Для перевозки президента США выбраны бывшие самолеты "Трансаэро"
Согласно информации блога bmpd , американский интернет-ресурс " DefenseOne " сообщает о том, что Пентагон намерен переоборудовать в президентские борта пассажирские лайнеры Boeing 747-8, предназначавшиеся для обанкротившейся в 2015 году российской авиакомпании "Трансаэро".
Данные самолеты призваны заменить эксплуатирующиеся в настоящее время Boeing VC-25A (Boeing 747-200B). Предполагавшиеся ранее для их замены два новых президентских самолета "Air Force One" были раскритикованы Дональдом Трампом за их высокую стоимость.
Выбранные в итоге Boeing 747-8 в 2013 году были заказаны "Трансаэро" – второй на тот момент по размерам российской авиакомпанией. Контракт стоимостью примерно 1,5 млрд. долл. предусматривал поставку четырех машин. Boeing успел выпустить два первых самолета, которые так и не были выкуплены. В феврале 2017 года они перелетели в аэропорт Викторвиль в пустыне Мохаве, где находятся на хранении.
Теперь ВВС США собираются выкупить их (стоимость каждого оценивается в 390 млн. долл.) для переоборудования в новые "Air Force One" в течение 2018 – 2020 годов. То есть Трамп сумеет полетать на них только в случае переизбрания на второй срок.
Данные самолеты призваны заменить эксплуатирующиеся в настоящее время Boeing VC-25A (Boeing 747-200B). Предполагавшиеся ранее для их замены два новых президентских самолета "Air Force One" были раскритикованы Дональдом Трампом за их высокую стоимость.
Выбранные в итоге Boeing 747-8 в 2013 году были заказаны "Трансаэро" – второй на тот момент по размерам российской авиакомпанией. Контракт стоимостью примерно 1,5 млрд. долл. предусматривал поставку четырех машин. Boeing успел выпустить два первых самолета, которые так и не были выкуплены. В феврале 2017 года они перелетели в аэропорт Викторвиль в пустыне Мохаве, где находятся на хранении.
Теперь ВВС США собираются выкупить их (стоимость каждого оценивается в 390 млн. долл.) для переоборудования в новые "Air Force One" в течение 2018 – 2020 годов. То есть Трамп сумеет полетать на них только в случае переизбрания на второй срок.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2764723.html
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