12:40 02 августа

Очередной матрос ВМС США пропал без вести

Уже третий матрос ВМС США пропал без вести с начала лета во время выполнения маневров американскими военными кораблями в различных точках Мирового океана.

В Пентагоне сообщили, что во время нахождения эсминца USS Stethem в Южно-Китайском море с его борта пропал один из матросов. Предположительно, он оказался за бортом во время сильного шторма, в которых попал «Стэтэм».

Очередной матрос ВМС США пропал без вести



В районе нахождения американского эсминца с 9 утра (по местному времени) вторника ведётся поисково-спасательная операция с привлечением японских самолётов и вертолётов. К операции подключены силы береговой охраны Японии и спасательные суда.

Командование Тихоокеанским флотом ВМС США сообщает, что в поисково-спасательной операции принимают участие и представители гавайского центра береговой охраны Соединённых Штатов.

Две предыдущих поисково-спасательных операции закончились с переменным успехом. Так, матрос ВМС США, пропавший без вести у берегов штата Северная Каролина около двух месяцев назад, так и не был обнаружен. В то же время матрос, который пропал на Окинаве, более чем через двое суток был обнаружен в портовых инженерных сооружениях. По некоторым данным, он скрывался от неуставных отношений, покинув корабль. О его дальнейшей судьбе после обнаружения на Окинаве ничего не известно.



Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 18

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  1. УАЗ 452 Сегодня, 09:56
    Уважуха китайскому спецназу (ну, или корейскому)!
    УАЗ 452
    1. Монархист Сегодня, 10:18
      Старшина УАЗ 452, а позвольте спросить: какого фига китайцам (корейцам) похищать матроса? Если им понадобился информатор то больше" навара"с офицера. Если им нужен специалист по электронике( матрасы пока лидируют) проще купить на берегу,а если срочно понадобилось, что-то узнать опять же матрос хуже офицера
      Монархист
  2. Mavrikiy Сегодня, 09:57
    Уже третий матрос ВМС США пропал без вести с начала лета во время выполнения маневров американскими военными кораблями в различных точках Мирового океана.
    Чем меньше будет "точек", тем меньше будет "потеряшек"
    Mavrikiy
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 09:58
    Волной смыло...
    Ретвизан 8
  4. К-50 Сегодня, 10:02
    Может просто самые чувствительные или мнительные чувствуют, чем может закончится плавание и заранее линяют с кораблей. recourse yes
    К-50
  5. soroKING Сегодня, 10:03
    говорят их видели в московских переходах...
    просят на лечение у психологов wassat
    soroKING
  6. Стройбат запаса Сегодня, 10:08
    Джапы Годзиллу подкармливают? За счет хозяина smile
    Стройбат запаса
  7. Tusv Сегодня, 10:08
    В то же время матрос, который пропал на Окинаве, более чем через двое суток был обнаружен в портовых инженерных сооружениях

    В борделях нада прятаться. Ненайдут
    Tusv
  8. san4es Сегодня, 10:11
    ...Вода ему вискарём soldier
    san4es
  9. x.andvlad Сегодня, 10:15
    Анекдот почти по теме.
    Шотландец с женой плыл на яхте, как вдруг жену волной смыло за борт. Через три дня он получил письмо от поисковой группы:
    "Дорогой сэр! Доводим до Вашего сведения, что Ваша жена найдена мертвой на дне моря. А в её самом интимном месте обнаружена раковина жемчужницы с жемчужиной стоимостью $50,00. Что нам делать?"
    Ответ был таков:
    "Жемчужину пришлите мне и перезакиньте ловушку!"
    Может и у этого уже что-то в "ловушке? Надо доставать!
    x.andvlad
  10. Алексей7777777 Сегодня, 10:29
    Как же вы достали смертям Матросским радоваться,хоть бы вас всех за-борт посмывало,что бы поняли на собственной шкуре-что это такое,Матросская служба...Покойся с миром,Братишка...
    Алексей7777777
  11. куба Сегодня, 10:39
    Цитата: УАЗ 452
    Уважуха китайскому спецназу (ну, или корейскому)!


    Какой спецназ?...просто вышел проблеваться ...ну и кувырк к акулам на десерт,горемышный !!
    куба
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:41
    Бывают ЧП на флоте разных стран. Море - это не бульвар для прогулок.
    rotmistr60
  13. kdakda Сегодня, 10:45
    Дело идёт,дохнут потихоньку демократы США.Туда им и дорога.
    kdakda
  14. Egorovich Сегодня, 10:54
    Похоже сбежал бедолага на китайско-корейские берега.
    Egorovich
  15. Нормаль ок Сегодня, 11:07
    Уровень маразма комментариев зашкаливает. Реально, при сильном шторме может смыть человека с палубы. Чего тут стебаться?
    Нормаль ок
  16. pvv113 Сегодня, 11:21
    Предположительно, он оказался за бортом во время сильного шторма

    Это не повод злорадствовать, но и огорчения у меня никакого hi
    pvv113
  17. TIT Сегодня, 11:56
    Цитата: Алексей7777777
    Как же вы достали смертям Матросским радоваться,хоть бы вас всех за-борт посмывало,

    TIT
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