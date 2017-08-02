12:39 02 августа

Проект «ЗЗ». Почему Россия не понимает Америку

Личные контакты, при помощи которых Путин продвигает свои идеи на Западе, — это лишь мыльные пузыри. Они лопаются, стоит только сподвижникам Путина типа Берлускони или Шрёдера соприкоснуться с демократической реальностью. То же самое касается и Трампа. Все эти «альянсы» пошли прахом. Путин сердится, но ему наконец нужно понять: Трамп — это не вся американская власть, а лишь её кусочек. Если сам Путин «преодолел ограничения власти» в России, считают западные эксперты, то Трампу и другим лидерам Запада в своих странах этого не сделать при всём желании.


Фото: kremlin.ru


Владимир Путин не понимает ограничений власти Дональда Трампа, считает Саймон Шустер. Об этом известный журналист пишет в журнале «Time» .


В России осталось ещё немало людей, которые с удовольствием наблюдают за тем, как хозяин Белого дома терпит неудачи и спотыкается то здесь, то там. Трампу не везёт даже с реформой системы здравоохранения (конгрессмены отказали). Не вышло у него и сохранить на посту матершинника Энтони Скарамуччи, который короткое время занимал должность директора по коммуникациям Белого дома.

Наблюдая за Трампом из России, президент Путин, похоже, здорово нервничает: он наконец понял, что его ставка на Трампа есть ошибка. «Больше ждать нечего», — констатировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путину следовало бы кое-что знать получше, считает автор материала. Все его «тесные альянсы» с Западом кончались одинаково. Что Жак Ширак во Франции, что Сильвио Берлускони в Италии, что Герхард Шрёдер в Германии — контакт с каждым из этих деятелей основывался «на личном взаимопонимании». Каждый из этих «союзов» впоследствии оказался обыкновенной болтовнёй и рухнул, когда очередной западный лидер столкнулся с демократическими ограничениями своей власти: с ограничениями по срокам правления, со свободными СМИ, с независимыми законодателями, с недовольным электоратом и любыми другими сдержками и противовесами, прописанными в конкретной конституции. И всё равно, при каждой новой попытке задружить с Западом Путин, казалось, надеялся, что его коллеги смогут как-то «обойти» эти ограничения — «так же, как это сделал сам Путин в России».

Но кончалось всё одинаково: коллеги «всегда подводили» Путина. Правда, прежде это случалось «не настолько впечатляюще», как в ситуации с мистером Трампом.

27 июля Конгресс США направил Трампу законопроект о введении новых санкций в отношении России за её предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США. И это случилось месяц спустя после того, как два президента встретились на саммите G20 в Гамбурге. Для многих в Москве новый закон стал доказательством того, что Трамп практически не соображал, что говорил, когда искренне обещал «поладить» с Россией. Трампа в Москве сочли слабаком. «Раз Трамп не может справиться со своими законодателями, значит, он слабый [президент]», — сказал российский политолог Алексей Макаркин.

Но и Макаркин, как и Путин, не понял главного: члены Конгресса США не являются «карманными законодателями» Трампа. Они представляют собой равную ветвь власти, такую же, как судебная система, которая ранее неоднократно блокировала инициативы Трампа об иммиграции.

Сложившаяся путаница в отношении пределов исполнительной власти «восходит к ранним годам президентства Путина, когда он установил контроль над российскими СМИ и стал предполагать, что и его западные коллеги могут сделать то же самое в своих государствах», отмечает Шустер. Примеров хватает. Во время саммита 2005 года с тогдашним президентом Джорджем Бушем Путин не мог поверить, что американский главнокомандующий не имеет возможности заставить замолчать американских журналистов.

Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует. Работая репортёром в Москве, Шустер сам убедился в таком абсолютном непонимании. Был даже случай, когда один чиновник воскликнул, что американские журналисты — все они «секретные агенты». Павел Астахов, впоследствии сделавшийся омбудсменом Кремля по правам детей, встретил Шустера в 2013 году возгласом: «Вот и ЦРУ!» И это не было шуткой в полном смысле слова. В русском чиновничестве, да и в обществе, бытует мнение, что Запад функционирует так же, как Россия: там «приручённая» судебная система, подконтрольные средства массовой информации и «правящая клика», которая обладает властью в полной мере. Подобный взгляд на мир облегчает устранение в России иностранной критики: если уж все коррумпированы, то никто не имеет права судить.

Кремлёвские чиновники склонны полагать, что мистер Трамп может предопределить действия других ветвей власти, особенно когда речь идёт об ослаблении санкций против России. В Москве считают, что власть в США, как и в России, сосредоточена в руках исполнительной власти, а остальные ветви — это так, по большей мере демократический спектакль.

Путин до сих пор надеется на Трампа, на то, что он направит американскую систему к союзу с Москвой, пусть это произойдёт и не завтра. «Мы питали надежды на то, что ситуация изменится, — цитирует издание Путина. — Но, похоже, если это изменение наступит, то не скоро».

Аналогичное мнение об ограниченности управления Трампа Соединёнными Штатами высказывает в «Atlantico» историк Франсуа Дюрпэ. Только упор эксперт делает не на непонимании ситуации Путиным, а на непонимании демократии Трампом.

Американский президент проявляет всё большее упорство в своих речах. Однако он запутался в кризисах и уже не осознаёт реальной политики, которую диктует могущественный конгресс. Между волей Трампа и политикой, проводимой США, налицо разрыв. Обнаруживается большое различие между тем, чего желает президент США, и реальной политикой. В американской конституции, напоминает историк, кое-что обнаруживается: Конгресс США играет важную роль во внешнеполитической сфере.

Сегодня конгрессмены дошли до того, что отняли часть власти у президента в сфере внешней политики, особенно там, где речь идёт о санкциях. Если президент решает отменить санкции, в течение 30 дней конгресс может его решению воспротивиться. И конгресс может принять решение усилить санкции, вообще не интересуясь мнением президента. Дональд Трамп мог бы наложить вето на последний законопроект, но он этого не сделал, указывает эксперт.

Возникает противоречие: существует желание Трампа сблизиться с Путиным, но желанию этому препятствуют недостаточные возможности. Американская политика с её системой сдержек и противовесов прекрасно показала: главной проблемой Дональда Трампа является… Дональд Трамп! Это он породил внутренний кризис в собственной администрации.

Те, кто не поддерживает в США мистера Трампа, считают, что американские общественные институты куда более сильны, нежели отдельная личность, указывает Франсуа Дюрпэ. Какой-то один человек не в состоянии ввергнуть государство в пропасть: ему не позволит это сделать система сдержек и противовесов.

Переменит ли Москва внешнюю политику, если всё-таки осознает, что милостей от Трампа ей не видать? На этот вопрос попробовал ответить Николас Гвоздёв на сайте «Russia Matters» .

Изначальные ожидания не принесли плодов. Так должна ли Россия готовиться к изменению линии поведения на международной арене? Маловероятно, отвечает журналист.

И вот доказательства: последние три года Кремль упорно проводил одну и ту же политику: поддерживал Башара Асада в Сирии; проявил полное нежелание «отказаться от Крыма»; не оставил поддержки «посредников-сепаратистов» на Донбассе. Кроме того, Кремль не горит желанием отказываться от «инструментов влияния» и как-либо «каяться» за происходившее в предвыборных кампаниях на Западе.

На Западе тоже едва ли переменят линию: в Европе, особенно в Восточной, считают, что Россия сохраняет враждебную позицию, и поэтому отвечать следует давлением. Путина необходимо «прижать к ногтю», и тут в ход идёт всё, от продления санкций до сотрудничества в сфере безопасности с соседями России.

Путину также следует уяснить, говорится в статье, что любые позитивные шаги России вовсе не обязательно повлекут за собой некие сдвиги во внешней политике США. И пресловутые санкции: решения конгрессменов указывают, что ограничительные меры Вашингтон может снять только «после серьёзных изменений политики России».

* * *


Москва ждёт от Вашингтона того, чего тот дать ей не может. Вашингтон же ждёт от Москвы того, чего никогда не получит. Это абсолютный политический тупик с полным взаимонепониманием сторон. Чем больше «дорожных карт» рисуют политики, тем выше поднимаются вокруг них стены тупика.
Автор: Олег Чувакин


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. сибиралт Сегодня, 08:35
    Выступать гарантом написанной американцами Конституции РФ и не понимать этого - нонсенс. Тут, коль назвался груздем..., или выбрасывай старую корзину. hi
    сибиралт
    1. stalkerwalker Сегодня, 09:03
      Цитата: сибиралт
      назвался груздем..

      В статье (обзор и выборки сделаны прекрасно!) недвусмысленный намёк от цитируемых авторов на авторитарность президента России. Как и попытка противопоставить "суверенную демократию" североамериканского розлива. Только опять таки идёт перекладывание вины с больной головы на здоровую
      Цитата: статья
      ...Возникает противоречие: существует желание Трампа сблизиться с Путиным, но желанию этому препятствуют недостаточные возможности. Американская политика с её системой сдержек и противовесов прекрасно показала: главной проблемой Дональда Трампа является… Дональд Трамп! Это он породил внутренний кризис в собственной администрации.
      Те, кто не поддерживает в США мистера Трампа, считают, что американские общественные институты куда более сильны, нежели отдельная личность, указывает Франсуа Дюрпэ. Какой-то один человек не в состоянии ввергнуть государство в пропасть: ему не позволит это сделать система сдержек и противовесов...

      Трампа за обещание "поладить с Путиным" ещё в период предвыборной гонки начали критиковать и называть агентом Путина.
      Вот и весь ответ.
      Цитата: статья
      Сегодня конгрессмены дошли до того, что отняли часть власти у президента в сфере внешней политики, особенно там, где речь идёт о санкциях..

      НИКТО, по сути дела, из "лучших представителей исключительной нации" не собирался нормализовать отношения Россией. Демарш Белого дома с высылкой дипломатов РФ был очередной ступенью с эскалации давления на РФ. И в этом случае Россия действительно не понимает Америку.
      stalkerwalker
      1. jjj Сегодня, 12:06
        Друзья, не будем наивными: в России все прекрасно понимают. И пользуются всеми нюансами "западной демократии" во благо России. Весь коллективный Запад еще никогда не был таким слабым в организационном плане. Деградация идет
        jjj
  2. Балу Сегодня, 08:41
    Почему Россия не понимает Америку
    Россия отлично понимает Америку в ее стремлении Россию нагнуть и быть собакой сверху.
    Россия не собака и прогибаться не умеет.
    Балу
  3. Антианглосакс Сегодня, 08:42
    И даже пьяному ёжику давно понятно, что с мерзикосами договориться невозможно, пока не врежешь этим выродкам по зубам. Амеронелюди понимают только язык пинков и зуботычин. Аксиома!
    Учитывая то, что америпедия на официальном уровне провозгласила Россию своим врагом, любые ограничения по обзывательствам англовыродков и призывам убивать эту нечесть снимаются автоматически, как я понимаю. Враг есть враг! Тем более этот враг явный, открытый и не скрывает своих враждебных намерений. Любая лояльность в этой ситуации по отношению к нашим врагам явно покажет агентов влияния и подpindosников.
    Антианглосакс
  4. ИмПерц Сегодня, 09:01
    Помнится был разговор про возможную базу в Никарагуа?
    А Лурдес? Всё, сгорел сарай, гори и хата?
    ИмПерц
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
    ... просто надо понять, что верхушка над трампом, НИКОГДА не будет делать что-то положительное для России...
    a.s.zzz888
  6. vladimirvn Сегодня, 09:15
    Понравилось:..".Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует. .."
    Независимая от редактора, от "формата издания", от кошелька спонсора... laughing
    vladimirvn
    1. jjj Сегодня, 12:09
      Цитата: vladimirvn
      Понравилось:..".Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует. .."
      Независимая от редактора, от "формата издания", от кошелька спонсора... laughing

      А ссылочку заметили на кого дают. На небезызвестного Савика Шустера, который на украинском ТВ ведет ток-шоу
      jjj
      1. stalkerwalker Сегодня, 12:34
        Цитата: jjj
        А ссылочку заметили на кого дают. На небезызвестного Савика Шустера, который на украинском ТВ ведет ток-шоу

        Ну.... Мотя с Киселём у них явно не в почёте....
        laughing
        stalkerwalker
  7. savage1976 Сегодня, 09:22
    Россия все давно поняла, особенно народ, это чинуши-либерастики еще на что-то надеются, а вернее мечтают что их за стол посадят. А вот американцы врядли поняли, что Россия это такая страна, что чем больше ее давят, тем она крепче.
    savage1976
  8. Alex66 Сегодня, 09:53
    Жаль, что наше руководство не видит внутренних возможностей для развития России, когда мы наладим ситуацию внутри, тогда: "...сами предложат и сами все дадут...".
    Alex66
  9. Ныробский Сегодня, 10:06
    К счастью, мир не состоит из двух противостоящий друг другу государств, США и России... Пока США озабочены тем, как "наказать" Россию, за то, что она посмела посеять в мире "зерно сомнения" в их исключительности и в праве вершить судьбы стран и их лидеров, экономический рост смещается в Азию. Россия, оценив полученные от дружбы с Западом "плюшки" , тоже начинает дрейфовать в сторону Азии и Востока. Там начинает приходить понимание того, что доллар в их регионе не должен играть роль основной расчётной валюты, т.к. сие даёт США возможность вести свою игру. Тут и Европа, получив от США более чем откровенную и прилюдную оплеуху, за отсутствие активного желания покупать американский СПГ вместо российского, вдруг осознала то, что "партнёр"(США) совсем не заинтересован в её экономическом процветании, а напротив, озабочен тем, что бы зажать её энергетический сектор в тиски, а от санкций против России, она в отличие от США, понесла наибольшие убытки. Желая порешать свои проблемы за чужой счёт, на этот раз США сильно ошиблись в выборе жертвы для битья, обратив свой взор на Сев. Корею, которая показала им такой иероглиф, что потеря их имиджа как мирового решалы, стала очевидна всему миру. Привыкнув к тому, что Россия кроме "возражений" обычно себя никак не проявляла, в этот раз США получили активный отлуп с разных направлений своей деятельности - с Крымом, с Сирией, с высылкой 700 "лип"ломатов. И это всё, за каких то пару-тройку лет, когда они десятилетиями "борзели" безнаказанно.
    Ныробский
  10. УАЗ 452 Сегодня, 10:08
    Путину также следует уяснить, говорится в статье, что любые позитивные шаги России вовсе не обязательно повлекут за собой некие сдвиги во внешней политике США.

    Вот эта фраза превращает всё остальное, здесь написанное, в обычное бла-бла-бла. Если "партнёры" вовсе не считают себя обязанными отвечать взаимностью на уступки им, то зачем на эти самые уступки идти?
    УАЗ 452
  11. turbris Сегодня, 10:54
    Вот надоели эти умники! Все они знают, что Путин знает, о чем не догадывается. Президент имеет гораздо больше информации, чем любой журналист и не надо за него излагать свои мысли.
    turbris
  12. Nitarius Сегодня, 10:56
    Путин и его чиновники в Москве до сих пор не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует.
    Вот же бред .. ей богу ! трепло западное
    Nitarius
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    не понимают, что такая штука, как независимая журналистика, на самом деле существует

    Про независимую журналистику сильно сказано. Уже 8 месяцев наблюдаем эту "независимую" журналистику в Сша и несколько лет по всему западу если вопрос касается России. А вот в нашей стране эта "журналистика" существует реально. Достаточно послушать "ЭМ", почитать некоторые печатные СМИ. Действительно независимы от всего и даже от совести.
    rotmistr60
  14. Essex62 Сегодня, 11:19
    Забор и границу на замок. Не фиг по забугорищу раскатывать. Мы страна самодостаточная по всем параметрам. Ну зачем нам учавствовать в этом глобальном шабаше под названием рынок, а по сути рулеткой. Государство существует для людей в нем живущих и все действия должны быть направленны на повышение их благосостояния. Всех , без исключения.
    Essex62
    1. Boris55 Сегодня, 11:40
      Цитата: Essex62
      Ну зачем нам учавствовать в этом глобальном шабаше под названием рынок,

      За тем, что распределение труда (глобализация) является наиболее эффективной формой хозяйствования и идёт она с момента когда Адам с Евой стали жить вместе. Появилась мужская работа и женская. Каждый в своей области стал профессионалом. Каждый дополняет другого.
      Касательно сегодняшнего дня. Глобализация по западному (по американски) проходившая под лозунгом: "Кто не под нами, тот против нас" - провалилась.
      Глобализация по Русски и по Китайски последний раз была явлена миру на форуме посвящённому "Шёлковому пути" и выражена словами: "Ребята давайте жить дружно" - сотрудничество только в тех областях, где это выгодно всем и не лезем в душу друг другу.
      Глобализация процесс объективный, а вот кто его возглавит - это процесс субъективный.
      Государствам, не вписавшимся в глобализацию, строящим моно этнические государства, суждено исчезнуть.
      Цитата: Essex62
      Государство существует для людей в нем живущих...

      Не обольщайтесь. "Государство есть аппарат насилия меньшинства над большинством". - К. Маркс.
      Boris55
  15. knn54 Сегодня, 11:21
    РФ ( да и другим) нельзя, а у них – правильно…
    knn54
  16. непотопляемый Сегодня, 12:29
    Какая несусветная чушь о том,что Путин не понимает создавшейся ситуации в ограниченности Трампа в руководстстве страной. Рассчитано на *недалёкого*легковерного обывателя с редким доступом к информации.
    непотопляемый
Картина дня