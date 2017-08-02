NASA открывает вакансию "офицера планетарной безопасности"
Многолетняя голливудская идея о поиске героя для защиты цивилизации нашла своё воплощение в США. Так, на сайте NASA открыта реальная вакансия «Офицер планетарной защиты». Как сообщается в описании, человек, который займёт такой пост, займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».
Из аннотации к вакансии:
Сообщается, что после дальних полётов космические аппараты могут приносить на Землю образцы, способные на на нашей планете вызвать то или иное загрязнение биосферы.
Офицеру планетарной безопасности предлагается заключить контракт на 3 года с возможностью его продления ещё на 2 года. Озвучен и уровень денежного довольствия – от 124 до 187 тыс. долларов в год.
НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.
Подойдёт ли на такую должность, например, Брюс Уиллис, или заработная плата его не устроит?..
Из аннотации к вакансии:
НАСА поддерживает политику защиты планет, применимую к полётам в космос, в результате которых могут преднамеренно или непреднамеренно переноситься земные организмы и органические компоненты к планетам или другим телам Солнечной системы.
Сообщается, что после дальних полётов космические аппараты могут приносить на Землю образцы, способные на на нашей планете вызвать то или иное загрязнение биосферы.
Офицеру планетарной безопасности предлагается заключить контракт на 3 года с возможностью его продления ещё на 2 года. Озвучен и уровень денежного довольствия – от 124 до 187 тыс. долларов в год.
НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.
Подойдёт ли на такую должность, например, Брюс Уиллис, или заработная плата его не устроит?..
Использованы фотографии: Picstopin.com
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