NASA открывает вакансию "офицера планетарной безопасности"

НАСА поддерживает политику защиты планет, применимую к полётам в космос, в результате которых могут преднамеренно или непреднамеренно переноситься земные организмы и органические компоненты к планетам или другим телам Солнечной системы.

Многолетняя голливудская идея о поиске героя для защиты цивилизации нашла своё воплощение в США. Так, на сайте NASA открыта реальная вакансия «Офицер планетарной защиты». Как сообщается в описании, человек, который займёт такой пост, займётся вопросами «предотвращения органического и биологического загрязнений при космических исследованиях».Из аннотации к вакансии:Сообщается, что после дальних полётов космические аппараты могут приносить на Землю образцы, способные на на нашей планете вызвать то или иное загрязнение биосферы.Офицеру планетарной безопасности предлагается заключить контракт на 3 года с возможностью его продления ещё на 2 года. Озвучен и уровень денежного довольствия – от 124 до 187 тыс. долларов в год.НАСА сообщает, что соискатель должен обладать инженерно-техническими навыками, иметь склонность к дипломатическому урегулированию вопросов, а также опыт работы в государственных учреждениях.Подойдёт ли на такую должность, например, Брюс Уиллис, или заработная плата его не устроит?..