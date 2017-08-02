12:40 02 августа

Туркменский президент выступил в роли супергероя на военных учениях

Нейтральная в военном плане Туркмения решила провести военные учения. Учениями руководил лично президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Не просто руководил, а выступал в роли инструктора для туркменских офицеров. В ходе мероприятия Бердымухамедов решил лично поделиться с туркменскими военнослужащими своими умениями стрелять из различных видов оружия и даже метать ножи в ростовые мишени.

Туркменский президент выступил в роли супергероя на военных учениях


Отчётный ролик выглядит настоящим голливудским боевиком, где в роли супергероя выступает президент Туркменистана. Он не только «учит» военнослужащих обращаться с оружием, но и лично напутствует их перед воздушной операцией, в ходе которой вертолёты нанесли удары по базе условных террористов в горах.


Одним из этапов учений стало блокирование в пустынной местности пикапа военными бронемашинами армии Туркменистана.

В ролике демонстрируются кадры, на которых Бердымухамедов наблюдает чуть ли не за каждым этапом военных маневров в республике, при этом постоянно сообщая о ходе учений на пункт сбора и анализа информации. В итоге президент сделал надпись «Awtomat» и оставил свой автограф на одной из мишеней, по которой стрелял из автоматической винтовки. Судя по кадрам, стрельба велась по мишеням, расположенным на весьма близком расстоянии от президента. Но это, конечно же, не помешало верховному главкому сорвать бурные аплодисменты офицеров.

Ролик опубликован изданием "Хроники Туркменистана" в YouTube:

Использованы фотографии: http://www.chrono-tm.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. куба Сегодня, 10:37
    Суров аднака!!!!...Херой !!!
    куба
    1. Балу Сегодня, 10:41
      Цитата: куба
      Суров аднака!!!!...Херой !!!

      Не везет Туркменам с Президентами... Этот как с лошади упал, так совсем разочаровывает все больше и больше.
      Его судьба Каддафи, Саддама Хусейна и прочих соседей не пугает? Открытие крупнейшего в регионе месторождения газа лет 15 назад. если не больше, уже повод для непреодолимого желания фашингтонских макак демократизировать Туркмению.
      Балу
      1. Страшный_Л. Сегодня, 11:46
        пафос пафосом, но ножи то для президента он неплохо так метнул
        Страшный_Л.
    2. vkl.47 Сегодня, 11:07
      Очень много пафоса
      vkl.47
    3. KUOLEMA Сегодня, 12:10
      не ну ножи метает и с пестика пуляет прилично а вот зачем в 25 метровое расстояние из винтовки пулять це тикаво
      KUOLEMA
  2. TUFAN Сегодня, 10:43
    Палец от курка в стороне боязливо держит, сразу заметно, стрелять не любит))
    TUFAN
    1. Балу Сегодня, 10:46
      Цитата: TUFAN
      Палец от курка в стороне боязливо держит, сразу заметно, стрелять не любит))

      А какой огромный пистолет! Неужели настоящий...? what
      Балу
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:00
      Палец от курка в стороне боязливо держит, сразу заметно, стрелять не любит))

      Хочу вам заметить, что тот кто умеет обращаться с оружием не держит без необходимости палец на спусковом крючке.
      Позирует конечно знатно. Почему-то сразу вспомнился Турчинов тоже любитель таких кадров.
      rotmistr60
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:54
        На то он и Туркменпаши. Отец всех туркменов должен быть эпотажным lol


        -What's you name?
        -My name is Бердымухамедов!!!!
        Соломон Кейн
  3. TUFAN Сегодня, 10:47
    Цитата: Балу
    Цитата: TUFAN
    Палец от курка в стороне боязливо держит, сразу заметно, стрелять не любит))

    А какой огромный пистолет! Неужели настоящий...? what

    Китайский, 5 юаней 10 штук стоят))
    TUFAN
  4. 3officer Сегодня, 10:57
    Похож на филлипинского мачо ДУТЕРТЭ laughing
    3officer
  5. Squelcher Сегодня, 11:06
    Всетаки, его с Днем рождения круче поздравляли, поищите в ютьюбе, вообще жесть......
    Squelcher
  6. Пленник Сегодня, 11:08
    "Восток дело тонкое." (с) "Я начальник ты ...". Смысл этого выражения там раскрывается наиболее полно. А по сути мужик откровенный клоун!
    Пленник
  7. TUFAN Сегодня, 11:15
    Цитата: rotmistr60
    Палец от курка в стороне боязливо держит, сразу заметно, стрелять не любит))

    Хочу вам заметить, что тот кто умеет обращаться с оружием не держит без необходимости палец на спусковом крючке.
    Позирует конечно знатно. Почему-то сразу вспомнился Турчинов тоже любитель таких кадров.

    Согласен, но не с согнутым указательным пальцем.... Палей обычно в таких случаях должен быть выпрямлен и приложен к окошку курка щёчкой....
    Да и что пристало нам обсуждать такие детали?! Хотя сразу заметно, что фотка в расчёте на публику))
    TUFAN
  8. Стирбьорн Сегодня, 11:17
    Совсем каменный век вернулись - скоро живым богом провозгласят
    Стирбьорн
  9. seregatara1969 Сегодня, 11:18
    всё правильно ! показал свои умения и требует от своих солдат того же
    seregatara1969
  10. 32363 Сегодня, 11:23
    ножи клссно метает, с задиром ножкки good
    32363
  11. irazum Сегодня, 11:28
    А он "рухнаму" на "чучхе" перевёл? Интересно было бы почитать сей бред...
    irazum
  12. Stas157 Сегодня, 11:35
    Туркменский президент выступил в роли супергероя на военных учениях
    На истребителе не летал? На подлодке не плавал? Даже журавлиный клин не возглавлял? Все это мелко на фоне российского президента! Пусть съездит в Кремль на тренинг.
    Stas157
    1. KUOLEMA Сегодня, 12:12
      шо верно то верно наш главстерх всех умыл а как он нырь херак а в руке по амфоре и обе с вином даже Иисус так не умел
      KUOLEMA
  13. serg2108 Сегодня, 11:39
    смешной однако ! laughing
    serg2108
  14. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:01
    ну пряма ремба laughing
    ЦУС-ВВС
  15. Заноза Сегодня, 12:28
    Ну прямо Рэмбо,как Порошенко с винтовкой.
    Заноза
  16. ВАЗ2106 Сегодня, 12:33
    так он и внешне выглядит как супер-герой, надеюсь на этом его достоинства не заканчиваются
    ВАЗ2106
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