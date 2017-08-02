NI: малые закупки Су-57 вызваны недоработкой двигателя

И в самом деле, за исключением малозаметности, новые Су-35 обладают почти такими же характеристиками, что и истребитель пятого поколения. Следовательно, русские не хотят тратить деньги на машину, эффективность которой, с их точки зрения, лишь незначительно выше.

ИноТВ приводит мнение издания The National Interest, касающееся ограниченного объема закупок российскими ВВС Су-57 (12 единиц к 2020 году).Как считает NI, причиной, побудившей МО РФ приобретать Су-57 в небольших количествах, являются турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1 мощностью 14,7 тыс. кг каждый в режиме форсажа. Они же установлены на Су-35С, электроника которого практически идентична Су-57.При этом после установки на Су-57 новых двигателей («Изделие 30») размер закупок существенно возрастет. Согласно имеющимся данным, его расчётная бесфорсажная тяга достигнет почти 11 тыс. кг, а с форсажем — почти 18 тыс. кг. Первые полётные испытания силовой установки должны пройти в четвёртом квартале 2017 года. К 2025 году ожидается их готовность к эксплуатации. Как полагает издание, всего ВС РФ могут приобрести 160 истребителей Су-57 второй модификации.