МИД РФ раскритиковал идею поставок американского оружия на Украину

Разработчики плана поставок на Украину летального оружия, видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна, и что надо подлить масла в огонь. Ссылки на то, что речь идет о поставках вооружений оборонительного характера, сути дела не меняют, тем более что ополченцы попыток расширения контролируемой ими территории не предпринимают и, соответственно, обороняться Киеву не от кого. Вместе с тем те круги на Украине, которые склонны делать ставку на силу, наверняка восприняли бы американские поставки как поощрение к военным действиям. Ответственность за такое развитие событий легла бы не только на Киев, но и на Вашингтон.

Как сообщает РИА Новости , во внешнеполитическом ведомстве России раскритиковали идею поставок США летального оружия Украине.Как полагает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов, сторонники указанных поставок стремятся к военной эскалации в регионе.Идея данных поставок не нашла одобрения среди большинства европейских политиков. К примеру, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем преодоления кризиса. Как считает председатель военного комитета НАТО Петр Павел, данные поставки "лишь увеличат страдания людей".