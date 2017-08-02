РФ лидирует в танковом биатлоне
Как сообщает РИА Новости , департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства России заявляет о лидировании страны в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх.
На втором месте располагается КНР, далее идут Белоруссия и Казахстан.
Как указывается, в текущем году процент поражения целей увеличился фактически в три раза у всех команд. Благодаря этому у многих команд борьба идет за правильное преодоление препятствий.
Со слов главного судьи Армейских международных игр генерал-майора Дмитрия Горбатенко, рост мастерства приводит к тому, что экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
В текущем году в танковом биатлоне участвуют 19 команд из России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
Россия оставляет за собой лидерство в конкурсе "Танковый биатлон" по итогам половины заездов.
На втором месте располагается КНР, далее идут Белоруссия и Казахстан.
Как указывается, в текущем году процент поражения целей увеличился фактически в три раза у всех команд. Благодаря этому у многих команд борьба идет за правильное преодоление препятствий.
Со слов главного судьи Армейских международных игр генерал-майора Дмитрия Горбатенко, рост мастерства приводит к тому, что экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
В текущем году в танковом биатлоне участвуют 19 команд из России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти