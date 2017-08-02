Проект «ЗЗ». Почему Россия не понимает Америку
Личные контакты, при помощи которых Путин продвигает свои идеи на Западе, — это лишь мыльные пузыри. Они лопаются, стоит только сподвижникам Путина типа Берлускони или Шрёдера соприкоснуться с демократической реальностью. То же самое касается и Трампа. Все эти «альянсы» пошли прахом. Путин сердится, но ему наконец нужно понять: Трамп — это не вся американская власть, а лишь её кусочек. Если сам Путин «преодолел ограничения власти» в России, считают западные эксперты, то Трампу и другим лидерам Запада в своих странах этого не сделать при всём желании.
Владимир Путин не понимает ограничений власти Дональда Трампа, считает Саймон Шустер. Об этом известный журналист пишет в журнале «Time» .
В России осталось ещё немало людей, которые с удовольствием наблюдают за тем, как хозяин Белого дома терпит неудачи и спотыкается то здесь, то там. Трампу не везёт даже с реформой системы здравоохранения (конгрессмены отказали). Не вышло у него и сохранить на посту матершинника Энтони Скарамуччи, который короткое время занимал должность директора по коммуникациям Белого дома.
Наблюдая за Трампом из России, президент Путин, похоже, здорово нервничает: он наконец понял, что его ставка на Трампа есть ошибка. «Больше ждать нечего», — констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путину следовало бы кое-что знать получше, считает автор материала. Все его «тесные альянсы» с Западом кончались одинаково. Что Жак Ширак во Франции, что Сильвио Берлускони в Италии, что Герхард Шрёдер в Германии — контакт с каждым из этих деятелей основывался «на личном взаимопонимании». Каждый из этих «союзов» впоследствии оказался обыкновенной болтовнёй и рухнул, когда очередной западный лидер столкнулся с демократическими ограничениями своей власти: с ограничениями по срокам правления, со свободными СМИ, с независимыми законодателями, с недовольным электоратом и любыми другими сдержками и противовесами, прописанными в конкретной конституции. И всё равно, при каждой новой попытке задружить с Западом Путин, казалось, надеялся, что его коллеги смогут как-то «обойти» эти ограничения — «так же, как это сделал сам Путин в России».
Но кончалось всё одинаково: коллеги «всегда подводили» Путина. Правда, прежде это случалось «не настолько впечатляюще», как в ситуации с мистером Трампом.
27 июля Конгресс США направил Трампу законопроект о введении новых санкций в отношении России за её предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США. И это случилось месяц спустя после того, как два президента встретились на саммите G20 в Гамбурге. Для многих в Москве новый закон стал доказательством того, что Трамп практически не соображал, что говорил, когда искренне обещал «поладить» с Россией. Трампа в Москве сочли слабаком. «Раз Трамп не может справиться со своими законодателями, значит, он слабый [президент]», — сказал российский политолог Алексей Макаркин.
Но и Макаркин, как и Путин, не понял главного: члены Конгресса США не являются «карманными законодателями» Трампа. Они представляют собой равную ветвь власти, такую же, как судебная система, которая ранее неоднократно блокировала инициативы Трампа об иммиграции.
Сложившаяся путаница в отношении пределов исполнительной власти «восходит к ранним годам президентства Путина, когда он установил контроль над российскими СМИ и стал предполагать, что и его западные коллеги могут сделать то же самое в своих государствах», отмечает Шустер. Примеров хватает. Во время саммита 2005 года с тогдашним президентом Джорджем Бушем Путин не мог поверить, что американский главнокомандующий не имеет возможности заставить замолчать американских журналистов.
Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует. Работая репортёром в Москве, Шустер сам убедился в таком абсолютном непонимании. Был даже случай, когда один чиновник воскликнул, что американские журналисты — все они «секретные агенты». Павел Астахов, впоследствии сделавшийся омбудсменом Кремля по правам детей, встретил Шустера в 2013 году возгласом: «Вот и ЦРУ!» И это не было шуткой в полном смысле слова. В русском чиновничестве, да и в обществе, бытует мнение, что Запад функционирует так же, как Россия: там «приручённая» судебная система, подконтрольные средства массовой информации и «правящая клика», которая обладает властью в полной мере. Подобный взгляд на мир облегчает устранение в России иностранной критики: если уж все коррумпированы, то никто не имеет права судить.
Кремлёвские чиновники склонны полагать, что мистер Трамп может предопределить действия других ветвей власти, особенно когда речь идёт об ослаблении санкций против России. В Москве считают, что власть в США, как и в России, сосредоточена в руках исполнительной власти, а остальные ветви — это так, по большей мере демократический спектакль.
Путин до сих пор надеется на Трампа, на то, что он направит американскую систему к союзу с Москвой, пусть это произойдёт и не завтра. «Мы питали надежды на то, что ситуация изменится, — цитирует издание Путина. — Но, похоже, если это изменение наступит, то не скоро».
Аналогичное мнение об ограниченности управления Трампа Соединёнными Штатами высказывает в «Atlantico» историк Франсуа Дюрпэ. Только упор эксперт делает не на непонимании ситуации Путиным, а на непонимании демократии Трампом.
Американский президент проявляет всё большее упорство в своих речах. Однако он запутался в кризисах и уже не осознаёт реальной политики, которую диктует могущественный конгресс. Между волей Трампа и политикой, проводимой США, налицо разрыв. Обнаруживается большое различие между тем, чего желает президент США, и реальной политикой. В американской конституции, напоминает историк, кое-что обнаруживается: Конгресс США играет важную роль во внешнеполитической сфере.
Сегодня конгрессмены дошли до того, что отняли часть власти у президента в сфере внешней политики, особенно там, где речь идёт о санкциях. Если президент решает отменить санкции, в течение 30 дней конгресс может его решению воспротивиться. И конгресс может принять решение усилить санкции, вообще не интересуясь мнением президента. Дональд Трамп мог бы наложить вето на последний законопроект, но он этого не сделал, указывает эксперт.
Возникает противоречие: существует желание Трампа сблизиться с Путиным, но желанию этому препятствуют недостаточные возможности. Американская политика с её системой сдержек и противовесов прекрасно показала: главной проблемой Дональда Трампа является… Дональд Трамп! Это он породил внутренний кризис в собственной администрации.
Те, кто не поддерживает в США мистера Трампа, считают, что американские общественные институты куда более сильны, нежели отдельная личность, указывает Франсуа Дюрпэ. Какой-то один человек не в состоянии ввергнуть государство в пропасть: ему не позволит это сделать система сдержек и противовесов.
Переменит ли Москва внешнюю политику, если всё-таки осознает, что милостей от Трампа ей не видать? На этот вопрос попробовал ответить Николас Гвоздёв на сайте «Russia Matters» .
Изначальные ожидания не принесли плодов. Так должна ли Россия готовиться к изменению линии поведения на международной арене? Маловероятно, отвечает журналист.
И вот доказательства: последние три года Кремль упорно проводил одну и ту же политику: поддерживал Башара Асада в Сирии; проявил полное нежелание «отказаться от Крыма»; не оставил поддержки «посредников-сепаратистов» на Донбассе. Кроме того, Кремль не горит желанием отказываться от «инструментов влияния» и как-либо «каяться» за происходившее в предвыборных кампаниях на Западе.
На Западе тоже едва ли переменят линию: в Европе, особенно в Восточной, считают, что Россия сохраняет враждебную позицию, и поэтому отвечать следует давлением. Путина необходимо «прижать к ногтю», и тут в ход идёт всё, от продления санкций до сотрудничества в сфере безопасности с соседями России.
Путину также следует уяснить, говорится в статье, что любые позитивные шаги России вовсе не обязательно повлекут за собой некие сдвиги во внешней политике США. И пресловутые санкции: решения конгрессменов указывают, что ограничительные меры Вашингтон может снять только «после серьёзных изменений политики России».
Москва ждёт от Вашингтона того, чего тот дать ей не может. Вашингтон же ждёт от Москвы того, чего никогда не получит. Это абсолютный политический тупик с полным взаимонепониманием сторон. Чем больше «дорожных карт» рисуют политики, тем выше поднимаются вокруг них стены тупика.
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не понимает ограничений власти Дональда Трампа, считает Саймон Шустер. Об этом известный журналист пишет в журнале «Time» .
В России осталось ещё немало людей, которые с удовольствием наблюдают за тем, как хозяин Белого дома терпит неудачи и спотыкается то здесь, то там. Трампу не везёт даже с реформой системы здравоохранения (конгрессмены отказали). Не вышло у него и сохранить на посту матершинника Энтони Скарамуччи, который короткое время занимал должность директора по коммуникациям Белого дома.
Наблюдая за Трампом из России, президент Путин, похоже, здорово нервничает: он наконец понял, что его ставка на Трампа есть ошибка. «Больше ждать нечего», — констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путину следовало бы кое-что знать получше, считает автор материала. Все его «тесные альянсы» с Западом кончались одинаково. Что Жак Ширак во Франции, что Сильвио Берлускони в Италии, что Герхард Шрёдер в Германии — контакт с каждым из этих деятелей основывался «на личном взаимопонимании». Каждый из этих «союзов» впоследствии оказался обыкновенной болтовнёй и рухнул, когда очередной западный лидер столкнулся с демократическими ограничениями своей власти: с ограничениями по срокам правления, со свободными СМИ, с независимыми законодателями, с недовольным электоратом и любыми другими сдержками и противовесами, прописанными в конкретной конституции. И всё равно, при каждой новой попытке задружить с Западом Путин, казалось, надеялся, что его коллеги смогут как-то «обойти» эти ограничения — «так же, как это сделал сам Путин в России».
Но кончалось всё одинаково: коллеги «всегда подводили» Путина. Правда, прежде это случалось «не настолько впечатляюще», как в ситуации с мистером Трампом.
27 июля Конгресс США направил Трампу законопроект о введении новых санкций в отношении России за её предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США. И это случилось месяц спустя после того, как два президента встретились на саммите G20 в Гамбурге. Для многих в Москве новый закон стал доказательством того, что Трамп практически не соображал, что говорил, когда искренне обещал «поладить» с Россией. Трампа в Москве сочли слабаком. «Раз Трамп не может справиться со своими законодателями, значит, он слабый [президент]», — сказал российский политолог Алексей Макаркин.
Но и Макаркин, как и Путин, не понял главного: члены Конгресса США не являются «карманными законодателями» Трампа. Они представляют собой равную ветвь власти, такую же, как судебная система, которая ранее неоднократно блокировала инициативы Трампа об иммиграции.
Сложившаяся путаница в отношении пределов исполнительной власти «восходит к ранним годам президентства Путина, когда он установил контроль над российскими СМИ и стал предполагать, что и его западные коллеги могут сделать то же самое в своих государствах», отмечает Шустер. Примеров хватает. Во время саммита 2005 года с тогдашним президентом Джорджем Бушем Путин не мог поверить, что американский главнокомандующий не имеет возможности заставить замолчать американских журналистов.
Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует. Работая репортёром в Москве, Шустер сам убедился в таком абсолютном непонимании. Был даже случай, когда один чиновник воскликнул, что американские журналисты — все они «секретные агенты». Павел Астахов, впоследствии сделавшийся омбудсменом Кремля по правам детей, встретил Шустера в 2013 году возгласом: «Вот и ЦРУ!» И это не было шуткой в полном смысле слова. В русском чиновничестве, да и в обществе, бытует мнение, что Запад функционирует так же, как Россия: там «приручённая» судебная система, подконтрольные средства массовой информации и «правящая клика», которая обладает властью в полной мере. Подобный взгляд на мир облегчает устранение в России иностранной критики: если уж все коррумпированы, то никто не имеет права судить.
Кремлёвские чиновники склонны полагать, что мистер Трамп может предопределить действия других ветвей власти, особенно когда речь идёт об ослаблении санкций против России. В Москве считают, что власть в США, как и в России, сосредоточена в руках исполнительной власти, а остальные ветви — это так, по большей мере демократический спектакль.
Путин до сих пор надеется на Трампа, на то, что он направит американскую систему к союзу с Москвой, пусть это произойдёт и не завтра. «Мы питали надежды на то, что ситуация изменится, — цитирует издание Путина. — Но, похоже, если это изменение наступит, то не скоро».
Аналогичное мнение об ограниченности управления Трампа Соединёнными Штатами высказывает в «Atlantico» историк Франсуа Дюрпэ. Только упор эксперт делает не на непонимании ситуации Путиным, а на непонимании демократии Трампом.
Американский президент проявляет всё большее упорство в своих речах. Однако он запутался в кризисах и уже не осознаёт реальной политики, которую диктует могущественный конгресс. Между волей Трампа и политикой, проводимой США, налицо разрыв. Обнаруживается большое различие между тем, чего желает президент США, и реальной политикой. В американской конституции, напоминает историк, кое-что обнаруживается: Конгресс США играет важную роль во внешнеполитической сфере.
Сегодня конгрессмены дошли до того, что отняли часть власти у президента в сфере внешней политики, особенно там, где речь идёт о санкциях. Если президент решает отменить санкции, в течение 30 дней конгресс может его решению воспротивиться. И конгресс может принять решение усилить санкции, вообще не интересуясь мнением президента. Дональд Трамп мог бы наложить вето на последний законопроект, но он этого не сделал, указывает эксперт.
Возникает противоречие: существует желание Трампа сблизиться с Путиным, но желанию этому препятствуют недостаточные возможности. Американская политика с её системой сдержек и противовесов прекрасно показала: главной проблемой Дональда Трампа является… Дональд Трамп! Это он породил внутренний кризис в собственной администрации.
Те, кто не поддерживает в США мистера Трампа, считают, что американские общественные институты куда более сильны, нежели отдельная личность, указывает Франсуа Дюрпэ. Какой-то один человек не в состоянии ввергнуть государство в пропасть: ему не позволит это сделать система сдержек и противовесов.
Переменит ли Москва внешнюю политику, если всё-таки осознает, что милостей от Трампа ей не видать? На этот вопрос попробовал ответить Николас Гвоздёв на сайте «Russia Matters» .
Изначальные ожидания не принесли плодов. Так должна ли Россия готовиться к изменению линии поведения на международной арене? Маловероятно, отвечает журналист.
И вот доказательства: последние три года Кремль упорно проводил одну и ту же политику: поддерживал Башара Асада в Сирии; проявил полное нежелание «отказаться от Крыма»; не оставил поддержки «посредников-сепаратистов» на Донбассе. Кроме того, Кремль не горит желанием отказываться от «инструментов влияния» и как-либо «каяться» за происходившее в предвыборных кампаниях на Западе.
На Западе тоже едва ли переменят линию: в Европе, особенно в Восточной, считают, что Россия сохраняет враждебную позицию, и поэтому отвечать следует давлением. Путина необходимо «прижать к ногтю», и тут в ход идёт всё, от продления санкций до сотрудничества в сфере безопасности с соседями России.
Путину также следует уяснить, говорится в статье, что любые позитивные шаги России вовсе не обязательно повлекут за собой некие сдвиги во внешней политике США. И пресловутые санкции: решения конгрессменов указывают, что ограничительные меры Вашингтон может снять только «после серьёзных изменений политики России».
* * *
Москва ждёт от Вашингтона того, чего тот дать ей не может. Вашингтон же ждёт от Москвы того, чего никогда не получит. Это абсолютный политический тупик с полным взаимонепониманием сторон. Чем больше «дорожных карт» рисуют политики, тем выше поднимаются вокруг них стены тупика.
Автор: Олег Чувакин
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