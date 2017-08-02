Киев готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами,

Украинские чиновники подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, передает РИА Новости заявление замминистра инфраструктуры республики Юрия Лавренюка.Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщал, что «морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив – арочных пролетов – пройдет при минимальном ограничении судоходства». По его словам, «единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток». Судоходство будет немедленно возобновлено сразу после завершения технологических операций.заявил Лавренюк.Напомним, мост соединит Краснодарский Край и Крым, начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.