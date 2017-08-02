07:48 02 августа

Испанские F-18 нарушили воздушное пространство Финляндии

Как сообщает РИА Новости , исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил о сопровождении истребителями ВВС Испании 1 августа российских самолетов МиГ-31 и Ан-26 вблизи границы Эстонии. При этом они случайно оказались в воздушном пространстве Финляндии.

Ранее в военном ведомстве Финляндии сообщили о нарушении госграницы двумя истребителями ВВС Испании F-18 Hornet.

Испанские F-18 нарушили воздушное пространство Финляндии



Как поясняет Уайт, два испанских F-18 взлетели с эстонской авиабазы Эмари для перехвата "неидентифицированных военных воздушных судов рядом с эстонским воздушным пространством". На перехват были подняты также финские истребители.

При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию.


Минобороны России сообщило, что два истребителя МиГ-31 и военно-транспортный Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтики.

Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:45
    Чисто случайно , ничего личного . laughing
    Spartanez300
  2. 210окв Сегодня, 05:49
    Хреново..Что по сусалам не получили...За нечаянно бьют отчаянно.. am
    210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:52
    Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций,

    ... это сначала "объясняет", а потом сочтут за правило летать над финнами, там где хотят... laughing
    a.s.zzz888
  4. ShadowCat Сегодня, 06:06
    Не НАТОвские, Испанские... Финляндии... мне одному это кажется смешным?)
    ShadowCat
    1. Громобой Сегодня, 07:16
      Почему Испания это смешно?В Прибалтику по ротации прибывают наиболее опытные натовскиие лётчики,а выражение "испанский лётчик" всего лишь шутка и не более.История учит,что испанцы довольно отважные воины,порою готовые к самопожертвованию,а финны тоже неудобный противник. Висенте Бельтран -участник Великой Отечественной войны. Участвовал в битве под Москвой в составе 1-й эскадрильи 283-го ИАП, летал на МиГ-3. В конце Июля его в числе других испанских лётчиков направили в разведывательную авиационную спецгруппу НИИ ВВС, оснащённую трофейными немецкими самолётами. Несколько месяцев группа тренировалась в глубоком тылу на Урале. В начале Ноября спецгруппу направили на фронт по Москву, но ни одного разведывательного вылета испанским лётчикам совершить так и не удалось. 7 Ноября всех лётчиков перевели в 1-ю истребительную авиационную бригаду, базировавшуюся в Быково Московской области.
      25 Июля 1942 года Бельтран был переведён в 960-й истребительный авиационный полк ( 125-я истребительная авиационная дивизия, Тульский дивизионный район ПВО ), где летал на И-16 и МиГ-3. Летом 1942 года в течение одной недели Лейтенант В. Бельтран на дальних подступах к Москве совершил 2 воздушных тарана.
      23 Февраля 1943 года полк получил эскадрилью самолётов Ла-5, приобретённых жителями Тулы на свои сбережения. Эскадрилья получила имя Героя Советского Союза Александра Чекалина. Один самолёт достался Висенте Бельтрану.
      В Марте полк был переброшен под Курск. В первом же бою, отражая налёт фашистской авиации на станцию Щигры, Бельтран в паре с капитаном Беловым сбил бомбардировщик Ju-88. Наши лётчики вернулись на свой аэродром без потерь.
      Понекоторым источникам, летом 1943 года Бельтран летал на Ла-5 с надпись на фюзеляже: "Viva la revolucion socialista en SSSR" - "Да здравствует социалистическая революция в СССР".
      В составе эскадрильи "Александр Чекалин" В. Бельтран воевал до конца войны. Победу встретил в Братиславе. Всего сбил 20 самолётов противника ( включая победы одержанные в группе и в Испании ).
      После войны продолжал служить в ПВО. В 1948 году уволен в запас.http://airaces.narod.ru/spane/beltran.htm
      Громобой
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    Странно. что финны вообще об этом сообщили. Наверное дипломатический протокол требует. Испанцы (члены НАТО) не русские и на их нарушение границы можно и глаза закрыть даже если пока не входишь в НАТО.
    rotmistr60
  6. igordok Сегодня, 06:54
    Много раз говорили, Эстония маловата для настоящих ВВС. Не успеешь разогнаться, уже в другой стране.
    igordok
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:30
      Цитата: igordok
      Эстония маловата для настоящих ВВС

      Чемпион Израиль. Они вообще без вылета за пределы государства не летают. laughing
      Ингвар 72
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