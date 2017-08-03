Визовый режим с Украиной: серьёзные доводы «за»

Вообще, должен быть какой-то порядок в стране. Уж если мы отвечаем «симметрично», то отвечать надо хотя бы в рамках озвученного. И, коль украинские чумоходы в правительстве кричат о том, что для россиян надо вводить визовый режим, то и нам надо делать то же самое, а то уже не смешно выходит.В соцсетях активно обсуждают визит в Санкт-Петербург некоего Александра Чернова, украинского врача, прославившегося своим интервью украинским СМИ, в которых он рассказывал, что с помощью лекарств убивал раненых ополченцев, попавших в плен.Более того, призывал других врачей поступать таким же образом. За что и получил прозвище "Доктор мясо" или "Доктор смерть".Вроде бы в 2016 году Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Александра Чернова по статье "Подстрекательство к применению запрещённых средств и методов ведения войны".Почему «вроде бы»? А потому что наличие возбужденного уголовного дела в отношении Чернова не помешало ему посетить Санкт-Петербург. В подтверждении этого он опубликовал кучу фотографий в своем твиттере. Да еще и обещал вернуться.Возможно, не стоит отрицать и такого расклада: это провокация, и фотографии сделаны несколькими годами ранее. Но в это верится с трудом, да и проверить не так уж сложно.То, что у нас соответствующие службы зачастую занимаются откровенно не тем, чем надо, факт. Работать как положено — это не на «геликах» раскатывать, тут умение работать требуется.Если МВД и ФСБ не в состоянии закрыть территорию страны от посещений таких вот индивидуумов по факту, значит, надо закрывать границу. Со всеми отсюда выходящими.То есть желающих войти/въехать надо фильтровать.А то такими темпами мы можем доиграться до селфи Семенченко на фоне крымских красот или визита Ляшко, например, в микс-клуб «Маяк» в Сочи. Ну, вы поняли, о чем я.Если у нас заводят уголовные дела на преступников, то эти преступники никоим образом не должны даже думать о том, что они смогут ходить по нашей земле. Своих хватает как бы. А если речь идет о военных преступниках, коим без сомнения является Чернов, то здесь тем более ФСБ просто обязана работать как часы. То есть хватать и вязать на входе.А раз она (служба) не может с этим справиться, значит, есть смысл серьезно задуматься над замком на границе. Над настоящим замком, а не заявленным. То, что сегодня у нас с украинско-российской границей не все прекрасно, ясно и понятно. В одночасье заборов не построить и рвов не выкопать. Просачивались и будут просачиваться до поры.Но «звоночек» не очень. Пора что-то реально делать.