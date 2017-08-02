Западные эксперты: Москва всегда хотела слишком многого
Ни один президент США после холодной войны не сумел выстроить продуктивных отношений с Россией — все потерпели поражение в своей стратегии. В Белом доме любили сваливать неудачи на ошибки предшественников, однако истина в другом: Россия хотела слишком многого, требуя от США предоставить ей контроль над соседними государствами.
Лаура Мандевилль в газете «Le Figaro» приводит ответ на вопрос, который не одно десятилетие волнует умы американских стратегов. Почему с окончания холодной войны американские президенты, пытавшиеся так или иначе сблизиться с Кремлём, терпели неудачу? По крайней мере, формула отношений так и осталась не обнаруженной.
При вступлении в должность очередной президент США возлагал вину за ухудшение российско-американских отношений на предшественника. Так делали все, включая и Буша-младшего, и Барака Обаму. Последний в налаживании отношений с Москвой зашёл дальше других. 44-й обитатель Белого дома даже «закрыл глаза» на конфликт России и Грузии 2008 года, пишет журналистка, и объявил так называемую перезагрузку. Считалось, что пришло время компромиссов. На второй своей предвыборной кампании Б. Х. Обама представил эту самую перезагрузку как успех внешней политики администрации. История, однако, расставила всё по местам: после «аннексии» Крыма и конфликта на юго-востоке Украины тезисы о «перезагрузке» утратили убедительность. Политика Белого дома круто переменилась. Началась новая холодная война. При этом действия Путина в Сирии показали Обаме: новая холодная война, как и старая, не ведает географических границ. «Партнёр» стал явным геополитическим противником.
Американские эксперты твердили, что именно Россия ведёт против США холодную войну. К примеру, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст прямо заявлял: достаточно почитать русские газеты, и тут же станет ясно: долгие годы Россия «ведёт против Запада холодную войну». Точно так же считает бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. По его словам, Россия «ведёт себя агрессивно по отношению к своим соседям». Нормализация российско-американских отношений возможна лишь тогда, когда России будет дано Западом то, чего она постоянно требует: господство над соседними странами. Однако ни Б. Клинтон, ни Дж. Буш, ни Б. Обама не хотели предоставлять ей такое «право надзора» над соседями.
Фрид уверен, что, если Вашингтон и Брюссель сохранят единый фронт против России, то Путина ждёт поражение. С ним согласен Хёрбст: Россия, по его мнению, экономически слабая страна. У неё нет ни технологий, ни развития, и без Запада она потерпит крах.
В материале французской газеты совсем не упоминается расширение НАТО, происходившее в годы правления всех названных американских президентов. Какое может быть сближение США и России, если потенциальный противник, чьею изначальной целью было сдерживание СССР, приближается к российским границам?
Фото: kremlin.ru
Лаура Мандевилль в газете «Le Figaro» приводит ответ на вопрос, который не одно десятилетие волнует умы американских стратегов. Почему с окончания холодной войны американские президенты, пытавшиеся так или иначе сблизиться с Кремлём, терпели неудачу? По крайней мере, формула отношений так и осталась не обнаруженной.
При вступлении в должность очередной президент США возлагал вину за ухудшение российско-американских отношений на предшественника. Так делали все, включая и Буша-младшего, и Барака Обаму. Последний в налаживании отношений с Москвой зашёл дальше других. 44-й обитатель Белого дома даже «закрыл глаза» на конфликт России и Грузии 2008 года, пишет журналистка, и объявил так называемую перезагрузку. Считалось, что пришло время компромиссов. На второй своей предвыборной кампании Б. Х. Обама представил эту самую перезагрузку как успех внешней политики администрации. История, однако, расставила всё по местам: после «аннексии» Крыма и конфликта на юго-востоке Украины тезисы о «перезагрузке» утратили убедительность. Политика Белого дома круто переменилась. Началась новая холодная война. При этом действия Путина в Сирии показали Обаме: новая холодная война, как и старая, не ведает географических границ. «Партнёр» стал явным геополитическим противником.
Американские эксперты твердили, что именно Россия ведёт против США холодную войну. К примеру, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст прямо заявлял: достаточно почитать русские газеты, и тут же станет ясно: долгие годы Россия «ведёт против Запада холодную войну». Точно так же считает бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. По его словам, Россия «ведёт себя агрессивно по отношению к своим соседям». Нормализация российско-американских отношений возможна лишь тогда, когда России будет дано Западом то, чего она постоянно требует: господство над соседними странами. Однако ни Б. Клинтон, ни Дж. Буш, ни Б. Обама не хотели предоставлять ей такое «право надзора» над соседями.
Фрид уверен, что, если Вашингтон и Брюссель сохранят единый фронт против России, то Путина ждёт поражение. С ним согласен Хёрбст: Россия, по его мнению, экономически слабая страна. У неё нет ни технологий, ни развития, и без Запада она потерпит крах.
В материале французской газеты совсем не упоминается расширение НАТО, происходившее в годы правления всех названных американских президентов. Какое может быть сближение США и России, если потенциальный противник, чьею изначальной целью было сдерживание СССР, приближается к российским границам?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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