На грани «горячей фазы»: Приднестровье «под эскалационным куполом» НАТО. Попытки диалога исчерпаны!

152-мм пушка-гаубица Д-20 ВС Молдавии на американо-молдавских учениях «Fire Shield — 2015»

В распоряжении ВС Молдавии также находятся 152-мм дальнобойные пушки 2А36 «Гиацинт-Б», способные вести огонь на дальность 33,5 км в случае применения активно-реактивных снарядов ОФ-59

Источники информации:

http://newsmaker.md/rus/novosti/igor-dodon-vyigral-no-ne-pobedil-prezident-moldovy-opredelitsya-vo-vtorom-ture-28120

https://www.pravda.ru/world/26-07-2017/1343430-kazakhstan_usa-0/

http://ru.publika.md/pavel-filip-memorandum-kotoryy-podpisal-dodon-ne-imeet-sily_2095321.html

http://newsmaker.md/rus/kartoteka/chto-mozhet-prezident-moldovy

Исходя из событий последних дней, можно сделать весьма неутешительный вывод о том, что был запущен худший сценарий развития событий вокруг временно тлеющего молдавско-приднестровского конфликта, и что уже в обозримом будущем мы можем столкнуться с достаточно масштабным многосторонним военным столкновением как в окрестностях Днестровского лимана, так и на территории всей юго-западной части «незалежной», включая Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Эскалация может произойти либо во временной увязке с обострением на донбасском театре военных действий, где армией ДНР ужа начато медленное и уверенное оттеснение украинских боевиков из окраин Донецка и Мариуполя, либо независимо от тактической обстановки в Новороссии. И в первом, и во втором случаях команда «фас» прозвучит из Вашингтона или Брюсселя в строго выверенный западными спецами момент, интерпретированный в качестве очередного и неопровержимого «casus belli». Именно этим активно и занимается Запад на протяжении последнего века.Выбор Молдавии в качестве одного из главных геостратегических «полюсов» противостояния российскому влиянию в Восточной Европе обуславливается совокупностью выгодного географического положения государства (под боком у более мощного, в плане боевого потенциала, антироссийского государства-марионетки — Украины) с крайне удачной формой правления — парламентская республика. Данные факторы создают для Запада уникальную благодатную почву для ускорения реализации плана по выведению всех постсоветских государств «на тропу смуты и войны» в отношениях с РФ, что в конечном счёте должно привести к вовлечению ВС нашего государства в несколько крупных и затяжных конфликтов на восточноевропейском ТВД, которые вполне способны ослабить оборонительные возможности Южного и Западного военных округов.Абстрагироваться от этих конфликтов у Москвы нет возможности, ведь в этом случае ситуация лишь усугубится. Во-первых, нас будет ожидать полная потеря дружественных и союзных территорий с полностью разочарованным и частично истреблённым вражескими режимами пророссийским электоратом. Во-вторых, на этих территориях незамедлительно будут развёрнуты отборные подразделения Объединённых ВС НАТО, которые уже сегодня получают лучшие образцы бронетехники для проведения операций штурмового и наступательного характера. Ярким примером подготовительных работ Североатлантического альянса к широкомасштабным боевым действиям на европейском ТВД является спешное обновление основных боевых танков M1A2 «Abrams» на 7-м полигоне ВС США в немецком Графенвоере до высокозащищённой версии TUSK («Tank Urban Survival Kit»), предназначенной для успешного оперирования на участках ТВД, насыщенных противотанковыми средствами противника.Вернёмся к ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Как указывалось выше, парламентская форма правления в Молдавии практически полностью ограничивает возможности новоизбранного президента республики. В частности, несмотря на более-менее пророссийский вектор нынешнего президента Игоря Додона, прозападная позиция Кишинёва только усиливается, и что-либо противопоставить парламенту и кабмину Молдавии Додон не имеет юридической возможности. К примеру, на апрельской пресс-конференции, полностью пронатовский премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что подписанный Додоном меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС не имеет абсолютно никакой юридической силы. Более того, вне компетенции президента Додона находятся такие процедуры, как: назначение или снятие с поста министров, назначение судей Конституционного суда, ратификация любых международных договоров (включая экономическое и военно-техническое сотрудничество) без подтверждения со стороны парламента и т.д. Другими словами, на фоне законодательно подкреплённого националистического проевропейского большинства (имеющего решающую юридическую силу) в молдавском парламенте, президент воспринимается в роли обычной «оппозиционной выскочки». К огромному сожалению, именно так и происходит сегодня на деле.Взять, к примеру, недавний нашумевший инцидент с запретом использования румынского и венгерского воздушных пространств, а также аэропорта Кишинёва для транзита в Молдавию авиалайнера с высокопоставленной делегацией во главе с вице-премьером, куратором ВПК и спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Экипажу борта, на котором находилась ещё и группа артистов, направляющаяся на торжества в честь 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, пришлось делать «крюк» через Минск, затрачивая последние остатки топлива. Дело в том, что Дмитрий Рогозин находится в так называемом «санкционном списке» ЕС, который очень исправно курируют такие прихвостни и «подстилки НАТО», как Бухарест, Будапешт и Кишинёв в лице молдавского кабмина. Кстати, слаженности действий и приверженности уставам НАТО среди стран-участниц альянса, нашей Организации Договора о коллективной безопасности остаётся только поучиться. Это только в структуре нашего ОДКБ можно пронаблюдать принятие 5-летнего плана по военно-техническому сотрудничеству между стратегическим «союзником» Казахстаном и главным противником — США. Да ещё и о создании американской военно-морской базы в каспийском порту Актау поговаривают. А мы им Су-30СМ на выгодных условиях продаём и С-300ПС безвозмездно отдаём! Вот это военно-политический союз!Что касается ситуации с бортом S7 «Airlines», то она стала очень показательной. Всё, что смог сделать Додон, — гневно пожурить молдавское правительство, назвав его действия «дешевым шоу и геополитической игрой с целью выслужиться перед США и НАТО». Но если бы всё было так просто и безобидно... В реальности Москве было показано, кто в доме хозяин, также эту неадекватную акцию можно интерпретировать как предупреждение о более жёстких действиях в отношении российского миротворческого контингента в ближайшем будущем. И это далеко не выдумки и больная милитаристская фантазия, а настоящая реальность.Уже сейчас молдавское правительство высказывается в пользу выдворения российских миротворцев из Приднестровья, обвиняя военнослужащих «в проявлении симпатий к сепаратистскому режиму в Тирасполе». Также в заявлении, сделанном 30 июля в связи с 25-летием проведения миротворческой операции в ПМР указывается, что присутствие миротворцев ведёт к заморозке конфликта. Чему удивляется молдавское руководство, не совсем ясно: как могут российские военные не поддерживать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики, когда четверть столетия назад за одну только русскую речь человека могли просто избить на любой улице Кишинёва и любого другого города Молдавии прорумынски настроенные националисты. Ведь именно провозглашение 2 сентября 1990 года ПМР смогло положить конец бесчинствам безбашенных молдавско-румынских радикалов, действия которых были подкреплены бронетанковыми и пехотными подразделениями ВС Молдавии. Абсолютно ясно, что создание маленького и безопасного анклава у берегов Днестра для сохранения жизней русскоязычных молдаван — это не переформатирование большого государства с заражённым «оранжевой чумой» руководством и частью населения, но и это вполне приемлемо и удобоваримо в соответствии с концепцией мировой многополярности, за которую сегодня борется РФ.Вполне очевидно, что официальный Кишинёв ни на секунду не представляет мирного сосуществования с Тирасполем и почти в открытую анонсирует будущий силовой сценарий подчинения Приднестровской Молдавской Республики. Остаётся ликвидировать единственный весомый тактический заслон — Оперативную группу российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ ПРРМ). В данный момент молдавская «верхушка» уже задействовала некоторые инструменты для усложнения процесса ротации российской группировки численностью 1412 военнослужащих, относящихся к одному батальону миротворческих сил и двум батальонам войсковой части №13962 (ОГРВ), а также блокирования доставки дополнительного вооружения бортами военно-транспортной авиации. Мало того, что единственным вооружением армии ПМР и нашего миротворческого контингента остаются лишь артиллерийские арсеналы в н.п. Колбасна, для осуществления ротации теперь необходимо использовать самолёты гражданской авиации, выполняющие рейсы в аэропорт Кишинёва, что становится всё менее безопасным, поскольку молдавская погранполиция более дотошно «пробивает» документацию пассажиров, прибывающих из РФ и, зачастую вычисляет и депортирует наших миротворцев обратно в Россию. Наиболее запомнившийся инцидент произошёл 21 мая 2015 года, когда после проверки документов из Молдавии был депортирован сержант запаса Евгений Шашин, направляющийся в Тирасполь на службу в 13962-й войсковой части в должности стрелка МСО.Как мы видим, в данный момент наша ОГРВ находится крайне сложном положении, которое сродни тактическому «котлу». В случае малейшей провокационной акции на границах ПМР может произойти крайне неприятная ситуация: территория маленькой республики может быть стёрта с лица земли всего за несколько первых часов эскалации конфликта. Дело в том, что максимальные глубины тыловых зон ПМР достигают порядка 20—30 км, а в районе трёх тактических «перешейков» близ н.п. Рашково, Журка и Нововладимировка не превышают 4—5 км. Это говорит о том, что даже центральные участки Приднестровской Молдавской Республики находятся в радиусе уверенного поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии ВС Молдавии и Украины. Против ВС ПМР и российских миротворцев могут быть применены десятки боевых машин РСЗО 9К51 «Град» и 9К57 «Ураган», гаубицы Д-30, «Мста-Б» и «Акация», взявшие непризнанную республику в плотное кольцо с территории Молдавии и Украины. В районах вышеуказанных тактических «перешейков», численно превосходящие молдавские войсковые формирования, при поддержке румынских и украинских националистов с натовскими инструкторами, получат возможность разделить территорию ПМР на 4 участка, для зачистки которых потребуется не более двух недель с использованием молдавско-украинских войсковых ресурсов, и всего 4 — 5 дней — с румынской военной поддержкой, в которой можно не сомневаться.Тирасполь сможет неплохо «огрызнуться», ведь в распоряжении армии ПМР имеется около сотни «Градов», 30 100-мм противотанковых пушек 2А29 «Рапира» и 85-мм дивизионных пушек Д-44, а также большое количество противотанковых ракетных комплексов и РПГ; ничего более существенного ПМР предпринять не сможет по причине отсутствия должного вооружения и необходимой его численности, а также малой численности личного состава войсковых подразделений; в сравнении с Корпусами народной милиции ЛДНР армия ПМР выглядит очень и очень блекло. Не стоит забывать и о том, что в грядущей бойне будет участвовать множество западноевропейских ЧВК, обладающих отличным опытом в выполнении молниеносных тактических военных операций, что потребует от Москвы быстрых и решительных действий по защите нашего военного контингента и дружественной республики.Важным моментом является то, что значительную поддержку Молдавии в подготовке силового сценария «реинтеграции» Приднестровской Молдавской Республики «незалежная» оказывает уже сегодня. Во-первых, как было сказано ранее, это переброска артиллерийских подразделений ВСУ к границам ПМР. Во-вторых, это размещение молдавских пограничников, таможенников и военного контингента на украинских КПП в Одесской области. Так, первый молдавско-украинский контингент планируют разместить на КПП «Кучурганы — Первомайск» уже в 2017-м году. Третьей, наиболее опасной и провокационной, акцией Киева стало развёртывание в окрестностях Днестровского лимана и Одессы двух зенитно-ракетных дивизионов средней дальности С-300ПС и ещё нескольких дивизионов «Бук-М1». Вместе с размещёнными близ румынско-украинской границы модернизированными румынскими ЗРК «Hawk PIP-3R», украинские комплексы полностью перекрывают все воздушные подлётные рубежи к ПМР со стороны нейтрального воздушного пространства над Чёрным морем. Совсем скоро к ним можно будет прибавить ещё и 8 закупленных Бухарестом ЗРК «Patriot PAC-3», что приведёт к потере единственного и простого пути переброски к берегам Днестра подразделений ВДВ России, а также доставки современных противотанковых комплексов и контрбатарейных радаров артиллерийской разведки для создания высокоэффективного оборонительного рубежа ПМР, способного быстро подавить огневые позиции украинской и молдавской артиллерии.Если рассуждать более объективно, всё современное вооружение для защиты ПМР необходимо было доставить в регион ещё задолго до начала создания прочного рубежа ПВО над Одесской областью, но время было потрачено впустую, и теперь для сохранения статуса влиятельной сверхдержавы России придётся прибегнуть к радикальным мерам. Для «расчистки» наземного и воздушного коридоров к Тирасполю потребуется проведение комплексной наступательной операции на южном участке Одесской области. Ключевая роль здесь будет принадлежать ударной компоненте Черноморского флота ВМФ России (дизель-электрическим подлодкам классов «Палтус» и «Варшавянка» и фрегатам пр. 11356), которая нанесёт стратегическими крылатыми ракетами 3М14Т «Калибр-ПЛ» кинжальные удары по украинским и молдавским войсковым подразделениям южнее Черноморска (именно на этом направлении будет возведён мощный оборонительный форпост, представленный молдавско-румыно-украинским контингентом для блокады ПМР).Учитывая наличие закрывающих воздушное пространство над Днестровским лиманом украинских «Трёхсоток», может возникнуть необходимость в проведении противорадиолокационной операции. Для этих целей будут задействованы сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ 38-го истребительного авиаполка, развёрнутого на крымской авиабазе Бельбек. В их арсенале находятся такие высококлассные средства воздушного нападения, как 4-мховые противорадиолокационные ракеты Х-58У с дальностью действия до 250 км при высотном пуске, семейство многоцелевых тактических ракет Х-38 и высокоточные тактические ракеты Х-59МК2, оснащённые «умной» корреляционно-оптической головкой самонаведения. После нанесения массированных противорадиолокационных ударов по радарам подсвета 30Н6 украинских С-300ПС, будет возможность открыть воздушный коридор для переброски подразделений ВДВ к южным границам Приднестровской Молдавской Республики; также появится возможность «зачистки» оставшихся формирований молдавской армии и ВСУ силами штурмовой авиации ВКС России.Ситуация вокруг молдавско-приднестровского конфликта будет усложняться не по дням, а по часам, прямопропорционально усугубляющейся обстановке на Донбассе. Более того, нарастает вероятность предоставления Киеву противотанковых ракетных комплексов и средств ПВО малой дальности, что только увеличит степень безбашенности украинской «верхушки». Наиболее верную тактику по Приднестровью обозначил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Его идея заключается в выдвижении молдавским властям жёсткого ультиматума, в соответствии с которым Кишинёв не должен препятствовать работе «транзитного коридора» для ротации ОГРВ в ПМР. В случае же его невыполнения Россия получит полное право на силовой асимметричный ответ. Иного подхода к разрешению данной ситуации сегодня не предвидится.