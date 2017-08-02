Очередной матрос ВМС США пропал без вести

Уже третий матрос ВМС США пропал без вести с начала лета во время выполнения маневров американскими военными кораблями в различных точках Мирового океана.В Пентагоне сообщили, что во время нахождения эсминца USS Stethem в Южно-Китайском море с его борта пропал один из матросов. Предположительно, он оказался за бортом во время сильного шторма, в которых попал «Стэтэм».В районе нахождения американского эсминца с 9 утра (по местному времени) вторника ведётся поисково-спасательная операция с привлечением японских самолётов и вертолётов. К операции подключены силы береговой охраны Японии и спасательные суда.Командование Тихоокеанским флотом ВМС США сообщает, что в поисково-спасательной операции принимают участие и представители гавайского центра береговой охраны Соединённых Штатов.Две предыдущих поисково-спасательных операции закончились с переменным успехом. Так, матрос ВМС США, пропавший без вести у берегов штата Северная Каролина около двух месяцев назад, так и не был обнаружен. В то же время матрос, который пропал на Окинаве, более чем через двое суток был обнаружен в портовых инженерных сооружениях. По некоторым данным, он скрывался от неуставных отношений, покинув корабль. О его дальнейшей судьбе после обнаружения на Окинаве ничего не известно.