Испанские F-18 нарушили воздушное пространство Финляндии

При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию.

Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.