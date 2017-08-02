07:49 02 августа

МИД РФ раскритиковал идею поставок американского оружия на Украину

Как сообщает РИА Новости , во внешнеполитическом ведомстве России раскритиковали идею поставок США летального оружия Украине.

Как полагает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов, сторонники указанных поставок стремятся к военной эскалации в регионе.

Разработчики плана поставок на Украину летального оружия, видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна, и что надо подлить масла в огонь. Ссылки на то, что речь идет о поставках вооружений оборонительного характера, сути дела не меняют, тем более что ополченцы попыток расширения контролируемой ими территории не предпринимают и, соответственно, обороняться Киеву не от кого. Вместе с тем те круги на Украине, которые склонны делать ставку на силу, наверняка восприняли бы американские поставки как поощрение к военным действиям. Ответственность за такое развитие событий легла бы не только на Киев, но и на Вашингтон.



МИД РФ раскритиковал идею поставок американского оружия на Украину


Идея данных поставок не нашла одобрения среди большинства европейских политиков. К примеру, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем преодоления кризиса. Как считает председатель военного комитета НАТО Петр Павел, данные поставки "лишь увеличат страдания людей".


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:10
    Вся ответственность за события происходящие на Украине в большей степени лежит на США и только на них , и это не конец тому что они еще могут там натворить . am
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Любят они ответственность на других переложить..И количество этой "ответственности" или безответственности зависит напрямую от позиции Кремля..
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 06:43
      Тут возмущаться и протестовать нужно, а не критикой заниматься! Да чего же либерализм въелся в нашу Власть. Напоминает старый анекдот про электрика, которому товарищ уронил тяжелый трансформатор на ногу.
      сибиралт
  2. Jovanni Сегодня, 06:13
    Чего им критика нашего МИДа! Они не для того Украину поджигали, чтобы обращать внимание на критику... Скорее им это как бальзам на их черную душу...
    Jovanni
  3. лысова Сегодня, 06:14
    Это всё равно, как давать обезьяне лимонку. Дающий - берущий слов нет. А у этих дурней полное восполение мозгов, хотя и были ли они когда то.
    лысова
  4. sgr291158 Сегодня, 06:24
    Плевать штатам на нашу критику, им Россию раскачивать надо. Проект Украина для этого и создавался и они будут постоянно их подогревать, что бы эти пустоголовые тявкали на нас, а они будут только свои кислые санкции против нас выдумывать.
    sgr291158
    1. SergF123 Сегодня, 07:06
      Матрасня сделала капитал и мировое доминирование на второй мировой войне, они четко поняли, на чем можно делать деньги - и тупо хотят повторить сценарий!
      SergF123
  5. ДВ Комс Сегодня, 06:28
    Нам тоже есть кому помочь с оружием чтобы у полосатых и их шестерок задний привод задымился.
    ДВ Комс
  6. Ruswolf Сегодня, 06:36
    Пора бы уже ЕС начать вводить санкции против США.
    Поставка любого оружия Украине, делает не возможным исполнения Минских договорённостей, так как даёт Украине возможность помечтать о своей "победе" на Донбассе. Но всё это может ввергнуть Европу в очередную войну.
    Наверное для этого и наводняли Европу "беженцами".
    США есть США!
    Не зря кто то (не помню кто) сказал что то подобное: - "Если в мире хотя бы в течения одного дня не взорвётся один снаряд или не выстрелит ни одно ружьё - США исчезнет, как государство" hi
    Ruswolf
  7. Игорь Николаевич Сегодня, 06:41
    сша уже думают как выйти сухими из Сирии со своими джавелинами, на Донбассе будет то-же самое. Пока на головы американцев не посыпятся бомбы, до этого момента они не поймут что они натворили с миром.
    Игорь Николаевич
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Критикуй не критикуй, а поставки будут. Американцы не бросят тлеющий очаг на границах России и будут его только подпитывать. А украинское пушечное мясо будет продолжать устроенный ими беспредел. Правильно сказал Багдасаров у Соловьева, что нужно открыто поддерживать ДНЛНР добровольцами, современным оружием и громить ВСУ не обращая внимания на Сша.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
      rotmistr60
      Правильно сказал Багдасаров у Соловьева, что нужно открыто поддерживать ДНЛНР добровольцами, современным оружием и громить ВСУ не обращая внимания на Сша.

      ... однозначно надо принимать упреждающие меры, пока в мерикатосии развал между трампом и остальными во власти...и делать надо быстрей чем мерикатосы...
      a.s.zzz888
  9. 3vs Сегодня, 06:56
    Обязательно поставят!
    Наглосаксам мир на Украине не нужен.
    Вообще, лучше, чтобы скакуны там самоубились, на эту землю уже есть много желающих...
    Или вторую землю обетованную устроить или 51 штат штатишков...
    3vs
  10. SergF123 Сегодня, 07:00
    Опять Хрю, да Му!!! Вот, мол, какие плохие матрасники, ай,ай, ай, как же так?!!!! Что бы такого не было нужно не вызывать озабоченность и думать об ассиметричных ответах, а ставить конкретные и жесткие задачи по деаккупации Украины с последующим ее расчленением на Украину, Малороссию и Новороссию, предпринимать шаги первыми, и шаги эти должны быть жесткими и безапелляционными, грубыми. А для этого необходимо, как сказал Глазьев, объявить ФША страной - агрессором и страной рассадником терроризма, отказаться от доллара и выслать весь экономический блок, с айфоном во главе на Новосибирские острова - осваивать принципы выживания в заполярье!
    SergF123
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