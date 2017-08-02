07:48 02 августа

ВДВ ожидают АСУВ «Кассиопея-Д» в 2018 году

Согласно информации РИА Новости , командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил о планируемом создании в 2018 году усовершенствованной автоматизированной системы управления войсками "Кассиопея-Д" на базе десантируемого бронетранспортера " Ракушка ".

Автоматизированная подсистема управления Воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" показывает себя с самой лучшей стороны. Уже более трех лет она служит нам в качестве надежного помощника при принятии решений и доведении их до войск. К концу этого года более 70% штатной потребности войск связи ВДВ составят именно комплексы поколения "Андромеда-Д".


ВДВ ожидают АСУВ «Кассиопея-Д» в 2018 году



"Андромеда-Д" обеспечивает радиопереговоры в различных диапазонах, закрытую телефонную связь, систему кодированной передачи данных и работу в режиме видеоконференции. Система охватывает все звенья управления: от командования ВДВ до отдельного военнослужащего.

Если говорить о перспективной технике в этой области, очень рассчитываем получить в будущем году более совершенную АСУ — полевую телекоммуникационную систему "Кассиопея-Д" на десантируемой платформе БТР-МДМ "Ракушка".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. dik-nsk Сегодня, 04:20
    С праздником всех причастных!!!
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  2. a.s.zzz888 Сегодня, 05:41
    К празднику сделали приятное, а главное - нужное...
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