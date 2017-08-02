12:41 02 августа

Трамп готовит санкции против Китая из-за КНДР

Американское издание The New York Times пишет о том, что истёк срок фактического ультиматума, выдвинутого президентом США в адрес Китая. Речь идёт о том, что Трамп потребовал от Китая свернуть торговые отношения с КНДР, если Пхеньян продолжит работу над ракетно-ядерными программами. Пхеньян, как известно, от реализации своих программ не отказался, и теперь Трамп, как сообщает американская пресса, «собирается вступить в торговую войну с Пекином».

В Вашингтоне заявили о недовольстве пассивностью Китая в вопросе решения «северокорейской проблемы». На днях в Пекине отметили, что всю вину за обострение ситуации на Корейском полуострове возлагают на США и КНДР.

Напомним, что ранее Китай совместно с Россией предложил выход из кризиса. Предложение было таким: КНДР замораживает программу ракетных и ядерных испытаний, а США одновременно отказываются от военных учений на Корейском полуострове и у его берегов. В США предложение тут же отвергли, а Пхеньян оставил инициативу без комментариев.


Теперь, как пишет NYT, прорабатывается вопрос санкционного воздействия на китайские бизнес-структуры, занятые работой в США. При этом не сообщается о каком санкционном воздействии может идти речь, если Китай является одним из крупнейших держателей «американского долга» и одновременно крупнейшим торговым партнёром США.

Трамп готовит санкции против Китая из-за КНДР


На этом фоне стало известно, что США собираются вновь отправить к корейским берегам один из своих авианосцев. В прошлый раз авианосцам ВМС США после громких слов о "готовности нанести удар по КНДР" пришлось отойти от берегов Кореи после ракетных испытаний, успешно осуществлённых Пхеньяном.

Использованы фотографии: Rbc.ua
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Комментарии 44

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  1. новичок Сегодня, 09:09
    “лёд тронулся, господа, присяжные заседатели!“ а мы всё годали угадывали, когда же янки начнут холодную войну с Китаем? куда не глянь на глобусе, везде комфликт с янки. у этих исключительных скоро пукалка лопнет.
    новичок
    1. Татьяна Сегодня, 09:16
      Вашингтону, как "козлу", может верить только "баранье стадо"!
      Татьяна
      1. новичок Сегодня, 09:18
        с юмором и остро. согласен
        новичок
      2. Partyzan Сегодня, 09:43
        Вашингтону, как "козлу", может верить только "баранье стадо"!
        в этом и секрет успеха laughing
        Partyzan
      3. pvv113 Сегодня, 10:10
        Я даже точно знаю одно стадо, которое поверило Вашингтону wink
        pvv113
    2. сибиралт Сегодня, 09:20
      Явный признак упадка гегемона. Империя трещит по швам, но этого еще не осознаёт, и как загнанная в угол крыса, пытается найти врага для расплаты за свое положение.
      сибиралт
    3. ser-pov Сегодня, 09:51
      [/quote]Американское издание The New York Times пишет о том, что истёк срок фактического ультиматума, выдвинутого президентом США в адрес Китая. Речь идёт о том, что Трамп потребовал от Китая свернуть торговые отношения с КНДР, если Пхеньян продолжит работу над ракетно-ядерными программами. Пхеньян, как известно, от реализации своих программ не отказался, и теперь Трамп, как сообщает американская пресса, «собирается вступить в торговую войну с Пекином».[quote]

      Все это бла-бла-бла, для америк.осовского пипла... Трамп бизнесмен, не будет он нифига вводить, а то самим мало не покажется.. Популистские заявления.. yes
      ser-pov
  2. Tusv Сегодня, 09:10
    Это очень интересно. Внимательно жду первую серию крайних американских предупреждений
    Tusv
    1. ivselim Сегодня, 11:12
      Цитата: Tusv
      Это очень интересно. Внимательно жду первую серию крайних американских предупреждений

      Скоро будет в ходу выражение..."последнее американское предупреждение" lol
      ivselim
  3. ИмПерц Сегодня, 09:10
    Разошёлся дедушка...
    Китай долго будет делать вид, что ничего не происходит, не выгодно ему это.
    Но потом начнётся такое!
    З.Ы. Недаром Китай и Россия бешеными темпами золото скупают.
    ИмПерц
    1. Подрезчик Сегодня, 09:34
      Правильно, американец! Ввести санкции против всех, кто не прогнулся! Кто-то уже виноват, кто-то провинится, кого то заставим провинится! fool Эта "исключительность" бояр из США не только надоела, но и уже раздражает! am
      Подрезчик
  4. Topotun Сегодня, 09:11
    Правильно! И вообще объявить санкции всему миру! А фига ли? Пусть ВСЕ бояться!
    Topotun
    1. Балу Сегодня, 09:25
      Цитата: Topotun
      Правильно! И вообще объявить санкции всему миру! А фига ли? Пусть ВСЕ бояться!

      И так уже все боятся, заикаются и бледнеют.
      Только ВВП верхом на медведе никого не боится.
      Посмотрите как Гозман извращается, обвиняя Россию во всем на наших ток-шоу, а Сытин? А братец Чубайса, просессор из МГИМО? Чему этот просессор может научить будущих дипломатов РФ, если для него (сам видел по ТВ его перлы) флаг РФ- тряпочка, Родина-географическое понятие? Почему мы их терпим? Эти либерасы застряли в вагоне "СССР" , который давно уже отцеплен от состава и отгнан на запасные пути.
      А сколько таких как Улюкаев?
      Балу
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:35
        Цитата: Балу
        А сколько таких как Улюкаев?

        Сколько уже копий было сломано (и ещё будет) здесь, на форуме, об "ужасах сталинских чисток" накануне Великой Отечественной......
        Похоже, что грядёт время новых чисток.
        stalkerwalker
      2. Topotun Сегодня, 09:38
        Мне тоже не нравиться такое отношение к нашим "либералам". Как и культ Ельцин-центра и прочей хрени. Но по ощущениям вокруг России плотно накручивают обстановку. Потом "случайная" провокация и будет ВСЕМ весело.... Тогда и встанет вопрос как быть с либералами... С удовольствием поддержу их отправку за пределы нашей Родины. (Или на лесоповал)
        Topotun
  5. Комментарий был удален.
  6. vladimirvn Сегодня, 09:16
    Где там Аннушка с маслом? Пора уже, пора.
    vladimirvn
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    При этом не сообщается о каком санкционном воздействии может идти речь, если Китай является одним из крупнейших держателей «американского долга» и одновременно крупнейшим торговым партнёром США.

    ... мерикатосы, походу, решили идти ва-банк...как то оно скажется, если Китай "скинет" мерикатосовский долг?...
    a.s.zzz888
    1. хрыч Сегодня, 09:38
      Цитата: a.s.zzz888
      если Китай "скинет" мерикатосовский долг?...

      Куда и кому?
      хрыч
      1. Tusv Сегодня, 09:46
        Цитата: хрыч
        Куда и кому?

        Тем, кто выпускает долговые бамажки - ФРС США
        Tusv
        1. хрыч Сегодня, 09:52
          Цитата: Tusv
          Тем, кто выпускает долговые бамажки - ФРС США

          А они возьмут?
          хрыч
          1. Tusv Сегодня, 10:01
            Цитата: хрыч
            А они возьмут?

            Такой шанс давать Владимир Владимирычу? Это сразу гейм оуве
            Tusv
  8. Злой 55 Сегодня, 09:24
    Может, пора всему здравомыслящему миру подготовить санкции против "убогих,но исключительно наглых"..
    Злой 55
    1. Stas157 Сегодня, 09:41
      Цитата: Злой 55
      Может, пора всему здравомыслящему миру подготовить санкции против "убогих,но исключительно наглых"..

      Вы имеете в виду Россию, КНДР и Иран? Другие то точно не будут объявлять санкции штатам и Китай в том числе. Так никому от этого ни холодно, ни жарко не будет. Я бы другое предложил, хватит России поддерживать западные санкции против КНДР и Ирана, начать хотя бы с этого.
      Stas157
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:26
    Сколько стоит в Америке в среднем сотка земли? И сколько китайцам должны США.Там наверное по третьему кругу штаты выкупить можно уже.Вводить санкции против своего кредитора! good wassat
    Наблюдатель2014
    1. УАЗ 452 Сегодня, 09:34
      Помнится, орден тамплиеров тоже был крупнейшим кредитором французского короля.
      Китайцы, конечно, мудры. Но карточные игры изобрели не они, и выиграть у шулера, играя его колодой, не получится ни у каких мудрецов.
      УАЗ 452
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:36
        УАЗ 452
        Помнится, орден тамплиеров тоже был крупнейшим кредитором французского короля.
        У Тамплиеров не было сил ядерного сдерживания.И России в союзниках. hi
        Наблюдатель2014
    2. Татьяна Сегодня, 09:39
      Наблюдатель2014
      Вводить санкции против своего кредитора!
      Ну и что из этого?! Для Вашингтона всего-то ничего!
      Вашингтон сначала продаст иностранцам свою собственность, а потом преспокойно её у инвестора арестует, национализирует - и снова инвестору продаст! Подобный рейдерский приём Вашингтон только другим странам в отношении США запрещает!
      Татьяна
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:44
        Татьяна hi
        Вашингтон сначала продаст иностранцам свою собственность, а потом преспокойно её у инвестора арестует
        Это точно.Жулики это в смеси с гопниками .Навеяло feel
        Наблюдатель2014
  10. инженерный Сегодня, 09:34
    США готово сделать себе экономическое харакири? Скорее всего это пиар акция для возможности размещения ПРО в Южной Корее. Как лично я понимаю, что ЫН больше всего выгоден своими страшилками матрасникам, а вся эта бравада с пусками ракет приносит больше вреда Китаю и России.
    инженерный
    1. хрыч Сегодня, 09:44
      Цитата: инженерный
      вся эта бравада с пусками ракет приносит больше вреда Китаю и России

      Ничего, кроме пользы для РФ это не несет. В свое время Сталин, дабы успеть вооружить СССР ядерным оружием и снять напряжение с европейского театра противостояния, раздул Корейскую войну. У нас в Европе есть напряг и на БВ, пусть КНР И США наконец-то станут грызть друг-друга, а то в свое время объединились против СССР...
      хрыч
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:36
    Китай свои три триллиона "трейджерис" на рынок выкинет, и США ТРЕСНУТ пополам! И они это прекрасно осознают... Так что попугают друг друга. Но край есть. И стоит его перейти - Китай, ИМХО, "обрушит" доллар. А Россия со своим СЯО "поддержит", чтобы "исключительные" не вздумали...
    Горный стрелок
    1. хрыч Сегодня, 10:00
      Цитата: Горный стрелок
      Китай, ИМХО, "обрушит" доллар.

      От обрушения доллара больше пострадает сам Китай. КНР 1,5 триллиона держит ценных американских бумаг, профицитный товарооборот с США в год достиг пол триллиона (он ведется не на юани), КНР критически зависит от поставок продовольствия с тех же США (включая рис), сырья (включая главное - нефть Персидского залива) и высокотехнологичного оборудования естественно с развитых стран. Все это продается за доллеры, реже евро. Он по горло в западной финансово-экономической системе. Убрать её, он первый и потонет.
      хрыч
  12. Vik66 Сегодня, 09:45
    Непорядок ! А почему только на Китай, а Россия как-же, без санкций ? Ведь план совместный Китай с Россией придумывали... recourse
    Vik66
  13. megadeth Сегодня, 09:59
    ФША пытаются рулить всеми и "похер" им долг в ихней валюте (придумают как не платить...), а КНДР надо оказать военную помощь, что бы их ракеты наконец достигали целей на всей территории ФША (предоставить технологию хотя бы старых "Пионеров"), ну и наконец поставить С 300, 400.
    megadeth
  14. voyaka uh Сегодня, 10:00
    Трамп, похоже, не знает специфику дипломатии на Дальнем Востоке.
    Он попросил китайцев за три месяца сократить торговлю с Северной Кореей
    и "нажать" на Северную Корею. А китайцы ...промолчали. И во время его визита
    развернули корейские корабли с углем обратно. Трамп решил, что это - согласие.
    Это в Европе молчание - знак согласия, в Азии - отказ.
    voyaka uh
  15. Mavrikiy Сегодня, 10:02
    Санкции против Китая. Да, да. По мифологии это змей жрущий свой хвост.
    Mavrikiy
  16. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    По поводу претензий Сша к Китаю в отношении КНДР мы на днях говорили. А вот по возможным санкциям Сша это интересно. Хотя американцы и до этого накладывали санкции на КНР, но сегодня желание идти на прямую конфронтацию говорит только о том, что Сша уже сами не понимают, что делают. Америка заигралась в санкции до того, что портит отношения даже со своими союзниками. Что дальше? Объявить всем настоящую войну?
    rotmistr60
    1. ser-pov Сегодня, 10:31
      [/quote]Америка заигралась в санкции до того, что портит отношения даже со своими союзниками.[quote]

      Назвать КНР союзником Америки, это конечно сильно!!! Симбиоз у них очень большой по торговли, это да...
      ser-pov
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:37
        Вообще-то я имел в виду Европу. Странно, что вы этого не поняли?
        rotmistr60
  17. Костадинов Сегодня, 10:46
    Цитата: хрыч
    От обрушения доллара больше пострадает сам Китай. КНР 1,5 триллиона держит ценных американских бумаг, профицитный товарооборот с США в год достиг пол триллиона (он ведется не на юани), КНР критически зависит от поставок продовольствия с тех же США (включая рис), сырья (включая главное - нефть Персидского залива) и высокотехнологичного оборудования естественно с развитых стран. Все это продается за доллеры, реже евро. Он по горло в западной финансово-экономической системе. Убрать её, он первый и потонет.

    1.Профицитний товарооборот Китая с США сейчас ведется на долари, но если США его остановят он легко превратится во внутрений товарооборот Китая и будет в юани. Надо только увеличит доходи китайского народа потому что товар есть. От етого китайский потребитель только вьиграет.
    2. Китай от никаких поставок риса не зависит, тем более от США. Китай поставок из США разрешил чтоб снизит дефицит в торговле США с Китаем. Другими словами закупают рис потому что из США им ничего другого больше не надо. Никакое американское високотехнологическое оборудование им не надо и поетому они разрешили импорт американского риса.
    3. Нефть Китай импортирует не из США и его сателитов, а из дружествених стран - Иран, Россия, Венесуела.
    4. Китай без западной финасово-економической системе не только не потонет но ему станет лучше, а вот Запад без Китая очень бистро утонет.
    Костадинов
  18. куба Сегодня, 10:49
    Цитата: Partyzan


    а козёл-то ... СВИДОМЫЙ !!!
    куба
  19. RUS96 Сегодня, 11:02
    Цитата: ИмПерц
    Недаром Китай и Россия бешеными темпами золото скупают.

    ...................
    RUS96
  20. Заноза Сегодня, 12:16
    Дедок широко шагать начал,штаны порвет...
    Заноза
  21. anjey Сегодня, 12:40
    ага 70% товаров с внутреннего рынка сша убрать,потому что это made in china...
    anjey
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