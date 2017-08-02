Сенат США утвердил нового директора ФБР

Американский Сенат утвердил в должности нового директора Федерального бюро расследований. Напомним, что предыдущий – Джеймс Коми – был уволен с поста главы ведомства президентом США Дональдом Трампом. Новым директором ФБР становится Кристофер Рэй. Его кандидатуру поддержали 92 сенатора из 100.Кристофера Рэя президент США Дональд Трамп назвал человеком с «безупречной репутацией». Этот эпитет Трамп применял и ранее – ко всем, кого продвигал на должности в госструктуры. И это же не мешало ему расставаться с назначенцами уже через несколько дней после их утверждения в должности.У Рэя есть опыт работы в американской госсистеме. Так, при Буше-младшем с 2003 по 2005 годы он работал в должности помощника генпрокурора США, занимая пост главы отдела расследования уголовных преступлений. По специальности Рэй – юрист. В своё время он занимался адвокатской деятельностью, связанной с защитой в формате дел экономического характера. Американские аналитики именно этот факт биографии Кристофера Рэя и считают «понравившимся Трампу».Напомним, что предыдущий глава ФБР покинул свой пост на фоне заявлений о проведении расследования, касающегося якобы связей Трампа с Россией и «вмешательства РФ в американские выборы».Ранее о намерении назначить 50-летнего Рэя директором ФБР в своём Твиттере написал президент США Дональд Трамп.