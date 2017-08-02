12:41 02 августа

Для перевозки президента США выбраны бывшие самолеты "Трансаэро"

Согласно информации блога bmpd , американский интернет-ресурс " DefenseOne " сообщает о том, что Пентагон намерен переоборудовать в президентские борта пассажирские лайнеры Boeing 747-8, предназначавшиеся для обанкротившейся в 2015 году российской авиакомпании "Трансаэро".

Данные самолеты призваны заменить эксплуатирующиеся в настоящее время Boeing VC-25A (Boeing 747-200B). Предполагавшиеся ранее для их замены два новых президентских самолета "Air Force One" были раскритикованы Дональдом Трампом за их высокую стоимость.

Выбранные в итоге Boeing 747-8 в 2013 году были заказаны "Трансаэро" – второй на тот момент по размерам российской авиакомпанией. Контракт стоимостью примерно 1,5 млрд. долл. предусматривал поставку четырех машин. Boeing успел выпустить два первых самолета, которые так и не были выкуплены. В феврале 2017 года они перелетели в аэропорт Викторвиль в пустыне Мохаве, где находятся на хранении.




Теперь ВВС США собираются выкупить их (стоимость каждого оценивается в 390 млн. долл.) для переоборудования в новые "Air Force One" в течение 2018 – 2020 годов. То есть Трамп сумеет полетать на них только в случае переизбрания на второй срок.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2764723.html
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Комментарии 15

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:00
    Согласно информации блога bmpd , американский интернет-ресурс " DefenseOne " сообщает о том, что Пентагон намерен переоборудовать в президентские борта пассажирские лайнеры Boeing 747-8, предназначавшиеся для обанкротившейся в 2015 году российской авиакомпании "Трансаэро".
    Не понял. "Все лучшее - детям" или Трампу и Б/У сойдет?
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 10:06
      После наших туристов? Жестокий Вы.. crying
      210окв
      1. Mavrikiy Сегодня, 10:15
        Цитата: 210окв
        После наших туристов? Жестокий Вы.. crying

        Ну, до наших туристов Боинги не дожили(читай внимательно)
        Писал про то, что в США лучше Боинга Б/У ничего нет. Или Трампа так уважают в пентагоне, что готовы подогнать и катафалк.
        Mavrikiy
        1. jjj Сегодня, 11:29
          Это новые готовые самолеты, не выкупленные заказчиком. Теперь их будут оснащать под новые требования
          jjj
    2. 210окв Сегодня, 10:06
      После наших туристов? Жестокий Вы.. crying
      210окв
  2. Zaurbek Сегодня, 10:02
    Ну не Трампу, там много чего еще возят...И 474 больше не выпускаю, кажется. Шикарный самолет.
    Zaurbek
  3. Alexey RA Сегодня, 10:19
    Представляю себе реакцию оппоСМИ, если бы это было у нас.
    "Президент-нищеброд побирается по свалкам!" smile
    Alexey RA
    1. Владимир16 Сегодня, 11:19
      По каким свалкам? Самолеты новые.
      Владимир16
      1. vch Сегодня, 11:36
        Самолет должен летать (как и машина которая должна ездить)...... После четырех лет стоянки там много предстоит переделать, перепроверить и т.д.
        vch
      2. Alexey RA Сегодня, 11:46
        А вот не надо недооценивать журналистов. smile Написали же про "бывшие самолёты "Трансаэро" - то есть, фактически приравняли невыкупленное новьё с хранения к б/у машинам из отстоя.
        Alexey RA
  4. ВадимЖивов Сегодня, 10:20
    А судя по заголовку президент США "самый бедный" президент на свете wassat
    ВадимЖивов
  5. куба Сегодня, 10:36
    я б Маккейну подарил личный кукурузник !
    куба
  6. ADmA_RUS Сегодня, 10:57
    8 комментариев от людей которые не удосужились внимательно прочесть статью.
    ADmA_RUS
  7. Нормаль ок Сегодня, 11:28
    Насколько дебильно делаются заголовки:
    Для перевозки президента США выбраны бывшие самолеты "Трансаэро"

    и тут же в тексте:
    Boeing успел выпустить два первых самолета, которые так и не были выкуплены.

    как же они "бывшие" Трансаэро, если их не выкупили?
    Нормаль ок
  8. 16112014nk Сегодня, 12:35
    Цитата: 210окв
    После наших туристов?

    А чем плохи наши туристы? Посмотрите в интернете, какими оставляют салоны самолётов "цивилизованные" европейцы. Будете удивлены.
    16112014nk
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