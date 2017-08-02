Пентагон отказывает иностранцам в прохождении службы в армии США
Американский телеканал Fox News сообщает о решении, принятом верхушкой главного американского военного ведомства. Касается это решение временной приостановки принятия в ряды американских вооружённых сил выходцев из иностранных государств. Связано это с вопросами безопасности.
В США с 2009 года действует программа под аббревиатурой MAVNI, дающая возможность выходцам из других стран проходить военную службу в американской армии. Прохождение военной службы даёт возможность в ускоренном варианте получить американский общегражданский паспорт. За 8 лет действия MAVNI американскими гражданами стали около 8 тыс. иностранцев из 10 с лишним тысяч прошедших военную службу в армии США.
Теперь в Пентагоне решили, что MAVNI связана с рисками для американской национальной безопасности.
Отмечено, что иностранные граждане, уже поступившие на службу в армию США, продолжат служить и встанут на очередь по ускоренному получению американского гражданства. А вот новых претендентов из числа иностранцев в армию призывать не станут.
Есть информация о том, что спецслужбы США выявили нескольких участников программы MAVNI, которые ранее состояли в террористических организациях за пределами Соединённых Штатов.
В США с 2009 года действует программа под аббревиатурой MAVNI, дающая возможность выходцам из других стран проходить военную службу в американской армии. Прохождение военной службы даёт возможность в ускоренном варианте получить американский общегражданский паспорт. За 8 лет действия MAVNI американскими гражданами стали около 8 тыс. иностранцев из 10 с лишним тысяч прошедших военную службу в армии США.
Теперь в Пентагоне решили, что MAVNI связана с рисками для американской национальной безопасности.
Отмечено, что иностранные граждане, уже поступившие на службу в армию США, продолжат служить и встанут на очередь по ускоренному получению американского гражданства. А вот новых претендентов из числа иностранцев в армию призывать не станут.
Есть информация о том, что спецслужбы США выявили нескольких участников программы MAVNI, которые ранее состояли в террористических организациях за пределами Соединённых Штатов.
Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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