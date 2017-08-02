07:49 02 августа

Пентагон отказывает иностранцам в прохождении службы в армии США

Американский телеканал Fox News сообщает о решении, принятом верхушкой главного американского военного ведомства. Касается это решение временной приостановки принятия в ряды американских вооружённых сил выходцев из иностранных государств. Связано это с вопросами безопасности.

В США с 2009 года действует программа под аббревиатурой MAVNI, дающая возможность выходцам из других стран проходить военную службу в американской армии. Прохождение военной службы даёт возможность в ускоренном варианте получить американский общегражданский паспорт. За 8 лет действия MAVNI американскими гражданами стали около 8 тыс. иностранцев из 10 с лишним тысяч прошедших военную службу в армии США.

Пентагон отказывает иностранцам в прохождении службы в армии США



Теперь в Пентагоне решили, что MAVNI связана с рисками для американской национальной безопасности.

Отмечено, что иностранные граждане, уже поступившие на службу в армию США, продолжат служить и встанут на очередь по ускоренному получению американского гражданства. А вот новых претендентов из числа иностранцев в армию призывать не станут.

Есть информация о том, что спецслужбы США выявили нескольких участников программы MAVNI, которые ранее состояли в террористических организациях за пределами Соединённых Штатов.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    Касается это решение временной приостановки принятия в ряды американских вооружённых сил выходцев из иностранных государств.

    ... испугались, что подорвут боеготовность мерикатосии.... laughing
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 06:50
      А зачем Пентагону иностранцы в своей армии, если у него итак вся Европа под ружьем? laughing
      сибиралт
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:58
        Вы правы, Европа под ружьем. Но для того чтобы она (Европа) это ружье не бросила и нужны американские войска на территории стран ЕС.
        rotmistr60
  2. Михаил м Сегодня, 06:58
    Они запретили, имеют право. А нам пора создавать азиатские батальоны из гастеров. Можно даже не вооружать, опыт стройбатов вспомнить. Вот НАТО взвоет laughing
    Михаил м
  3. Masya Masya Сегодня, 06:59
    Зато трансгендерам можно, слово то какое тьфу, уравновесили так сказать... wink
    Masya Masya
  4. SergF123 Сегодня, 07:10
    Интересная формулировка!))) А ничего, что Американцы - это не народ, а сброд из иностранцев, временно оккупировавших земли коренных народов?! Но даже если так - предателей у них и так будет, как в украинской армии - на трех человек - два предателя!)))))
    SergF123
    1. УАЗ 452 Сегодня, 07:31
      Прежде чем говорить о склонности представителей той или иной страны к предательству, стоит погуглить количество бывших военнослужащих РККА во Власовской РОА, воевавших на стороне Гитлера (про национальные части, состоящие из представителей других народов СССР замнём) и количество немцев антифашистов, перешедших за все годы войны на сторону нашей страны, ну и про массовость перебежек американцев в вермахт и войска японского императора можно поинтересоваться при желании.
      УАЗ 452
  5. samarin1969 Сегодня, 07:41
    Иностранцев можно и в ЧВК отправить. А в горячих точках можно утилизировать "свои" горячие головы. Кроме того, в последние годы прокатилась волна диверсий-нападений со стороны военнослужащих имеющих восточные корни. В любом случае - разумный шаг с их стороны.
    samarin1969
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