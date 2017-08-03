11:41 03 августа

На грани «горячей фазы»: Приднестровье «под эскалационным куполом» НАТО. Попытки диалога исчерпаны!


152-мм пушка-гаубица Д-20 ВС Молдавии на американо-молдавских учениях «Fire Shield — 2015»


Исходя из событий последних дней, можно сделать весьма неутешительный вывод о том, что был запущен худший сценарий развития событий вокруг временно тлеющего молдавско-приднестровского конфликта, и что уже в обозримом будущем мы можем столкнуться с достаточно масштабным многосторонним военным столкновением как в окрестностях Днестровского лимана, так и на территории всей юго-западной части «незалежной», включая Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Эскалация может произойти либо во временной увязке с обострением на донбасском театре военных действий, где армией ДНР ужа начато медленное и уверенное оттеснение украинских боевиков из окраин Донецка и Мариуполя, либо независимо от тактической обстановки в Новороссии. И в первом, и во втором случаях команда «фас» прозвучит из Вашингтона или Брюсселя в строго выверенный западными спецами момент, интерпретированный в качестве очередного и неопровержимого «casus belli». Именно этим активно и занимается Запад на протяжении последнего века.

Выбор Молдавии в качестве одного из главных геостратегических «полюсов» противостояния российскому влиянию в Восточной Европе обуславливается совокупностью выгодного географического положения государства (под боком у более мощного, в плане боевого потенциала, антироссийского государства-марионетки — Украины) с крайне удачной формой правления — парламентская республика. Данные факторы создают для Запада уникальную благодатную почву для ускорения реализации плана по выведению всех постсоветских государств «на тропу смуты и войны» в отношениях с РФ, что в конечном счёте должно привести к вовлечению ВС нашего государства в несколько крупных и затяжных конфликтов на восточноевропейском ТВД, которые вполне способны ослабить оборонительные возможности Южного и Западного военных округов.


Абстрагироваться от этих конфликтов у Москвы нет возможности, ведь в этом случае ситуация лишь усугубится. Во-первых, нас будет ожидать полная потеря дружественных и союзных территорий с полностью разочарованным и частично истреблённым вражескими режимами пророссийским электоратом. Во-вторых, на этих территориях незамедлительно будут развёрнуты отборные подразделения Объединённых ВС НАТО, которые уже сегодня получают лучшие образцы бронетехники для проведения операций штурмового и наступательного характера. Ярким примером подготовительных работ Североатлантического альянса к широкомасштабным боевым действиям на европейском ТВД является спешное обновление основных боевых танков M1A2 «Abrams» на 7-м полигоне ВС США в немецком Графенвоере до высокозащищённой версии TUSK («Tank Urban Survival Kit»), предназначенной для успешного оперирования на участках ТВД, насыщенных противотанковыми средствами противника.

Вернёмся к ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Как указывалось выше, парламентская форма правления в Молдавии практически полностью ограничивает возможности новоизбранного президента республики. В частности, несмотря на более-менее пророссийский вектор нынешнего президента Игоря Додона, прозападная позиция Кишинёва только усиливается, и что-либо противопоставить парламенту и кабмину Молдавии Додон не имеет юридической возможности. К примеру, на апрельской пресс-конференции, полностью пронатовский премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что подписанный Додоном меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС не имеет абсолютно никакой юридической силы. Более того, вне компетенции президента Додона находятся такие процедуры, как: назначение или снятие с поста министров, назначение судей Конституционного суда, ратификация любых международных договоров (включая экономическое и военно-техническое сотрудничество) без подтверждения со стороны парламента и т.д. Другими словами, на фоне законодательно подкреплённого националистического проевропейского большинства (имеющего решающую юридическую силу) в молдавском парламенте, президент воспринимается в роли обычной «оппозиционной выскочки». К огромному сожалению, именно так и происходит сегодня на деле.

Взять, к примеру, недавний нашумевший инцидент с запретом использования румынского и венгерского воздушных пространств, а также аэропорта Кишинёва для транзита в Молдавию авиалайнера с высокопоставленной делегацией во главе с вице-премьером, куратором ВПК и спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Экипажу борта, на котором находилась ещё и группа артистов, направляющаяся на торжества в честь 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, пришлось делать «крюк» через Минск, затрачивая последние остатки топлива. Дело в том, что Дмитрий Рогозин находится в так называемом «санкционном списке» ЕС, который очень исправно курируют такие прихвостни и «подстилки НАТО», как Бухарест, Будапешт и Кишинёв в лице молдавского кабмина. Кстати, слаженности действий и приверженности уставам НАТО среди стран-участниц альянса, нашей Организации Договора о коллективной безопасности остаётся только поучиться. Это только в структуре нашего ОДКБ можно пронаблюдать принятие 5-летнего плана по военно-техническому сотрудничеству между стратегическим «союзником» Казахстаном и главным противником — США. Да ещё и о создании американской военно-морской базы в каспийском порту Актау поговаривают. А мы им Су-30СМ на выгодных условиях продаём и С-300ПС безвозмездно отдаём! Вот это военно-политический союз!

Что касается ситуации с бортом S7 «Airlines», то она стала очень показательной. Всё, что смог сделать Додон, — гневно пожурить молдавское правительство, назвав его действия «дешевым шоу и геополитической игрой с целью выслужиться перед США и НАТО». Но если бы всё было так просто и безобидно... В реальности Москве было показано, кто в доме хозяин, также эту неадекватную акцию можно интерпретировать как предупреждение о более жёстких действиях в отношении российского миротворческого контингента в ближайшем будущем. И это далеко не выдумки и больная милитаристская фантазия, а настоящая реальность.

Уже сейчас молдавское правительство высказывается в пользу выдворения российских миротворцев из Приднестровья, обвиняя военнослужащих «в проявлении симпатий к сепаратистскому режиму в Тирасполе». Также в заявлении, сделанном 30 июля в связи с 25-летием проведения миротворческой операции в ПМР указывается, что присутствие миротворцев ведёт к заморозке конфликта. Чему удивляется молдавское руководство, не совсем ясно: как могут российские военные не поддерживать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики, когда четверть столетия назад за одну только русскую речь человека могли просто избить на любой улице Кишинёва и любого другого города Молдавии прорумынски настроенные националисты. Ведь именно провозглашение 2 сентября 1990 года ПМР смогло положить конец бесчинствам безбашенных молдавско-румынских радикалов, действия которых были подкреплены бронетанковыми и пехотными подразделениями ВС Молдавии. Абсолютно ясно, что создание маленького и безопасного анклава у берегов Днестра для сохранения жизней русскоязычных молдаван — это не переформатирование большого государства с заражённым «оранжевой чумой» руководством и частью населения, но и это вполне приемлемо и удобоваримо в соответствии с концепцией мировой многополярности, за которую сегодня борется РФ.

Вполне очевидно, что официальный Кишинёв ни на секунду не представляет мирного сосуществования с Тирасполем и почти в открытую анонсирует будущий силовой сценарий подчинения Приднестровской Молдавской Республики. Остаётся ликвидировать единственный весомый тактический заслон — Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ ПРРМ). В данный момент молдавская «верхушка» уже задействовала некоторые инструменты для усложнения процесса ротации российской группировки численностью 1412 военнослужащих, относящихся к одному батальону миротворческих сил и двум батальонам войсковой части №13962 (ОГРВ), а также блокирования доставки дополнительного вооружения бортами военно-транспортной авиации. Мало того, что единственным вооружением армии ПМР и нашего миротворческого контингента остаются лишь артиллерийские арсеналы в н.п. Колбасна, для осуществления ротации теперь необходимо использовать самолёты гражданской авиации, выполняющие рейсы в аэропорт Кишинёва, что становится всё менее безопасным, поскольку молдавская погранполиция более дотошно «пробивает» документацию пассажиров, прибывающих из РФ и, зачастую вычисляет и депортирует наших миротворцев обратно в Россию. Наиболее запомнившийся инцидент произошёл 21 мая 2015 года, когда после проверки документов из Молдавии был депортирован сержант запаса Евгений Шашин, направляющийся в Тирасполь на службу в 13962-й войсковой части в должности стрелка МСО.

Как мы видим, в данный момент наша ОГРВ находится крайне сложном положении, которое сродни тактическому «котлу». В случае малейшей провокационной акции на границах ПМР может произойти крайне неприятная ситуация: территория маленькой республики может быть стёрта с лица земли всего за несколько первых часов эскалации конфликта. Дело в том, что максимальные глубины тыловых зон ПМР достигают порядка 20—30 км, а в районе трёх тактических «перешейков» близ н.п. Рашково, Журка и Нововладимировка не превышают 4—5 км. Это говорит о том, что даже центральные участки Приднестровской Молдавской Республики находятся в радиусе уверенного поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии ВС Молдавии и Украины. Против ВС ПМР и российских миротворцев могут быть применены десятки боевых машин РСЗО 9К51 «Град» и 9К57 «Ураган», гаубицы Д-30, «Мста-Б» и «Акация», взявшие непризнанную республику в плотное кольцо с территории Молдавии и Украины. В районах вышеуказанных тактических «перешейков», численно превосходящие молдавские войсковые формирования, при поддержке румынских и украинских националистов с натовскими инструкторами, получат возможность разделить территорию ПМР на 4 участка, для зачистки которых потребуется не более двух недель с использованием молдавско-украинских войсковых ресурсов, и всего 4 — 5 дней — с румынской военной поддержкой, в которой можно не сомневаться.


В распоряжении ВС Молдавии также находятся 152-мм дальнобойные пушки 2А36 «Гиацинт-Б», способные вести огонь на дальность 33,5 км в случае применения активно-реактивных снарядов ОФ-59


Тирасполь сможет неплохо «огрызнуться», ведь в распоряжении армии ПМР имеется около сотни «Градов», 30 100-мм противотанковых пушек 2А29 «Рапира» и 85-мм дивизионных пушек Д-44, а также большое количество противотанковых ракетных комплексов и РПГ; ничего более существенного ПМР предпринять не сможет по причине отсутствия должного вооружения и необходимой его численности, а также малой численности личного состава войсковых подразделений; в сравнении с Корпусами народной милиции ЛДНР армия ПМР выглядит очень и очень блекло. Не стоит забывать и о том, что в грядущей бойне будет участвовать множество западноевропейских ЧВК, обладающих отличным опытом в выполнении молниеносных тактических военных операций, что потребует от Москвы быстрых и решительных действий по защите нашего военного контингента и дружественной республики.

Важным моментом является то, что значительную поддержку Молдавии в подготовке силового сценария «реинтеграции» Приднестровской Молдавской Республики «незалежная» оказывает уже сегодня. Во-первых, как было сказано ранее, это переброска артиллерийских подразделений ВСУ к границам ПМР. Во-вторых, это размещение молдавских пограничников, таможенников и военного контингента на украинских КПП в Одесской области. Так, первый молдавско-украинский контингент планируют разместить на КПП «Кучурганы — Первомайск» уже в 2017-м году. Третьей, наиболее опасной и провокационной, акцией Киева стало развёртывание в окрестностях Днестровского лимана и Одессы двух зенитно-ракетных дивизионов средней дальности С-300ПС и ещё нескольких дивизионов «Бук-М1». Вместе с размещёнными близ румынско-украинской границы модернизированными румынскими ЗРК «Hawk PIP-3R», украинские комплексы полностью перекрывают все воздушные подлётные рубежи к ПМР со стороны нейтрального воздушного пространства над Чёрным морем. Совсем скоро к ним можно будет прибавить ещё и 8 закупленных Бухарестом ЗРК «Patriot PAC-3», что приведёт к потере единственного и простого пути переброски к берегам Днестра подразделений ВДВ России, а также доставки современных противотанковых комплексов и контрбатарейных радаров артиллерийской разведки для создания высокоэффективного оборонительного рубежа ПМР, способного быстро подавить огневые позиции украинской и молдавской артиллерии.

Если рассуждать более объективно, всё современное вооружение для защиты ПМР необходимо было доставить в регион ещё задолго до начала создания прочного рубежа ПВО над Одесской областью, но время было потрачено впустую, и теперь для сохранения статуса влиятельной сверхдержавы России придётся прибегнуть к радикальным мерам. Для «расчистки» наземного и воздушного коридоров к Тирасполю потребуется проведение комплексной наступательной операции на южном участке Одесской области. Ключевая роль здесь будет принадлежать ударной компоненте Черноморского флота ВМФ России (дизель-электрическим подлодкам классов «Палтус» и «Варшавянка» и фрегатам пр. 11356), которая нанесёт стратегическими крылатыми ракетами 3М14Т «Калибр-ПЛ» кинжальные удары по украинским и молдавским войсковым подразделениям южнее Черноморска (именно на этом направлении будет возведён мощный оборонительный форпост, представленный молдавско-румыно-украинским контингентом для блокады ПМР).

Учитывая наличие закрывающих воздушное пространство над Днестровским лиманом украинских «Трёхсоток», может возникнуть необходимость в проведении противорадиолокационной операции. Для этих целей будут задействованы сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ 38-го истребительного авиаполка, развёрнутого на крымской авиабазе Бельбек. В их арсенале находятся такие высококлассные средства воздушного нападения, как 4-мховые противорадиолокационные ракеты Х-58У с дальностью действия до 250 км при высотном пуске, семейство многоцелевых тактических ракет Х-38 и высокоточные тактические ракеты Х-59МК2, оснащённые «умной» корреляционно-оптической головкой самонаведения. После нанесения массированных противорадиолокационных ударов по радарам подсвета 30Н6 украинских С-300ПС, будет возможность открыть воздушный коридор для переброски подразделений ВДВ к южным границам Приднестровской Молдавской Республики; также появится возможность «зачистки» оставшихся формирований молдавской армии и ВСУ силами штурмовой авиации ВКС России.

Ситуация вокруг молдавско-приднестровского конфликта будет усложняться не по дням, а по часам, прямопропорционально усугубляющейся обстановке на Донбассе. Более того, нарастает вероятность предоставления Киеву противотанковых ракетных комплексов и средств ПВО малой дальности, что только увеличит степень безбашенности украинской «верхушки». Наиболее верную тактику по Приднестровью обозначил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Его идея заключается в выдвижении молдавским властям жёсткого ультиматума, в соответствии с которым Кишинёв не должен препятствовать работе «транзитного коридора» для ротации ОГРВ в ПМР. В случае же его невыполнения Россия получит полное право на силовой асимметричный ответ. Иного подхода к разрешению данной ситуации сегодня не предвидится.

Источники информации:
http://newsmaker.md/rus/novosti/igor-dodon-vyigral-no-ne-pobedil-prezident-moldovy-opredelitsya-vo-vtorom-ture-28120
https://www.pravda.ru/world/26-07-2017/1343430-kazakhstan_usa-0/
http://ru.publika.md/pavel-filip-memorandum-kotoryy-podpisal-dodon-ne-imeet-sily_2095321.html
http://newsmaker.md/rus/kartoteka/chto-mozhet-prezident-moldovy
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Да,похоже всё идет к тому..Вопрос,насколько быстро среагируют в Кремле?
    210окв
    1. iouris Сегодня, 06:41
      Реагировать нужно было в 1991-ом. Теперь Кремлю остаётся ждать, когда США и НАТО сами развалятся.
      iouris
      1. Б.Т.В. Сегодня, 07:27
        Цитата: iouris
        Реагировать нужно было в 1991-ом.


        А было- кому " реагировать"?!
        Б.Т.В.
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:09
          Доброе утро Татьяна. hi
          Цитата: Б.Т.В.
          А было- кому " реагировать"?!

          По воспоминаниям Ельцина, беловежский сговор происходил в условиях сильного напряжения и страха - боялись ареста в любую минуту. Почему его не последовало - большой вопрос.
          Ингвар 72
          1. Б.Т.В. Сегодня, 08:24
            И, Вам, Игорь, доброго здравия, на весь день!

            Цитата: Ингвар 72
            По воспоминаниям Ельцина, беловежский сговор происходил в условиях сильного напряжения и страха - боялись ареста в любую минуту. Почему его не последовало - большой вопрос.


            Надеюсь, что однажды, ответ на этот вопрос будет дан, вот станет ли нам от этого легче?!
            " Дело" сделано.
            Б.Т.В.
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:29
              Цитата: Б.Т.В.
              Надеюсь, что однажды, ответ на этот вопрос будет дан, вот станет ли нам от этого легче?!

              Легче то станет, потому что ответ на этот вопрос возможен только после прихода ДЕЙСТВИТЕЛЬНО патриотической власти, свободной от влияния олигархии. Только вот дожить скорей всего у нас не получится - просвета не видно. Одно навально-анальное на горизонте. crying
              Ингвар 72
              1. Б.Т.В. Сегодня, 08:46
                Цитата: Ингвар 72
                Одно навально-анальное на горизонте.


                Мне понравилось, как вчера Багдасаров по- поводу этой " субстанции" сказал: " это- не оппозиция, а открытые агенты иностранного влияния, которых пора прижать " к ногтю"."
                Б.Т.В.
                1. Ингвар 72 Сегодня, 08:55
                  Цитата: Б.Т.В.
                  а открытые агенты иностранного влияния

                  Может их для этого и держат открытыми, дабы в подполье не ушли? laughing Представляю себе Навального в шалаше! А некоторых ещё и баблом накачивают("Эхо мацы" через "Газпром медиа"). Вопросы, одни вопросы. request
                  Ингвар 72
                2. jjj Сегодня, 08:59
                  Ну, кассиров-то их уже высылают
                  jjj
              2. AKuzenka Сегодня, 09:53
                Ахахахах. Вы до сих пор не знаете ответа на этот вопрос?!!!! Ну вы...аналитик! Всё лежит на поверхности. Ну, ждите, пока вам на него ответят.
                AKuzenka
          2. Му Дозвон Сегодня, 10:41
            Потому что Горби это Горби,а не Путин.
            Да и время было другое,настроение у народа другое было.Пади,многие из тех, кто сейчас пишут на этом сайте в то время сами орали:"Борис,борись!","Нет империи красного фашизма!" и пр.
            Му Дозвон
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    ... ответные меры России расписаны неплохо, но это будет уже война, по крайней мере так преподнесут западные сми...
    a.s.zzz888
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:54
      А, что делать если действительно начнется? Только оказывать помощь своими возможностями иначе хуже будет не только Приднестровью, но и нам. Если бы в Ю.Осетии дали слабину, то не известно, что было бы сегодня. А по поводу жесткого разговора с Молдавией, где правительство полностью прорумынское, согласен с автором.
      rotmistr60
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
        Геннадий, hi
        Сейчас очень многое зависит от Темнейшего, потому как туда сразу подключатся мерикатосы и вся кобла...
        a.s.zzz888
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:12
          hi Понятно, что при худшем раскладе так и получится. Американцы руками румын-молдован-украинцев и нагнетают обстановку. Понятно и то, что решение будет принимать Верховный. В такой ситуации не позавидуешь тому кто управляет государством.
          rotmistr60
    2. midivan Сегодня, 07:59
      Цитата: a.s.zzz888
      ... ответные меры России расписаны неплохо, но это будет уже война, по крайней мере так преподнесут западные сми...

      Погодите, а градами по Приднестровью это что по вашему? Конечно война, и что то мне подсказывает нутро Россия опять территориально увеличится не без больших людских потерь конечно recourse
      midivan
    3. PSih2097 Сегодня, 11:41
      Цитата: a.s.zzz888
      ... ответные меры России расписаны неплохо, но это будет уже война, по крайней мере так преподнесут западные сми...

      это не может называться войной, максимум локальным конфликтом, а то и принуждением к миру и пофиг что принуждать придется аж три страны, одна из которых является членом нато, а остальные "типа приближенные к особе"...
      PSih2097
  3. Ольгович Сегодня, 06:51
    Вчера Рогозин был объявлен в Молдове персоной нон грата, причем это было сделано в настолько оскорбительных выражениях, что оторопь берет: " "за клеветнические, лживые оценки руководства Молдовы" и т.д.

    Понятно, что власти Молдовы получили отмашку из Вашингтона. А ведь Россия в лице Рогозина везла предложения для доступа Молдовы на рынок России на десятки миллионов долларов....

    Надо отвечать: выслать часть гастарбайтеров, перекрыть доступ урожая на рынок России, завернуть вино и т.п...
    Ольгович
    1. Комментарий был удален.
      1. Ольгович Сегодня, 07:49
        Цитата: kepmor
        ваша "ответка" ударит в первую очередь по президенту Додону...потом по простым людям, которые голосовали за него и за сотрудничество с Россией...

        Ударит ПО ВСЕМ, в т.ч. и по Додону. И это понятно, но понятно и то, что не отвечать , причем сильно и больно-намного хуже.
        Если бы Вы знали, какое радостное победное улюлюканье молднациков идет сейчас в Молдове....
        Только хороший щелчок отрезвит их и проамериканские власти.
        Ольгович
    2. Комментарий был удален.
    3. Fei_Wong Сегодня, 08:23
      Цитата: Ольгович
      причем это было сделано в настолько оскорбительных выражениях, что оторопь берет: " "за клеветнические, лживые оценки руководства Молдовы" и т.д.

      Ну так правду-то никому из этих подстилок не приятно о себе слушать.
      Fei_Wong
    4. Офицер запаса Сегодня, 08:44
      С уличными дворняжками, лающими на людей, разговор только один - удар ногой под хвост. Что мешает выслать гастеров? Вот тогда там мозги точно кому-то крепко вправят.
      Наглость может быть пресечена только жесткими ответами, а если ныть "при чем здесь простые люди", то плевать в нас будут постоянно.
      Офицер запаса
  4. magadan72 Сегодня, 07:52
    В Конечном итоге придётся летать над Украиной конвоям из транспортных самолётов под прикрытием истребителей бомбардировщиков и самолётов РЭБ. С возможностью подавления ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПВО Украины !Дурацкий сценарий! НО НЕЛЬЗЯ УЖЕ ТОРМОЗИТЬ И ВКЛЮЧАТЬ ЗАДНЮЮ...!!!Возможно авиа армада отрезвит киевские горячие головы.И не будет войны.Ну а последующие санкции нам придётся пережить.Они не первые ну и конечно не последние...
    magadan72
  5. Антианглосакс Сегодня, 08:11
    Вот только затяжной войны не надо, как пишет автор. Нам это ни к чему с таким количеством оппортунистов и коллаборационистов в правительстве и гдуме. Логичнее, в случае провокаций, так жахнуть, что б все моментально обтрухались и повторить наезд не посмели. Тут можно уже и ультиматум ставить, а перед этим записать обращение Путина ко всем жителям планеты. Такое никто не пропустит, и даже, если власти запретят показ по ТВ, по интернету посмотрит и послушает каждый, у кого есть доступ. Такое невозможно пропустить! А потом смело мочить амеровыродков, т.к., в любом случае супостат ничего кроме пинков и мордобоя не понимает, не понимал никогда и не поймёт в будущем.
    Антианглосакс
  6. кедр Сегодня, 08:25
    Цитата: magadan72
    В Конечном итоге придётся летать над Украиной конвоям из транспортных самолётов под прикрытием истребителей бомбардировщиков и самолётов РЭБ. С возможностью подавления ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПВО Украины !Дурацкий сценарий! НО НЕЛЬЗЯ УЖЕ ТОРМОЗИТЬ И ВКЛЮЧАТЬ ЗАДНЮЮ...!!!Возможно авиа армада отрезвит киевские горячие головы.И не будет войны.Ну а последующие санкции нам придётся пережить.Они не первые ну и конечно не последние...


    Надо зафрахтовать самолёты в Израйле... Ни одна рогатка не выстрелит... Ни один салокусатель не раскроется...
    кедр
  7. JonnyT Сегодня, 08:56
    должно привести к вовлечению ВС нашего государства в несколько крупных и затяжных конфликтов на восточноевропейском ТВД, которые вполне способны ослабить оборонительные возможности Южного и Западного военных округов


    Решающий фактор это время.
    Ответ России будет беспрецендентной жесткости!
    Румыно-молдавы давно мечтают раздавить Тирасполь, но зубы обломают
    Нас ждет краткосрочный конфликт невероятной жестокости- геноцид!
    JonnyT
  8. Комментарий был удален.
  9. To be or not to be Сегодня, 10:37
    "России придётся прибегнуть к радикальным мерам. Для «расчистки» наземного и воздушного коридоров к Тирасполю потребуется проведение комплексной наступательной операции на южном участке Одесской области. Ключевая роль здесь будет принадлежать ударной компоненте Черноморского флота ВМФ России (дизель-электрическим подлодкам классов «Палтус» и «Варшавянка» и фрегатам пр. 11356), которая нанесёт стратегическими крылатыми ракетами 3М14Т «Калибр-ПЛ» кинжальные удары по украинским и молдавским войсковым подразделениям южнее Черноморска (именно на этом направлении будет возведён мощный оборонительный форпост, представленный молдавско-румыно-украинским контингентом для блокады ПМР)"
    Слава диванным войскам! Ура .товарищи!!
    To be or not to be
    1. Екатерина II Сегодня, 10:59
      Цитата: To be or not to be
      Слава диванным войскам! Ура .товарищи!!

      что верно то верно...Шашкой с дивана легко..Вашингтон и Марс на абордаж..
      Автор тот еще провокатор...
      Разве он не читал про кольца анаконды? ЧИтал..но все равно пишет для диванной братии победные реляции..
      Суть блокады Украины и Молдавии-в медленном удушении. Там и удушать собственно нечего.. Никто в здравом уме не будет спокойную тактику менять на удары градов и прочих..зачем? Все произойдет медленно но верно.
      Ответ РФ в этом случаи если по автору-это война. "Агрессор показал свое лицо" и прочие ништяки для экономики которая и так неровно дышит...
      РФ не будет рисковать из за Приднестровья. Пока обходными путями что то еще там дышит-и то хорошо. А нет так и нет. Тематика Приднестровья для СИ почти умерла. Нет его для РФ.
      А сценарии по Одесской области красноречиво говорят мне о намерениях некоторых "добрых россиян"... как то вот меняют отношения...
      Екатерина II
  10. Му Дозвон Сегодня, 10:47
    Конфликт вокруг Приднестровья может стать детонатором к появлению Новороссии вплоть до румынской границы,ведь Приднестровье зажато между Украиной и Румынией,через территорию Румынии российские войска не будут перебрасывать,а через Украину, возможно,будут вынужденны перебрасывать самолётами войска(без разрешения Киева),тут хохлы сбивают наш самолёт и понеслось...Возможный сценарий начала конфликта.
    Му Дозвон
  11. сибиралт Сегодня, 10:52
    На днях состоится встреча нормандской четверки. Возможно, Россия сделает заявление по поводу саботажа остальными "Миньских угод". Додон намерен встретится с Рогозиным в Тегеране, что само по себе, символично. До того Захарченко объявил об идее Малороссии, не получив от "крыши" критики. Приднестровье заблокировали со всех сторон. Санкционное давление на Россию становится беспрецедентным. Таки, что-то назревает, однако. winked
    сибиралт
  12. Му Дозвон Сегодня, 10:53
    Додон это молдавский Трамп. wassat
    Му Дозвон
  13. Sedoy Сегодня, 10:57
    * но время было потрачено впустую

    кремль все тратит впустую...
    Sedoy
  14. AlexanderVP Сегодня, 11:01
    А когда там парламентские выборы в Молдавии?
    AlexanderVP
  15. Ken71 Сегодня, 11:04
    Весь этот анализ автора не имеет смысла. Никто никуда не будет прорываться. Наши войска в приднестровье это батальон сторожей. А сама приднестровская армия не представляет из себя ничего несмотря на все свои грады и будет разбита за сутки при всем уважении. А мы не только ничего не сделаем но даже в принципе сделать не можем. Поэтому как только запад сочтет необходимым нас в очередной раз унизить им просто предъявят ультиматум который они примут. А мы выразим протест.
    Ken71
    1. Александр С. Сегодня, 11:41
      Как и в Ю.Осетии. Там же тоже всего лишь протест выразили наши?
      Александр С.
  16. AlexanderVP Сегодня, 11:37
    Может закончиться тем, что Приднестровье будет призанно Россией независимым государством, как Абхазия и Ю. Осетия. И тогда там будет не 1412 наших военнослужащих, а знаичтельно больше.
    AlexanderVP
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