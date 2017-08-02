ВДВ ожидают АСУВ «Кассиопея-Д» в 2018 году

Автоматизированная подсистема управления Воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" показывает себя с самой лучшей стороны. Уже более трех лет она служит нам в качестве надежного помощника при принятии решений и доведении их до войск. К концу этого года более 70% штатной потребности войск связи ВДВ составят именно комплексы поколения "Андромеда-Д".

Если говорить о перспективной технике в этой области, очень рассчитываем получить в будущем году более совершенную АСУ — полевую телекоммуникационную систему "Кассиопея-Д" на десантируемой платформе БТР-МДМ "Ракушка".

