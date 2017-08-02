Испанские F-18 нарушили воздушное пространство Финляндии
Как сообщает РИА Новости , исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил о сопровождении истребителями ВВС Испании 1 августа российских самолетов МиГ-31 и Ан-26 вблизи границы Эстонии. При этом они случайно оказались в воздушном пространстве Финляндии.
Ранее в военном ведомстве Финляндии сообщили о нарушении госграницы двумя истребителями ВВС Испании F-18 Hornet.
Как поясняет Уайт, два испанских F-18 взлетели с эстонской авиабазы Эмари для перехвата "неидентифицированных военных воздушных судов рядом с эстонским воздушным пространством". На перехват были подняты также финские истребители.
Минобороны России сообщило, что два истребителя МиГ-31 и военно-транспортный Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтики.
Ранее в военном ведомстве Финляндии сообщили о нарушении госграницы двумя истребителями ВВС Испании F-18 Hornet.
Как поясняет Уайт, два испанских F-18 взлетели с эстонской авиабазы Эмари для перехвата "неидентифицированных военных воздушных судов рядом с эстонским воздушным пространством". На перехват были подняты также финские истребители.
При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию.
Минобороны России сообщило, что два истребителя МиГ-31 и военно-транспортный Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтики.
Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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