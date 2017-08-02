В Баку в рамках АрМИ-2017 стартовал конкурс "Кубок моря"

Международные армейские игры служат укреплению военного сотрудничества, повышению имиджа воинской службы, демонстрации боевых возможностей и повышению боеготовности личного состава. Каспийское море всегда являлось общим достоянием народов проживающих на его побережье. "Кубок моря-2017" внесет еще больший вклад в укрепление взаимоотношений, а также сотрудничество в области безопасности на море.

Как сообщает РИА Новости , в ходе проведения Армейских международных игр (АрМИ-2017) состоялась церемония открытия конкурса "Кубок моря" в Баку, участие в которой приняли министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС страны Наджмеддин Садыков и замминистра обороны РФ Николай Панков, высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.Армейские игры в текущем году проходят на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в период с 29 июля по 12 августа с участием представителей 28 стран.— указал президент Азербайджана Ильхам Алиев.Как утверждает военное ведомство Азербайджана, в "Кубке Моря – 2017" участвуют сторожевые корабли местных ВМС G-124, G-122, малый ракетный корабль "Град Свияжск" Каспийской флотилии РФ и спасательный буксир CB-45, ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана, ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан", "Сарыарка" и гидрографическое судно "Жайык" ВМС Казахстана.