12:40 02 августа

NASA открывает вакансию "офицера планетарной безопасности"

Многолетняя голливудская идея о поиске героя для защиты цивилизации нашла своё воплощение в США. Так, на сайте NASA открыта реальная вакансия «Офицер планетарной защиты». Как сообщается в описании, человек, который займёт такой пост, займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».

Из аннотации к вакансии:
НАСА поддерживает политику защиты планет, применимую к полётам в космос, в результате которых могут преднамеренно или непреднамеренно переноситься земные организмы и органические компоненты к планетам или другим телам Солнечной системы.


Сообщается, что после дальних полётов космические аппараты могут приносить на Землю образцы, способные на на нашей планете вызвать то или иное загрязнение биосферы.


Офицеру планетарной безопасности предлагается заключить контракт на 3 года с возможностью его продления ещё на 2 года. Озвучен и уровень денежного довольствия – от 124 до 187 тыс. долларов в год.

НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.

NASA открывает вакансию "офицера планетарной безопасности"


Подойдёт ли на такую должность, например, Брюс Уиллис, или заработная плата его не устроит?..







Использованы фотографии: Picstopin.com
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Комментарии 41

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  1. Балу Сегодня, 10:59
    НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.

    Сукашвили участвует в конкурсе? belay
    Балу
    1. nik-karata Сегодня, 11:04
      Новый уровень шизофрении??? belay
      nik-karata
      1. Диана Ильина Сегодня, 11:07
        Недоработка... когда уже будет объявлена вакансия на должность "пуп Земли"?! laughing
        Диана Ильина
        1. badens1111 Сегодня, 11:13
          Цитата: Диана Ильина
          когда уже будет объявлена вакансия на должность "пуп Земли"?!

          Диана,ну что вы в самом деле,они же уже заявлили об этом,Бомбама Американский что то там лопотал о " сияющий град на холме","исключительная нация" и прочее ,прочее бла бла бла.
          В общем,пупок они развяжут себе в своих притязаниях.
          badens1111
          1. Татьяна Сегодня, 11:16
            США - это как в сумасшедшем доме! laughing
            Из палаты №6 больной орёт, сопротивляясь санитарам:
            - Я посланник Бога!!! am
            Из соседней палаты в ответ слышен истеричный крик:
            - Я никого не посылал!!! Я никого не посылал!!! am
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 11:37
              Диана Ильина
              когда уже будет объявлена вакансия на должность "пуп Земли"?! laughing
              Так, Диана, это уже в истории было!

              С конца ВМВ ходил великолепный анекдот!

              На Тегеранской конференции Рузельту и Черчелю надоело, что Сталин постоянно давит на них и проходят только его предложения. Ну и решили они над Сталиным «покуражиться».
              Утром перед очередным заседанием Черчилль говорит Сталину:
              - Мне сегодня приснился сон, что я стал Властелином мира!
              - А мне приснилось, - сказал Рузвельт, - что я стал Властелином Вселенной! А что Вам снилось, маршал Сталин?
              - А мне приснилось, - неторопливо ответил Сталин, - что я не утвердил ни вас, господин Черчилль, ни вас, господин Рузвельт.
              Татьяна
            2. 210окв Сегодня, 11:45
              Надо резюме отправить..А может это тест в психушке?
              Цитата: Татьяна
              США - это как в сумасшедшем доме! laughing
              Из палаты №6 больной орёт, сопротивляясь санитарам:
              - Я посланник Бога!!! am
              Из соседней палаты в ответ слышен истеричный крик:
              - Я никого не посылал!!! Я никого не посылал!!! am
              210окв
          2. Диана Ильина Сегодня, 11:19
            Влад, hi love ну там не только об этом говорящая обезьяна говорила, но еще и старая кошелка на выборах все твердила об "исключительности" богоизбранноградонахолмовцах... laughing
            Но лозунги толкать это одно, а вот вводить официальную должность, это уже знаете ли клиника сэр... laughing
            Диана Ильина
            1. Partyzan Сегодня, 11:24
              а вот вводить официальную должность
              так это ее так красиво назвали laughing
              займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».
              а проще уборщик (уборщица) hi
              Partyzan
        2. Tusv Сегодня, 11:18
          Цитата: Диана Ильина
          Недоработка... когда уже будет объявлена вакансия на должность "пуп Земли"?!

          Дык выбрали уже наши хаккеры трампушку. Занято
          Tusv
          1. Балу Сегодня, 11:23
            Цитата: Tusv
            Цитата: Диана Ильина
            Недоработка... когда уже будет объявлена вакансия на должность "пуп Земли"?!

            Дык выбрали уже наши хаккеры трампушку. Занято

            Трампампама мы им выбрали, он уже и сам в это поверил. Теперь нашим хакерам надо плотно заняться госдепом и конгрессом. Астиероиды и космичекий мусор подождет.
            Балу
            1. Tusv Сегодня, 11:30
              Цитата: Балу
              Теперь нашим хакерам надо плотно заняться госдепом и конгрессом

              Должность укротителя госдепа, опять таки занята Сергеем Викторовичем. А про конгресс как то не подумали. Упущение
              Tusv
      2. Комментарий был удален.
        1. Диана Ильина Сегодня, 11:23
          Танюша, браво good good good ! Чуть в голос не засмеялась в кабинете... laughing
          Диана Ильина
    2. Алексей7777777 Сегодня, 11:14
      Я тоже хочу на такую работу- ,а то чёт надоело-
      Дайте мне там поработать,а то до пенсии не дотяну,поимейте совесть!!! laughing laughing laughing
      Алексей7777777
  2. soroKING Сегодня, 11:01
    Кожугетович придэ орднунг наведэ laughing
    soroKING
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».

    Это, чтобы не плевали и не какали в открытый космос? Назвали бы проще - космический ассенизатор.
    rotmistr60
    1. -Странник- Сегодня, 11:10
      С языка сняли! Если еще проще - сантехник-упаковщик использованных подгузников. Видимо боятся наших ответных санкций: отстыкуем свои узлы от МКС вместе с туалетом и соберем свою станцию!
      -Странник-
    2. Балу Сегодня, 11:11
      Цитата: rotmistr60
      займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».

      Это, чтобы не плевали и не какали в открытый космос? Назвали бы проще - космический ассенизатор.

      Не надо шутить. В космосе такая срача, столько мусора, что уже существует реальная опасность для космического туризма. А так хочется походить по пыльным тропинкам на Марсе, посадить деревце, постьроить там дачку... Но мешает космический мусор. Пора создать Планетарную коммунальную службу по уборке космического мусора. Только Сукашвили не принимайте-все разворует, работу дезорганизует и сбежит.
      Балу
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:21
        Я шучу не по поводу загрязнения космоса, а
        «Офицер планетарной защиты»
        Как звучит. Для масштабной страны и масштабные должности.
        rotmistr60
  4. Tusv Сегодня, 11:05
    Сообщается, что после дальних полётов космические аппараты могут приносить на Землю образцы, способные на на нашей планете вызвать то или иное загрязнение биосферы.

    Идея конечно правильная. Но как быть со следующей цитатой
    НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.

    Я так понимаю, что офицер планетарной безопасности должен уметь сказать вирусам: "Не заражайте нас, а то у меня высшее техническое образование и в госдепе работал"
    Tusv
    1. voyaka uh Сегодня, 11:54
      Он должен успеть направить спецов на изоляцию-дезактивацию этих вирусов
      до того как они распространялись на Земле.
      Интересно, что на вполне разумный тендер на совершенно разумную должность
      поступила волна совершенно бредовых комментариев. 90% вообще не поняли, о чем
      статья. Синдром: "трудности с пониманием текста".
      voyaka uh
      1. Tusv Сегодня, 12:02
        Цитата: voyaka uh
        поступила волна совершенно бредовых комментариев. 90% вообще не поняли, о чем
        статья. Синдром: "трудности с пониманием текста".

        Здесь описана вакансия офицера, Следует читать, как множество и без биологического образования А не главы ведомства hi
        Tusv
        1. voyaka uh Сегодня, 12:19
          Полезно знать, что у американцев термин "офицер" не
          всегда относится к военным. Например, на любой крупной
          стройке есть "офицер-распорядитель". Он командует приездом/работой/
          отъездом всех подрядчиков. Строго по часам их принимает/выгоняет/штрафует.
          Ему беспрекословно подчиняются все. Но он не военный.
          voyaka uh
          1. Tusv Сегодня, 12:26
            Цитата: voyaka uh
            Полезно знать, что у американцев термин "офицер" не
            всегда относится к военным.

            Всегда догадывался, что у янки это слово произошло от слова офис laughing
            Tusv
      2. К-50 Сегодня, 12:22
        Цитата: voyaka uh
        Интересно, что на вполне разумный тендер на совершенно разумную должность
        поступила волна совершенно бредовых комментариев

        Потому как это бред сивой кобылы. Все межпланетные и космические миссии выполняются с условием не попадания наших вирусов и бактерий туда и чужих к нам. всё это было организовано с первых полётов. Просто никто не кричал о такой должности, так как это само собой подразумевалось. Вот народ и стебётся над очередным матрасным выкакашем. laughing
        К-50
    2. К-50 Сегодня, 12:19
      Цитата: Tusv
      Идея конечно правильная. Но как быть со следующей цитатой
      НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.

      Ну так с инопланетянами придётся договариваться. Вот и пожелание о "договорных навыках." laughing
      К-50
  5. УАЗ 452 Сегодня, 11:16
    Другие предлагаемые вакансии:
    - Властелин галактики.
    - Командир звезды смерти.
    - Директор отеля для инопланетных гостей.
    - Резидент землянской разведки на Сириусе.
    - Атташе посольства на Альдебаране.
    УАЗ 452
    1. soroKING Сегодня, 11:25
      зарплату озвучьте... может я wassat
      soroKING
      1. Балу Сегодня, 11:30
        Цитата: soroKING
        зарплату озвучьте... может я wassat

        и соцпакет пжалста, меня посольство заинтересовало.
        Балу
      2. К-50 Сегодня, 12:24
        Цитата: soroKING
        зарплату озвучьте... может я

        Так озвучена же или не внимательно прочитали.
        Озвучен и уровень денежного довольствия – от 124 до 187 тыс. долларов в год.

        hi
        К-50
  6. Alexey-74 Сегодня, 11:18
    Во блин, они точно пересмотрели Голливудских фильмов! Уровень идиотизма зашкаливает.
    Alexey-74
  7. spirit Сегодня, 11:19
    На Самом деле смешного мало, на околоземной орбите такая помойка что очищать ее должны все кто входит в космический клуб.Если он будет приносить пользу называйте его хоть Сюзанной laughing
    spirit
    1. AUL Сегодня, 11:57
      Зря тут ребятки в остроумии упражняются. Вопрос то вполне серьезный!
      Как сообщается в описании, человек, который займёт такой пост, займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».
      На Салюте-5 вдруг появилась плесень. Забила всю станцию. Причем такой плесени на Земле раньше не было. Откуда взялась? Не то земная была занесена на станцию и мутировала под действием невесомости и излучения, а может, какой-нибудь микрометеорит занес из дальнего космоса? И как поведет себя такая плесень, попади она на землю - кто знает?
      Другой момент. Посылаем мы станцию на Марс. А на посадочном модуле остались земные бактерии, вирусы, грибки. Как они там себя поведут - благополучно передохнут или начнут мутировать и плодиться? К чему это приведет для Марса?
      Вот для предотвращения таких проблем и была, очевидно, создана эта должность.
      AUL
  8. RUSOIVAN Сегодня, 11:27
    Куда отправлять резюме?
    RUSOIVAN
  9. pvv113 Сегодня, 11:36
    человек, который займёт такой пост, займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях»

    Умывальников начальник и мочалок командир laughing
    pvv113
  10. Борис Томаров_2 Сегодня, 12:10
    Для мужика с крепкими яйцами, эта зарплата, как семочка на привозе в Одессе.
    Борис Томаров_2
  11. Skarpzd Сегодня, 12:15
    Блин. А я чем 45 лет занимаюсь? Лично мною до2005 года предотвращено 18 вторжений из дальнего космоса. Про ближний вообще молча. А потом бухать перестал...
    Skarpzd
  12. colonel Сегодня, 12:19
    Капитану Америка потребовалось очередное звание? А если серьезно, один тут и на ...... не нужен. Нужна организация, да еще и международная.
    colonel
  13. Alex66 Сегодня, 12:24
    Этот офицер будет указывать кому летать в космос, а кому нет, кто несет биологическую(химическую) угрозу планете (Россия, КНР), а кто чист аки голубь мира (они самые штаты). Пользы то от этого ни какой а вот вони будет много.
    Alex66
  14. ВАЗ2106 Сегодня, 12:26
    повезет же кому-то
    ВАЗ2106
  15. soroKING Сегодня, 12:37
    Цитата: УАЗ 452
    Другие предлагаемые вакансии:
    - Властелин галактики.
    - Командир звезды смерти.
    - Директор отеля для инопланетных гостей.
    - Резидент землянской разведки на Сириусе.
    - Атташе посольства на Альдебаране.

    меня эти вакансии заинтересовали fellow
    soroKING
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