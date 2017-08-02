12:40 02 августа

Сирийская модернизация чехословацких AMB-S

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », сирийские военные модернизировали чехословацкий санитарный транспортер AMB-S , созданный на базе БМП-1.

БМП лишилась башни. Была увеличена высота десантного отделения. Вес машины составляет 13 600 кг. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость: по шоссе - до 63 км/ч, на плаву - 7 км/ч. Запас хода - до 700 км. Экипаж - 2 человека.

В начальный период вооруженного конфликта AMB-S использовались по прямому назначению. Впоследствии они стали применяться в качестве средства транспортировки пехоты, фактически став гусеничными БТР.




На фотоснимке представлена техника, уже оснащенная вооружением. Она получила часть 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2, позволяющей поражать живую силу и легкобронированную технику противника на дистанции до полутора километров.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20829.htm
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Комментарии 2

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  1. Злюка Бобёр Сегодня, 08:52
    Голь на выдумки горазда....
    Злюка Бобёр
    1. Partyzan Сегодня, 08:56
      Если прижмет - еще не так извернешься good
      Partyzan
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