07:49 02 августа

Пенс: Восхищаюсь Черногорией, противостоящей России

Вице-президент США Майк Пенс продолжает своё турне по странам, власти которых салютуют Вашингтону своей русофобией. После посещения Эстонии и Грузии Пенс добрался до Черногории, которая с недавних пор стала очередным членом НАТО и на территории которой в скором времени появится база западного военного блока.

Во время посещения Подгорицы (столица Черногории) Пенс, как сообщает пресс-служба Белого дома, выразил «восхищение решимостью Черногории противостоять попыткам России увести её в сторону от Североатлантического альянса».

Пенс: Восхищаюсь Черногорией, противостоящей России



Пенс провёл короткую встречу с черногорскими президентом и председателем правительства Филиппом Вуяновичем и Душко Марковичем.

Нужно отметить, что сегодня (2 августа) Майк Пенс примет участие в заседании так называемой Адриатической хартии, организованной Черногорией и Македонией. Власти Македонии тоже пытаются плясать под западную дудку и втягивать страну в НАТО. Помимо упомянутых двух государств в саммите Адриатической хартии, созданной по примеру Балтийской хартии, планируется участие и других балканских республик. Основная повестка - очередное муссирование вопроса о том, как Россия "вмешивается в демократические процессы". При этом под "демократическими процессами" понимается втягивание стран в НАТО даже без проведения референдума - ровно так, как это и произошло в той же Черногории.

Использованы фотографии: Твиттер
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. moskowit Сегодня, 06:31
    Этот "Пенс" или правильней сказать "Цент" до своей поездки, хоть слышал о Черногории? А где она находится и знать не знает... Одна надежда на пилотов, что правильно найдут куда лететь.... Ишь , блин, тоже нашлась "маленькая, но гордая птичка..."
    moskowit
    1. сибиралт Сегодня, 06:39
      Пенс поздравил новую американскую колонию со свободой и демократией? belay
      сибиралт
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
      moskowit А где она находится и знать не знает...

      ... мерикатосы в лучшем случае знают где находится с десяток их штатов, да и то таким познанием географии, не каждый может похвастаться... laughing
      a.s.zzz888
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:03
      Гнусные подхалимы власти Черногории , кроме презрения ничего не заслуживают . am
      Spartanez300
  2. sgr291158 Сегодня, 06:31
    Пенис продолжает турне, а шавки тявкают и все довольны.
    sgr291158
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    Пенс, как сообщает пресс-служба Белого дома, выразил «восхищение решимостью Черногории противостоять попыткам России увести её в сторону от Североатлантического альянса».

    ... ну как же без России... без участия России во всех процессах, уже никто и слушать не будет... laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    выразил «восхищение решимостью Черногории противостоять попыткам России

    Если быть объективным, то Пенсу нужно восхищаться проамериканскими политиками Черногории, которые и затащили страну в НАТО. Большинство черногорцев было против, но кто бы их слушал.
    rotmistr60
    1. tamnun Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      Если быть объективным, то Пенсу нужно восхищаться проамериканскими политиками Черногории, которые и затащили страну в НАТО. Большинство черногорцев было против, но кто бы их слушал.

      Вы были в Черногории ?
      Большинство населения были ЗА.
      Почему ? Больше всего на свете черногорцы не любят работать , а тут такая халява.

      и самое интересное они ( этими заповедями ) - гордятся.
      Им побоку Россия и все эти великодержавные заморочки и геополитические переделы.
      Будут бабки не работая - а всё остальное по барабану.
      Они думают о своём достатке и всё.
      tamnun
  5. алекс-сп Сегодня, 06:49
    Маленькие элиты надеются, что их будут кормить с ручки...про мышеловки никто пока не вспоминает...
    алекс-сп
    1. demo Сегодня, 07:31
      А какой им резон гордо именоваться союзником России, если мы для защиты им экономического, политического и военного суверенитета ничего сделать не можем.
      А так сбились в одну стаю. Всем известны правила игры. И создается впечатление что все будет мирно и спокойно.
      Т.е. на их век хватит.

      Вы просто представьте то, что из себя представляет эта Черногория.
      Население менее 623 тысяч человек.
      Это средний российский город. А тут вся страна!
      Там похоже каждая собака знает где соседская кур таскает.
      Большой хутор.
      Ну а как у нас на хуторах люди живут и контактируют можно увидеть из передачи "Пусть говорят" с Малаховым.
      Вот так и Черногория.
      demo
  6. SergF123 Сегодня, 06:54
    Сладки речи лжецов! Мне вот интересно, черногорцы боятся или действительно влюблены в ФША, считая их путь пресвятейшим?!
    SergF123
    1. tamnun Сегодня, 07:34
      Цитата: SergF123
      Сладки речи лжецов! Мне вот интересно, черногорцы боятся или действительно влюблены в ФША, считая их путь пресвятейшим?!

      Им всейравно , нападать на них всейравно никто не собирается.
      Если бы Россия заплатила поболе НАТо , они спокойно и уверенно вошли бы в ОДКБ ( так это вроде называется ).
      с Черногорцами можно говорить только о деньгах.
      В моём понимании - черногорцы вообще впитали всё отрицательное , что есть у
      1.Пьют как славяне( да они и есть славяне 0
      2.К женщинам относятся как чеченцы ( женщина полный ноль и да же не сидит за одним столом с мужчинами )- горный народ
      3. Лентяи типа греков ( Средиземка )
      вот как то так.
      страна ничего не производит ( кроме туризма ) вообще ничего , да же продукты в основном из Сербии.
      При наличии гидроресурсов электричество закупает в италии.
      Коррупция зашкаливает.
      Всё поделено между кланами.
      Тандем Джукановичь - Вучичь уже 25 правят сменяясь друг другом ( главный конечно Джукановичь ).так что путин - Медведев - это не новое в этом мире.
      Джукановичу проплатили и вот результат.
      Проплатила бы россия - получила бы своё.
      tamnun
  7. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Пенис болтает собака воет.
    Александр 3
  8. irazum Сегодня, 06:56
    Поздравляю! А ещё кто-то из "братушек" на стороне России остался?
    irazum
  9. cariperpaint Сегодня, 06:58
    все ленбсб на карту посмотреть-чего они в эту Черногорию так вцепились то?
    cariperpaint
  10. igorra Сегодня, 07:44
    Вот что волшебный Трамповский тычёк творит, уже и силы у монтенегров, на Россию лаять появились. А другого волшебного, теперь пенделя от Путина, эти с позволенья сказать эуропейские негры, получить не хотите? Шойгу тоже может бить аккуратно, но сильно, про Лаврова, вообще молчу, приложит, так на всю жизнь.
    igorra
Картина дня