12:41 02 августа

Сирийский источник: США отказались от базы Ат-Танф

По неофициальным данным, Пентагон решил отказаться от своей базы Ат-Танф в Сирии, американские военные покидают район дислокации, сообщает Взгляд со ссылкой на инсайдера Ваэля аль-Хуссаини.



Он написал в своем «Твиттере», что «США окончательно отказались от Ат-Танфа и дали 24 часа своим союзникам из группировки "Шухада аль-Карьятейн" на то, чтобы сложить оружие».


Речь идет о группировке, сотрудничество с которой американцы прекратили, из-за отказа боевиков воевать с ИГ (группировка запрещена в РФ).

Кроме того, в «Твиттере» другого пользователя (The’Nimr’Tiger) утверждается, что после отказа США от базы властям целиком сдалась еще одна группировка – «Армия революционного командования».

Эта организация сформировалась в 2015 году из перебежчиков сирийской армии – сначала как «Новая сирийская армия», а затем как «Армия революционного командования» (входила в коалицию «Свободная сирийская армия»). Ее формирования дислоцировались как раз в районе Ат-Танф.

Напомним, в Ат-Танфе неоднократно происходили столкновения между проправительственными силами и проамериканскими отрядами оппозиции. В результате американцы нанесли несколько ударов по сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. leon-iv Сегодня, 10:09
    А как дышал как дышал))))
    Вопрос, кого дальше кинут)))))
    leon-iv
    1. vch Сегодня, 10:25
      Ну амерам не привыкать союзников "кидать". На этом у них вся политика построена..... Чем больше таких прицендентов, тем легче нам и сирийцам будет крошить бармалеев.....
      vch
      1. AlexanderVP Сегодня, 10:32
        Цитата: vch
        Ну амерам не привыкать союзников "кидать".

        Союзников? Вы еще скажите, что Талибан союзник США. Инструмент, не более. Попользовались и выкинули.
        AlexanderVP
        1. vch Сегодня, 10:38
          А причем здесь Талибан? Талибан в Афгане. Одно то, что американцы его сами создали для борьбы с нашими войсками, а потом тот же самый Талибан послал амеров куда подальше и вышел из под их контроля. Теперь матрасники с ними же и воюют. А в Сирии все эти группировки открыто и гласно поддерживались США, в них вбухивались огромные деньги (правда никто не может сказать куда они делись), им сбрасывалось оружие, продовольствие и т.д. А теперь американцы сказали им - разоружайтесь, мы вас больше содержать не будем. Вот так....
          vch
          1. AlexanderVP Сегодня, 10:43
            Цитата: vch
            А причем здесь Талибан?

            К тому, что вы и написали: создали, выкинули, а теперь сами с ними воюют. Повангую, что они и в Сирии будут воевать против тех, кого с начала поддерживали.
            Но чтоб кидали союзников (с кем заключены союзнические соглашение) - такого не припомню.
            AlexanderVP
            1. vch Сегодня, 10:53
              Я мог бы привести много примеров из истории, но далеко ходить не надо. Нынешние санкции против нас еще больнее бьют по Европе. Причем с самой Европой никто даже не советовался и не консультировался.....Это разве не "кидок"?
              vch
              1. AlexanderVP Сегодня, 11:03
                Цитата: vch
                Это разве не "кидок"?

                Мы тут о военных операциях говорим или обо всем на свете сразу?
                AlexanderVP
            2. rotmistr60 Сегодня, 10:54
              Повангую,

              Не стоит заниматься тем, что не дано.
              Но чтоб кидали союзников (с кем заключены союзнические соглашение) - такого не припомню

              А скем у американцев закреплены союзнические отношения на бумаге кроме стран-членов НАТО? А т.н. "умеренную оппозицию" они сами называли своими союзниками и под этим лозунгом вооружали и обучали.
              rotmistr60
              1. AlexanderVP Сегодня, 11:02
                Цитата: rotmistr60
                Не стоит заниматься тем, что не дано.

                Я уж как-нибудь сам разберусь, чем мне стоит заниматься. Лады? Спасибо за внимание.
                AlexanderVP
                1. jjj Сегодня, 11:26
                  Новость эта пока не подтверждена
                  jjj
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:18
    Вот так взяли и отказались от базы, США? Шутите. Что то тут не чисто.
    Mavrikiy
  3. tommy717 Сегодня, 10:25
    Советую почитать блог Колонель Кассада в ЖЖ по этому вопросу. Довольно занимательно и развернуто.
    tommy717
  4. rpuropuu Сегодня, 10:25
    Цитата: Mavrikiy
    Вот так взяли и отказались от базы, США? Шутите. Что то тут не чисто.

    Как раз была статья на ВО, что после выхода САР к границе с Ираком Ат-Танф потерял свое стратегическое значение и что Американцы не смогут из этого района что то предпринять. Всего лишь сбылся прогноз wink В любом случае, хорошая новость. good
    rpuropuu
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:00
      Цитата: rpuropuu
      и что Американцы не смогут из этого района что то предпринять.
      Ну,тогда всё логично. Как говорится,холле сидеть, если неча ловить... yes Только, вот, "подопечные" встряли.
      Paranoid50
  5. куба Сегодня, 10:31
    Цитата: Mavrikiy
    ..... Шутите. Что то тут не чисто.


    в смысле, насрато штоли ?? wink
    куба
  6. kos2910 Сегодня, 10:45
    Побежали крысы - хороший признак!
    kos2910
  7. Prjanik Сегодня, 10:47
    Какой смысл им сидеть в заблокированном Ат-Танфе, вот матрасы и решили передислоцироваться в более перспективное место. Потихоньку их планы в восточной Сирии накрываются медным тазом.
    Prjanik
  8. Оператор Сегодня, 10:58
    Интересно, когда США уйдут из Израиля? bully
    Оператор
  9. Egorovich Сегодня, 11:00
    Исход матрасников из Сирии начался.А чего им делать посреди пустыни,окруженными САА?Закономерный итог.
    Egorovich
  10. Монархист Сегодня, 11:17
    Цитата: vch
    Ответить

    А они сказали:" сейчас шнурки погладим". Пока американцы их" подкармливали" они на задних лапках стояли,а теперь они вольны поступать как хотят.
    Монархист
  11. Монархист Сегодня, 11:21
    Цитата: Оператор
    Интересно, когда США уйдут из Израиля? bully

    Они могут выйти из Израиля ,но он БЫЛ и БУДЕТ их союзник
    Монархист
  12. pvv113 Сегодня, 11:25
    Пентагон решил отказаться от своей базы Ат-Танф в Сирии

    Как-то уж больно подозрительно request
    pvv113
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