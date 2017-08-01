Сенатор Грэм: Трамп не исключает войны с КНДР

Он [Трамп] сказал мне это

Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим. Президент Трамп заявил, что он не позволит им получить межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по Америке. Единственный способ заставить их переменить [свой курс], это дать им понять, что существует реальная угроза применения военной силы. Если будет война, чтобы остановить его [Ким Чен Ына], она будет там [в Азии]. Если погибнут тысячи [людей], они погибнут там. Они не будут погибать здесь. И он [Трамп] сказал мне это прямо в лицо