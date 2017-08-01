19:47 01 августа

Сенатор Грэм: Трамп не исключает войны с КНДР

Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность войны между США и КНДР в случае, если Пхеньян продолжит работу над созданием баллистических ракет, способных нанести ядерный удар по территории Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NBC сенатор Линдси Грэм, по словам которого глава государства заявил ему об этом в частном разговоре, передает ТАСС .

Он [Трамп] сказал мне это
- сказал Грэм. -
Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим. Президент Трамп заявил, что он не позволит им получить межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по Америке. Единственный способ заставить их переменить [свой курс], это дать им понять, что существует реальная угроза применения военной силы. Если будет война, чтобы остановить его [Ким Чен Ына], она будет там [в Азии]. Если погибнут тысячи [людей], они погибнут там. Они не будут погибать здесь. И он [Трамп] сказал мне это прямо в лицо


Сенатор Грэм: Трамп не исключает войны с КНДР



Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В начале июля КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив позднее об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытания соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
Директор ЦРУ Майкл Помпео 26 июля назвал достаточно высокой вероятность разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории Соединенных Штатов.

Газета The Washington Post (WP) сообщила, что, по оценке американских спецслужб, Пхеньян будет способен поставить на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году. Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо, заявил 31 июля командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

Использованы фотографии: © AP Photo/Cliff Owen /ТАСС
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Комментарии 5

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:40
    КНДР большинство в России за тебя...! Не поддавайся ..Поддержим с Китаем! Пусть только сунутся ростовщики..
    ОТДЕЛ
    1. Арон Заави Сегодня, 19:41
      Цитата: ОТДЕЛ
      КНДР большинство в России за тебя...! Не поддавайся ..

      Поедешь добровольцем американцев мочить?
      Арон Заави
    2. GradusHuK Сегодня, 19:44
      Террористические штаты руки прочь от КНДР!
      GradusHuK
  2. куба Сегодня, 19:44
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: ОТДЕЛ
    КНДР большинство в России за тебя...! Не поддавайся ..

    Поедешь добровольцем американцев мочить?

    Я - с удовольствием!...кто-то ведь должен подтереть эту блевотину с лица Земли ??

    а Вы, как я понял , будете как всегда гешефт на нас делать ??...так мы потом и к вам заглянем !
    куба
  3. lis-ik Сегодня, 19:47
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: ОТДЕЛ
    КНДР большинство в России за тебя...! Не поддавайся ..

    Поедешь добровольцем американцев мочить?

    Да ну нахрен! Он лучше на диване лозунг кинет. Михан есть михан! И ничего с ним не сделаешь, в любой инкарнации.
    lis-ik
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