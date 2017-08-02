Пенс: Восхищаюсь Черногорией, противостоящей России

Вице-президент США Майк Пенс продолжает своё турне по странам, власти которых салютуют Вашингтону своей русофобией. После посещения Эстонии и Грузии Пенс добрался до Черногории, которая с недавних пор стала очередным членом НАТО и на территории которой в скором времени появится база западного военного блока.Во время посещения Подгорицы (столица Черногории) Пенс, как сообщает пресс-служба Белого дома, выразил «восхищение решимостью Черногории противостоять попыткам России увести её в сторону от Североатлантического альянса».Пенс провёл короткую встречу с черногорскими президентом и председателем правительства Филиппом Вуяновичем и Душко Марковичем.Нужно отметить, что сегодня (2 августа) Майк Пенс примет участие в заседании так называемой Адриатической хартии, организованной Черногорией и Македонией. Власти Македонии тоже пытаются плясать под западную дудку и втягивать страну в НАТО. Помимо упомянутых двух государств в саммите Адриатической хартии, созданной по примеру Балтийской хартии, планируется участие и других балканских республик. Основная повестка - очередное муссирование вопроса о том, как Россия "вмешивается в демократические процессы". При этом под "демократическими процессами" понимается втягивание стран в НАТО даже без проведения референдума - ровно так, как это и произошло в той же Черногории.