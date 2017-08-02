07:49 02 августа

NI: малые закупки Су-57 вызваны недоработкой двигателя

ИноТВ приводит мнение издания The National Interest, касающееся ограниченного объема закупок российскими ВВС Су-57 (12 единиц к 2020 году).

Как считает NI, причиной, побудившей МО РФ приобретать Су-57 в небольших количествах, являются турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1 мощностью 14,7 тыс. кг каждый в режиме форсажа. Они же установлены на Су-35С, электроника которого практически идентична Су-57.




И в самом деле, за исключением малозаметности, новые Су-35 обладают почти такими же характеристиками, что и истребитель пятого поколения. Следовательно, русские не хотят тратить деньги на машину, эффективность которой, с их точки зрения, лишь незначительно выше.


При этом после установки на Су-57 новых двигателей («Изделие 30») размер закупок существенно возрастет. Согласно имеющимся данным, его расчётная бесфорсажная тяга достигнет почти 11 тыс. кг, а с форсажем — почти 18 тыс. кг. Первые полётные испытания силовой установки должны пройти в четвёртом квартале 2017 года. К 2025 году ожидается их готовность к эксплуатации. Как полагает издание, всего ВС РФ могут приобрести 160 истребителей Су-57 второй модификации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:33
    В США к тоже пока выпускают F-35 малыми партиями. Крупносерийный выпуск пойдет с 2020 года.

    11-я мелкосерийная партия самолетов F-35 всех трех версий на следующий 2018 год , прошедшая согласование, насчитывает 124 машины - 74 для США (стоимость 5,6 млрд долл) и 50 для иностранных операторов.
    - 48 F-35A для ВВС США
    - 18 F-35B для Корпуса морской пехоты США
    - 8 F-35C для ВМС и КМП США (версия С также предназначается для морских пехотинцев)
    - 8 F-35B для Великобритании
    - 1 F-35A для Италии (итальянцы у себя собирают)
    - 8 F-35A для Австралии
    - 8 F-35A для Нидерландов
    - 4 F-35A для Турции
    - 6 F-35A для Норвегии
    - 22 F-35A для страны, закупающей по линии оказания иностранной военной помощи правительством США.
    Арон Заави
  2. Печенег Сегодня, 06:34
    Вполне разумно.
    Печенег
  3. jonht Сегодня, 06:39
    По факту самолет и с первыми движками соответствует требованиям МО РФ, но видно содержать два варианта истребителя не хотят.
    jonht
  4. Шурале Сегодня, 06:42
    Глупость какая-то , какие закупки? Самолёт ещё в стадии разработки - обкатки... Чо за гонево?
    Шурале
  5. irazum Сегодня, 06:48
    Действительно, двигатели всегда были "ахиллесовой пятой" отечественного самолётостроения.
    irazum
    1. cariperpaint Сегодня, 07:17
      да ладно?))) а можно с этого места поподробнее?
      cariperpaint
      1. УАЗ 452 Сегодня, 07:36
        Статистика авиакатастроф, в том числе военных самолётов производства СССР-РФ и зарубежных вполне доступна. Гугль Вам в помощь! Да и сравнение тяги на единицу массы двигателя тоже сейчас тайной за семью печатями не является.
        УАЗ 452
      2. irazum Сегодня, 07:47
        Да это даже не "секрет полишенелля", все двигатели, которые в нашем самолётостроении применялись и применяются, имеют корни из французких, немецких, американских компаний.
        irazum
  6. tchoni Сегодня, 07:33
    Как забавно то. Закупуа плохого и нелетающего фы35 мелкой серией - почти 130 штук в год... а масштабная закупка неимеющегоаналоговвмиречупердуперистребителя су57 160 штук .)))
    tchoni
  7. Zibelew Сегодня, 07:44
    Это вообще-то никто и не скрывал. Еще пять лет назад открыто говорилось, что машины со старым двигателем будут куплены только для освоения системы в войсках, фактически как учебные для подготовки пилотов и обкатки самой машины. А массово МО начнет закупать самолеты только с новым двигателем.
    Пять лет назад это было известно.
    Zibelew
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