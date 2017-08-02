07:49 02 августа

Сенат США утвердил нового директора ФБР

Американский Сенат утвердил в должности нового директора Федерального бюро расследований. Напомним, что предыдущий – Джеймс Коми – был уволен с поста главы ведомства президентом США Дональдом Трампом. Новым директором ФБР становится Кристофер Рэй. Его кандидатуру поддержали 92 сенатора из 100.

Сенат США утвердил нового директора ФБР


Кристофера Рэя президент США Дональд Трамп назвал человеком с «безупречной репутацией». Этот эпитет Трамп применял и ранее – ко всем, кого продвигал на должности в госструктуры. И это же не мешало ему расставаться с назначенцами уже через несколько дней после их утверждения в должности.


У Рэя есть опыт работы в американской госсистеме. Так, при Буше-младшем с 2003 по 2005 годы он работал в должности помощника генпрокурора США, занимая пост главы отдела расследования уголовных преступлений. По специальности Рэй – юрист. В своё время он занимался адвокатской деятельностью, связанной с защитой в формате дел экономического характера. Американские аналитики именно этот факт биографии Кристофера Рэя и считают «понравившимся Трампу».

Напомним, что предыдущий глава ФБР покинул свой пост на фоне заявлений о проведении расследования, касающегося якобы связей Трампа с Россией и «вмешательства РФ в американские выборы».

Ранее о намерении назначить 50-летнего Рэя директором ФБР в своём Твиттере написал президент США Дональд Трамп.

Использованы фотографии: Fox News
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Комментарии 4

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  1. Тралл Сегодня, 07:11
    А когда назначение подпишет Путин? smile
    Ну теперь судьба нового директора ФБР в руках российского посла в США Кисляка. Как только Сергей Иванович узнаёт номер телефона директора ФБР и дозвонится до того, а неопытный директор ещё и, не дай Бог, ответит - хана карьере! laughing
    Тралл
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Этот эпитет Трамп применял и ранее – ко всем, кого продвигал на должности в госструктуры

    После чего увольнял. Лично у меня создалось впечатление, что Трампу очень нравится громко сказать: "Вы уволены!". Чувствуется "хватка" бизнесмена. Назначили нового директора ФБР и что от этого изменится? Нашим разведчикам испугавшись сразу покидать Сша или как?
    rotmistr60
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:29
      Цитата: rotmistr60
      Лично у меня создалось впечатление, что Трампу очень нравится громко сказать: "Вы уволены!".


      " Бедняга" Скарамуччи в Белом доме продержался всего 10 дней.
      Б.Т.В.
  3. parusnik Сегодня, 07:38
    Интересно, как на долго в кресло сел..?
    parusnik
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