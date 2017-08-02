07:49 02 августа

РФ лидирует в танковом биатлоне

Как сообщает РИА Новости , департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства России заявляет о лидировании страны в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх.

Россия оставляет за собой лидерство в конкурсе "Танковый биатлон" по итогам половины заездов.





На втором месте располагается КНР, далее идут Белоруссия и Казахстан.

Как указывается, в текущем году процент поражения целей увеличился фактически в три раза у всех команд. Благодаря этому у многих команд борьба идет за правильное преодоление препятствий.

Со слов главного судьи Армейских международных игр генерал-майора Дмитрия Горбатенко, рост мастерства приводит к тому, что экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.

В текущем году в танковом биатлоне участвуют 19 команд из России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:53
    Молодцы ребята так держать . soldier good
    Spartanez300
  2. 210окв Сегодня, 05:53
    Так держать,мужики!Не давайте никому себя обойти..
    210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:54
    ... приятно и вполне ожидаемо, хотя и "дышат в спину" соперники... good
    a.s.zzz888
  4. Буровик Сегодня, 06:08
    Удачи нашим танкистам. Да победит сильнейший!
    Буровик
  5. Masya Masya Сегодня, 06:13
    Броня крепка, и танки наши быстры!
    Позиции не сдавать! Только вперед! love
    Masya Masya
  6. Печенег Сегодня, 06:36
    Ну ведь в прошлом другие танки были, или другие модификации.
    Печенег
  7. savage1976 Сегодня, 07:17
    Китайцы на своих Типах прям в спину дышат. Видимо достойный танк. Удачи нашим экипажам.
    savage1976
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