стране, и иконы уже пишут о майдане.

    Так что, я даже не знаю, а может никакого дна и не существует?

    DEZINTO
  5. VadimSt Сегодня, 18:05
    С Куёвом все понятно, а как вам эта новость? По всей России разъезжают те, кто публично, через центральные телеканалы Усраины, глумится не только над историей, моралью, но и откровенно рассказывает о совершенных преступлениях в конфликте на Донбассе!
    Украинский врач-реаниматолог Александр Чернов, «прославившийся» в 2016 году хвастливыми рассказами о том, как он убивал раненых ополченцев в больнице Енакиево, на своей странице в соцсети хвастается поездкой в Россию.
    «Милый СанктПетербург! Прости, что не остался на День Флота - отговорили: будет много шпиков! Провел чудесные 3 дня! Я, вернусь, мы победим», – пишет Чернов 30 июля 2017, сопровождая пост фотографиями на фоне достопримечательностей северной столицы.

    Все эти рассказы, о тысячах уголовных дел, заведенных СК России и прочие посылы чиновников сверху - только для создания видимости работы и пиара, первых руководителей, для раскрутки в предполагаемой политической деятельности.
    VadimSt
    1. DEZINTO Сегодня, 18:16
      Насчёт уголовных дел, ну х.з. это вопрос к службам конечно. И то что он наговорил - это тоже конечно ужас, понимаю ваше возмущение.



      И то что этот идиот приехал в столь ненавистную им страну, и при этом разместил фотки. Это я чего-то даже не пойму. Ну интеллект на голове его читается.

      Может как то службы заметят резонанс и займутся?
      DEZINTO
      1. Гюйс Сегодня, 18:43
        Нужно его "слить". Он в Питер видимо за инструкциями приезжал, держит связь с Россией и в душе поддерживает ЛДНР.
        Теперь может быть его расстреляют свои. lol
        Гюйс
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 18:26
    Как давно это было.12 год.Жаль .Дико жаль
    ВЕРЕСК
  7. куба Сегодня, 19:32
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: 210окв
    страну-дурдом

    Дима , привет ! hi Не совсем так - есть там и здравомыслящие люди . Я бы это назвал паноптикум ...

    к сожалению, эти ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ выжидали майдан- а вдруг ПРОКАТИТ ?..и наступит вожделенная ЕВРОХАЛЯВА !!!...но проилетела птица ОБЛОМИНГО и усё обосрала !!!....вот здравомыслящие и заменжевались!-куды бежать? - туды или сюды ??....шо я скажу - СКАЧИТЕ ДО ПОБЕДНОГО!!!...хоть согреетесь ! wassat tongue
    куба
  8. куба Сегодня, 19:34
    Цитата: ВЕРЕСК
    Как давно это было.12 год.Жаль .Дико жаль

    Согласен !..ВСЁ обгадили продажные шароварники!!....не будет теперь никогда ТОЙ Украины...и ТЕХ Украинцев....грустно !!
    куба
  9. куба Сегодня, 19:36
    Цитата: Гюйс
    Нужно его "слить". Он в Питер видимо за инструкциями приезжал, держит связь с Россией и в душе поддерживает ЛДНР.
    Теперь может быть его расстреляют свои. lol

    Эта Tварь давно заслужила стенку !...если приезжал, почему не посадили ?...ведь есть за что !?
    куба
  10. куба Сегодня, 19:40
    Цитата: DEZINTO
    Там, в этой далёкой, сильно ударившейся башкой об потолок стране, и иконы уже пишут о майдане.
    Так что, я даже не знаю, а может никакого дна и не существует?

    существует!...просто свидомые его пробили и с гиканьем несутся дальше-прямо в АД !...да и ладно, ТАМ их ждут !!
    куба
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