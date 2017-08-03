11:41 03 августа

Визовый режим с Украиной: серьёзные доводы «за»

Визовый режим с Украиной: серьёзные доводы «за»


Вообще, должен быть какой-то порядок в стране. Уж если мы отвечаем «симметрично», то отвечать надо хотя бы в рамках озвученного. И, коль украинские чумоходы в правительстве кричат о том, что для россиян надо вводить визовый режим, то и нам надо делать то же самое, а то уже не смешно выходит.

В соцсетях активно обсуждают визит в Санкт-Петербург некоего Александра Чернова, украинского врача, прославившегося своим интервью украинским СМИ, в которых он рассказывал, что с помощью лекарств убивал раненых ополченцев, попавших в плен.


Более того, призывал других врачей поступать таким же образом. За что и получил прозвище "Доктор мясо" или "Доктор смерть".

Вроде бы в 2016 году Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Александра Чернова по статье "Подстрекательство к применению запрещённых средств и методов ведения войны".

Почему «вроде бы»? А потому что наличие возбужденного уголовного дела в отношении Чернова не помешало ему посетить Санкт-Петербург. В подтверждении этого он опубликовал кучу фотографий в своем твиттере. Да еще и обещал вернуться.

Возможно, не стоит отрицать и такого расклада: это провокация, и фотографии сделаны несколькими годами ранее. Но в это верится с трудом, да и проверить не так уж сложно.

То, что у нас соответствующие службы зачастую занимаются откровенно не тем, чем надо, факт. Работать как положено — это не на «геликах» раскатывать, тут умение работать требуется.

Если МВД и ФСБ не в состоянии закрыть территорию страны от посещений таких вот индивидуумов по факту, значит, надо закрывать границу. Со всеми отсюда выходящими.

То есть желающих войти/въехать надо фильтровать.

А то такими темпами мы можем доиграться до селфи Семенченко на фоне крымских красот или визита Ляшко, например, в микс-клуб «Маяк» в Сочи. Ну, вы поняли, о чем я.

Если у нас заводят уголовные дела на преступников, то эти преступники никоим образом не должны даже думать о том, что они смогут ходить по нашей земле. Своих хватает как бы. А если речь идет о военных преступниках, коим без сомнения является Чернов, то здесь тем более ФСБ просто обязана работать как часы. То есть хватать и вязать на входе.

А раз она (служба) не может с этим справиться, значит, есть смысл серьезно задуматься над замком на границе. Над настоящим замком, а не заявленным. То, что сегодня у нас с украинско-российской границей не все прекрасно, ясно и понятно. В одночасье заборов не построить и рвов не выкопать. Просачивались и будут просачиваться до поры.

Но «звоночек» не очень. Пора что-то реально делать.

Источник: https://life.ru/t/новости/1031810/ukrainskii_doktor_miaso_otdokhnul_v_sankt-pietierburghie_i_obieshchal_viernutsia
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
    ... очевидный вброс и провокация нацистского врача, а отвечать за содеянное должен... angry
    a.s.zzz888
    1. Татьяна Сегодня, 06:31
      Автор Роман Скоморохов прав!
      Русофобствующих "гостей"-палачей с Украины давным-давно нужно было в России "фильтровать", дабы не создавать и укреплять в РФ украинские террористические якобы "партизанские" отряды будущих майдануто-украинских АТО.
      Пуповину российской оппозиции с украинскими фашистами в самой России нужно не выращивать, а обрезать ещё на государственной границе!
      Татьяна
      1. atakan Сегодня, 07:15
        дабы не создавать и укреплять в РФ украинские террористические якобы "партизанские" отряды будущих майдануто-украинских АТО.

        Что то на домах везде стало появляться ПНХ и ПТХ ,
        - даже не сразу понял что это , только позже гугл поделился , - это с внаукраины принесло !
        atakan
        1. Ныробский Сегодня, 10:34
          Цитата: atakan
          Что то на домах везде стало появляться ПНХ и ПТХ ,
          - даже не сразу понял что это , только позже гугл поделился , - это с внаукраины принесло !

          Не знаю, что у них там это обозначает. Менталитет у нас с ними разный, а посему и трактовка аббревиатуры разная... "Простите Недоразвитых Х-в" или "Простите Тупых Х-в"... Это они так молятся наверное?
          Ныробский
      2. Сухой_Т-50 Сегодня, 08:46
        Цитата: Татьяна
        Автор Роман Скоморохов прав!
        Русофобствующих "гостей"-палачей с Украины давным-давно нужно было в России "фильтровать", дабы не создавать и укреплять в РФ украинские террористические якобы "партизанские" отряды будущих майдануто-украинских АТО.
        Пуповину российской оппозиции с украинскими фашистами в самой России нужно не выращивать, а обрезать ещё на государственной границе!

        Зачем?Лучше создать фейки в соцсетях и раскидывать фотки в бандерных пабликах в духе "А казачок-то засланный"Если кому-то интересно-могу научить,как не наломать дров в этом плане
        Сухой_Т-50
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Поддержу автора и тоже спрошу - почему? Почему не реагируем на тот навоз, который телегами сыпется на наши головы от т.н. "братьев" (у некоторых депутатов еще поворачивается язык произносить это слово), почему продолжаем экономически поддерживать фашистский режим и еще много почему. А визовый режим с Украиной должен был введен еще с началом их т.н. АТО.
    Роман, а эпитет
    украинские чумоходы
    мне очень понравился.
    rotmistr60
  4. sedan Сегодня, 06:42
    Если получение гражданства России упрощено для русскоговорящих, то и визы можно было бы ввести. Тем более с цифровой экономикой получать их можно по интернету в один клик, как билет купить. И ФСБ в курсе.
    sedan
  5. кедр Сегодня, 06:59
    "...А раз она (служба) не может с этим справиться, значит, есть смысл серьезно задуматься над замком на границе. Над настоящим замком, а не заявленным. То, что сегодня у нас с украино-российской границей не все прекрасно, ясно и понятно. В одночасье заборов не построить и рвов не выкопать. Просачивались и будут просачиваться до поры.
    Но «звоночек» не очень. Пора что-то реально делать."

    Для начала пора и давно, задуматься над настоящим, а не заявленным суверенитетом. Для этого надо понять и принять факт проигрыша в ХВ 1945-1991 годов, со всеми последствиями для суверенитета побеждённых, т.е для нас. Когда до большинства дойдёт, что без реального суверенитета Россия-проходной двор.., тогда и реальные дела прейдут на смену глубокомысленным раздумьям-"А не пора ли чего-нибудь этакого, кому-нибудь, да где-нибудь, когда-нибудь сделать..."
    Зрим в корень той попы в которой мы оказались и из которой нас вытаскивает Путин, но в которой многим паразитам тепло, хоть и сыро.
    кедр
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:00
    Пора России заканчивать с либерализмом внутри страны и за ее пределами. Маятник часов должен, наконец, качнуться в противоположную сторону. А с такими небратьями разговор короткий - выстрел в затылок из АК ! Мусульмане со своими противниками не церемонятся и правильно делают.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:14
      Да они(каклы-русофобы) во-всю по России ошиваются. Но проблема намного острее, чем кажется. Многие каклы, уже неплохо устроишиеся в России, продолжают ненавидеть приютившую их страну и пребывают в сладостных мечтаниях, когда они, наконец-то уедут, снова на Уграину после воцарения в ней "европейского" порядка.
      Monster_Fat
  7. atakan Сегодня, 07:08

    Русофобствующих "гостей"-палачей с Украины давным-давно нужно было в России "фильтровать", дабы не создавать и укреплять в РФ украинские террористические якобы "партизанские" отряды будущих майдануто-украинских АТО.

    Надо то надо , но статьи "За бытовой сепаратизм" у нас нет. И дай бог не будет.
    А того людоеда надо бы конечно посадить у нас , в нашу тюрягу.
    atakan
  8. Антианглосакс Сегодня, 08:57
    Если не фальшивка, то косяк спецслужб конкретный. sad
    Антианглосакс
    1. рич Сегодня, 11:17
      А что с ним погранцы сделают? Без международных СЛ не пустить в РФ не имеют права. Пока визового режима не будет подобные типы будут безнаказанно шляться туда-сюда
      рич
  9. Captain Nemo Сегодня, 09:13
    А как можно отфильтровать человека, пусть и с возбужденным против него делом, если он имеет право спокойно пересечь границу с РФ? Пока он не появляется в стоп-листах международного розыска, погранцы не могут его идентефицировать. А пока его нет в федеральном розыске, никакой наряд полиции его при проверке документов не идентефицирует. Даже пр объявленном федеральном розыске его надо доставить в околоток и пробить по базе. А обычные граждане, не кидающиеся на полиционеров, и не участвующие в митингах оппозиции, не очень часто оказываются в околотке
    Captain Nemo
  10. УАЗ 452 Сегодня, 09:17
    Инициатива о введении визового режима ни в коем случае не должна исходить от России. Захотят ввести такой режим украинцы? Отлично! Введём и мы.
    А аргументация автора хромает на обе ноги. При пересечении границы, в том числе с Украиной, несмотря на безвиз, документы проверяются, вносятся в базу данных. Наоборот, нужно пользоваться ситуацией, и отлавливать наиболее одиозных личностей с целью проведения суда. Скольких уже в Европе российских хакеров (или как бы хакеров?) арестовали и депортировали в США?
    А если наладить элементарный учёт на въезде в страну представляется невозможным, так и визовый режим не поможет - автоматически будут ставить штампик, не заморачиваясь серьёзной проверкой индивида. И зачем тогда огород городить?
    УАЗ 452
  11. Сергей-8848 Сегодня, 10:20
    Совершенно в дырочку! Введение виз - второй этап, а вот ужесточение антибандеровских действий - давно пора! Автор именно за это и ратует - за недопущение в нашу страну всякого отребья.
    Сергей-8848
  12. Екатерина II Сегодня, 11:03
    все эти визовые чисто рычаг для "Отомщения" . Тем элементам, которые надо для дестабилизации-прорвуться через любые преграды виз и разрешений. А пострадают как обычно простые люди. Родственники и семьи...
    давайте в угоду тем элементам-которые и после виз смогут делать свое дело-запретим родственникам бывать...Забором пройдемся по семьям..а то вдруг какой то врач проскочет.../АгентКремля/бандеровец...
    Партнеры этого и добиваются..а в низах это одомрямс..
    Екатерина II
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