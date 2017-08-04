Два слова о рейтинге Навального: два процента
Иностранные аналитики всерьёз рассматривают возможность победы Навального на президентских выборах в России. И это несмотря на то, что рейтинг известного борца с коррупцией не доходит сейчас до двух процентов (данные опросов).
Марк Беннетт — журналист, работающий в Москве, публицист, автор книги о Путине и оппозиции. Он считает, что Навальный, возможно, победит Путина. Теме Навального, его соратника Волкова и будущего России посвящён большой материал Марка Беннетта в журнале «Politico» .
Как полагает Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального, постоянное давление со стороны Кремля является признаком того, что его кандидат находится на правильном пути. Волков, этот известный критик Кремля, рассчитывает, что президент России Владимир Путин на выборах уступит место Навальному. Именно Волков, отмечается в материале Беннетта, стоит за политической кампанией Навального в регионах, равной которой страна ещё не видела.
Сенсационные высказывания Навального о коррупции на самом высоком уровне находятся в центре внимания международного сообщества. Но своим нынешним политическим восхождением Навальный обязан организационным усилиям Волкова, который дал 41-летнему юристу, получившему образование в Йельском университете, политический вес в регионах, далёких от столицы, в разных городах и сёлах, где влияние необходимо для попытки ослабить власть Путина, управляющего страной почти два десятка лет.
Однако усилия Волкова станут заслугами лишь в том случае, ежели имя Навального окажется в избирательных бюллетенях.
Волков, бородатый 36-летний бывший IT-специалист, ответил на вопросы «Politico» в штаб-квартире Навального в восточной части Москвы.
Вот тезис Леонида Волкова: «Мы навязываем людям чёрно-белую картину мира. Вы за Путина или за Навального?»
Несмотря на непрекращающееся давление властей, Волков сумел организовать массовые кампании «Навальный 2018» по всей России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Избирательная кампания, по словам Волкова, полностью финансируется гражданами России в частном порядке (пожертвования). Через Интернет было собрано 98 миллионов рублей. Поучаствовали в этом более 120.000 человек со всей страны. Многие из них — подростки, многим примерно лет двадцать.
За последние несколько месяцев десятки тысяч протестующих против правительства дважды выходили на улицы в десятках городов. Таким образом, оппозиционное движение в России получило новую жизнь, считает корреспондент. Как отмечает автор, после «пропутинской эйфории, охватившей Россию после захвата Крыма в 2014 году», ничего подобного не происходило.
Предвыборная кампания «Навальный 2018» представляет собой контраст малоактивной кампании, к которой традиционно склонен Путин. То же самое можно сказать и о предвыборных усилиях «горстки одобренных Кремлём кандидатов, которым дозволено противостоять ему на протяжении многих лет». С момента прихода к власти в 2000 году, напоминает автор, Путин «не принимал участия в предвыборных дебатах, по телевидению или в иных».
Кремль отнюдь не радуется нарушению Навальным неписаных правил. Кроме Волкова, которого за последние месяцы дважды арестовывали, были задержаны более десятка членов команды, в том числе и сам Навальный. Обвинения касались несанкционированных протестов. Силовики Путина совершили рейды в офисы Навального по всей стране, конфисковали компьютеры и другое ценное оборудование. Других людей, связанных с кампанией, избивали бейсбольными битами и кололи ножами. В апреле сам Навальный получил серьёзную травму глаз в результате атаки прокремлёвского активиста в Москве, указывает Беннетт.
Глава ЦИК РФ заявила недавно, что в марте следующего года Навальный едва ли будет допущен в качестве кандидата на выборы, поскольку имеется обвинение в мошенничестве. «Избирательная комиссия, контролируемая правительством России, намерена принять окончательное решение о кандидатуре Навального в декабре», — сообщает «Politico».
Для Волкова ярость Кремля — это явное свидетельство того, что его команда находится на правильном пути. И ему «явно нравится создавать головную боль у теневых советников президента». Путину ещё предстоит официально заявить, что он будет стремиться к переизбранию, однако в стране мало кто сомневается, что он уже готовится к четвёртому сроку, который позволит ему удерживать власть до 2024 года.
«Цель нашей кампании — создать атмосферу, в которой властям политически менее выгодно не регистрировать Навального в качестве кандидата на выборах, чем регистрировать», — говорит Волков.
«Если все в стране начнут думать, что единственная причина, по которой Навального не вписывают в бюллетень, — это страх Путина перед ним, тогда у них [властей] не останется выбора, кроме как позволить ему выдвинуться», — поясняет Волков.
Что касается версии о том, что кандидатура Навального может быть выгодна Путину, то Волков не готов рассматривать такую возможность. «У меня есть план, и мы работаем над этим, — говорит он. — И для нас всё складывается наилучшим образом».
Когда Волков был подростком, он жил в Екатеринбурге, четвёртом по величине городе России. Он был компьютерным вундеркиндом и представлял свой родной город на национальных и международных конкурсах по программированию. Это был прямой путь в мир IT. Около 10 лет он проработал в одной из крупнейших в России программных компаний, СКБ «Контур», поднявшись до руководящей должности. Прошлый опыт руководства, отмечает он, хорошо помогает ему сейчас. Он впервые встретился с Навальным в 2010 году на форуме оппозиции. Примерно через полгода Навальный принял приглашение Волкова посетить Екатеринбург, где были посеяны первые семена, на которых потом взошла кампания «Навальный 2018». «Он прилетел, провёл восемь встреч с местными бизнесменами, активистами и журналистами и очень убедительно поговорил с каждым из них, — вспоминает Волков. — Я помню, как подумал: «Это мой кандидат в президенты».
Тот визит Навального стал и началом тесной дружбы между двумя мужчинами.
Нынешняя кампания — не первая попытка Волкова по продвижению Навального. В 2013 году он руководил кампанией Навального, кандидата в мэры Москвы. Против него был Сергей Собянин, «назначенный Путиным». Собянин вёл себя традиционно: имея за спиной Путина, он «отказался вести дебаты с соперничающими кандидатами и даже публично встречаться с избирателями». А Волков организовал Навальному кампанию в западном стиле. Навальный выступал до трёх раз в сутки и сам спускался в метро для распространения агитационных материалов.
Трудная работа окупилась, считают оппозиционеры. Навальный, у которого за несколько недель до выборов было каких-то три процента, завоевал сердца почти 30 процентов избирателей и занял второе место.
Как сообщается далее в материале, сегодня, как и в 2013 году, Навальный, по данным опросов, имеет рейтинг… примерно в 2 процента. И тем не менее, Волков уверен, что согласованная кампания может вызвать широкий народный гнев по поводу коррупции. В недавнем опросе 67% россиян заявили, что они видят в коррупции личную ответственность Путина, который не смог предотвратить широкомасштабное расхищение национальных ресурсов России чиновниками и бизнесменами, связанными с правительством. (Такой опрос, добавим, действительно проводился: по мартовским данным «Левада-центра», 67% респондентов полагает , что ответственность за масштабы злоупотреблений в высших эшелонах власти несёт Владимир Путин. При этом 79% опрошенных считает, что коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти в РФ.)
По мнению Волкова, Путину придётся столкнуться с подлинно популярным лидером оппозиции, имеющим миллионы сторонников по всей стране. «Даже если мы не выиграем, если Навальный сможет получить снова только 30%, это полностью изменит ситуацию в нашей стране», — говорит Леонид Волков о грядущих президентских выборах.
Впрочем, такого рода амбиции многие политические наблюдатели считают нереалистичными. Политический климат в России к таким свершениям не подходит. Российские власти вряд ли позволят Навальному официально баллотироваться — уже хотя бы потому, что в таком случае его придётся пустить на национальное телевидение. Об этом напоминает политический аналитик Дмитрий Орешкин. И даже если бы Навальному дозволили участвовать, он вряд ли получил бы больше десяти процентов голосов. «Несмотря на растущие экономические трудности России, общественное разочарование Путиным ещё не достигло уровня, который позволил бы Навальному восприниматься россиянами как подлинная альтернатива. И этот процесс займёт годы, а не месяцы, оставшиеся до выборов. Время на стороне Путина», — говорит политолог.
Однако так ли сильны и едины сторонники Навального? И верят ли они в своего лидера? Беннетт считает, что в молодой оппозиции налицо «трещины».
Александр Туровский, волонтёр из кампании в Москве, который был избит при обыске полицией, разгневался на Навального. Покинув больницу, Туровский обвинил лидера оппозиции в «игнорировании». И объявил, отмечает журналист, что покидает кампанию Навального. «Для него мы всего лишь пехота, ресурс, который он может принести в жертву ради своей политической битвы», — написал он в социальной сети. Правда, Волков настаивал, что штаб предложил Туровскому всяческую поддержку, в том числе адвокатов, и высказал подозрения, что волонтер подвергся «страшному давлению» со стороны властей. Другие критиковали Туровского за то, что он в своих попытках дискредитировать Навального передал государственным средствам массовой информации ценные материалы. Какой бы ни была правда, констатирует журналист, это был первый реальный кризис в предвыборной кампании Навального.
Временами, отмечает в заключение Беннетт, нынешняя политическая кампания Навального может казаться чем-то вроде «альтернативной российской реальности»: вот так шла бы предвыборная борьба в стране, не приди к власти Путин.
Согласно данным новейшего опроса «Левада-центра» , митинги протеста Навального, прошедшие 12 июня по всей России, не добавили ему популярности. Рейтинг узнаваемости основателя Фонда борьбы с коррупцией после антикоррупционных акций составил 55%. Он ничуть не изменился с марта. Отсутствие прогресса совпадает с исследованием ФОМ: по их замерам, с марта по июнь уровень узнаваемости Навального даже немного снизился: 45% и 43% соответственно.
Юные сторонники А. Навального. Фото с сайта «Навальный 2018»
Марк Беннетт — журналист, работающий в Москве, публицист, автор книги о Путине и оппозиции. Он считает, что Навальный, возможно, победит Путина. Теме Навального, его соратника Волкова и будущего России посвящён большой материал Марка Беннетта в журнале «Politico» .
Как полагает Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального, постоянное давление со стороны Кремля является признаком того, что его кандидат находится на правильном пути. Волков, этот известный критик Кремля, рассчитывает, что президент России Владимир Путин на выборах уступит место Навальному. Именно Волков, отмечается в материале Беннетта, стоит за политической кампанией Навального в регионах, равной которой страна ещё не видела.
Сенсационные высказывания Навального о коррупции на самом высоком уровне находятся в центре внимания международного сообщества. Но своим нынешним политическим восхождением Навальный обязан организационным усилиям Волкова, который дал 41-летнему юристу, получившему образование в Йельском университете, политический вес в регионах, далёких от столицы, в разных городах и сёлах, где влияние необходимо для попытки ослабить власть Путина, управляющего страной почти два десятка лет.
Однако усилия Волкова станут заслугами лишь в том случае, ежели имя Навального окажется в избирательных бюллетенях.
Волков, бородатый 36-летний бывший IT-специалист, ответил на вопросы «Politico» в штаб-квартире Навального в восточной части Москвы.
Вот тезис Леонида Волкова: «Мы навязываем людям чёрно-белую картину мира. Вы за Путина или за Навального?»
Несмотря на непрекращающееся давление властей, Волков сумел организовать массовые кампании «Навальный 2018» по всей России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Избирательная кампания, по словам Волкова, полностью финансируется гражданами России в частном порядке (пожертвования). Через Интернет было собрано 98 миллионов рублей. Поучаствовали в этом более 120.000 человек со всей страны. Многие из них — подростки, многим примерно лет двадцать.
За последние несколько месяцев десятки тысяч протестующих против правительства дважды выходили на улицы в десятках городов. Таким образом, оппозиционное движение в России получило новую жизнь, считает корреспондент. Как отмечает автор, после «пропутинской эйфории, охватившей Россию после захвата Крыма в 2014 году», ничего подобного не происходило.
Предвыборная кампания «Навальный 2018» представляет собой контраст малоактивной кампании, к которой традиционно склонен Путин. То же самое можно сказать и о предвыборных усилиях «горстки одобренных Кремлём кандидатов, которым дозволено противостоять ему на протяжении многих лет». С момента прихода к власти в 2000 году, напоминает автор, Путин «не принимал участия в предвыборных дебатах, по телевидению или в иных».
Кремль отнюдь не радуется нарушению Навальным неписаных правил. Кроме Волкова, которого за последние месяцы дважды арестовывали, были задержаны более десятка членов команды, в том числе и сам Навальный. Обвинения касались несанкционированных протестов. Силовики Путина совершили рейды в офисы Навального по всей стране, конфисковали компьютеры и другое ценное оборудование. Других людей, связанных с кампанией, избивали бейсбольными битами и кололи ножами. В апреле сам Навальный получил серьёзную травму глаз в результате атаки прокремлёвского активиста в Москве, указывает Беннетт.
Глава ЦИК РФ заявила недавно, что в марте следующего года Навальный едва ли будет допущен в качестве кандидата на выборы, поскольку имеется обвинение в мошенничестве. «Избирательная комиссия, контролируемая правительством России, намерена принять окончательное решение о кандидатуре Навального в декабре», — сообщает «Politico».
Для Волкова ярость Кремля — это явное свидетельство того, что его команда находится на правильном пути. И ему «явно нравится создавать головную боль у теневых советников президента». Путину ещё предстоит официально заявить, что он будет стремиться к переизбранию, однако в стране мало кто сомневается, что он уже готовится к четвёртому сроку, который позволит ему удерживать власть до 2024 года.
«Цель нашей кампании — создать атмосферу, в которой властям политически менее выгодно не регистрировать Навального в качестве кандидата на выборах, чем регистрировать», — говорит Волков.
«Если все в стране начнут думать, что единственная причина, по которой Навального не вписывают в бюллетень, — это страх Путина перед ним, тогда у них [властей] не останется выбора, кроме как позволить ему выдвинуться», — поясняет Волков.
Что касается версии о том, что кандидатура Навального может быть выгодна Путину, то Волков не готов рассматривать такую возможность. «У меня есть план, и мы работаем над этим, — говорит он. — И для нас всё складывается наилучшим образом».
Когда Волков был подростком, он жил в Екатеринбурге, четвёртом по величине городе России. Он был компьютерным вундеркиндом и представлял свой родной город на национальных и международных конкурсах по программированию. Это был прямой путь в мир IT. Около 10 лет он проработал в одной из крупнейших в России программных компаний, СКБ «Контур», поднявшись до руководящей должности. Прошлый опыт руководства, отмечает он, хорошо помогает ему сейчас. Он впервые встретился с Навальным в 2010 году на форуме оппозиции. Примерно через полгода Навальный принял приглашение Волкова посетить Екатеринбург, где были посеяны первые семена, на которых потом взошла кампания «Навальный 2018». «Он прилетел, провёл восемь встреч с местными бизнесменами, активистами и журналистами и очень убедительно поговорил с каждым из них, — вспоминает Волков. — Я помню, как подумал: «Это мой кандидат в президенты».
Тот визит Навального стал и началом тесной дружбы между двумя мужчинами.
Нынешняя кампания — не первая попытка Волкова по продвижению Навального. В 2013 году он руководил кампанией Навального, кандидата в мэры Москвы. Против него был Сергей Собянин, «назначенный Путиным». Собянин вёл себя традиционно: имея за спиной Путина, он «отказался вести дебаты с соперничающими кандидатами и даже публично встречаться с избирателями». А Волков организовал Навальному кампанию в западном стиле. Навальный выступал до трёх раз в сутки и сам спускался в метро для распространения агитационных материалов.
Трудная работа окупилась, считают оппозиционеры. Навальный, у которого за несколько недель до выборов было каких-то три процента, завоевал сердца почти 30 процентов избирателей и занял второе место.
Как сообщается далее в материале, сегодня, как и в 2013 году, Навальный, по данным опросов, имеет рейтинг… примерно в 2 процента. И тем не менее, Волков уверен, что согласованная кампания может вызвать широкий народный гнев по поводу коррупции. В недавнем опросе 67% россиян заявили, что они видят в коррупции личную ответственность Путина, который не смог предотвратить широкомасштабное расхищение национальных ресурсов России чиновниками и бизнесменами, связанными с правительством. (Такой опрос, добавим, действительно проводился: по мартовским данным «Левада-центра», 67% респондентов полагает , что ответственность за масштабы злоупотреблений в высших эшелонах власти несёт Владимир Путин. При этом 79% опрошенных считает, что коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти в РФ.)
По мнению Волкова, Путину придётся столкнуться с подлинно популярным лидером оппозиции, имеющим миллионы сторонников по всей стране. «Даже если мы не выиграем, если Навальный сможет получить снова только 30%, это полностью изменит ситуацию в нашей стране», — говорит Леонид Волков о грядущих президентских выборах.
Впрочем, такого рода амбиции многие политические наблюдатели считают нереалистичными. Политический климат в России к таким свершениям не подходит. Российские власти вряд ли позволят Навальному официально баллотироваться — уже хотя бы потому, что в таком случае его придётся пустить на национальное телевидение. Об этом напоминает политический аналитик Дмитрий Орешкин. И даже если бы Навальному дозволили участвовать, он вряд ли получил бы больше десяти процентов голосов. «Несмотря на растущие экономические трудности России, общественное разочарование Путиным ещё не достигло уровня, который позволил бы Навальному восприниматься россиянами как подлинная альтернатива. И этот процесс займёт годы, а не месяцы, оставшиеся до выборов. Время на стороне Путина», — говорит политолог.
Однако так ли сильны и едины сторонники Навального? И верят ли они в своего лидера? Беннетт считает, что в молодой оппозиции налицо «трещины».
Александр Туровский, волонтёр из кампании в Москве, который был избит при обыске полицией, разгневался на Навального. Покинув больницу, Туровский обвинил лидера оппозиции в «игнорировании». И объявил, отмечает журналист, что покидает кампанию Навального. «Для него мы всего лишь пехота, ресурс, который он может принести в жертву ради своей политической битвы», — написал он в социальной сети. Правда, Волков настаивал, что штаб предложил Туровскому всяческую поддержку, в том числе адвокатов, и высказал подозрения, что волонтер подвергся «страшному давлению» со стороны властей. Другие критиковали Туровского за то, что он в своих попытках дискредитировать Навального передал государственным средствам массовой информации ценные материалы. Какой бы ни была правда, констатирует журналист, это был первый реальный кризис в предвыборной кампании Навального.
Временами, отмечает в заключение Беннетт, нынешняя политическая кампания Навального может казаться чем-то вроде «альтернативной российской реальности»: вот так шла бы предвыборная борьба в стране, не приди к власти Путин.
* * *
Согласно данным новейшего опроса «Левада-центра» , митинги протеста Навального, прошедшие 12 июня по всей России, не добавили ему популярности. Рейтинг узнаваемости основателя Фонда борьбы с коррупцией после антикоррупционных акций составил 55%. Он ничуть не изменился с марта. Отсутствие прогресса совпадает с исследованием ФОМ: по их замерам, с марта по июнь уровень узнаваемости Навального даже немного снизился: 45% и 43% соответственно.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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