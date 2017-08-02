Трамп готовит санкции против Китая из-за КНДР
Американское издание The New York Times пишет о том, что истёк срок фактического ультиматума, выдвинутого президентом США в адрес Китая. Речь идёт о том, что Трамп потребовал от Китая свернуть торговые отношения с КНДР, если Пхеньян продолжит работу над ракетно-ядерными программами. Пхеньян, как известно, от реализации своих программ не отказался, и теперь Трамп, как сообщает американская пресса, «собирается вступить в торговую войну с Пекином».
В Вашингтоне заявили о недовольстве пассивностью Китая в вопросе решения «северокорейской проблемы». На днях в Пекине отметили, что всю вину за обострение ситуации на Корейском полуострове возлагают на США и КНДР.
Напомним, что ранее Китай совместно с Россией предложил выход из кризиса. Предложение было таким: КНДР замораживает программу ракетных и ядерных испытаний, а США одновременно отказываются от военных учений на Корейском полуострове и у его берегов. В США предложение тут же отвергли, а Пхеньян оставил инициативу без комментариев.
Теперь, как пишет NYT, прорабатывается вопрос санкционного воздействия на китайские бизнес-структуры, занятые работой в США. При этом не сообщается о каком санкционном воздействии может идти речь, если Китай является одним из крупнейших держателей «американского долга» и одновременно крупнейшим торговым партнёром США.
На этом фоне стало известно, что США собираются вновь отправить к корейским берегам один из своих авианосцев. В прошлый раз авианосцам ВМС США после громких слов о "готовности нанести удар по КНДР" пришлось отойти от берегов Кореи после ракетных испытаний, успешно осуществлённых Пхеньяном.
В Вашингтоне заявили о недовольстве пассивностью Китая в вопросе решения «северокорейской проблемы». На днях в Пекине отметили, что всю вину за обострение ситуации на Корейском полуострове возлагают на США и КНДР.
Напомним, что ранее Китай совместно с Россией предложил выход из кризиса. Предложение было таким: КНДР замораживает программу ракетных и ядерных испытаний, а США одновременно отказываются от военных учений на Корейском полуострове и у его берегов. В США предложение тут же отвергли, а Пхеньян оставил инициативу без комментариев.
Теперь, как пишет NYT, прорабатывается вопрос санкционного воздействия на китайские бизнес-структуры, занятые работой в США. При этом не сообщается о каком санкционном воздействии может идти речь, если Китай является одним из крупнейших держателей «американского долга» и одновременно крупнейшим торговым партнёром США.
На этом фоне стало известно, что США собираются вновь отправить к корейским берегам один из своих авианосцев. В прошлый раз авианосцам ВМС США после громких слов о "готовности нанести удар по КНДР" пришлось отойти от берегов Кореи после ракетных испытаний, успешно осуществлённых Пхеньяном.
Использованы фотографии: Rbc.ua
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