19:47 01 августа

Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров

Как сообщила пресс-служба Северного флота, сегодня в Норвежском море экипаж глубоководного спасательного аппарата Северного флота АС-34 во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя «Георгий Титов» впервые на Северном флоте завершил цикл тренировочных глубоководных погружений на глубину 1000 метров.

Отработка спасателей-глубоководников проходила в глубоководных районах. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

Впервые на Северном флоте спасательный глубоководный аппарат погрузился на глубину 1000 метров



Личный состав спасательного аппарата АС-34 Северного флота на постоянной основе отрабатывает практические занятия по оказанию помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Регулярно проходят флотские учения по оказанию помощи экипажам условно аварийных подводных лодок, лежащих на грунте.

В летнем периоде обучения 2017 года специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационной аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки аварийно-спасательного глубоководного аппарата на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.

Глубоководный спасательный аппарат Северного флота АС-34 прошел полную модернизацию в период 2014 - 2016 годов.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
    Надеюсь не в единственном экземпляре будет...Страна то большая!
    ОТДЕЛ
    1. PN Сегодня, 19:03
      А зачем нам их много? Сколько у нас лодок способных погружаться на эту глубину? А сколько их вообще в мире? Думаю хватит пересчитать по пальцам одной руки.
      PN
    2. сибиралт Сегодня, 19:30
      Они не территорию страны спасают, а лодки с моряками. bully
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:53
    Рисковые ребята.На такую глубину. hi Это,просто -фантастика!
    ВЕРЕСК
  3. Заноза Сегодня, 18:55
    Сама идея глубоководной АПЛ типа Плавник была не дурной,просто загоняли корабль,без ремонта,назначили не соответствующих занимаемой должности командиров ,да и сам революционный проект не был лишен недостатков. Надеюсь,что когда нибудь у России будут новые боевые подлодки,которые превзойдут печально известный Комсомолец и в надежности и в боевых возможностях,а спасательная техника дело хорошее,ибо береженого бог бережет !
    Заноза
  4. rudolff Сегодня, 19:04
    К чему эти рекорды? В августе 2000-го АС-34 на глубине в 10 раз меньшей с задачей по предназначению не справился. А тут аж 1000!
    rudolff
  5. Tusv Сегодня, 19:06
    Эх. на 17 лет опоздали. Главное, чтобы эти погружения были учебными. И Трагедия Курска больше не повторилась
    Tusv
    1. Deck Сегодня, 19:29
      Так он и работал на Курске. Правда неудачно. В 2015 прошёл модернизацию как и два его предшественника
      Deck
  6. Олаф Уксимае Сегодня, 19:28
    Очень давно пора ,очень очень давно пора , Курску на днях 17 лет уже будет , а то ни спасать , ни поднять нечем , иностранцам платили за подъем.
    Олаф Уксимае
Картина дня