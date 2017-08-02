12:41 02 августа

Киев готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

Украинские чиновники подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, передает РИА Новости заявление замминистра инфраструктуры республики Юрия Лавренюка.



Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщал, что «морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив – арочных пролетов – пройдет при минимальном ограничении судоходства». По его словам, «единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток». Судоходство будет немедленно возобновлено сразу после завершения технологических операций.


Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами,
заявил Лавренюк.

Напомним, мост соединит Краснодарский Край и Крым, начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 08:10
    Порты советские - помогаем с декоммунизацией.
    Zibelew
    1. сибиралт Сегодня, 08:20
      Мариуполь брать надо и все претензии по "крымскому мосту" отпадут сами собой. hi
      сибиралт
      1. Zibelew Сегодня, 08:35
        А тем временем...В Краматорске продадут трамваи и пустят рельсы на металл.
        С сегодняшнего дня в Краматорске полностью приостановлено движение трамваев.
        Об этом "Восточному проекту" рассказали в ТТУ. Городской электротранспорт заместили коммунальные автобусы, которые ходят по тем же маршрутам что и трамваи.

        https://www.kramatorsk.info/view/216153
        С сегодняшнего дня в ТТУ начинается полная инвентаризация трамвайного хозяйства, напомним, что, по словам заместителя директора предприятия Андрея Борохи, значительная часть имущества будет затем реализована....
        Теперь одна из главных задач - сохранить контактные сети и трамвайные пути от нечистых на руку граждан. С этой целью ТТУ намерено обратиться в местную полицию с просьбой выделить дополнительные наряды. .
        https://glavnoe.ua/news/n315189
        Zibelew
        1. Нормаль ок Сегодня, 11:15
          Цитата: Zibelew
          А тем временем...В Краматорске продадут трамваи и пустят рельсы на металл.

          Ну и что? Я бы лично вообще заменил все трамваи Одессы на троллейбусы.
          Нормаль ок
      2. Василенко Владимир Сегодня, 09:03
        Цитата: сибиралт
        Мариуполь брать надо

        лучше Киев
        Василенко Владимир
        1. КОСМОС Сегодня, 09:27
          Цитата: сибиралт
          Мариуполь брать надо

          Цитата: Василенко Владимир
          лучше Киев

          Еще лучше Вашингтон.
          КОСМОС
          1. Нормаль ок Сегодня, 11:17
            Цитата: КОСМОС
            Цитата: сибиралт
            Мариуполь брать надо

            Цитата: Василенко Владимир
            лучше Киев

            Еще лучше Вашингтон.

            А ещё лучше Альфу Центавра! laughing
            Нормаль ок
      3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
        сибиралт Сегодня, 08:20 ↑ Новый
        Мариуполь брать надо и все претензии по "крымскому мосту" отпадут сами собой. hi

        ... он как заноза на побережье, и надо бы её сковырнуть...
        a.s.zzz888
    2. Zoldat_A Сегодня, 08:40
      Цитата: Zibelew
      Порты советские - помогаем с декоммунизацией.

      И вообще Крымские войны вела Россия. А раз у сегодняшнего Юкрейна с Россией ничего общего не было и быть не может - так и государства такого нет, которое Ленин пальцем на карте нарисовал, а Сталин красным карандашом границы обозначил.
      Zoldat_A
      1. Слон Сегодня, 11:59

        Историческая карта Юкрейна
        Слон
    3. spech Сегодня, 08:47
      Выкопали море, выкопают и пролив в обход крыма laughing
      spech
  2. 3officer Сегодня, 08:15
    Ну там по 3 суток несколко раз в месяц.Первая остановка транзита с 3 по 6 по плану,пробка конечно организуется для всех, а не только для украинских транзитеров.Вместо исков в суд,пускай спасибо скажут что их вообще пропускают в азовские порты.
    3officer
    1. Подрезчик Сегодня, 08:24
      Какие иски? Желание урвать денег лишь бы где и лишь бы за что, чтобы потом распилить их и по карманам! Ну и уж заодно напомнить сообществу, что Украина не перестает бороться на переднем крае с российской (агрессией, беспределом и т.д. в зависимости от ситуации)! От мертвого осла уши! am
      Подрезчик
      1. 3officer Сегодня, 08:35
        Иск заведомо проигрышный естесно..,но лишний повод прокукарекать про оккупацию, военную эсколацию и свою вселенскую миссию они не упустять fellow
        3officer
        1. NKT Сегодня, 10:22
          Я бы так не сказал. Они рассчитывают на то, что рассмотрение всех их исков будет идти с политической точки зрения. Гаага показала, что теперь даже договор, подписанный добровольно с двух сторон, можно запросто обжаловать и изменить пункты.
          NKT
        2. Нормаль ок Сегодня, 11:19
          Цитата: 3officer
          Иск заведомо проигрышный естесно..,но лишний повод прокукарекать про оккупацию, военную эсколацию и свою вселенскую миссию они не упустять fellow

          Вы юрист видимо? Если сторона (всё равно какая) понесла убытки в следствии экономической деятельности другой стороны, - платить придётся.
          Нормаль ок
          1. 3officer Сегодня, 11:38
            Не юрист -экономист laughing с каких пор гидротехнические работы и другая деятельность в различных водных бассейнах стала причиной для исков?Тогда по вашей логике любые действия в Суэцком,Панамском,Босфоре и тд с ограничением трафика грозили бы государствам операторам кучей исков recourse p.s. Платить не придется -это очередной свидомый гон. hi
            3officer
      2. Partyzan Сегодня, 08:53
        Привет Александр hi , если они перестанут вопить про них же сразу забудут, а денешки где брать? lol
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 09:01
          Прювет, Володя! hi Ик! Извини, отмечаю! А на этих торбохватов-уже наверное наплювать, у них сейчас одна национальная идея-обгадить Россию и урвать денег! tongue
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 09:05
            Ик! Извини, отмечаю!
            с праздником, удачи, и чтоб вокруг тебя всегда такие были soldier
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 09:11
              Спасибо, Володь, у меня одна правда такая, но дома! fellow И похожа, блин! Спасибо, брат!!! soldier
              Подрезчик
      3. Ююка Сегодня, 09:41
        Цитата: Подрезчик
        Какие иски? Желание урвать денег лишь бы где и лишь бы за что, чтобы потом распилить их и по карманам! Ну и уж заодно напомнить сообществу, что Украина не перестает бороться на переднем крае с российской (агрессией, беспределом и т.д. в зависимости от ситуации)! От мертвого осла уши! am


        а между тем

        Украина смогла продать всего 2% свиного сала в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В связи с этим экспортная выручка снизилась с 7,74 млн долларов до 0,088 млн долларов, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на Государственную фискальную службу.

        Отмечается, что главная причина обвала экспорта продукта — отказ России закупать украинское сало. Кроме того, от поставок отказалась Молдавия.

        Украинские производители сала пытаются найти новых покупателей в Азербайджане, Армении и Казахстане. Однако эти попытки терпят крах из-за религиозных особенностей этих стран.

        Интересно то, что объемы экспорта улиток с Украины с января по сентябрь 2016 года в семь раз превысили показатели по салу. За первые десять месяцев текущего года страна экспортировала 347 тонн головоногих.
        Ююка
        1. BecmepH Сегодня, 10:12
          Украинские производители сала пытаются найти новых покупателей в Азербайджане, Армении и Казахстане. Однако эти попытки терпят крах из-за религиозных особенностей этих стран.
          А причём здесь Армения?
          BecmepH
        2. Подрезчик Сегодня, 10:30
          Цитата: Ююка
          Цитата: Подрезчик
          Какие иски? Желание урвать денег лишь бы где и лишь бы за что, чтобы потом распилить их и по карманам! Ну и уж заодно напомнить сообществу, что Украина не перестает бороться на переднем крае с российской (агрессией, беспределом и т.д. в зависимости от ситуации)! От мертвого осла уши! am

          а между тем
          Украина смогла продать всего 2% свиного сала в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В связи с этим экспортная выручка снизилась с 7,74 млн долларов до 0,088 млн долларов, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на Государственную фискальную службу.
          Отмечается, что главная причина обвала экспорта продукта — отказ России закупать украинское сало. Кроме того, от поставок отказалась Молдавия.
          Украинские производители сала пытаются найти новых покупателей в Азербайджане, Армении и Казахстане. Однако эти попытки терпят крах из-за религиозных особенностей этих стран.
          Интересно то, что объемы экспорта улиток с Украины с января по сентябрь 2016 года в семь раз превысили показатели по салу. За первые десять месяцев текущего года страна экспортировала 347 тонн головоногих.

          Ну правильно, больные! В Азербайджан сало? В Саудовскую Аравию не пробовали?
          Подрезчик
  3. samarin1969 Сегодня, 08:19
    Это говорят люди которые перекрыли Северо-Крымский канал?....В любом случае России надо даже не отвечать на этот бред.
    samarin1969
  4. ВадимЖивов Сегодня, 08:19
    hi Мы же ничего не строим....Это все подделка и фото и видео... Хохлы сами говорили.... bully
    ВадимЖивов
  5. лысова Сегодня, 08:23
    lol Вы, даже как люди себя не ведёте. Мы, Вам, скромно так, вообще дыхалку перекроем и обоссанцы не помогут
    лысова
  6. cariperpaint Сегодня, 08:30
    опять началось... да заплатим мы по этим искам. там не вывернешься. плохо это или хорошо я не оспариваю. но в юридическом плане они тут правы.
    cariperpaint
    1. Ныробский Сегодня, 08:34
      Цитата: cariperpaint
      опять началось... да заплатим мы по этим искам. там не вывернешься. плохо это или хорошо я не оспариваю. но в юридическом плане они тут правы.

      Они ещё за блокаду Крыма не ответили!!! В юридическом плане - это можно квалифицировать как акт геноцида мирного населения.
      Ныробский
      1. cariperpaint Сегодня, 09:40
        кто то нам мешает подать на них тоже в суд?
        cariperpaint
        1. Ныробский Сегодня, 10:33
          Цитата: cariperpaint
          кто то нам мешает подать на них тоже в суд?

          Учитывая то, что статус Крыма в Европе не все воспринимают как российский, то наш иск вообще может быть не принят к рассмотрению. Другой вопрос, что граждане проживающие в Крыму, могут подавать иск к Уркаине, не зависимо от статуса и гражданства т.к. права человека должны соблюдаться на любой территории. Уркаина, откровенно "заблокувала" в водоснабжении, энергоснабжении и в продовольственном снабжении 2 млн. человек. Там и доказывать ничего не надо, всё есть в ютубе
          Ныробский
  7. Житель Мордора Сегодня, 08:31
    Эти вона еще что придумали wassat
    http://warfiles.ru/show-159167-my-ne-isklyuchaem-
    silovogo-resheniya-problemy-sp-2-i-tureckogo-poto
    ka.html
    Житель Мордора
  8. инженерный Сегодня, 08:32
    Наркоман когда в зависимости от курения переходит на наркотики внутри инъекционные, то колбасить его начинает не по детски, а тут видимо уже тяжелая форма, до "крокодила" добрались.
    Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами
    "Крокодил" вам в помощь.
    инженерный
  9. Alexandr2637 Сегодня, 08:35
    Какое дело Куева до внутренних дел России?
    Alexandr2637
  10. Лена Петрова Сегодня, 08:36
    Посмотрим сумму исков, посчитаем сами, вычтем из набежавших % и задержек по долгу в 3 млд. Всё.
    Лена Петрова
    1. BecmepH Сегодня, 10:19
      Цитата: Лена Петрова
      Посмотрим сумму исков, посчитаем сами, вычтем из набежавших % и задержек по долгу в 3 млд. Всё.

      Вот умничка! А мы над женской логикой посмеиваемся. Лучший комментарий!
      BecmepH
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 08:37
    Поберушки опять будут пытаться выклянчить какие -нибудь компенсации.
    Ретвизан 8
  12. Masya Masya Сегодня, 08:38
    Они ещё в своих исках не запурхались? Один за одним готовят... или надежда на то, что-нибудь, где- нибудь пролезет? wink
    Masya Masya
  13. Злюка Бобёр Сегодня, 08:51
    И почему я уже не удивляюсь?
    А потому,что у нас НА Украине и не такое возможно!В конце концов Чёрное море выкопали-то.... laughing
    Злюка Бобёр
  14. darksoul Сегодня, 09:05
    Моста нет, это происки кремля, мосфильм или ребята забыли официальную политику партии?
    darksoul
  15. savage1976 Сегодня, 09:12
    Надо подать встречный иск за то, что выкопали Черное море, тем самым нарушив сухопутное сообщение, навредив сельскому хозяйству. И потребовать компенсации расзодов на строительство моста в Крым, а также упущенную выгоду от неиспользования затопленных сельхозземель. Сколько там тысячелетий мы убытки несем?
    savage1976
  16. Topotun Сегодня, 09:16
    Им еще не надоело? Каждый иск ведь оплаичвать надо. И деньги там не малые... Некуда девать?
    Topotun
  17. sabakina Сегодня, 09:24
    проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами

    Предлагаю закрыть пролив на трёхдневные военно-морские учения и мост тут будет ни причём.
    sabakina
    1. Roma-1977 Сегодня, 11:58
      Учения с боевыми стрельбами по Мариуполю.
      Roma-1977
  18. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    Киев готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

    Не съем, так понадкусываю - менталитет под чубом и вышиванкой не спрячешь.
    rotmistr60
  19. Лганхи Сегодня, 10:38
    Так укропские суда все еще пускают через Керченский пролив am ?!!! Закрыть этот пролив вообще кроме для российских судов! Пусть бендеровцы Мариуполя и Бердянска чуток оголодают!
    Лганхи
  20. kdakda Сегодня, 10:53
    Эх экономика укаины не получит денюшек,вот и бесяца укролюди.Ну ничего,займут ещё.
    kdakda
  21. куба Сегодня, 10:57
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: сибиралт
    Мариуполь брать надо

    лучше Киев

    Зачем Куев то ??...Зачем толпы свидомых дармоедов кормить ??...они ведь только скакать за печеньки и могут, да в сторону России плевать !...пусть по-тихому пердячий газ к зиме копят, она,говорят, лютая будет !!
    куба
  22. Заноза Сегодня, 12:24
    Очередное желание бандеровцев получить бабла на халяву...
    Заноза
Картина дня