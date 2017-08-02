Сирийский источник: США отказались от базы Ат-Танф
По неофициальным данным, Пентагон решил отказаться от своей базы Ат-Танф в Сирии, американские военные покидают район дислокации, сообщает Взгляд со ссылкой на инсайдера Ваэля аль-Хуссаини.
Он написал в своем «Твиттере», что «США окончательно отказались от Ат-Танфа и дали 24 часа своим союзникам из группировки "Шухада аль-Карьятейн" на то, чтобы сложить оружие».
Речь идет о группировке, сотрудничество с которой американцы прекратили, из-за отказа боевиков воевать с ИГ (группировка запрещена в РФ).
Кроме того, в «Твиттере» другого пользователя (The’Nimr’Tiger) утверждается, что после отказа США от базы властям целиком сдалась еще одна группировка – «Армия революционного командования».
Эта организация сформировалась в 2015 году из перебежчиков сирийской армии – сначала как «Новая сирийская армия», а затем как «Армия революционного командования» (входила в коалицию «Свободная сирийская армия»). Ее формирования дислоцировались как раз в районе Ат-Танф.
Напомним, в Ат-Танфе неоднократно происходили столкновения между проправительственными силами и проамериканскими отрядами оппозиции. В результате американцы нанесли несколько ударов по сирийской армии.
Он написал в своем «Твиттере», что «США окончательно отказались от Ат-Танфа и дали 24 часа своим союзникам из группировки "Шухада аль-Карьятейн" на то, чтобы сложить оружие».
Речь идет о группировке, сотрудничество с которой американцы прекратили, из-за отказа боевиков воевать с ИГ (группировка запрещена в РФ).
Кроме того, в «Твиттере» другого пользователя (The’Nimr’Tiger) утверждается, что после отказа США от базы властям целиком сдалась еще одна группировка – «Армия революционного командования».
Эта организация сформировалась в 2015 году из перебежчиков сирийской армии – сначала как «Новая сирийская армия», а затем как «Армия революционного командования» (входила в коалицию «Свободная сирийская армия»). Ее формирования дислоцировались как раз в районе Ат-Танф.
Напомним, в Ат-Танфе неоднократно происходили столкновения между проправительственными силами и проамериканскими отрядами оппозиции. В результате американцы нанесли несколько ударов по сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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