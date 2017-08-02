07:49 02 августа

Западные эксперты: Москва всегда хотела слишком многого

Ни один президент США после холодной войны не сумел выстроить продуктивных отношений с Россией — все потерпели поражение в своей стратегии. В Белом доме любили сваливать неудачи на ошибки предшественников, однако истина в другом: Россия хотела слишком многого, требуя от США предоставить ей контроль над соседними государствами.


Фото: kremlin.ru


Лаура Мандевилль в газете «Le Figaro» приводит ответ на вопрос, который не одно десятилетие волнует умы американских стратегов. Почему с окончания холодной войны американские президенты, пытавшиеся так или иначе сблизиться с Кремлём, терпели неудачу? По крайней мере, формула отношений так и осталась не обнаруженной.


При вступлении в должность очередной президент США возлагал вину за ухудшение российско-американских отношений на предшественника. Так делали все, включая и Буша-младшего, и Барака Обаму. Последний в налаживании отношений с Москвой зашёл дальше других. 44-й обитатель Белого дома даже «закрыл глаза» на конфликт России и Грузии 2008 года, пишет журналистка, и объявил так называемую перезагрузку. Считалось, что пришло время компромиссов. На второй своей предвыборной кампании Б. Х. Обама представил эту самую перезагрузку как успех внешней политики администрации. История, однако, расставила всё по местам: после «аннексии» Крыма и конфликта на юго-востоке Украины тезисы о «перезагрузке» утратили убедительность. Политика Белого дома круто переменилась. Началась новая холодная война. При этом действия Путина в Сирии показали Обаме: новая холодная война, как и старая, не ведает географических границ. «Партнёр» стал явным геополитическим противником.

Американские эксперты твердили, что именно Россия ведёт против США холодную войну. К примеру, экс-посол США на Украине Джон Хёрбст прямо заявлял: достаточно почитать русские газеты, и тут же станет ясно: долгие годы Россия «ведёт против Запада холодную войну». Точно так же считает бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. По его словам, Россия «ведёт себя агрессивно по отношению к своим соседям». Нормализация российско-американских отношений возможна лишь тогда, когда России будет дано Западом то, чего она постоянно требует: господство над соседними странами. Однако ни Б. Клинтон, ни Дж. Буш, ни Б. Обама не хотели предоставлять ей такое «право надзора» над соседями.

Фрид уверен, что, если Вашингтон и Брюссель сохранят единый фронт против России, то Путина ждёт поражение. С ним согласен Хёрбст: Россия, по его мнению, экономически слабая страна. У неё нет ни технологий, ни развития, и без Запада она потерпит крах.

В материале французской газеты совсем не упоминается расширение НАТО, происходившее в годы правления всех названных американских президентов. Какое может быть сближение США и России, если потенциальный противник, чьею изначальной целью было сдерживание СССР, приближается к российским границам?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ПРАВОкатор Сегодня, 07:05
    В семье Америки и Европы,у старушки Европы есть два выбора или глотать или сплевывать.
    ПРАВОкатор
    1. maxim947 Сегодня, 07:24
      У нас в таких случаях обычно спрашивают: Ты (журналист) д.ур.а, или притворяшься?
      maxim947
    2. василий50 Сегодня, 07:25
      Вы не совсем правы в распределении ролей между США и ЕС.
      США страна победившего пиара и там так много говорили и писали о собственном могуществе что сами в это поверили. А вот ЕС создав себе кумира из США никак не могут освободится от *сладкого плена грёз*. Ведь ещё совсем недавно ЕС совсем как рыбы прилипалы возле акулы были непобедимы и могущественны, и вдруг они осознают что акула всего лишь рыба, пусть и зубастая. А вот кто они?.
      василий50
    3. papas-57 Сегодня, 07:40
      ''Россия «ведёт себя агрессивно по отношению к своим соседям''. А Штаты ведут себя агрессивно по отношению ко всем странам мира, даже к своим союзникам. ''Москва всегда хотела слишком многого''. А Штаты всегда хотели всё и не терпели конкуренции в свой адрес.
      papas-57
  2. Владимирец Сегодня, 07:06
    "Почему с окончания холодной войны американские президенты, пытавшиеся так или иначе сблизиться с Кремлём, терпели неудачу?"

    Да потому что они всё время снисходительно-покровительственно пытались держать нас за дурачков, в принципе, как и других своих "партнеров".
    Владимирец
    1. сибиралт Сегодня, 07:23
      "Я виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (И.А.Крылов, "Волк и овечка")
      сибиралт
  3. ИмПерц Сегодня, 07:06
    Москва слишком много хотела...
    Обида американской элиты заключается в том, что сладкие грёзы однополярного мира слишком быстро рухнули, точнее просто рухнули и теперь опять придётся придавать своим интересам хоть какую-то видимость легитимности...
    ИмПерц
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Лаура Мандевилль

    Что можно сказать - Мандевилль она и в интервью французской газете осталась Мандевилль. Опять все с больной головы на здоровую. Особенно тронуло вот это
    Москва всегда хотела слишком многого
    rotmistr60
  5. SergF123 Сегодня, 07:15
    А может так - "Мы всегда хотели от Москвы слишком многого?" . Вот ведь ки......
    SergF123
  6. 1536 Сегодня, 07:23
    Товарооборот на нуле, культурные контакты - смех один, группа прихлебателей, тоскающаяся в Штаты за инструкцииями, мутит воду, кое-как уезжают на заработки и учиться тоже единицы. И чего им от нас надо? Бомбу атомную получить в конце концов прямиком кому-нибудь на ранчо хотят? Дождутся в конце концов. Воры и жулики.
    1536
  7. Masya Masya Сегодня, 07:29
    Москве с пржорливостью штатов не сравнится, и не насытятся ведь никак... все им мало и мало...
    Masya Masya
  8. parusnik Сегодня, 07:35
    «Le Figaro» и Лаура Мандевилль просто американские подпевалы..Но считают себя свободными... smile
    parusnik
  9. УАЗ 452 Сегодня, 07:43
    Самая наглая ложь - это полуправда. Американцы, пожалуй, правы в том, что внешнеполитические амбиции любая страна должна как-то соизмерять со своим весом, в первую очередь экономическим. Да и вообще - влияние страны зависит от самой страны, кто кому его должен предоставить?
    Другая сторона медали в том, что США по существу обвиняет нас в том, чем грешат и сами. Да, у них 20% мирового ВВП, в сравнении с 2% у России. Но и амбиции превышают даже их немалый потенциал: какая там периферия! Претензии на глобальное даже не лидерство, его сейчас никто не оспаривает, но безусловное доминирование, со всё большим игнорированием интересов даже ближайших союзников! Даже силач может надорваться, попытавшись поднять больше, чем для него возможно.
    УАЗ 452
Картина дня