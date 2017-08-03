Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 15. Бронеавтомобили Daimler Scout Car (Dingo) и Daimler Armored Car

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/greatbritain/sc_daimler_dingo.htm

http://pro-tank.ru/bronetehnika-england/broneavtomobili/192-sc-mk1-dingo

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/greatbritain/ac_daimler.htm

http://www.tank2.ru/country/england/broneavtoeng/aimlerar

Материалы из открытых источников

Британский бронеавтомобиль Daimler Scout Car, известный также под названием «Dingo», многие справедливо считают одним из лучших легких разведывательных бронеавтомобилей периода Второй мировой войны. С использованием его ходовой части был также построен тяжелый бронеавтомобиль Daimler Armored Car с пушечным вооружением, который по национальной классификации именовался легким колесным танком — Light Tank (Wheeled).Опытный образец нового легкого разведывательного бронеавтомобиля, ставшего впоследствии Daimler Scout Car (Dingo), был разработан специалистами компании BSA, которая специализировалась на выпуске легковых автомобилей. Первый опыт компания получила еще в 1935 году, когда, взяв за основу ходовую часть BSA Scout, разработала прототип легкой разведывательной полубронированной боевой машины. По некоторым параметрам созданный конструкторами компании BSA бронеавтомобиль не подходил британским военным, однако использованное в нем модифицированное шасси, имеющее полный привод, заслужило очень хорошие оценки. Спустя три года в 1938 году проект легкого разведывательного бронеавтомобиля был полностью переработан, когда британское военное ведомство объявила конкурс на создание легкой разведывательной машины (Scout Car).Бронеавтомобиль получился очень компактным, так как схема шасси и общая компоновка сохранились от ранней модели BSA. При этом за счет более мощного бронирования и некоторых доработок габариты бронемашины выросли. Едва поступив на испытания, бронеавтомобиль перешел под контроль компании Daimler, в состав которой влилась фирма BSA в 1939 году. Проект в очередной раз подвергся доработке и в том же году был признан победителем в конкурсе, машину сразу же приняли на вооружение английской армии.Корпус серийного разведывательного бронеавтомобиля Daimler Scout Car Mk.IА имел клепано-сварную конструкцию, он собирался из катаных бронелистов толщиной от 6 до 30 мм. В его передней части было расположено отделение управления, в средней части находилось боевое отделение с откидной крышей, в задней находился моторный отсек. Экипаж боевой машины состоял из двух человек: механика-водителя и командира, который также должен был выполнять обязанности стрелка. Вооружение бронемашины было легким и состояло лишь из одного 7,7-мм пулемета Bren.Ходовая часть новой боевой машины была полноприводной с колесной формулой 4х4, использовались шины размерности 7,00-18 дюймов и независимая пружинная подвеска. Отличительной особенностью легких разведывательных бронеавтомобилей «Dingo» были поворачиваемые колеса обоих мостов. Такое новшество пришлось по душе далеко не всем механикам-водителям, так как новички полагали, что данное решение лишь усложняет процесс управления боевой машиной. Но благодаря такому решению радиус поворота бронеавтомобиля был наименьшим среди всех британских боевых машин, а по подвижности Daimler Scout Car считали одной из лучших.Трансмиссия легкого бронеавтомобиля включала в свой состав 5-скоростную коробку переключения передач с предварительным выбором передачи, раздаточную коробку с встроенным дифференциалом, а также гидравлические тормоза. В качестве силовой установки конструкторы использовали 6-цилиндровый карбюраторный двигатель компании Daimler с рабочим объемом 2,5 литра, развивавший мощность 55 л.с. Появившаяся уже в 1940 году модификация бронеавтомобиля Mk.IB отличалась только модернизированным вентилятором в системе охлаждения двигателя.Всего за годы производства с 1939 по 1945 год в Великобритании было собрано 6626 легких разведывательных бронеавтомобилей Dingo всех модификаций:— Scout Car, Mark I (Scout Car, Daimler Mark I) — базовая модификация с четырьмя управляемыми колесами и сдвижной крышей боевого отделения, всего произведено 52 единицы;— Scout Car, Mark IA (Scout Car, Daimler Mark IA) — модификация бронеавтомобиля со складной крышей;— Scout Car, Mark IB (Scout Car, Daimler Mark IB) — модификация с измененной системой охлаждения, а также на части машин — управляемыми были лишь передние колеса;— Scout Car, Mark II (Scout Car, Daimler Mark II) — основная серийная модификация, именно к ней относилось подавляющее большинство выпущенных бронеавтомобилей. Отличалась от Mk.IB наличием на всех бронеавтомобилях управления лишь передними колесами, а также рядом незначительных изменений;— Scout Car, Daimler Mark III — модификация, которая была запущена в серийное производство в начале 1945 года, она отличалась отсутствием броневой крыши боевого отделения, а также герметизацией моторного отделения.Боевая карьера легкого разведывательного бронеавтомобиля пришлась на весну 1940 года, когда во Францию в составе 4-го нортумберлендского полка фузилеров прибыло 12 бронемашин. Позднее уже 17 мая экспедиционный корпус получил в свое распоряжение 1-ю танковую дивизию, в составе которой имелось 284 танка, а также 30 бронеавтомобилей «Динго». Британской бронетехнике удалось раскрыть свой боевой потенциал уже в тех боях, однако к исходу 25 мая танковые силы экспедиционного корпуса были полностью разгромлены, а их остатки откатились к Дюнкерку. Здесь часть бронетехники уже без топлива и боеприпасов была оставлена противнику в виду невозможности ее эвакуации морем.Несмотря на болезненное поражение, опыт от использования в боях Daimler Scout Car был только положительным, правда, было принято решение отказаться от всех поворотных колес, оставив поворачивающимися лишь колеса переднего моста. В дальнейшем данные разведывательные бронеавтомобили активно принимались британской армией на всех театрах боевых действий. Наибольшее впечатление их боевое применение оказало на итальянцев, которые в 1942 году поручили компании Lancia создать аналогичную бронемашину под названием Lince, правда, строились эти бронеавтомобили уже под немецким контролем на территории Республики Сало.Легкие разведывательные бронеавтомобили Daimler Scout Car оказались настолько удачными, что продолжали оставаться на вооружении армии Великобритании вплоть до 1952 года, пока им на смену не пришли бронеавтомобили Daimler «Ferret». При этом снятые с вооружения бронемашины активно шли на экспорт, в армиях Португалии, Кипра и Шри-Ланки они прослужили вплоть до середины 70-х годов прошлого века.Тактико-технические характеристики Daimler Scout Car (Dingo) Mark II:Габаритные размеры: длина корпуса — 3170 мм, ширина — 1710 мм, высота — 1500 мм.Боевая масса — 3,05 т.Бронирование — лоб корпуса до 30 мм, борта и корма — 9 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 55 л.с.Максимальная скорость — 90 км/ч (по шоссе).Запас хода — 320 км (по шоссе).Вооружение — 7,7-мм пулемет Bren.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 2 человека.Развернутая в Великобритании перед началом Второй мировой войны программ по модернизации бронетанковых сил неожиданно быстро стала приносить ощутимые плоды. Уже в 1939 году на испытания были отправлены тяжелые бронеавтомобили Humber Armored Car и Daimler Armored Car, которым суждено было затем принять на себя все тяготы первых военных лет.Задание на создание нового бронеавтомобиля, способного не только осуществлять разведку, но и бороться с легкой бронетехникой противника, было получено в том же 1939 году. Инженеры компании Daimler не собирались изобретать велосипед, поэтому они взяли за основу элементы ходовой части уже имеющегося легкого бронеавтомобиля Daimler Scout Car, который прошел армейские испытания и был принят на вооружение, показав очень хорошие результаты. При этом бронекорпус машины был спроектирован заново, а башня с вооружением взята от легкого танка «Тетрарх». Он был полностью сварным и изготавливался из бронелистов толщиной от 6 до 16 мм, которые могли с трудом выдерживать обстрел крупнокалиберными пулями. По этой причине верхний лобовой бронелист и бронелисты, из которых состояла подбашенная надстройка, были расположены под рациональными углами наклона, что повышало защищенность бронемашины.Компоновка тяжелого бронеавтомобиля была стандартной. В передней части находилось отделение управления, в средней — боевое отделение, а в корме корпуса — моторно-трансмиссионный отсек. Сердцем бронеавтомобиля был 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Daimler 27, который развивал максимальную мощность 95 л.с. Ходовая часть бронемашины сохранила полный привод (колесная формула 4х4) и получила шины размерности 10,5х20 дюймов. Подвеска бронеавтомобиля осталась индивидуальной на пружинных рессорах. В состав трансмиссии входили следующие элементы: 5-ступенчатая коробка переключения передач с предварительным выбором передач, четыре карданных вала, реверсивная раздаточная коробка с простым дифференциалом, колесные редукторы и гидравлические дисковые тормоза.Вооружение тяжелого бронеавтомобиля было вполне стандартным по британским меркам того времени и состояло из 40-мм пушки Q.F. 2 pounder Mk.IX, спаренного с ней 7,92-мм пулемета Besa и одного зенитного пулемета калибра 7,7-мм. Так как орудие предназначалось в том числе и для борьбы с танками противника позднее к нему прилагалась специальная насадка Littlejohn, которая позволяла повысить скорость полета бронебойного снаряда до 1200 м/с. Боекомплект орудия состоял из 52 выстрелов, к пулеметам имелось 2700 и 500 патронов соответственно. Для того чтобы не тратить время на разработку башни при создании бронеавтомобиля разработчики просто заимствовали ее от легкого десантного танка «Tetrarh», который обладал аналогичным вооружением.Первый прототип нового бронеавтомобиля под обозначением Daimler Armored Car Mk.I был предъявлен военным на испытания уже осенью 1939 года, однако почти сразу же было выявлено несколько крупных проблем машины технического характера. Больше всего нареканий военных вызывала трансмиссия боевой машины, которая на тот момент практически без изменений перешла от легкого разведывательного бронеавтомобиля Dingo и с трудом выдерживала возросший более чем в два раза вес боевой машины. На доработки бронемашины понадобилось порядка года и лишь в 1941 году Daimler Armored Car Mk.I официально был принят на вооружение британской армии, после чего бронеавтомобиль запустили в серийное производство.В рамках проведения работ по модернизации бронеавтомобиля конструкторами Daimler был создан вариант под обозначением Armored Car Mk.ICS, он был вооружен 76,2-мм гаубицей. Данные бронемашины были собраны очень ограниченной серией. Их основным предназначением была огневая поддержка пехоты на поле боя. Появившаяся несколько позднее модификация Daimler Armored Car Mk.II отличалась лишь незначительными изменениями в конструкции корпуса, которые фактически никак не отразились на вешнем виде боевой машины. Всего в период с 1941 по 1944 год в Великобритании было собрано 2694 тяжелых пушечных бронеавтомобиля Daimler Armored Car всех модификаций.Первыми новый бронеавтомобиль получили полки британской армии, воевавшие в Ливии и Тунисе. В Северной Африке эти бронемашины активно использовались британской армией с июля 1942 года. Приняв участие в заключительных сражениях на этом театре боевых действий, бронеавтомобили заслужили высокую оценку своих экипажей и в дальнейшем активно использовались британцами на протяжении всей Второй мировой войны на всех фронтах. Так они активно применялись в боях на Апенинском полуострове в 1943-1945 годах, а также в Юго-Восточной Азии. Помимо всего прочего 10 бронеавтомобилей было в мае 1940 года передано 1-му бельгийскому бронеавтомобильному эскадрону, который был отправлен во Францию и принял участие в боях, в том числе за освобождение Бельгии. После войны оставшиеся в строю бронемашины продолжали нести службу в рядах бельгийской армии.После завершения Второй мировой войны тяжелые бронеавтомобили Daimler Armored Car достаточно долго оставались на вооружении британской армии. Последние бронемашины данного типа, которые эксплуатировались главным образом в колониях, были списаны только в 1965 году.Тактико-технические характеристики Daimler Armored Car:Габаритные размеры: длина корпуса — 3965 мм, ширина — 2440 мм, высота — 2235 мм, клиренс — 406 мм.Боевая масса — 7,62 т.Бронирование — от 16 мм (лоб корпуса) до 6 мм (днище).Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Daimler 27 мощностью 95 л.с.Максимальная скорость — 80 км/ч (по шоссе).Запас хода — 330 км (по шоссе).Вооружение — 40-мм пушка Q.F. 2 pounder Mk.IX и 7,92-мм пулемет Besa, на части машин дополнительно устанавливался 7,7-мм зенитный пулемет Bren.Боекомплект — 52 выстрела к орудию и 3200 патронов к пулеметам.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 3 человека.