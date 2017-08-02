Туркменский президент выступил в роли супергероя на военных учениях
Нейтральная в военном плане Туркмения решила провести военные учения. Учениями руководил лично президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Не просто руководил, а выступал в роли инструктора для туркменских офицеров. В ходе мероприятия Бердымухамедов решил лично поделиться с туркменскими военнослужащими своими умениями стрелять из различных видов оружия и даже метать ножи в ростовые мишени.
Отчётный ролик выглядит настоящим голливудским боевиком, где в роли супергероя выступает президент Туркменистана. Он не только «учит» военнослужащих обращаться с оружием, но и лично напутствует их перед воздушной операцией, в ходе которой вертолёты нанесли удары по базе условных террористов в горах.
Одним из этапов учений стало блокирование в пустынной местности пикапа военными бронемашинами армии Туркменистана.
В ролике демонстрируются кадры, на которых Бердымухамедов наблюдает чуть ли не за каждым этапом военных маневров в республике, при этом постоянно сообщая о ходе учений на пункт сбора и анализа информации. В итоге президент сделал надпись «Awtomat» и оставил свой автограф на одной из мишеней, по которой стрелял из автоматической винтовки. Судя по кадрам, стрельба велась по мишеням, расположенным на весьма близком расстоянии от президента. Но это, конечно же, не помешало верховному главкому сорвать бурные аплодисменты офицеров.
Ролик опубликован изданием "Хроники Туркменистана" в YouTube:
Отчётный ролик выглядит настоящим голливудским боевиком, где в роли супергероя выступает президент Туркменистана. Он не только «учит» военнослужащих обращаться с оружием, но и лично напутствует их перед воздушной операцией, в ходе которой вертолёты нанесли удары по базе условных террористов в горах.
Одним из этапов учений стало блокирование в пустынной местности пикапа военными бронемашинами армии Туркменистана.
В ролике демонстрируются кадры, на которых Бердымухамедов наблюдает чуть ли не за каждым этапом военных маневров в республике, при этом постоянно сообщая о ходе учений на пункт сбора и анализа информации. В итоге президент сделал надпись «Awtomat» и оставил свой автограф на одной из мишеней, по которой стрелял из автоматической винтовки. Судя по кадрам, стрельба велась по мишеням, расположенным на весьма близком расстоянии от президента. Но это, конечно же, не помешало верховному главкому сорвать бурные аплодисменты офицеров.
Ролик опубликован изданием "Хроники Туркменистана" в YouTube:
Использованы фотографии: http://www.chrono-tm.org
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